Bani pentru primari de la Guvern. Primarii primesc doar 320 milioane lei din peste 1 miliard lei ceruți Guvernului. Banii ajung doar 1 lună și jumătate. Guvern: Restul să-i găsească autoritățile locale!

Guvernul a alocat 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale de protecție a copilului, centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap și cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Executivului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului, iar Guvernul le transmite că a modificat legislația ca diferența să fie găsită în bugetele administrației locale.

