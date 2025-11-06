Horoscop weekend 8-9 noiembrie Probleme pentru Leu pe TikTok. Fecioară, parte de drame. Bani pentru Balanța
Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 18:20
Mâine e ultima zi de muncă. Așa că trebuie să știti ce vă rezervă astrele. Avem Horoscop weekend 8-9...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
18:50
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată cu maia # Newsweek.ro
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată c...
Acum 15 minute
18:40
Costul dronei Chinei Feilong-300D, de 7 ori mai mic decât cel al Shahed. Este letală la numai 10.000$ # Newsweek.ro
China are propria copie a rachetelor Shahed, la un preț extrem de mic, de aproximativ 7 ori mai ieft...
Acum o oră
18:20
Horoscop weekend 8-9 noiembrie Probleme pentru Leu pe TikTok. Fecioară, parte de drame. Bani pentru Balanța # Newsweek.ro
Mâine e ultima zi de muncă. Așa că trebuie să știti ce vă rezervă astrele. Avem Horoscop weekend 8-9...
18:10
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ceremonie # Newsweek.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ...
Acum 2 ore
17:50
Cel mai vechi aliat al lui Putin, Serghei Lavrov, trimis în dizgrație după un eșec diplomatic major # Newsweek.ro
Cel mai vechi aliat al lui Putin, Serghei Lavrov, trimis în dizgrație după un eșec diplomatic major....
17:30
Zece localități din România au fost atestate ca zone turistice. Află ce beneficii aduce acest statut nou # Newsweek.ro
Zece localități din România au fost atestate ca zone turistice. Află ce beneficii aduce acest statut...
17:20
Se modifică criteriile de acordare pentru pensia (indemnizația) de handicap. Decizia, în Monitorul Oficial # Newsweek.ro
A apărut în Monitorul Oficial Ordinul care schimbă modul în care se acordă indemnizațiile (pensiile)...
17:20
Muzeul Luvru din Paris nu va remedia problemele de securitate înainte de 2032, avertizează Curtea de Conturi # Newsweek.ro
Muzeul Luvru din Paris nu va remedia problemele de securitate înainte de 2032, avertizează Curtea de...
17:20
Piața de criptomonede se clatină, Bitcoin în picaj. Peste 300.000.000.000 $ „șterși” din taste # Newsweek.ro
Bitcoin este în picaj, a pierdut brusc aproximativ 6,2% din valoare. Iar piața de criptomonede se cl...
Acum 4 ore
16:50
Cutremur de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc joi în zona seismică Vrancea, anunță INCDFP România # Newsweek.ro
Cutremur de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc joi în zona seismică Vrancea, anunță INCDFP Români...
16:50
Ciprian Ciucu demontează un fake news despre un accident mortal. Ce transporta camionul? „Voi sesiza CNA” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu dezminte un alt fake news în legătură cu campania pentru alegerile la Primăria General...
16:40
Piața europeană de apărare și aerospațială va atinge 183 miliarde $ în 2025 și 235 miliarde $ în 2030 # Newsweek.ro
Piața europeană de apărare și aerospațială va atinge 183 miliarde $ în 2025 și 235 miliarde $ în 203...
16:30
Ciprian Ciucu demontează o minciună lansată de George Simion. Adevărul despre blocul în care stau migranții # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu demontează o minciună lansată de George Simion în legătură cu un bloc din Sectorul 6 î...
16:30
Cine transmite Basel - FCSB și Rapid Viena - Craiova? De la ce oră se joacă meciurile? # Newsweek.ro
La mijlocul acestei săptămâni continuă partidele din faza grupelor în cupele europene, pe afiș și cu...
16:20
9 samsari de mașini români au făcut o avere de peste 4.000.000 € în Italia. Le-a fost confiscată # Newsweek.ro
În urma unei ample anchete, autoritățile din Italia au descoperit că 9 samsari de mașini români, car...
16:20
Bârlad: Tânăr de 31 de ani prins de DIICOT cu droguri de risc și mare risc, vândute inclusiv minorilor # Newsweek.ro
Bârlad: Tânăr de 31 de ani prins de DIICOT cu droguri de risc și mare risc, vândute inclusiv minoril...
16:00
Polonia accelerează instruirea militară. 500.000 de oameni pregătiți până la finalul anului 2026 # Newsweek.ro
Polonia accelerează instruirea militară. 500.000 de oameni pregătiți până la finalul anului 2026. Po...
15:50
Impozitul pe terenuri se va dubla. Impozitul pe case, după o grilă foare strictă. De când? # Newsweek.ro
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață se va realiza din 2027, după realizarea platformei eProp...
15:40
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC renaște în „Orașul lui Stalin” cu piese chinezești # Newsweek.ro
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC, devenită cunoscută internațional pe vremea lui Ceaușes...
15:20
Marea Britanie trimite blindate de 500.000.000 lire sterline pe flancul estic al NATO în coasta lui Putin # Newsweek.ro
Armata britanică a anunțat prima livrare de vehicule blindate Ajax, cu opt ani întârziere și pe fond...
15:10
O celebră fabrică de carton cu 200 de angajați intră în faliment. Mai sunt bani de salarii doar 3 luni # Newsweek.ro
O fabrică de ambalaje de carton intră în faliment. Mai poate asigura salariile celor 200 de angajați...
15:00
Ajutor la pensie și sprijin persoanelor cu dizabilități. „Avem 319.000.000 lei”. Pentru ce sunt banii? # Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor acordă 319,53 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvern...
Acum 6 ore
14:50
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus sau depun adeverințe pentru (mica) recalculare pot avea surprize. Vă spune...
