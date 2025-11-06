Nepalez venit la muncă în România, victima unui jaf: doi tineri l-au amenințat cu cuțitul și i-au furat bani din aplicația bancară
Adevarul.ro, 6 noiembrie 2025 14:15
Un nepalez de 27 de ani, sosit recent la muncă în Sibiu, a fost victima unei agresiuni la marginea orașului, în comuna Șelimbăr.
Acum 5 minute
14:30
Preluarea „La Cocoș” de către compania care deține Kaufland și Lidl a stârnit îngrijorarea Consiliului Concurenței # Adevarul.ro
Preluarea magazinelor „La Cocoș” de către compania care deține Kaufland și Lidl a stârnit îngrijorarea Consiliului Concurenței, autoritatea precizând că își dorește ca micul lanț de magazine alimentare să păstreze prețurile mici pe care le practică în prezent.
14:30
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Ce a transmis artista # Adevarul.ro
Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost eliminați din competiția Asia Express 2025, lăsând în cursă doar trei echipe pentru premiul cel mare.
14:30
Ciprian Ciucu demontează acuzațiile lui George Simion despre blocurile pentru migranți: „Cum poți să minți cu bună-știință și fără jenă?’” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat dur după ce liderul AUR, George Simion, a publicat pe Facebook o fotografie în care susținea că un bloc din sector ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.
Acum 30 minute
14:15
14:15
Doi minori, cercetați de procurori după ce au desenat simboluri naziste în Cimitirul Evreiesc din Arad # Adevarul.ro
Doi minori care suspectați că au desenat cu vopsea însemne naziste şi fasciste pe morminte din Cimitirul Evreiesc din municipiul Arad sunt cercetaţi de procurori pentru mai multe infracţiuni, între care utilizarea în public a simbolurilor interzise.
14:15
Cristi Dulca revine pe banca tehnică: a fost prezentat în funcția de antrenor principal # Adevarul.ro
Cristi Dulca revine în fotbal. Fostul internațional a fost numit antrenor principal la echipa feminină a Universității Cluj.
Acum o oră
14:00
Mihai Trăistariu pune pe picioare o nouă afacere: „Tablourile create de mine vor ajunge pe peretele celor doritori” # Adevarul.ro
Cunoscut pentru cariera sa muzicală și participările la Eurovision, Mihai Trăistariu vrea să pună pe picioare o nouă afacere.
14:00
O furtună geomagnetică neașteptată a lovit Pământul. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce efecte produce # Adevarul.ro
O furtună geomagnetică neașteptată a afectat Pământul peste noapte, după ce materialul eliberat de recentele erupții solare a ajuns mai repede decât estimau specialiștii. Nivelul activității geomagnetice a atins pentru scurt timp intensitatea G3.
14:00
Totul despre programul Rabla din noiembrie. 4.000 de oameni s-au înscris în aplicație pentru a-și lua mașini noi cu motor termic # Adevarul.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a redistribuit bugetul alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.
14:00
Mai mulți români, condamnați în Italia pentru fraudă cu mașini. Averea uriașă confiscată de autorități # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au confiscat averea unui grup de români stabili în Ancona, pusă sub sechestru în urmă cu un an în cadrul operațiunii „Kilometrul zero”.
Acum 2 ore
13:30
Un lider local PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că scoate minerii în stradă. „Să-i demonstrăm că Guvernul nu este Oradea” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, l-a amenințat pe premierul Ilie Bolojan că va scoate minerii în stradă pentru a opri concedierile din administraţia locală.
13:30
Situație absurdă într-un oraș din România: 11 treceri de pietoni pe o stradă de doar 260 de metri # Adevarul.ro
O stradă de doar 260 de metri din Râmnicu Sărat a devenit simbolul absurdului urban: 11 treceri de pietoni trasate atât de aproape încât șoferii sunt obligați să frâneze foarte des.
13:30
Patru români au intrat neinvitați la o nuntă în Belgia și au provocat un scandal violent: mai multe persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Patru bărbați români, cu vârste între 24 și 34 de ani, au intrat neinvitați la o nuntă organizată la iazul De Blauwmolen din Holsbeek, provocând o bătaie generală.
13:30
Schimbarea pe care o tot cerem pentru copii e, în sfârșit, posibilă — dar doar pentru cei care au curajul s-o înceapă cu adevărat.
