Barça HAOS: Henry intră cu talpa la Flick!

14:50

1. Rutte, secretar general al NATO și oaspete de seamă la București. ”Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze.” Domnul Rutte nu putea să-i spună asta doar lui Nicușor? De ce trebuia să o facă în public? Ca să-i zgândăre pe unii, ca […] The post Ne trebuie un primar nepalez, că nu mai ține! Condiția e să aibă sub 30 de ani first appeared on Ziarul National.