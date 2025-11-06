Propunerea USR pentru Avocatul Poporului: Roxana Rizoiu, donator în campania lui Nicușor Dan și beneficiar de pensie specială

12:50

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că poate lucra cu oricine, „indiferent de culoarea politică, indiferent de personalitate”, iar faptul că în trecut a protestat în Piața Victoriei față de acțiunile unui Guvern condus de PSD nu o împiedică să colaboreze. „Eu știu cine sunt și, dacă domnul Grindeanu a avut o părere despre mine sau îmi de sfaturi, îi mulțumesc. Poate că unele sunt chiar valabile”, a declarat Gheorghiu în cadrul emisiunii „În fața ta”, realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită sâmbătă, la Digi24, de la ora 14.00.