13:30
Gică Popescu a dat lovitura! Fostul căpitan al naționalei a inaugurat investiția de peste 7 milioane de euro # Adevarul.ro
Gică Popescu este din nou campion, de data aceasta în afaceri. Fostul căpitan al naționalei a inaugurat investiția de peste 7 milioane de euro la Hunedoara.
13:30
Patru inculpați din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete au fost reținuți # Adevarul.ro
Procurorii DNA Iași au reținut joi, 6 noiembrie, patru inculpați în dosarul privind trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
13:15
O postare devenită virală pe Reddit a readus în discuție legalitatea blocării roților și limitele dintre sancțiune și abuz. Avocata Irina Elena Voicu explică pentru „Adevărul” ce poate fi contestat și unde începe încălcarea dreptului de proprietate.
13:15
A condus fotbalul românesc, dar traiul scump l-a făcut să plece din țară: „Utilitățile sunt mai ieftine ca în România” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73) a condus Federația Română de Fotbal din august 1990 până în martie 2014.
13:15
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați, fără relocare. Guvernul modifică OUG privind metodele de intervenție # Adevarul.ro
Guvernul modifica ordonanța de urgență care prevede aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora.
13:00
Mai multe persoane din Bacău reținute pentru furt de combustibil și infracțiuni silvice # Adevarul.ro
Potrivit anchetei, mai multe persoane ar fi furat combustibil din cisterne folosind instalații improvizate și l-ar fi vândut mai departe.
12:45
Lovitură pentru Steaua. Ana Bărbosu a semnat cu rivala tradițională, Dinamo București.
12:45
MAE a emis o avertizare de călătorie în Filipine: Furtuna tropicală Fung-Wong va afecta teritoriul ţării # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Filipine cu privire la furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) va afecta teritoriul acestei ţări.
Acum 4 ore
12:30
Peste 20 de percheziții în Timiș, într-un dosar privind contrabanda cu arme și muniții. Ce au ridicat polițiștii # Adevarul.ro
Polițiștii din Timiș au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară joi, 6 noiembrie, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.
12:30
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la cosmodromul Vostocinîi din cauza datoriilor. „O rușine de proporții cosmice”, titrează presa rusă independentă # Adevarul.ro
Visul cosmic al Rusiei a fost adus brusc cu picioarele pe pământ. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la șantierul complexului de lansare Angara din cadrul cosmodromului Vostocînîi, după ce firma principală de construcții a acumulat datorii uriașe la electricitate.
12:30
Femeie în stop cardio-respirator după ce a fost lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din în București. Mai multe linii au fost deviate # Adevarul.ro
Incident grav în Capitală: o femeie a fost rănită joi, 6 noiembrie, după ce un cablu de tramvai s-a rupt și a căzut pe trotuar. Victima este în stare gravă și a fost transportată la spital.
12:30
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială” # Adevarul.ro
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut.
12:15
Mark Rutte lansează un avertisment pentru Rusia de la București: „Reacția noastră ar fi devastatoare” # Adevarul.ro
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator” dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României.
12:15
Lovitură pentru manelistul Dani Mocanu: a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de tentativă de omor # Adevarul.ro
Curtea de Apel Brașov a pronunțat joi, 6 noiembrie, condamnarea definitivă a cântărețului de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare, în dosarul privind tentativa de omor.
12:00
Emeric Ienei, omagiat de UEFA: ”Prima mare performanță pentru un club din estul Europei” # Adevarul.ro
UEFA a transmis un omagiu emoționant pentru Emeric Ienei.
12:00
Zohran Mamdani anunță o echipă de tranziție formată exclusiv din femei, în timp ce se pregătește să preia primăria New York-ului # Adevarul.ro
Zohran Mamdani, noul primar ales al orașului New York, a anunțat miercuri o echipă de tranziție alcătuită exclusiv din femei – o decizie cu greutate simbolică într-un moment în care administrația sa promite cea mai ambițioasă agendă politică a ultimelor decenii.
12:00
Viktor Orban mizează pe voturile transilvănene: „Ungaria Mare rămâne doar o idee ocazională” # Adevarul.ro
Lupta pentru putere în Ungaria este mai dură că niciodată, iar mandatele diasporei din Ardeal sunt foarte importante pentru Viktor Orban.
11:45
70% dintre comenzile din noiembrie vizează produse dedicate pregătirii mașinii pentru sezonul rece, costurile variind în funcție de model și de gama de produse alese.
