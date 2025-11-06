Intesa Sanpaolo Bank România, mesaj adresat clienților transferați de la First Bank

13:00

Grupul Tinmar al omului de afaceri Augustin Oancea transmite că tranzacțiile intragrup cu energie electrică despre care Parchetul General are suspiciuni că ar fi păgubit bugetul de stat, prin creșterea artificială a prețului mediu angro de achiziție decontat de autorități în perioada de plafonare a prețurilor finale facturate clienților, au fost verificate în detaliu de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care nu a reținut nici o culpă sau neregularitate în sarcina firmelor din grup.