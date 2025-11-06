Mark Rutte, prezent la București la NATO-Industry Forum 2025: "Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul"
DigiFM.ro, 6 noiembrie 2025 14:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, 6 noiembrie, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, în baza unei ordonanțe de urgență care a fost adoptată, joi, 6 noiembrie 2025, de Guvern.
13:50
Un profesor de 63 de ani, cercetat pentru act sexual cu o elevă de 16 ani și pornografie infantilă # DigiFM.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut, timp de un an şi jumătate, raporturi sexuale cu o elevă care avea la momentul comiterii faptelor 16 şi 17 ani. Bărbatul ar fi determinat-o pe fată să producă materiale pornografice, iar anchetatorii au găsit în dispozitivele de stocare a datelor aparţinând profesorului mai multe fişiere foto şi video în care fata avea un comportament sexual explicit.
Acum 2 ore
13:00
Începând de joi, 6 noiembrie, ora 20:00, DIGI lansează campania specială de Black Friday, adresată clienților noi sau existenți, persoane fizice, care vor primi un discount de 50%, indiferent de tipul de abonament selectat;
12:40
Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele manelistului a primit şapte ani de detenţie # DigiFM.ro
Curtea de Apel Braşov, unde a fost strămutat dosarul de tentativă de omor în care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia au fost judecaţi, a pronunţat o pedeapsă mai blândă în cazul manelistului, stabilind, în schimb, o sentinţă mai dură pentru fratele acestuia, în dosarul în care cei doi au fost deferiţi justiţiei pentru tentativă de omor, după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie din judeţul Argeş, în anul 2022. Instanţa a stabilit că victima trebuie să primească de la cei doi 40.000 de euro, suma fiind considerabil mai mare decât cea stabilită ca daune morale de instanţa de fond.
Acum 4 ore
11:50
Un contabil din București, acuzat că a furat, timp de șase ani, peste 200.000 de euro din conturile a două școli. Polițiștii n-au găsit nimic de valoare pe numele lui # DigiFM.ro
Contabilul a două şcoli din Bucureşti este acuzat că a furat bani, timp de şase ani, din conturile unităţilor de învăţământ, pe care i-a cheltuit. Suma delapidată depăşeşte 1,2 milioane de lei, informează Poliţia Capitalei. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul nu are bunuri cumpărate din banii respectivi şi stă cu chirie, neavând nicio locuinţă pe numele său. Poliţiştii bucureşteni au făcut percheziţii la domiciliul său şi la sediile celor două şcoli din Sectorul 5.
11:40
Operațiunea JUPITER. Percheziții la persoane și firme suspectate că au vrut să obţină, cu acte false, 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation # DigiFM.ro
Douăzeci de percheziţii sunt făcute, joi, în mai multe judeţe din ţară la persoane şi firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false.
11:30
Ministerul Sănătății lucrează la o platformă unde medicii și pacienții își vor putea lăsa părerile: "Oamenii nu au nevoie numai de medicamente, ci și de empatie" # DigiFM.ro
Ministerul Sănătății lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenților medicali, kinetoterapeuților, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar și al pacienților, care va fi lansată în curând, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.
11:20
Președinta Mexicului, pipăită în plină stradă. Hărțuită de un bărbat care a încercat să o sărute pe gât și a atins-o pe talie și piept # DigiFM.ro
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters.
Acum 6 ore
10:10
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru copii # DigiFM.ro
Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită surpriză la Herson, un oraş din sudul Ucrainei, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP.
10:00
Ucraina renunţă la „copeică” şi adoptă denumirea „şah” pentru moneda sa, marcând o nouă ruptură istorică faţă de Rusia # DigiFM.ro
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric ”şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters.
09:50
O creştere a cazurilor mortale de gripă aviară în Europa a determinat mai multe ţări să ţină milioane de păsări de curte în spaţii închise, pentru a le proteja de cele sălbatice, transmite Reuters.
09:50
Un avion UPS s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Louisville. Cel puţin 12 persoane au murit şi alte câteva au fost rănite # DigiFM.ro
Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor.
09:50
Chivu, după a patra victorie consecutivă obţinută de Inter Milano în Liga Campionilor: Îmi asum responsabilitatea şi cele trei puncte # DigiFM.ro
Inter Milano a obţinut a patra sa victorie consecutivă în actuala ediţie a Ligii Campionilor la fotbal, însă antrenorul Cristian Chivu nu a fost mulţumit în totalitate de evoluţia elevilor săi în faţa formaţiei kazahe Karat Almatî, pe care italienii au învins-o la limită, cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe San Siro.
