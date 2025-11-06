Scandal uriaș la Miss Univers. Candidată jignită în văzul tuturor
Cotidianul de Hunedoara, 6 noiembrie 2025 15:40
Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor. The post Scandal uriaș la Miss Univers. Candidată jignită în văzul tuturor appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
15:50
Sistemele de navigație sau semnalele radio de înaltă frecvență ar putea fi afectate The post O puternică furtună geomagnetică lovește Pământul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:40
Volumul de producție al fabricii Makita din Brănești, localitate de lângă București, ajunsese în 2020 la peste 5,8 milioane de produse, The post Cum ajută Trump România. Gigant japonez mută producția în România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor. The post Scandal uriaș la Miss Univers. Candidată jignită în văzul tuturor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:20
Draghi descrie Uniunea Europeană ca pe o confederație „prea lentă și prea fragmentată”, tot mai puțin capabilă să facă față provocărilor timpurilor noastre. Modelul de guvernare The post Europa cu viteze. Să ne pregătim. appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Românul de 33 de ani care conducea spre casă după tura de noapte a murit după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz școlar. 20 de elevi au fost răniți ușor. The post Alt român mort în Italia appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Te gândești la un implant dentar? Ce trebuie să știi înainte de a spune da # Cotidianul de Hunedoara
Un implant dentar nu este doar o lucrare estetică. Este o intervenție chirurgicală, o investiție financiară și o responsabilitate medicală pe termen lung. The post Te gândești la un implant dentar? Ce trebuie să știi înainte de a spune da appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:00
Programul militar va instrui până la 400.000 de cetățeni până în 2026. The post Instrucție militară pentru tinerii dintr-un stat UE appeared first on Cotidianul RO.
15:00
În această perioadă, preţurile cresc, stocurile se reduc, iar service-urile sunt aglomerate. În plus, temperaturile scăzute cresc riscul de defecţiuni. The post Analiză. Cât mai costă pregătirea maşinii pentru iarnă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice. The post Român numit în funcție cu acceptul Papei appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei. The post A început programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Augustin Oancea controlează piața energetică din România prin intermediul mai multor firme The post Cine este Augustin Oancea, patronul Tinmar appeared first on Cotidianul RO.
14:20
O anulare în justiție a taxelor vamale impuse de Donald Trump nu va aduce vreun beneficiu Europei, care menține bariere interne care produc pagube mult mai mari The post Trump câștigă și când pierde, iar UE își fură singură căciula appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:00
Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Bogos a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria. The post Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu appeared first on Cotidianul RO.
14:00
DNA a reținut omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a încercat să retragă sancțiuni pentru ferma sa de pui și să influențeze schimbarea directorului DSVSA Vaslui. The post Fănel Bogos, reținut de DNA appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România # Cotidianul de Hunedoara
Dezvoltarea infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est este crucială pentru diversificarea surselor, în special după criza energetică exacerbată de războiul din Ucraina. The post Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 # Cotidianul de Hunedoara
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, împotriva Bosniei și Herțegovinei meciul care, dacă îl va câștiga, s-ar dovedi decisiv în proporție de 99 la sută pentru clasarea tricolorilor pe locul 2 în grupa preliminară de calificare la CM 2026. The post Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
În vara anului 2023 Gigi Becali era în culmea fericirii, declarând că a reușit să aducă cel mai bun fundaș din SuperLigă, după ce a plătit sud-africanilor de la Kaizer Chiefs suma de 650.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana. The post Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz # Cotidianul de Hunedoara
Instalatorii firmei private au părăsit zona înainte, deși gazele nu erau eliminate The post Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Ronnie O'Sullivan a comis o eroare rară în timpul unui turneu care se desfășoară în China The post Greșeală de începător a lui Ronnie O’Sullivan appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Un camion a rupt un cablu de tramvai pe Calea Dudești, iar acesta a lovit o femeie pe trotuar. Tramvaiele din zonă sunt blocate. The post Rănită de un cablu de tramvai appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Procesul în cazul circumstanțelor morții lui Diego Maradona se va relua începând de anul viitor The post Un nou proces în cazul morții lui Maradona appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Vizita Angelinei Jolie a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia. Evenimentul a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat. The post Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Gândurile noastre sunt alături de voi toți. Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”. The post Șeful UEFA, scrisoare emoționată despre Emerich Ienei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Manelistul nu este la primul dosar penal care se lasă cu o condamnare. The post Dani Mocanu merge la închisoare alături de fratele său appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul are în circulație tramvaie Imperio produse la Astra Arad, tramvaie producție proprie produse la URAC și câteva vechi tramvaie Skoda. The post Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Bărbatul a cheltuit toţi banii, însă nu pe bunuri luate pe numele său. El nu are locuinţă proprie, ci stă cu chirie The post A furat banii școlilor și i-a cheltuit fără reținere. Prejudiciu uriaș appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Tinerii arădeni au profanat morminte dintr-un cimitir evreiesc. Aceștia au desenat mai multe simboluri fasciste. The post Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:00
Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția # Cotidianul de Hunedoara
Joi, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, contabilul bănuit de delapidare fiind dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale care se impun în cazul său. The post Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Șmecheria românească în acțiune. Ca să mai facă rost de un ban, trei persoane au fraudat echipamentelor automate de colectare a ambalajelor. The post Rețea de fraudă SGR în Mehedinți appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Una din deciziile lui Istvan Kovacs din meciul dintre Liverpool și Real Madrid a stârnit controverse The post Decizia lui Istvan Kovacs care face înconjurul planetei appeared first on Cotidianul RO.
