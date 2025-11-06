George Soros, anchetat în Bulgaria. Presupusă influență în țară
Profit.ro, 6 noiembrie 2025 14:10
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a milionarului și filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancționat pentru corupție și susținută de guvern și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, informează joi EFE.
