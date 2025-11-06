Patriarhul Daniel a acordat Ordinul „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale
Basilica.ro, 6 noiembrie 2025 17:20
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit, joi, Ordinul „Credință și Comuniune”, persoanelor și instituțiilor implicate în organizarea Sfințirii Picturii Catedralei Naționale. În cuvântul său, Patriarhul României a subliniat că acest ordin poartă chipul Sfintei Treimi, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și al unității Bisericii. „Felicităm pe toți cei care au fost…
• • •
Patriarhul Daniel a transmis condoleanțe la înmormântarea Pr. Ioan Constanda: O viață de slujire a lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe joi, la slujba de înmormântare a Părintelui Ioan Constanda, parohul comunității Chitila 1 din județul Ilfov. „Părintele Ioan Constanda a fost și rămâne pentru mulți un exemplu de modestie, dăruire și credință vie”, afirmă Preafericirea Sa. „Prin cuvântul său blând, prin slujirea…
PS Teofil Trotușanul l-a pomenit pe părintele mărturisitor Nicolae Bordașiu: A trecut în Ierusalimul de sus # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat joi Sfânta Liturghie și Parastasul de șapte ani în memoria Părintelui Profesor Nicolae Ioan Bordașiu, slujitor al Bisericii „Sf. Silvestru” din Capitală și mărturisitor în temnițele comuniste. Din soborul de clerici care a oficiat slujbele la Biserica „Sf. Silvestru” au mai făcut…
Preoții care alină suferința: Întrunirea Cercului Pastoral al preoților de caritate din București # Basilica.ro
Preoții de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei s-au reunit joi pentru stabilirea proiectelor pastorale și filantropice dedicate anului 2026. În cadrul Cercului Pastoral al preoților de caritate, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor de preoți slujitori din spitalele bucureștene. Momentul de rugăciune a fost urmat de prezentarea…
Adevărul, punte între știință și teologie: Profesorul Adrian Lemeni este Doctor Honoris Causa al Politehnicii Timișoara # Basilica.ro
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) i-a conferit miercuri profesorului Nicolae-Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie a Universității din București, titlul de Doctor Honoris Causa, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la promovarea dialogului dintre știință și teologie. Ceremonia solemnă a avut loc în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara, în prezența rectorului Florin Drăgan, a…
Muzeul Satului din Baia Mare găzduiește, miercuri, workshopul „Fain în Sat – valorizarea patrimoniului cultural și punerea în valoare a monumentelor etnografice”, un eveniment care îmbină tradiția cu inovația digitală. Potrivit unui comunicat al instituției, scopul activității este de a prezenta rezultatele unui amplu proces de modernizare a modului în care publicul interacționează cu patrimoniul…
Bucurie pentru românii din Seleuș (Serbia): PS Ieronim a sfințit biserica „Pogorârea Sfântului Duh” # Basilica.ro
Comunitatea românească din Seleuș, Serbia, a trăit un moment de bucurie, duminică, atunci când Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a sfințit lăcașul cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din localitate. Potrivit Episcopiei Dacia Felix, ierarhul a efectuat rânduiala sfințirii, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de clerul eparhiei și cu numeroși credincioși veniți să…
Biserica Româno-Americană „Sfânta Treime” din Los Angeles a aniversat 85 de ani de existență # Basilica.ro
Comunitatea ortodoxă română din Los Angeles a sărbătorit, duminică, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii Româno-Americane „Sfânta Treime”, una dintre cele mai vechi parohii românești din Statele Unite. La jubileu au participat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Consulul General al României la Los Angeles, Lucia Sava. Sărbătoarea aniversară a…
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat joi, la Biserica „Sf. Silvestru” din Capitală, Sfânta Liturghie și slujba de pomenire cu ocazia împlinirii a șapte ani de la trecerea la Domnul a părintelui Nicolae Bordaşiu, fost slujitor la această biserică. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Biserica Institutului Oncologic București va fi sfințită duminică, de praznicul Sfântului Nectarie # Basilica.ro
Biserica Institutului Oncologic București, având hramuri „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Nectarie de la Eghina”, va fi sfințită, duminică, zi în care este sărbătorit Sfântul Nectarie. Evenimentul marchează finalizarea lucrărilor de construire și amenajare a lăcașului de cult ridicat în incinta instituției medicale. Ceremoniile vor începe sâmbătă, prin slujba Vecerniei oficiată la vechea capelă, urmată de…
Municipalitatea din Roma a declarat o zi de doliu pentru lucrătorul român mort după prăbușirea unui turn medieval # Basilica.ro
„Moartea lui Octav Stroici, muncitorul care a ajuns victimă a tragicei prăbușiri de la Torre dei Conti, a rănit profund orașul nostru”, a transmis marți pe Facebook Primarul Romei, Roberto Gualtieri. În consecință, municipalitatea a instituit o zi de doliu în oraș în memoria românului. „Suferința provocată de dispariția lui ne unește pe toți. Gândurile…
