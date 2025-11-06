Camioanele electrice, scumpe pentru transportatori la 200.000 €? UE vrea să-i oblige să cumpere

Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 14:10

Transportatorii nu se înghesuie să-și „înverzească” flotele cu camioane electrice, la circa 200.000 ...

Acum 30 minute
14:10
Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30%. Ministrul Sănătății: Vom continua controalele Newsweek.ro
Alexandru Rogobete a anunțat joi că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea concediilor m...
14:10
Acum o oră
14:00
Recalculare de pensie. Casa de Pensii, amendată că nu a depus la timp actele unui pensionar Newsweek.ro
Recalculare de pensie. Casa Județeană de Pensii Cluj a fost amendată, după ce nu a depus la timp act...
13:50
Rusia ia în calcul înarmarea Venezuelei cu rachete nucleare Oreshnik: „SUA ar putea avea parte de surprize” Newsweek.ro
Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite cresc din nou după ce un parlamentar rus a sugerat că Mosco...
13:40
Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Cât e amenda dacă îi hrănești? Newsweek.ro
Urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcaț...
Acum 2 ore
13:30
Vom circula cu trenul cu 200 km/oră din București la Sofia. Proiectul UE de miliarde € cu România rol central Newsweek.ro
În România, trenurile de călătri merg în medei cu 50 km de oră. De nicăieri vine anuțul că vom circu...
13:20
Imigranţi ilegali din Africa şi Asia, aduşi în România prin R. Moldova. Grupare criminală, destructurată Newsweek.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldov...
13:00
Mega Image și Profi se plâng că Bolojan „le-a stricat ploile” în România. Ce măsuri fiscale au deranjat? Newsweek.ro
Proprietarul Mega Image și Profi spune că industria de retail din România a fost lovită de măsurile ...
12:50
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă la omor Newsweek.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într...
12:40
Povestea românului de 25 de ani care a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO. Predă în SUA Newsweek.ro
Un român de 25 de ani a devenit cel mai tânăr instructor de piloți NATO de avioane de luptă F-16, în...
Acum 4 ore
12:30
Avertismentul șefului Statului Major francez: „Să fim pregătiţi de un şoc în 3–4 ani din partea Rusiei” Newsweek.ro
Şeful Statului Major Interarme al Franţei, generalul Fabien Mandon, a avertizat parlamentarii că arm...
12:10
HIMARS, coșmarul lui Putin in Ucraina. Romania are 54 sisteme de 1.500.000.000$. Vor avea rachete hipersonice Newsweek.ro
Făcut celebru în Ucraina după ce a fost donat de Statele Unite ale Americii, datorită performanțelor...
12:10
VIDEO Tragedie, pe DN 23. O șoferiță a călcat mortal un pieton care traversa pe zebră Newsweek.ro
O șoferiță a călcat mortal în această dimineață un pieton care traversa pe zebră, regulamentar, DN 2...
11:50
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani Newsweek.ro
Scenariu sumbru dacă vârsta de pensionare crește. Țara se va umple de șomeri care au peste 50 ani. M...
11:50
O fetiță de 11 ani l-a certat în față pe Putin: Unchiul meu e rănit. nu l-au tratat. E trimis înapoi la război Newsweek.ro
O fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, l-a confruntat public pe Vladimir Putin în Piața Roșie din Mo...
11:40
Haos, în transporturile aeriene! SUA reduc cu 10% zborurile pe aeroporturile mari. Care e motivul? Newsweek.ro
SUA anunță că va reduce cu 10% zborurile pe cele mai mari 40 de aeroporturi din țară, măsură ce va c...
11:30
SONDAJ Extremiștii pierd teren. AUR coboară sub 40%. POT și SOS sub pragul electoral. PSD și USR, în creștere Newsweek.ro
Cel mai nou sondaj INSCOP Research arată o schimbare în preferințele electorale. Valul exemist pierd...
11:10
Cum a furat un contabil 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București? Pe ce a cheltuit banii? Newsweek.ro
Un contabil a reușit să fure 1.200.000 de lei din conturile a două școli din București. Polițiștii l...
11:00
O mutație genetică descoperită recent afectează creierul iremediabil. Nu există tratament Newsweek.ro
O mutație genetică dă o boală pentru care nu există tratament. Afecțiunea este rată însă oamenii de ...
10:50
Sfântul care prevestește cât de grea e iarna. Sărbătorit pe 11 noiembrie. Și unii români țin cont de el Newsweek.ro
Fermierii țin cont și de tradiții atunci când își pregătesc culturile. De exemplu, pe 11 noiembrie s...
10:40
Legi bizare care i-au uimit pe românii din Germania: „Poți lua amendă pentru mirosul de grătar” Newsweek.ro
Românii din Germania au descoperit ce legi bizare le pot aduce amenzi usturătoare pentru gesturi con...
Acum 6 ore
10:30
Șeful Nvidia: China va câștiga cursa în domeniul inteligenței artificiale. E la nanosecunde de SUA Newsweek.ro
