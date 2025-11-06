Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate. Ce se va întâmpla apoi
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 14:10
Guvernul a alocat, în ședința de joi, aproximativ 320 de milioane de lei de la Fondul de Rezervă pentru cheltuielile DGASPC din țară, în condițiile în care autoritățile locale au rămas fără bani pentru plata acestor angajați dar și pentru alte cheltuieli. Banii ar ajunge doar pentru o lună și jumătate, iar apoi Consiliile Județene sunt îndemnate să găsească singure fondurile necesare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
14:30
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei # Digi24.ro
Ucraina riscă să se confrunte cu un „război fără sfârșit” și o pierdere lentă a teritoriului, dacă Europa nu va crește dramatic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin desfășurarea de trupe și instalarea unui scut antirachetă și anti-drone pe teritoriul NATO pentru a proteja Kievul de atacurile ruse asupra infrastructurii sale, a spus un fost secretar general al NATO, relatează The Guardian.
14:30
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc # Digi24.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria şi Israel, transmite joi Reuters, citând şase surse familiarizate cu situaţia.
Acum 30 minute
14:10
Vladimir Putin a ajutat cel puțin 24 de rude să obțină funcții legate de stat, a aflat „Proiectul”. Jurnaliștii de investigații din Rusia au reușit să afle pozițiile în care au fost plasați principalii oameni din apropierea dictatorului rus.
14:10
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate. Ce se va întâmpla apoi # Digi24.ro
Guvernul a alocat, în ședința de joi, aproximativ 320 de milioane de lei de la Fondul de Rezervă pentru cheltuielile DGASPC din țară, în condițiile în care autoritățile locale au rămas fără bani pentru plata acestor angajați dar și pentru alte cheltuieli. Banii ar ajunge doar pentru o lună și jumătate, iar apoi Consiliile Județene sunt îndemnate să găsească singure fondurile necesare.
Acum o oră
14:00
Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice # Digi24.ro
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.
13:50
Consiliul Concurenței condiționează tranzacția Schwarz–La Cocoș: „Prețurile mici trebuie să rămână” # Digi24.ro
Consiliul Concurenţei a cerut grupului german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, o serie de angajamente clare pentru a aproba preluarea reţelei româneşti de supermarketuri La Cocoş. Principala temere, conform comunicatului transmis, este că modelul La Cocoş, care este cunoscut pentru marje reduse şi preţuri foarte mici, ar putea fi modificat după preluare.
13:40
Sondaj. Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat băut la volan. Cele mai folosite scuze # Digi24.ro
Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar trei sferturi (76%) dintre cei care recunosc acest lucru susțin că nu erau beți, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool, arată un sondaj.
13:40
Cristian Diaconescu, despre Forumul NATO de la București: „Un moment extrem de semnificativ. România poate profita din plin” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier pentru securitate și apărare în cadrul Administrației Prezidențiale, a declarat, la Digi24, că Forumul NATO pentru industria de apărare „este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin”. Despre mesajul președintelui Nicușor Dan, acesta spune că România trebuie să dovedească politic intern faptul că tema contribuției române la Alianță „este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri”.
13:40
Ucrainenii au reușit să arunce în aer o nouă rafinărie strategică a Rusiei. Aceasta era critică pentru aprovizionarea armatei lui Putin # Digi24.ro
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol Volgograd din Rusia în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești.
Acum 2 ore
13:30
„Din priviri” - un volum despre autenticitate și vulnerabilitate, sub semnătura Mihaelei Nicola # Digi24.ro
A fost lansat volumul „ Din priviri” sub semătura specialistei în comunicare Mihaela Nicola. Cel de al cincelea volum al său este ca o colecție cu momente sincere. „Din priviri” este despre autenticitate și vulnerabilitate.
13:20
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile # Digi24.ro
O furtună geomagnetică i-a surprins pe specialiști peste noapte, pentru că materialele provenite din erupțiile solare recente au ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau, atingând pentru scurt timp niveluri puternice (G3), transmite publicația Space.com.