09:40
Anisimova a eliminat-o pe Iga Swiatek și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor # DigiFM.ro
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, (WTA Finals) după ce a învins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-7 (3/7), 6-4, 6-2, miercuri, la Riad, în ultimul meci din Grupa ''Serena Williams'' a competiţiei de final de sezon în circuitul profesionist feminin (WTA).
09:40
Suspectul în cazul jafului de la Luvru este o vedetă a reţelelor sociale şi fost paznic al muzeului, potrivit unor surse media # DigiFM.ro
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de milioane de euro (77 de milioane de lire sterline) din Muzeul Luvru este o mică vedetă a reţelelor sociale, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de pază la Centrul Pompidou, au relatat mass-media franceze.
09:30
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
Acum 24 ore
17:40
Turul Bursele de 10 Digi FM a ajuns astăzi în Câmpeni, județul Alba, acolo unde Lucian Mîndruță, cu ajutorul Asociației Banca de Bine, a cunoscut-o pe Sara Buștan, o fetiță cu o ambiție cât un munte și o inimă plină de bunătate.
17:10
Gheorghe Hagi, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: "Am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție" # DigiFM.ro
Gheorghe Hagi a afirmat, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, după decesul antrenorului Emeric Ienei, că România a pierdut 'un om de o extraordinară valoare', un mentor și un tehnician de excepție.
17:00
Un infirmier din Germania, condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a zece pacienţi # DigiFM.ro
Un infirmier a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pentru uciderea a zece pacienţi, într-o ţară deja marcată de mai multe cazuri de îngrijitori criminali, informează AFP.
16:50
Mark Rutte, despre reducerea numărului de soldați americani în România: "Ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular" # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
16:50
Lamine Yamal, starul de la FC Barcelona, evaluat la 350 de milioane de euro. Cel mai scump fotbalist sub 20 de ani la nivel mondial # DigiFM.ro
Lamine Yamal, tânărul star al echipei FC Barcelona şi al selecţionatei Spaniei, este cel mai scump fotbalist sub 20 de ani la nivel mondial, cu o valoare de transfer estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui studiu al Observatorului fotbalului CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), informează L'Equipe.
16:40
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele meu... sună bine". Ce acuzații i-au adus # DigiFM.ro
Oana Roman a avut parte de un episod neplăcut. Fiica fostului premier Petre Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după ce câțiva oameni de pe internet au acuzat-o că și-a făcut montă ilegală cu cățelușa ei.
16:20
Ronaldo spune că se va retrage „în curând”. Fotbalistul vrea să-și petreacă mai mult timp cu familia # DigiFM.ro
Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters.
16:20
Mark Rutte, șeful NATO, conferință de presă comună cu Nicușor Dan, la București: "România este un aliat de valoare, de 20 de ani" # DigiFM.ro
România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Palatul Cotroceni.
Ieri
14:20
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: "Respirăm aerul unui oraș care a renăscut". E originar din Uganda # DigiFM.ro
Democrații au câștigat trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri și au oferit partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor.
14:10
Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin la Tottenham a fost ameninţat cu o armă de foc de către un agent. Mesajul clubului # DigiFM.ro
Clubul Tottenham şi-a arătat public sprijinul pentru jucătorul Destiny Udogie (22 de ani), ameninţat cu o armă de foc de către un agent sâmbătă seara. Presupusul agresor a fost arestat, relatează RMC Sport.
14:10
Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj. Vot în Camera Deputaţilor # DigiFM.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj.
13:20
Steaua Bucureşti, după decesul lui Emeric Ienei: „Un lord al fotbalului. Drum lin, nea Imi!” # DigiFM.ro
Steaua Bucureşti a postat un mesaj emoţionant pe Facebook, după decesul lui Emeric Ienei, notând că a fost „omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.
13:10
Emeric Ienei, plâns de lumea fotbalului: "Prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori" # DigiFM.ro
Cluburile de fotbal din ţară au primit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă a legendarului antrenor Emeric Ienei. “Gentlemanul fotbalului românesc”, “prin eleganţă, profesionalism şi devotament, a inspirat generaţii de jucători şi antrenori”, “una dintre cele mai importante personalităţi”, sunt câteva dintre mesajele postate în social media de lumea fotbalului.
12:20
Ministrul Justiției, după ce Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost eliberați din închisoare: "O situație absolut regretabilă" # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, în cazul punerii în libertate a fostului ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, şi a fostului preşedinte Eximbak, Ionuţ Costea, după ce instanţa supremă le-a admis cererile de recurs în casaţie, în baza unei decizii din februarie a CCR, că este „o situaţie absolut regretabilă”.
