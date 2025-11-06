OFICIAL: Dan Șucu a anunțat noul antrenor al Genovei
Adevarul.ro, 6 noiembrie 2025 15:45
Daniele De Rossi este noul antrenor al Genovei. anunțul a fost făcut de clubul din Serie A.
Acum 5 minute
16:00
Centralizarea proprietăților imobiliare mai așteaptă. E-Proprietatea, gata abia în 2027. Cu cât ar putea crește impozitele pe clădiri # Adevarul.ro
E-Proprietatea sistemul informatic integrat, dezvoltat de Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care va centraliza toate datele despre proprietățile imobiliare din România, ar putea fi dat în folosință abia în 2027, susțin reprezentanții Ey România.
16:00
Joi, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.
16:00
Privit din fața televizorului sau a calculatorului, războiul nu este diferit de un joc video, transmițând chiar mai puțină emoție decât eroii inteligenței artificiale. În jocuri se moare eroic, la război, însă, moartea vine în cele mai nefericite feluri, neașteptat de crud și de prozaic.
16:00
Primarul acuzat că a agresat sexual o angajată și-a luat concediu de odihnă. Ce spun angajații primăriei # Adevarul.ro
Primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, şi-a luat concediu de odihnă după izbucnirea scandalului în care este acuzat că a agresat sexual o angajată.
Acum 30 minute
15:45
Cine sunt cu adevărat marii favoriți la Primăria Capitalei? Sunt cine spun că sunt sau doar mint pentru voturi? # Adevarul.ro
Pe 7 decembrie 2025 vor avea loc noi alegeri pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Într-un singur tur. Timpul este foarte scurt până la scrutin, iar candidații anunțați sunt deja în campanie electorală, ademenind bucureștenii cu sumedenie de promisiuni.
15:45
Scandal în energie. Augustin Oancea, fondatorul Grupului Tinmar, suspectat că ar fi umflat artificial prețul pentru a obține sume uriașe de la stat # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 6 noiembrie, percheziții la sediile firmelor din Grupul Tinmar, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.
15:45
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți acasă. Cei doi sunt condamnați la închisoare pentru tentativă de omor # Adevarul.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, nu au fost găsiți joi, 6 noiembrie, de polițiști la domiciliul lor pentru a fi duși la penitenciar, după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.
15:45
PPC Energie vine pe 7 noiembrie cu „Bright Friday” campania cu super prețuri la energie și reduceri la produse și servicii pentru casă # Adevarul.ro
Vineri, 7 noiembrie, PPC Energie lansează o nouă ediție de Bright Friday, o campanie specială care aduce oferte foarte avantajoase la energie electrică, împreună cu reduceri la electrocasnice, soluții pentru casă și servicii cu valoare adăugată.
15:45
Acum o oră
15:30
Ministerul Mediului investește 30 de milioane de lei în garduri electrice pentru a ține urșii departe de localități # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat că până la sfârșitul anului vor fi investiți 30 de milioane de lei în garduri electrice, pentru a preveni atacurile urșilor în zonele locuite.
15:30
Bugetul Rabla auto pentru persoane fizice a fost epuizat în proporție de 80% în primele patru ore de la lansare.
15:30
Dicționarul Collins a desemnat sintagma „Vibe coding” drept cuvântul anului 2025.
15:30
Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) le dă din nou bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale, iar asta încă de la finele lunii octombrie. CNAS a emis un ordin prin care dezactivează regula raportării online a serviciilor în trei zile lucrătoare.
15:30
Un bărbat din Giurgiu și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul într-o fosă septică dezafectată # Adevarul.ro
Un bărbat de 59 de ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort într-o fosă septică dezafectată din comuna Bălănoaia, județul Giurgiu.
15:15
Compania Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile Metrorex, pe fondul datoriilor înregistrate de transportator la facturile emise în contul contractului de mentenanță a trenurilor.
Acum 2 ore
15:00
Barbara Jankavski, supranumită „Barbie umană”, a murit la 31 de ani în circumstanţe suspecte # Adevarul.ro
Barbara Jankavski, cunoscută drept „Barbie umană”, a fost găsită moartă într-o locuință din São Paulo, după o partidă de sex cu un avocat de 51 de ani.
15:00
Siguranța veterinară, în pericol: medicii pleacă din județele cu puține animale din cauza întârzierilor la plată # Adevarul.ro
Medicii veterinari care execută servicii în baza contractelor de concesiune încheiate cu DSVSA sunt într-o situație aproape disperată. Toată vara statul nu le-a mai plătit serviciile, astfel că au fost puși în situația ca, la rândul lor, să nu-și poată plăti angajații.