13:20
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin acuză „NATO” că va topi reactoarele de la Zaporojie # Digi24.ro
Țările occidentale se pregătesc să organizeze o diversiune la centrala nucleară din Zaporojia (CNE) „cu topirea zonei active a reactoarelor sale nucleare”, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse.
13:10
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros. Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia # Digi24.ro
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă.
13:10
Premierul Ilie Bolojan vine azi, de la ora 19.00, la Digi24
13:10
Un incident grav s-a produs în Capitală. Un tramvai a fost cuprins de flăcări, iar vatmanul a ajuns la spital.
13:10
(P) Extra-beneficii și oferte exclusive online și în app de ”Bank Friday”, la Banca Transilvania # Digi24.ro
În acest an, ”Shopping Bank Friday” de la Banca Transilvania (BT) vine vineri, pe 7 noiembrie. Banca clujeană anunță primele oferte pregătite pentru ediția 2025 a evenimentului, oferte care se adresează atât persoanelor fizice, cât și antreprenorilor.
13:10
Israelul declară o nouă parte din țară „zonă militară închisă”. Decizia care nemulțumește Egiptul vizează circa 200 de kilometri # Digi24.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat joi că a dat instrucţiuni armatei să declare zona frontalieră dintre Israel şi Egipt zonă militară închisă, pentru a lupta împotriva contrabandei de arme realizate prin intermediul dronelor.
13:00
Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie rănită. Circulația blocată pe mai multe linii # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc joi, în Bucureşti, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, în zona intersecţiei Calea Dudeşti – Şoseaua Mihai Bravu. În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Circulaţia a fost oprită pe mai multe linii de tramvai pentru intervenţii.
12:50
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie # Digi24.ro
Casa Națională de Sănătate a publicat primele date financiare pe luna septembrie, care arată câți bani s-au adunat la bugetul de stat după ce Executivul a introdus CASS de 10% pe concediile de creștere a copilului și la pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cele mai mici sume sunt înregistrate la concediile de maternitate.
12:50
Cum stă Oana Gheorghiu cu PSD la masă: Dacă domnul Grindeanu îmi dă sfaturi, îi mulțumesc, poate că unele sunt chiar valabile # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că poate lucra cu oricine, „indiferent de culoarea politică, indiferent de personalitate”, iar faptul că în trecut a protestat în Piața Victoriei față de acțiunile unui Guvern condus de PSD nu o împiedică să colaboreze. „Eu știu cine sunt și, dacă domnul Grindeanu a avut o părere despre mine sau îmi de sfaturi, îi mulțumesc. Poate că unele sunt chiar valabile”, a declarat Gheorghiu în cadrul emisiunii „În fața ta”, realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită sâmbătă, la Digi24, de la ora 14.00.
12:40
Black Friday simplifică alegerea: abonamentele DIGI au preț redus cu 50% timp de un an
12:40
Georgia acuză Ucraina că s-a opus integrării sale în UE „prin diverse mijloace”: „Știm cu toții” # Digi24.ro
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda.
12:40
Oracle a început un nou val de concedieri în România. Ce se întâmplă cu angajații disponibilizați # Digi24.ro
Oracle a început un nou val de concedieri în România și a notificat 404 angajați că își vor pierde locurile de muncă. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, salariații vizați au primit notificările luni, 3 noiembrie 2025, printr-un mesaj intern marcat „Highly Confidential”, transmis de managerii direcți și de departamentul de resurse umane.
Acum 4 ore
12:30
Bilanțul taifunului Kalmaegi în Filipine: 114 morți și 127 de oameni dați dispăruți. Furtuna se îndreaptă spre Vietnam # Digi24.ro
Numărul victimelor în Filipine cauzate de taifunul Kalmaegi a crescut la 114, iar alte 127 de persoane sunt încă date dispărute, a anunțat joi agenția pentru dezastre, în timp ce furtuna care a devastat regiunile centrale ale țării și-a recăpătat puterea în timp ce se îndrepta spre Vietnam, relatează Reuters.
