Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30%. Ministrul Sănătății: Vom continua controalele
Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 14:10
Alexandru Rogobete a anunțat joi că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea concediilor m...
Acum 30 minute
14:10
14:10
Camioanele electrice, scumpe pentru transportatori la 200.000 €? UE vrea să-i oblige să cumpere # Newsweek.ro
Transportatorii nu se înghesuie să-și „înverzească” flotele cu camioane electrice, la circa 200.000 ...
Acum o oră
14:00
Recalculare de pensie. Casa de Pensii, amendată că nu a depus la timp actele unui pensionar # Newsweek.ro
Recalculare de pensie. Casa Județeană de Pensii Cluj a fost amendată, după ce nu a depus la timp act...
13:50
Rusia ia în calcul înarmarea Venezuelei cu rachete nucleare Oreshnik: „SUA ar putea avea parte de surprize” # Newsweek.ro
Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite cresc din nou după ce un parlamentar rus a sugerat că Mosco...
13:40
Urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcaț...
Acum 2 ore
13:30
Vom circula cu trenul cu 200 km/oră din București la Sofia. Proiectul UE de miliarde € cu România rol central # Newsweek.ro
În România, trenurile de călătri merg în medei cu 50 km de oră. De nicăieri vine anuțul că vom circu...
13:20
Imigranţi ilegali din Africa şi Asia, aduşi în România prin R. Moldova. Grupare criminală, destructurată # Newsweek.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldov...
13:00
Mega Image și Profi se plâng că Bolojan „le-a stricat ploile” în România. Ce măsuri fiscale au deranjat? # Newsweek.ro
Proprietarul Mega Image și Profi spune că industria de retail din România a fost lovită de măsurile ...
12:50
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă la omor # Newsweek.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într...
12:40
Povestea românului de 25 de ani care a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO. Predă în SUA # Newsweek.ro
Un român de 25 de ani a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO de avioane de luptă F-16, în...
Acum 4 ore
12:30
Avertismentul șefului Statului Major francez: „Să fim pregătiţi de un şoc în 3–4 ani din partea Rusiei” # Newsweek.ro
Şeful Statului Major Interarme al Franţei, generalul Fabien Mandon, a avertizat parlamentarii că arm...
12:10
HIMARS, coșmarul lui Putin in Ucraina. Romania are 54 sisteme de 1.500.000.000$. Vor avea rachete hipersonice # Newsweek.ro
Făcut celebru în Ucraina după ce a fost donat de Statele Unite ale Americii, datorită performanțelor...
12:10
O șoferiță a călcat mortal în această dimineață un pieton care traversa pe zebră, regulamentar, DN 2...
11:50
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani # Newsweek.ro
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani. M...
11:50
O fetiță de 11 ani l-a certat în față pe Putin: Unchiul meu e rănit. nu l-au tratat. E trimis înapoi la război # Newsweek.ro
O fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, l-a confruntat public pe Vladimir Putin în Piața Roșie din Mo...
11:40
Haos, în transporturile aeriene! SUA reduc cu 10% zborurile pe aeroporturile mari. Care e motivul? # Newsweek.ro
SUA anunță că va reduce cu 10% zborurile pe cele mai mari 40 de aeroporturi din țară, măsură ce va c...
11:30
SONDAJ Extremiștii pierd teren. AUR coboară sub 40%. POT și SOS sub pragul electoral. PSD și USR, în creștere # Newsweek.ro
Cel mai nou sondaj INSCOP Research arată o schimbare în preferințele electorale. Valul exemist pierd...
11:10
Cum a furat un contabil 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București? Pe ce a cheltuit banii? # Newsweek.ro
Un contabil a reușit să fure 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București. Polițiștii l...
11:00
O mutație genetică descoperită recent afectează creierul iremediabil. Nu există tratament # Newsweek.ro
O mutație genetică dă o boală pentru care nu există tratament. Afecțiunea este rată însă oamenii de ...
10:50
Sfântul care prevestește cât de grea e iarna. Sărbătorit pe 11 noiembrie. Și unii români țin cont de el # Newsweek.ro
Fermierii țin cont și de tradiții atunci când își pregătesc culturile. De exemplu, pe 11 noiembrie s...
10:40
Legi bizare care i-au uimit pe românii din Germania: „Poți lua amendă pentru mirosul de grătar” # Newsweek.ro
Românii din Germania au descoperit ce legi bizare le pot aduce amenzi usturătoare pentru gesturi con...