12:00
FCSB a mai jucat în compania lui Basel acum câțiva ani și ambele meciuri s-au terminat la egalitate, 1-1, în ambele echipe vizitatoare punctând primele iar gazdele egalând aproape de final The post FCSB vrea victorie la Basel în memoria lui Emerich Ienei appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Toate drumurile, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Toate drumurile, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic The post Toate drumurile appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Chirurgia estetică se întoarce la naturalețe. Noile tendițe în domeniu, explicate de specialiști # Cotidianul de Hunedoara
Discutăm nu numai despre anumite trăsături estetice (...) dar şi despre modul în care pacientul îşi recuperează, îşi restabileşte funcţionarea, naturaleţea, mişcarea sânului, armonia, proporţiile”, The post Chirurgia estetică se întoarce la naturalețe. Noile tendițe în domeniu, explicate de specialiști appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice” The post Ziua în care social-democrații se leapădă de progresism appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Rafinăria din Burgas este afectată de sancțiunile impuse de SUA împotriva Lukoil. The post Bulgaria intervine în războiul Lukoil-Trump appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Planul urmează să fie prezentat la 19 noiembrie. Are ca scop să accelereze mişcările trupelor şi armelor în contextul ameninţării ruse. The post UE planifică un Schengen militar appeared first on Cotidianul RO.
11:30
SEO Digital – platforma de content marketing folosită de agenții și branduri din toată România # Cotidianul de Hunedoara
În locul proceselor complicate și al contactelor individuale cu zeci de publicații, o singură platformă simplifică totul: SEO Digital, un instrument complet de publicare advertoriale și management al campaniilor de content marketing. The post SEO Digital – platforma de content marketing folosită de agenții și branduri din toată România appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cristian Chivu i-a surprins, din nou, pe jurnaliștii italieni în interviul de după meciul din Liga Campionilor The post Reacția lui Cristi Chivu care i-a surprins pe italieni appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Au fost emise 20 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe. The post Ar fi mințit ca să ia bani din Start-Up Nation appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Profesor ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă timp de un an jumătate # Cotidianul de Hunedoara
Cadrul didactic din Dolj ar fi filmat interacțiunile dintre ei și a păstrat materialele de pornografie infantilă. The post Profesor ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă timp de un an jumătate appeared first on Cotidianul RO.
10:50
SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc # Cotidianul de Hunedoara
Formațiunea AUR, condusă de George Simion, înregistrează o scădere în intenția de vot a românilor. The post SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc # Cotidianul de Hunedoara
În România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu publicat de Ministerul Mediului în aprilie. The post Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Pe 7 noiembrie 2025, eMAG organizează cea de-a 15-a ediție de Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, când milioane de clienți vor avea acces a The post eMAG anunță noi recorduri înainte de Black Friday appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Istoria PSD în imagini: momentul fondator din 1893, războaie interne și eterna luptă cu corupția # Cotidianul de Hunedoara
Istoria PSD este una tumultoasă, presărată de conflicte interne sau cu partide din același spectru politic. Mai mult, tema corupției s-a lipit mereu de mișcarea social-democrată după 1990. The post Istoria PSD în imagini: momentul fondator din 1893, războaie interne și eterna luptă cu corupția appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Meghan Markle revine pe marile ecrane cu un rol în comedia „Close Personal Friends”, alături de Lily Collins, Jack Quaid și Brie Larson. The post Meghan Markle revine pe marele ecran appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Revoltă printre părinții din Lugoj după ce un învățător a lovit peste față două eleve de doar 10 ani. The post Învățător reținut pentru că a pălmuit două eleve appeared first on Cotidianul RO.
10:10
ANALIZĂ De ce fuge Daniel Băluță de sigla PSD. Cum se promovează candidații la București # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă nici nu apare în pozele electorale, ca să aibă loc Nicușor Dan. The post ANALIZĂ De ce fuge Daniel Băluță de sigla PSD. Cum se promovează candidații la București appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Decizia vine după ce acționarul austriac a impus o restructurare. OMV Petrom vrea să facă economie, conform Profit.ro. The post 1.000 de români dați afară de OMV Petrom appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:00
România riscă s-o încurce cu fondurile de coeziune. Bine că de-abia din 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Botnița și vizitele la Moscova îi rămân Dianei Șoșoacă, tot până la proba contrarie. Europa s-a cam săturat de ele. The post România riscă s-o încurce cu fondurile de coeziune. Bine că de-abia din 2028 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Sheinbaum îl dă în judecată pe bărbat. „Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic?”, se întreabă președinta. The post Momentul în care președinta Mexicului e agresată pe stradă VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.