12:00
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii # Digi24.ro
Celebrul manelist, Dani Mocanu, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.
12:00
Ce a spus Călin Georgescu despre rețeaua de influență care s-a lăudat că a încercat să îl scoată din țară # Digi24.ro
Călin Georgescu a reacționat cu privire la informațiile legate de angajarea fictivă la o companie din Viena, pentru a scăpa de interdicția de a părăsi țara. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 susține că nu a avut niciun „contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal” cu membrii rețelei de influență coordonate de un general SIE în retragere.
11:50
17 sud-africani ademeniți în războiul din Ucraina au cerut ajutor pentru a se întoarce acasă. Ramaphosa a cerut o anchetă # Digi24.ro
Guvernul Africii de Sud a anunțat joi că a primit apeluri de ajutor din partea a 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul dintre Rusia și Ucraina și că depune eforturi pentru a-i repatria, relatează Reuters.
11:30
„Rușine de proporții cosmice”. Cosmodromul mamut Vostocinîi a rămas pe întuneric pentru că nu a plătit factura la curent # Digi24.ro
Instalațiile companiei PSO Kazan utilizate la complexul de lansare Angara au rămas fără energie electrică. Astfel, cel mai mare proiect din istoria recentă a Rusie a rămas pe întuneric.
11:30
Guvernul confirmă că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA a avut loc: A durat 15 minute. Nu a avut urmări # Digi24.ro
Guvernul a confirmat pentru Digi24 că a existat o întâlnire la Palatul Victoria între prim-ministrul Ilie Bolojan, Mihai Barbu (președintele PNL Vaslui) și afaceristul Fănel Bogoș, cei doi din urmă fiind anchetați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un amplu dosar de trafic de influență. Discuția a durat 15 minute „și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoș”, potrivit unor precizări transmise de reprezentanții Executivului.
11:30
Concedieri la OMV Petrom. Grupul vrea să facă economii de 150 de milioane de euro. Câți angajați vor fi dați afară # Digi24.ro
Circa o mie de angajați ai OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, își vor pierde locurile de muncă în următoarea perioadă, în urma unei decizii de restructurare luate în luna septembrie de principalul său acţionar, grupul austriac OMV. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat, pentru Profit.ro, cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei și a precizat că tăierea de posturi deja a început.
11:20
Subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, promisă fermierilor la 58,18 euro/ha în primăvara anului 2025, a fost redusă la 20 euro/ha, după ce cererile depuse au depășit de aproape patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu poate fi suplimentat, a anunțat Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, pentru Digi24.ro.
11:20
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova # Digi24.ro
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a călătorit la Moscova săptămâna aceasta pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin.
11:10
Radioterapia ghidată de imagistica de suprafață, pe scurt SGRT (Surface-Guided Radiation Therapy) este o tehnologie avansată care ghidează radioterapia în timp real, fără contact, crescând siguranța și precizia tratamentului oncologic. Despre această metodă de tratament nu doar modernă, ci și sigură și eficace, aflăm mai mult de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.
11:10
Proces istoric în Franța: TikTok este acuzată că împinge tinerii spre suicid. Instanța va analiza mai multe rapoarte ale autorităților # Digi24.ro
Autoritățile judiciare franceze au anunțat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le-ar putea genera în ceea ce privește împingerea tinerilor la sinucidere.
11:10
„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu # Digi24.ro
Astronomii au pus la îndoială teoria premiată cu Nobel, conform căreia expansiunea Universului se accelerează, sugerând că, dimpotrivă, aceasta ar putea încetini, relatează The Guardian.
11:10
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false # Digi24.ro
Douăzeci de percheziţii sunt făcute, joi, în mai multe judeţe din ţară la persoane şi firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter.