Șeful gigantului tehnologic Nvidia trage semnalul de alarmă. „China va câștiga cursa în domeniul int...
10:20
Un lider global în domeniul ambalajelor speciale intră în faliment. Are datorii de 1.300.000.000 € Newsweek.ro
Un important producător de ambalaje rigide și flexibile și soluții de folie specială pentru sectoare...
10:10
Lovitură pentru Putin. Bulgaria vrea să confiște rafinăria Lukoil din Burgas după sancțiunile impuse de SUA Newsweek.ro
Guvernul de la Sofia pregătește o lege specială care să permită preluarea controlului asupra rafinăr...
10:10
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ Newsweek.ro
Cu adevărat 2025 este anul în care pensionarii nu primesc niciun ban în plus la pensie. Parlamentul ...
09:50
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? La ce pot fi folosiți? Newsweek.ro
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? La ce pot fi folosiți? Ministrul Educației și Cerc...
09:40
„Infirmierul diavolului”, închis pe viață. Motivul șocant pentru care criminalul în serie a ucis 10 pacienți Newsweek.ro
Un infirmier german, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea...
09:30
Sociologul Kremlinului avertizează: „Rusia riscă un război civil”. Cele 5 amenințări pentru Putin Newsweek.ro
Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea Proceselor Sociale din...
09:20
Rabla 2025. Azi începe o nouă sesiune pentru persoane fizice. 200.000.000 lei buget Newsweek.ro
Persoanele fizice se pot înscrie, de astăzi, în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face p...
09:10
Meghan Markle se pregăteşte să revină pe marile ecrane. În ce film va juca? Newsweek.ro
Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în L...
09:00
Distrigaz oprește furnizarea gazului în sectorul 4 al Capitalei. 19.000 de consumatori, afectați Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai mul...
08:50
STENOGRAME Planul secret prin care Călin Georgescu urma să fie scos din țară. Cine îl ajuta Newsweek.ro
Stenograme explozive arată cum un grup de foști ofițeri a pus la cale un plan pentru a-l scoate ileg...
08:40
Românii din Italia nu mai pot ieși la pensie la 67 ani. 43 ani de muncă nu sunt destui. Motivul halucinant Newsweek.ro
Italia crește vârsta de ieșit la pensie pentru că a crescut speranța de viața. Românii din Italia nu...
Acum 8 ore
08:30
Trump, după victoria lui Zohran Mamdani: „Îi vom ajuta. Vrem ca New York să reușească” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a nuanțat discursul față de noul primar al New York-ului, Zohr...
08:20
Jaful de la Luvru. Unul dintre suspecți e vedetă pe internet și a lucrat ca paznic de muzeu Newsweek.ro
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de mi...
08:10
Ce acte normative sunt pe masa guvernului? Urșii, în vizorului executivului Bolojan Newsweek.ro
Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţ...
08:00
Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență. „Fumam 3 pachete pe zi”. Ce făcea zilnic? Newsweek.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat în spital la Matei Balș în stare gravă. El a recunosuct c...
07:50
Misiune nucleară a SUA în Europa. Putin, alarmat, anunță teste nucleare de urgență Newsweek.ro
O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...
07:40
Povestea eșecului supercar-ului rusesc ce trebuia să se bată cu Ferrari: Motor „furat” de la Nissan Newsweek.ro
Supercar-ul rusesc Marussia B1 trebuia să fie mândria industriei auto din Rusia, să se bată cu Ferra...
07:30
EXCLUSIV Autostrada Brașov – Bacău, la un an de la „prima groapă”: Studiul Geotehnic, la 40%. Lungită cu 12 km Newsweek.ro
Prima groapă la Autostrada Brașov – Bacău, parte a A13 - „Autostrada Carpatica” care va lega A1 de A...
07:20
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii, zi cu energie pozitivă Newsweek.ro
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii au o zi cu energie pozitivă...
07:10
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni Newsweek.ro
Bolojan și magistrații conduși de Consiliul Superior al Magistraturii sunt din nou față în față în b...
Acum 24 ore
22:00
Kelemen Hunor: Ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptămâna viitoare Newsweek.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptăm...
21:50
Parlamentul României, 100 de milioane de lei cheltuiți anual, fără acte justificative Newsweek.ro
Parlamentul României uimeşte prin ilegalităţi. 100 de milioane de lei au fost cheltuiți anual, fără ...
21:40
Planul Europei pentru a muta rapid trupe și arme într-un conflict cu Rusia. Care este rolul României? Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru a muta mai rapid trupe, arme și provizii pe întreg conti...
21:40
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, ia supliment Newsweek.ro
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El ...
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
21:00
Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