Duhovnicii și mărturisitorii secolului XX, în atenția preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor: Conferință pastoral-misionară # Basilica.ro
Conferința pastoral-misionară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor va avea loc la Palatul Patriarhiei în perioada 10-11 noiembrie 2025. Luni, în prima zi, vor participa preoții din Capitală și județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate (din spitale și așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și…
Episcopia Italiei a reabilitat un hotel pentru familiile copiilor români care se tratează la Roma # Basilica.ro
Episcopia Italiei a reabilitat Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, cu scopul de a găzdui familiile copiilor români care vin să se trateze la Roma de boli care nu își găsesc remediul în țară. Lucrările de restructurare s-au concentrat pe elemente vitale pentru siguranța și funcționalitatea clădirii: au fost montate ferestre noi și au fost reabilitate instalațiile…
Pelerinajul de la Catedrala Națională s-a încheiat: 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar # Basilica.ro
Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cu prilejul sfințirii picturii, s-a încheiat după 11 zile, timp în care 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00. La ora 2:30 noaptea a trecut ultimul pelerin să se închine…
Patriarhul Daniel: Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori # Basilica.ro
„Astăzi, Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, care minimalizează rolul primordial al părinților în educarea copiilor”, a transmis Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, joi, la evenimentul aniversar 20 de ani de Federație Națională a Părinților desfășurat la Parlamentul României. „În familia creștină, copilul…
Educație pentru siguranță digitală – tema Zilei internaționale împotriva violenței și a (cyber)bullyingului 2025 # Basilica.ro
Ziua internațională împotriva violenței și a (cyber)bullyingului la școală are ca temă anul acesta „Ecrane inteligente: Educație pentru siguranță digitală”. Aniversarea este marcată anual în prima zi de joi a lunii noiembrie și este dedicată sensibilizării elevilor, profesorilor și părinților cu privire la consecințele agresiunii și ale hărțuirii în mediul educațional și online. Tema din…
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Postul Sfinților Apostoli din 2026 va fi cel mai lung din ultimii 8 ani Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 va avea o durată de 21 de zile, fiind astfel…
Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 6 noiembrie Sfântul Pavel Mărturisitorul Sfântul Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului era originar din Tesalonic. A fost ales Patriarh în anul 340 la sfârșitul lunii august. A luptat pentru apărarea Ortodoxiei în fața ereziei ariene. Însă împăratul Constanțiu (337-361) fiind arian l-a înlăturat pe Pavel, trimițându-l în Mesopotamia în exil, iar în locul lui…
Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana, cinstiți de ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului # Basilica.ro
Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana au fost cinstiți, marți, la parohia Lazaret din Bacău, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhipiscopiei Romanului și Bacăului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către PS Teofil Trotușanul, răspunsurile liturgice fiind oferite de…
Ediția a 20-a Zilelor Culturii Sârbe a debutat, miercuri, la Timișoara, cu un concert al Orchestrei de tamburași „Sunetele Panoniei”, alături de două grupuri vocale din Arad și Kikinda (Serbia). Manifestarea, care este un reper al comunității sârbe din Banat, va cuprinde un program variat, ce va conține: expoziții de artă, concerte, spectacole folclorice, seri…
Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a sosit la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia # Basilica.ro
Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, a sosit, marți, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, după care a fost dusă, în procesiune, la Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, din localitate. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a clerului și a…
Românii din Bavaria au un lăcaș ortodox în Schwabach: Biserica „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” a fost sfințită # Basilica.ro
Comunitatea românească din Bavaria are, de sâmbătă, un locaș ortodox unde se poate ruga, după ce biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” a fost sfințită de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Lăcașul găzduia slujbele încă din 2018 aparținea unei parohii catolice, dar în primăvara anului 2025…
Prezența Bisericii în armată, închisori și școli, în atenția Episcopilor ortodocși din Benelux # Basilica.ro
Episcopii ortodocși din Benelux s-au reunit, marți, la Bruxelles, în cea de-a 31-a întrunire a Conferinței Episcopale Ortodoxe din regiune. Printre temele principale s-au numărat asistența religioasă creștin-ortodoxă în armata și închisorile din Belgia, precum și posibilitatea introducerii orei de religie creștin-ortodoxă în școlile primare din Țările de Jos. Conferința s-a desfășurat sub președinția Înaltpreasfințitului…
