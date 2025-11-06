Zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii aduce noul statut
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 15:40
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. Vrancea) și Pietrari (jud. Vâlcea).