11:30
Mai sunt trei săptămâni până la termenul fatidic de 28 noiembrie, la care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR, şi nimic nu se mişcă pe frontul aprobării legii privind pensiile magistraţilor.
11:30
Ciprian Ciucu acuză o „mega contra-campanie” împotriva sa: „Zeci de astfel de camionete plasate prin tot orașul” # Adevarul.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză o „mega contra-campanie” împotriva sa, reclamând că mai multe camionete cu panouri publicitare afișează informații false despre el.
11:30
Băluță, reacție după ce Ciucu l-a acuzat de manipulare: „Să avem o campanie cu bun-simț și respect” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a făcut apel la o campanie bazată pe corectitudine și bun simț, la o zi după ce contracandidatul său, Ciprian Ciucu, l-a acuzat pe acesta de manipulare.
11:30
Contabil din București, acuzat că a delapidat 1,2 milioane de lei din fondurile școlilor # Adevarul.ro
Un contabil care activa la două școli din Sectorul 5 al Capitalei este cercetat pentru delapidare, fiind acuzat că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile unităților de învățământ între 2019 și 2025.
11:15
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Pacea şi securitatea nu sunt garantate” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, 6 noiembrie, la NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti, unde a subliniat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate”.
11:15
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # Adevarul.ro
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume, potrivit presei franceze.
11:00
Fraudă uriașă la ambalaje returnabile: cum funcționa rețeaua care a obținut ilegal peste un milion de lei # Adevarul.ro
Polițiștii au descoperit o rețea în Strehaia care ar fi fraudat Sistemul de Garanție-Returnare prin dezactivarea dispozitivelor de compactare a ambalajelor, obținând ilegal peste 1 milion de lei.
11:00
Belgia, în alertă de securitate după apariția unor drone la aeroporturi și baze militare. Rusia, principalul suspect # Adevarul.ro
Guvernul belgian a convocat pentru joi o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate în ultimele zile deasupra aeroporturilor și bazelor militare din țară – incidente care au provocat haos în transportul aerian și au ridicat suspiciuni privind
11:00
Primarul unei comune din Bihor, în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. „El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales” # Adevarul.ro
Primarul unei comune din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. Edilul l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politician.
11:00
Cum poți deveni observator electoral la alegerile parțiale din 7 decembrie. Coaliția VotCorect lansează campania de înscrieri # Adevarul.ro
Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, lansează campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.
11:00
UE pregătește un „Schengen militar” pentru a accelera deplasarea trupelor și armamentului în fața amenințării ruse # Adevarul.ro
Uniunea Europeană lucrează la un plan ambițios pentru a permite deplasarea rapidă a trupelor, armelor și echipamentelor pe întreg continentul, în eventualitatea unui conflict cu Rusia.
10:45
Profesor de 63 de ani, acuzat că a abuzat sexual și a filmat o elevă de 16 ani. Bărbatul a fost reținut # Adevarul.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut, fiind acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă minoră timp de un an și jumătate, pe care a obligat-o să producă materiale pornografice.
Acum 6 ore
10:30
Profesor din Capitală, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani în timpul orelor # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost arestat preventiv în Capitală, fiind acuzat că a agresat două eleve minore, de 13 ani, în timpul orelor.
10:30
Coaliția ar putea aproba majorarea tichetelor de masă după protestele sindicale: la ce valoare vor ajunge # Adevarul.ro
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege.
10:15
Partidul german de extremă dreapta AfD, acuzat că ascunde o „celulă adormită” pro-rusă în Bundestag # Adevarul.ro
Un deputat al formațiunii creștin-democrate a cancelarului Friedrich Merz acuză Alternativa pentru Germania (AfD) că ar găzdui în rândurile sale o „celulă adormită” loială Moscovei.
10:00
Rabla 2025: Începe o nouă sesiune de finanțare pentru autovehicule noi, cu fonduri suplimentare pentru hibride și termice # Adevarul.ro
Românii care doresc să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
10:00
Cumpărarea unei mașini second-hand este o opțiune excelentă pentru cei care caută un vehicul în stare bună, la un preț accesibil. Alegerea reprezentanței potrivite pentru această achiziție poate face diferența între a obține o ofertă avantajoasă sau a plăti prea mult.
10:00
AUR scade în intenția de vot a românilor. Partidele din coaliție care sunt în creștere | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre cei chestionați ar vota cu AUR.