15:00
Argentina și-a prezentat noul echipament pentru Cupa Mondială 2026. Lionel Messi îl poartă în premieră.
14:45
Escroc din Iași, anchetat după ce a luat 120.000 de lei de la o femeie care dorea să cumpere piese pentru utilaje agricole și a dispărut # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani din judeţul Iaşi este anchetat penal după ce, pretinzând că este administratorul unei firme care livrează piese pentru utilaje agricole, a încasat 120.000 de lei de la o femeie interesată de o astfel de achiziţie, iar apoi a dispărut cu banii.
14:45
Un bărbat a descoperit sub o casă abandonată un buncăr din Războiul Rece cu echipamente sovietice intacte: măști de gaze, truse medicale și filtre de apă # Adevarul.ro
Într-un mic oraș din Polonia, un localnic a făcut o descoperire neașteptată într-o casă abandonată.
14:30
Preluarea „La Cocoș” de către compania care deține Kaufland și Lidl a stârnit îngrijorarea Consiliului Concurenței # Adevarul.ro
Preluarea magazinelor „La Cocoș” de către compania care deține Kaufland și Lidl a stârnit îngrijorarea Consiliului Concurenței, autoritatea precizând că își dorește ca micul lanț de magazine alimentare să păstreze prețurile mici pe care le practică în prezent.
14:30
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Ce a transmis artista # Adevarul.ro
Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost eliminați din competiția Asia Express 2025, lăsând în cursă doar trei echipe pentru premiul cel mare.
14:30
Ciprian Ciucu demontează acuzațiile lui George Simion despre blocurile pentru migranți: „Cum poți să minți cu bună-știință și fără jenă?’” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat dur după ce liderul AUR, George Simion, a publicat pe Facebook o fotografie în care susținea că un bloc din sector ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.
14:15
Nepalez venit la muncă în România, victima unui jaf: doi tineri l-au amenințat cu cuțitul și i-au furat bani din aplicația bancară # Adevarul.ro
Un nepalez de 27 de ani, sosit recent la muncă în Sibiu, a fost victima unei agresiuni la marginea orașului, în comuna Șelimbăr.
14:15
Doi minori, cercetați de procurori după ce au desenat simboluri naziste în Cimitirul Evreiesc din Arad # Adevarul.ro
Doi minori care suspectați că au desenat cu vopsea însemne naziste şi fasciste pe morminte din Cimitirul Evreiesc din municipiul Arad sunt cercetaţi de procurori pentru mai multe infracţiuni, între care utilizarea în public a simbolurilor interzise.
14:15
Cristi Dulca revine pe banca tehnică: a fost prezentat în funcția de antrenor principal # Adevarul.ro
Cristi Dulca revine în fotbal. Fostul internațional a fost numit antrenor principal la echipa feminină a Universității Cluj.
Acum 4 ore
14:00
Mihai Trăistariu pune pe picioare o nouă afacere: „Tablourile create de mine vor ajunge pe peretele celor doritori” # Adevarul.ro
Cunoscut pentru cariera sa muzicală și participările la Eurovision, Mihai Trăistariu vrea să pună pe picioare o nouă afacere.
14:00
O furtună geomagnetică neașteptată a lovit Pământul. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce efecte produce # Adevarul.ro
O furtună geomagnetică neașteptată a afectat Pământul peste noapte, după ce materialul eliberat de recentele erupții solare a ajuns mai repede decât estimau specialiștii. Nivelul activității geomagnetice a atins pentru scurt timp intensitatea G3.
14:00
Totul despre programul Rabla din noiembrie. 4.000 de oameni s-au înscris în aplicație pentru a-și lua mașini noi cu motor termic # Adevarul.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a redistribuit bugetul alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.
14:00
Mai mulți români, condamnați în Italia pentru fraudă cu mașini. Averea uriașă confiscată de autorități # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au confiscat averea unui grup de români stabili în Ancona, pusă sub sechestru în urmă cu un an în cadrul operațiunii „Kilometrul zero”.
13:30
Un lider local PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că scoate minerii în stradă. „Să-i demonstrăm că Guvernul nu este Oradea” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, l-a amenințat pe premierul Ilie Bolojan că va scoate minerii în stradă pentru a opri concedierile din administraţia locală.
13:30
Situație absurdă într-un oraș din România: 11 treceri de pietoni pe o stradă de doar 260 de metri # Adevarul.ro
O stradă de doar 260 de metri din Râmnicu Sărat a devenit simbolul absurdului urban: 11 treceri de pietoni trasate atât de aproape încât șoferii sunt obligați să frâneze foarte des.