14:40
Reforma pensiilor speciale. Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Săptămâna viitoare se va lua o decizie # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistra...
14:10
Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30%. Ministrul Sănătății: Vom continua controalele # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete a anunțat joi că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea concediilor m...
14:10
Camioanele electrice, scumpe pentru transportatori la 200.000 €? UE vrea să-i oblige să cumpere # Newsweek.ro
Transportatorii nu se înghesuie să-și „înverzească” flotele cu camioane electrice, la circa 200.000 ...
14:00
Recalculare de pensie. Casa de Pensii, amendată că nu a depus la timp actele unui pensionar # Newsweek.ro
Recalculare de pensie. Casa Județeană de Pensii Cluj a fost amendată, după ce nu a depus la timp act...
13:50
Rusia ia în calcul înarmarea Venezuelei cu rachete nucleare Oreshnik: „SUA ar putea avea parte de surprize” # Newsweek.ro
Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite cresc din nou după ce un parlamentar rus a sugerat că Mosco...
13:40
Urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcaț...
13:30
Vom circula cu trenul cu 200 km/oră din București la Sofia. Proiectul UE de miliarde € cu România rol central # Newsweek.ro
În România, trenurile de călătri merg în medei cu 50 km de oră. De nicăieri vine anuțul că vom circu...
13:20
Imigranţi ilegali din Africa şi Asia, aduşi în România prin R. Moldova. Grupare criminală, destructurată # Newsweek.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldov...
13:00
Mega Image și Profi se plâng că Bolojan „le-a stricat ploile” în România. Ce măsuri fiscale au deranjat? # Newsweek.ro
Proprietarul Mega Image și Profi spune că industria de retail din România a fost lovită de măsurile ...
Acum 8 ore
12:50
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă la omor # Newsweek.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într...
12:40
Povestea românului de 25 de ani care a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO. Predă în SUA # Newsweek.ro
Un român de 25 de ani a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO de avioane de luptă F-16, în...
12:30
Avertismentul șefului Statului Major francez: „Să fim pregătiţi de un şoc în 3–4 ani din partea Rusiei” # Newsweek.ro
Şeful Statului Major Interarme al Franţei, generalul Fabien Mandon, a avertizat parlamentarii că arm...
12:10
HIMARS, coșmarul lui Putin in Ucraina. Romania are 54 sisteme de 1.500.000.000$. Vor avea rachete hipersonice # Newsweek.ro
Făcut celebru în Ucraina după ce a fost donat de Statele Unite ale Americii, datorită performanțelor...
12:10
O șoferiță a călcat mortal în această dimineață un pieton care traversa pe zebră, regulamentar, DN 2...
11:50
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani # Newsweek.ro
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani. M...
11:50
O fetiță de 11 ani l-a certat în față pe Putin: Unchiul meu e rănit. nu l-au tratat. E trimis înapoi la război # Newsweek.ro
O fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, l-a confruntat public pe Vladimir Putin în Piața Roșie din Mo...
11:40
Haos, în transporturile aeriene! SUA reduc cu 10% zborurile pe aeroporturile mari. Care e motivul? # Newsweek.ro
SUA anunță că va reduce cu 10% zborurile pe cele mai mari 40 de aeroporturi din țară, măsură ce va c...
11:30
SONDAJ Extremiștii pierd teren. AUR coboară sub 40%. POT și SOS sub pragul electoral. PSD și USR, în creștere # Newsweek.ro
Cel mai nou sondaj INSCOP Research arată o schimbare în preferințele electorale. Valul exemist pierd...
11:10
Cum a furat un contabil 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București? Pe ce a cheltuit banii? # Newsweek.ro
Un contabil a reușit să fure 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București. Polițiștii l...
11:00
O mutație genetică descoperită recent afectează creierul iremediabil. Nu există tratament # Newsweek.ro
O mutație genetică dă o boală pentru care nu există tratament. Afecțiunea este rată însă oamenii de ...
Acum 12 ore
10:50
Sfântul care prevestește cât de grea e iarna. Sărbătorit pe 11 noiembrie. Și unii români țin cont de el # Newsweek.ro
Fermierii țin cont și de tradiții atunci când își pregătesc culturile. De exemplu, pe 11 noiembrie s...
10:40
Legi bizare care i-au uimit pe românii din Germania: „Poți lua amendă pentru mirosul de grătar” # Newsweek.ro
Românii din Germania au descoperit ce legi bizare le pot aduce amenzi usturătoare pentru gesturi con...
10:30
Șeful Nvidia: China va câștiga cursa în domeniul inteligenței artificiale. E la nanosecunde de SUA # Newsweek.ro
Șeful gigantului tehnologic Nvidia trage semnalul de alarmă. „China va câștiga cursa în domeniul int...
10:20
Un lider global în domeniul ambalajelor speciale intră în faliment. Are datorii de 1.300.000.000 € # Newsweek.ro
Un important producător de ambalaje rigide și flexibile și soluții de folie specială pentru sectoare...
10:10
Lovitură pentru Putin. Bulgaria vrea să confiște rafinăria Lukoil din Burgas după sancțiunile impuse de SUA # Newsweek.ro
Guvernul de la Sofia pregătește o lege specială care să permită preluarea controlului asupra rafinăr...
10:10
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ # Newsweek.ro
Cu adevărat 2025 este anul în care pensionarii nu primesc niciun ban în plus la pensie. Parlamentul ...
09:50
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? La ce pot fi folosiți? Ministrul Educației și Cerc...