Acum 6 ore
10:30
Șeful Nvidia: China va câștiga cursa în domeniul inteligenței artificiale. E la nanosecunde de SUA # Newsweek.ro
Șeful gigantului tehnologic Nvidia trage semnalul de alarmă. „China va câștiga cursa în domeniul int...
10:20
Un lider global în domeniul ambalajelor speciale intră în faliment. Are datorii de 1.300.000.000 € # Newsweek.ro
Un important producător de ambalaje rigide și flexibile și soluții de folie specială pentru sectoare...
10:10
Lovitură pentru Putin. Bulgaria vrea să confiște rafinăria Lukoil din Burgas după sancțiunile impuse de SUA # Newsweek.ro
Guvernul de la Sofia pregătește o lege specială care să permită preluarea controlului asupra rafinăr...
10:10
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ # Newsweek.ro
Cu adevărat 2025 este anul în care pensionarii nu primesc niciun ban în plus la pensie. Parlamentul ...
09:50
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? La ce pot fi folosiți? Ministrul Educației și Cerc...
09:40
„Infirmierul diavolului”, închis pe viață. Motivul șocant pentru care criminalul în serie a ucis 10 pacienți # Newsweek.ro
Un infirmier german, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea...
09:30
Sociologul Kremlinului avertizează: „Rusia riscă un război civil”. Cele 5 amenințări pentru Putin # Newsweek.ro
Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea Proceselor Sociale din...
09:20
Persoanele fizice se pot înscrie, de astăzi, în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face p...
09:10
Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în L...
09:00
Distrigaz oprește furnizarea gazului în sectorul 4 al Capitalei. 19.000 de consumatori, afectați # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai mul...
08:50
STENOGRAME Planul secret prin care Călin Georgescu urma să fie scos din țară. Cine îl ajuta # Newsweek.ro
Stenograme explozive arată cum un grup de foști ofițeri a pus la cale un plan pentru a-l scoate ileg...
08:40
Românii din Italia nu mai pot ieși la pensie la 67 ani. 43 ani de muncă nu sunt destui. Motivul halucinant # Newsweek.ro
Italia crește vârsta de ieșit la pensie pentru că a crescut speranța de viața. Românii din Italia nu...
Acum 8 ore
08:30
Trump, după victoria lui Zohran Mamdani: „Îi vom ajuta. Vrem ca New York să reușească” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a nuanțat discursul față de noul primar al New York-ului, Zohr...
08:20
Jaful de la Luvru. Unul dintre suspecți e vedetă pe internet și a lucrat ca paznic de muzeu # Newsweek.ro
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de mi...
08:10
Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţ...
08:00
Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență. „Fumam 3 pachete pe zi”. Ce făcea zilnic? # Newsweek.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat în spital la Matei Balș în stare gravă. El a recunosuct c...
07:50
O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...
07:40
Povestea eșecului supercar-ului rusesc ce trebuia să se bată cu Ferrari: Motor „furat” de la Nissan # Newsweek.ro
Supercar-ul rusesc Marussia B1 trebuia să fie mândria industriei auto din Rusia, să se bată cu Ferra...
07:30
EXCLUSIV Autostrada Brașov – Bacău, la un an de la „prima groapă”: Studiul Geotehnic, la 40%. Lungită cu 12 km # Newsweek.ro
Prima groapă la Autostrada Brașov – Bacău, parte a A13 - „Autostrada Carpatica” care va lega A1 de A...
07:20
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii, zi cu energie pozitivă # Newsweek.ro
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii au o zi cu energie pozitivă...
07:10
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni # Newsweek.ro
Bolojan și magistrații conduși de Consiliul Superior al Magistraturii sunt din nou față în față în b...
Acum 24 ore
22:00
Kelemen Hunor: Ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptămâna viitoare # Newsweek.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptăm...
21:50
Parlamentul României uimeşte prin ilegalităţi. 100 de milioane de lei au fost cheltuiți anual, fără ...
21:40
Planul Europei pentru a muta rapid trupe și arme într-un conflict cu Rusia. Care este rolul României? # Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru a muta mai rapid trupe, arme și provizii pe întreg conti...
21:40
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, ia supliment # Newsweek.ro
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El ...
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket # Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie # Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
21:00
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