11:50
Un bilanț îngrijorător. Omenirea rămâne pe o traitectorie de încălzire catastrofală a climei # DigiFM.ro
Înainte de sosirea liderilor lumii în oraşul brazilian Belem pentru a participa la COP30, un bilanţ îngrijorător a fost făcut public: angajamentele actuale ale ţărilor vor duce omenirea spre o încălzire cu 2,5°C a climei, cu mult peste pragurile prevăzute în Acordul de la Paris, a avertizat marţi o agenţie din cadrul ONU, informează AFP.
11:40
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Cauza decesului antrenorului cu cea mai mare performanță din fotbalul românesc # DigiFM.ro
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Bucureşti, pe 7 mai 1986, la Sevilla, în celebra finală cu F.C. Barcelona, s-a stins din cauza unei comoții cerebrale, în casa sa din Oradea.
11:30
Secretarul general al NATO vine în România. Miercuri şi joi, întâlniri cu preşedintele, premierul și cu şefii Parlamentului # DigiFM.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.
11:20
Cristiano Ronaldo, despre Donald Trump: „Este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii” # DigiFM.ro
Starul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo a afirmat că preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, "este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii", în cursul unui interviu acordat prezentatorului britanic Piers Morgan, informează EFE.
09:40
Un primar din Cluj, reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare. Şi-ar fi însuţit un televizor şi un laptop cumpărate pentru isntituţie # DigiFM.ro
Primarul din comuna Fizeşu-Gherlii, judeţul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare.
09:40
Tensiuni la Washington. Congresul critică Pentagonul pentru retragerea trupelor americane din România # DigiFM.ro
Într-o rară manifestare bipartizană de frustrare faţă de administraţie, congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România, şi au afirmat că, uneori, oficialii de rang înalt din domeniul apărării par să submineze politicile preşedintelui american Donald Trump.
09:30
Fostul şef de stat al Coreei de Nord, Kim Yong Nam, a murit la 97 de ani. Kim Jong Un i-a adus un omagiu emoționant la sicriu # DigiFM.ro
Kim Yong Nam, care a ocupat timp de peste 20 de ani postul onorific de preşedinte al Adunării Supreme în Coreea de Nord - pe hârtie şeful statului - a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat marţi presa de stat.
09:30
Accident feroviar în India. Opt persoane au murit după un impact violent între un tren de pasageri și unul de marfă # DigiFM.ro
Cel puţin opt persoane au murit şi mai multe au fost rănite, marţi, când un tren de călători a intrat în coliziune cu un tren de marfă în statul Chhattisgarh, din centrul Indiei.
4 noiembrie 2025
16:20
Moșteanu: „Prezența americană este și va rămâne aici; SUA sunt principalul partener strategic pe apărare” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că "prezenţa americană este şi va rămâne" în România iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare.
16:10
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler (VIDEO) # DigiFM.ro
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.
16:10
Primarul Romei declară o zi de doliu după decesul muncitorului român provocat de prăbușirea Torre dei Conti # DigiFM.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată în centrul istoric al capitalei italiene, relatează agenția EFE.
15:40
Doi adolescenţi de 16 ani din Sibiu, care circulau pe o trotinetă electrică, au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum # DigiFM.ro
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
15:20
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea nu mai e la fel!” Cum arată acum # DigiFM.ro
Viswash Kumar Ramesh, singurul om care a scăpat cu viață în urma prăbușirii avionului Air India, tragedie în care 241 de persoane au murit, spune că, deși se consideră norocos, viața lui nu mai este la fel.
14:50
Liceul Theodor Pallady din București, evacuat după sesizarea unui miros de gaz. Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară # DigiFM.ro
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul "Theodor Pallady" din București. Școala a fost evacuată.
14:40
Un incendiu a izbucnit marți, 4 noiembrie, la o hală de pe raza localității Albești Paleologu din județul Prahova, lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani # DigiFM.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa.
13:10
Pelerinajul la Catedrala Națională se încheie la miezul nopții. Credincioșii mai pot vizita altarul între 6 și 14 noiembrie # DigiFM.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
12:40
Mesajul premierului Bolojan după moartea unui muncitor român la Roma: "Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român la Roma, apreciind și curajul celor care au intervenit.
12:00
Alimentul natural, considerat chiar medicament, care te poate împiedica să slăbești. Carmen Brumă atrage atenția: "Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii" # DigiFM.ro
La vârsta de 48 de ani, Carmen Brumă se poate mândri cu o siluetă ca de Miss Fitness și cu o disciplină care i-a devenit "religie". Nu se abate de la stilul ei de viață și încearcă să-i sfătuiască și pe alții ce să facă pentru a scăpa de kilogramele nedorite sau pentru a-și recăpăta sănătatea.