13:30
Patru români au intrat neinvitați la o nuntă în Belgia și au provocat un scandal violent: mai multe persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Patru bărbați români, cu vârste între 24 și 34 de ani, au intrat neinvitați la o nuntă organizată la iazul De Blauwmolen din Holsbeek, provocând o bătaie generală.
13:30
Schimbarea pe care o tot cerem pentru copii e, în sfârșit, posibilă — dar doar pentru cei care au curajul s-o înceapă cu adevărat.
13:30
Gică Popescu a dat lovitura! Fostul căpitan al naționalei a inaugurat investiția de peste 7 milioane de euro # Adevarul.ro
Gică Popescu este din nou campion, de data aceasta în afaceri. Fostul căpitan al naționalei a inaugurat investiția de peste 7 milioane de euro la Hunedoara.
13:30
Patru inculpați din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete au fost reținuți # Adevarul.ro
Procurorii DNA Iași au reținut joi, 6 noiembrie, patru inculpați în dosarul privind trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
13:15
O postare devenită virală pe Reddit a readus în discuție legalitatea blocării roților și limitele dintre sancțiune și abuz. Avocata Irina Elena Voicu explică pentru „Adevărul” ce poate fi contestat și unde începe încălcarea dreptului de proprietate.
13:15
A condus fotbalul românesc, dar traiul scump l-a făcut să plece din țară: „Utilitățile sunt mai ieftine ca în România” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73) a condus Federația Română de Fotbal din august 1990 până în martie 2014.
13:15
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați, fără relocare. Guvernul modifică OUG privind metodele de intervenție # Adevarul.ro
Guvernul modifica ordonanța de urgență care prevede aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora.
13:00
Mai multe persoane din Bacău reținute pentru furt de combustibil și infracțiuni silvice # Adevarul.ro
Potrivit anchetei, mai multe persoane ar fi furat combustibil din cisterne folosind instalații improvizate și l-ar fi vândut mai departe.
12:45
Lovitură pentru Steaua. Ana Bărbosu a semnat cu rivala tradițională, Dinamo București.
12:45
MAE a emis o avertizare de călătorie în Filipine: Furtuna tropicală Fung-Wong va afecta teritoriul ţării # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Filipine cu privire la furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) va afecta teritoriul acestei ţări.
12:30
Peste 20 de percheziții în Timiș, într-un dosar privind contrabanda cu arme și muniții. Ce au ridicat polițiștii # Adevarul.ro
Polițiștii din Timiș au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară joi, 6 noiembrie, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.
12:30
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la cosmodromul Vostocinîi din cauza datoriilor. „O rușine de proporții cosmice”, titrează presa rusă independentă # Adevarul.ro
Visul cosmic al Rusiei a fost adus brusc cu picioarele pe pământ. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la șantierul complexului de lansare Angara din cadrul cosmodromului Vostocînîi, după ce firma principală de construcții a acumulat datorii uriașe la electricitate.
12:30
Femeie în stop cardio-respirator după ce a fost lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din în București. Mai multe linii au fost deviate # Adevarul.ro
Incident grav în Capitală: o femeie a fost rănită joi, 6 noiembrie, după ce un cablu de tramvai s-a rupt și a căzut pe trotuar. Victima este în stare gravă și a fost transportată la spital.
12:30
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială” # Adevarul.ro
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut.
12:15
Mark Rutte lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” # Adevarul.ro
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator” dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României.
12:15
Lovitură pentru manelistul Dani Mocanu: a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de tentativă de omor # Adevarul.ro
Curtea de Apel Brașov a pronunțat joi, 6 noiembrie, condamnarea definitivă a cântărețului de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare, în dosarul privind tentativa de omor.
Acum 6 ore
12:00
Emeric Ienei, omagiat de UEFA: ”Prima mare performanță pentru un club din estul Europei” # Adevarul.ro
UEFA a transmis un omagiu emoționant pentru Emeric Ienei.
12:00
Zohran Mamdani anunță o echipă de tranziție formată exclusiv din femei, în timp ce se pregătește să preia primăria New York-ului # Adevarul.ro
Zohran Mamdani, noul primar ales al orașului New York, a anunțat miercuri o echipă de tranziție alcătuită exclusiv din femei – o decizie cu greutate simbolică într-un moment în care administrația sa promite cea mai ambițioasă agendă politică a ultimelor decenii.