11:10
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski # Digi24.ro
Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru TVP World că poziția lui Vladimir Putin în Ucraina de astăzi este similară cu cea a lui Leonid Brejnev în Afganistan.
11:00
Profesor de 63 de ani, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă. Polițiștii au găsit imagini explicite cu minora # Digi24.ro
Un profesor de 63 de ani din județul Dolj a fost reținut, fiind acuzat că, timp de un an și jumătate, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă minoră pe care ar fi determinat-o să producă materiale pornografice. Polițiștii au descoperit în dispozitivele sale de stocare mai multe fișiere foto și video în care fata apărea în ipostaze sexuale explicite.
11:00
Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.
10:50
După 7 ani de întârzieri, controversatele vehicule Ajax ale Armatei britanice intră în serviciu: „Primul blindat cu adevărat digital” # Digi24.ro
Britanicii nu vor duce un viitor război în același mod ca ucrainenii, au declarat ofițeri militari din Regat, în timp ce armata și-a dezvăluit noul vehicul de recunoaștere conceput pentru a găsi un inamic poziționat la opt kilometri distanță, transmite The Times.
10:50
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă în componentele din care este făcută # Digi24.ro
Drona Reaper de 1 tonă, copiată de Rusia, este echipată cu componente electronice americane, potrivit celei mai recente evaluări a serviciilor de informații ucrainene.
10:50
Un contabil a furat 1.200.000 de lei de la două școli din Sectorul 5, pentru care lucra: procurorii au efectuat joi trei percheziții # Digi24.ro
Un contabil care lucra pentru două școli din Sectorul 5 al CApitalei este acuzat de procurori că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile celor două unități de învățământ în perioada 2019 - 2025. Anchetatorii au efectuat joi trei percheziții domiciliare în acest caz, contabilul fiind acuzat de delapidare în formă continuată. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter aflată în a patra zi de desfășurare.
10:40
FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit # Digi24.ro
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri că va introduce un premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume” și deja se face legătura dintre acesta și Donald Trump, scrie Politico.
10:40
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere # Digi24.ro
Partidul condus de George Simion rămâne în topul opțiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, însă coboară pentru prima oară după alegerile prezidențiale sub pragul de 40%, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. PNL este și el într-o ușoară scădere, în schimb PSD și USR cresc în popularitate față de lunile trecute.
Acum 6 ore
10:30
Joi se relansează programul Rabla. Bugetul pentru mașinile cu motoare termice a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei, iar la ora 10:00 s-a dat startul sesiunii a doua.
10:30
Serviciile secrete de la Bruxelles dezvăluie cine se află în spatele incidentelor cu dronele care au dus la închiderea aeroporturilor # Digi24.ro
Serviciile de informații belgiene consideră că un stat străin, cel mai probabil Rusia, se află în spatele unei serii de incidente recente cu drone care au perturbat traficul aerian și operațiunile militare, transmite Belga, o agenție națională de știri belgiană, citând surse.
10:20
Urșii care intră în localități pot fi împușcați, amenzi uriașe pentru cei care îi hrănesc. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu # Digi24.ro
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Prevederile apar într-o ordonanță de urgență care va fi aprobată chiar astăzi de către Guvern. Mai mult, sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii, informează Digi24.
10:20
SUA, demonstrație de forță: a fost testată racheta balistică intercontinentală Minuteman III # Digi24.ro
Armata SUA a lansat în mod experimental o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III neînarmată din California pe 5 noiembrie, în cadrul unei verificări de rutină a fiabilității și preciziei sistemului, relatează Kyiv Post.
10:10
Împrumutul uriaș al UE pentru Ucraina ar putea fi garantat cu cel mai mare fond de investiții din lume. Ce spune Norvegia # Digi24.ro
Norvegia discută o propunere de deblocare a unui împrumut european de război de peste 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, prin garantarea datoriei cu fondul său suveran național de investiții de 1,7 trilioane de euro, informează The Times.
10:00
Ministrul Apărării vine azi la Digi24 de la ora 21:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.