Episcopul Ignatie al Hușilor a sfințit, marți, Așezământul Social „Sfânta Parascheva” din localitatea vasluiană Berezeni, dedicat persoanelor vârstnice. Acesta cuprinde Cantină socială, Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Centrul de zi de asistență și recuperare. La inaugurarea așezământului au participat preoții consilieri de la Centrul Eparhial Huși, protopopi, angajați ai Asociației „Filantropia…
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 va avea o durată de 21 de zile, fiind astfel cel mai lung din ultimii opt ani. Postul va începe luni, 8 iunie, și se va încheia sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii celor doi mari Apostoli. Postul Sfinților Apostoli are o durată care variază de…
România respiră curat: Institutul Național de Sănătate Publică a lansat o campanie de prevenție a consumului de tutun # Basilica.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a lansat la începutul lunii noiembrie o campanie de prevenire a consumului de tutun. „România respiră curat” se desfășoară în lunile noiembrie și decembrie și are ca scop informarea și conștientizarea adolescenților despre impactul nociv al fumatului. Conform Institutului de Sănătate Publică, pe glob, peste 8,7 milioane de oameni mor…
Timișoara: Simpozionul „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, ediția 2025. Programul evenimentelor # Basilica.ro
În perioada 9–11 noiembrie 2025, la Timișoara va avea loc cea de-a 4-a ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, un eveniment dedicat reflecției asupra identității religioase, culturale și istorice a Banatului. Simpozionul este organizat de către Mitropolia Banatului, în parteneriat cu Filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică „Ioan Oprea”.…
Parohia românească din Navan, Irlanda și-a sărbătorit pentru prima dată ocrotitorul, un sfânt local # Basilica.ro
Parohia românească din Navan, Irlanda, una dintre cele mai recent înființate ale Episcopiei Irlandei și Islandei, a sărbătorit duminică pentru prima dată hramul închinat Sfântului Erc, Episcop de Slane – unul dintre primii sfinți ai creștinismului irlandez și ucenic al Sfântului Patrick. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele paroh Teodor Tcaci a transmis un mesaj de…
Ultima zi în care pelerinii pot trece prin Altarul Catedralei Naționale: Aproape 300.000 de persoane au vizitat lăcașul de cult # Basilica.ro
Miercuri este ultima zi în care pelerinii pot trece prin Altarul Catedralei Naționale. Timp de zece zile, peste 290.000 de persoane s-au închinat în lăcașul de cult. Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la Catedrala Națională pot verifica online timpul de așteptare aproximativ și capătul rândului, accesând linkul pus la dispoziție de Arhiepiscopia…
Prima mănăstire construită în Episcopia Basarabiei de Sud a primit distincția onorifică „Crucea Centenarului” # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oferit duminică din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel distincția onorifică „Crucea Centenarului” Mănăstirii „Sfânta Treime” din satul Roșu, raionul Cahul, ca semn de recunoștință pentru activitatea rodnică desfășurată. Mănăstirea „Sfânta Treime” este prima comunitate monahală din sudul Basarabiei, aflată în cadrul Mitropoliei Basarabiei, de după reactivarea acesteia.…
Vizită oficială la Parohia „Buna Vestire” din München: Aprecieri din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Basilica.ro
O delegație a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, condusă de doamna Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat, a vizitat duminică Parohia „Buna Vestire” din München, unde s-a întâlnit cu preotul paroh, cadrele didactice și copiii școlii parohiale. Aflată pentru prima dată într-o vizită oficială în Germania, doamna director a fost impresionată de…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Comunicat: Anunţuri importante referitoare la Catedrala Naţională Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00). Citește mai mult. …
Preasfințitul Părinte Galaction își serbează miercuri ziua onomastică. Episcopul Alexandriei și Teleormanului îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Galaction, sărbătorit anual în data de 5 noiembrie. Sfântul Galaction a fost fiul lui Clitofont și al Levkipiei și a murit pentru Hristos la vârsta de 30 de ani. Biografie Episcopul Galaction al Alexandriei și…
Calendar Ortodox, 5 noiembrie Sf. Mc. Galaction și Epistimia Sf. Galaction a fost fiul lui Clitofont și al Levkipiei și a murit pentru Hristos la vârsta de 30 de ani. Epistimi nu avea decât 16 ani când a murit pentru credința ei. Clitofont era un bogat din orașul Emesa Feniciei, iar Levkipia fiica unui conducător…
Arhiepiscopul Varsanufie a sfințit metocul Mănăstirii Stânișoara: O formă de anamneză duhovnicească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit, luni, metocul Mănăstirii Stânișoara, din județul Vâlcea. Arhiepiscopul Râmnicului a spus că „această nouă ctitorie reprezintă o reparație morală și duhovnicească față de pierderea și distrugerea vechilor schituri de pe valea Oltului”. Potrivit Înalpreasfinției Sale, vorbim despre o formă de anamneză duhovnicească. „Așadar, construirea metocului Mănăstirii Stânișoara poate…
Catedrala din Saint-Hubert, Canada, a găzduit o ediție aniversară a turneului de șah pentru tineri # Basilica.ro
Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada, a găzduit sâmbătă o ediție aniversară – a cincea – a turneului de șah organizat sub patronajul sfântului ei ocrotitor. Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste între 6 și 18 ani din zona Montreal, Ottawa, Laval și…
Voronețul a găzduit întâlnirea preoților de caritate și pe cea a preoților militari din eparhia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Mănăstirea Voroneț din județul Suceava a fost gazda a două întâlniri importante: cea a preoților de caritate din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurată luni, și cea a preoților militari din eparhie, desfășurată marți. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la întrunirea preoților de caritate din eparhie a fost pr. dr. Florin-Ciprian Petre, preot de caritate la…
PS Iustin reamintește că totul este de la Dumnezeu: Nu suntem rodul hazardului sau întâmplării # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a explicat, duminică, la parohia Supuru de de Jos, faptul că fiecare om este trimis de Dumnezeu pe Pământ cu un scop și nimic nu este rod al întâmplării. În Duminica a 22-a după Rusalii, ierarhul Maramureșului a subliniat că pericopa evanghelică citită arată cât de important este felul în…
Pe lângă frumusețea culorilor de la mănăstirile Radu Vodă, Schitul Darvari și Antim, sufletul se bucură și de întâlnirea cu sfinți grabnici ajutători: Sf. Efrem cel Nou, Sf. Nectarie, Sf. Matrona și Sf. Sofian. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Grupul „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a discutat despre misiunea în rândul tinerilor # Basilica.ro
Întâlnirea anuală a Grupului „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din Vöcklabruck, Austria, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie. Tema întrunirii a fost: „Cum faci să faci! Instrumente de lucru în lucrarea cu tinerii”. Programul celor trei zile a inclus sesiuni interactive, ateliere de formare și schimburi…
Mitropolitul Ioan al Banatului a îndemnat la cinstirea Crucii, prin care „Hristos ne-a scos din robia morții” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vorbit, duminică, despre cinstirea Crucii, cu ocazia unei sfințiri săvărșite în biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din orașul Recaș. În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cinstească Sfânta Cruce, simbol al jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, sfințită prin sângele Său. Mitropolitul a subliniat importanța acestui…
Un preot român din diaspora scrie despre miracolul vieții și șansele de supraviețuire ale copiilor prematuri # Basilica.ro
Părintele Ioan Moga de la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Antonie” din Viena a scris pe Facebook despre minunile la care a fost martor la Secția de Neonatologie a Spitalului AKH: două fetițe născute prematur, una cântărind doar 460 g, iar cealaltă 800 g, au supraviețuit datorită proniei divine și tehnicii moderne. Preotul le-a botezat pe…
Simpozion științific: Pr. Alin Nica va vorbi despre limitele Inteligenței Artificiale în pastorația bolnavilor # Basilica.ro
Pr. dr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va vorbi la Simpozionul „Inteligența artificială și umanitatea” organizat în cadrul Conferinței Internaționale Științifice Multidisciplinare privind Dialogul dintre Științe și Arte, Religie și Educație. Clericul va prezenta limitele Inteligenței Artificiale în pastorația bolnavilor. Evenimentul este organizat, în perioada 10 – 11 noiembrie 2025, de…
Descoperire arheologică majoră la Alba Iulia: reiese la lumină orașul roman Colonia Aurelia Apulensis # Basilica.ro
O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, coordonată de cercetătorul Radu Ota, a descoperit săptămâna trecută vestigii ale vechiului oraș roman Colonia Aurelia Apulensis, în zona Partoș, la marginea municipiului Alba Iulia, precizează Alba24. Săpăturile au fost efectuate preventiv, pe un teren destinat inițial construcției unei autobaze. Pe o…
Anul omagial 2026: Patriarhia Română oferă Familia Sfântului Vasile cel Mare ca model pentru familiile de azi # Basilica.ro
Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Icoana Anului omagial-comemorativ 2026 prezintă drept model în acest sens familia Sf. Vasile cel Mare, care a dat opt sfinți. „Familia Sfântului Vasile cel Mare…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a slujit Sfânta Liturghie duminică în parohia românească din Ålesund, Norvegia, unde tot mai mulți tineri norvegieni descoperă Ortodoxia și se pregătesc să primească Taina Botezul. În comunitatea păstorită de părintele Marius-Cristian Alexe, Ortodoxia nu mai este doar o credință a românilor din Diaspora. Ea devine o experiență…
Episcopia Italiei transmite condoleanțe familiei românului decedat în accidentul din Roma # Basilica.ro
Episcopia Italiei a transmis condoleanțe familiei românului Octav Stroici, decedat luni noapte, după ce turnul medieval – Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit în timp ce el desfășura lucrări de renovare în interiorul clădirii. „În aceste momente de încercare, împreună cu toți clericii, monahii și credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ne alăturăm familiei…
