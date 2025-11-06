AUR începe să scadă natural. Scamatoriile nu pot merge la infinit
Aktual24, 6 noiembrie 2025 18:50
AUR începe să scadă. Și nu sunt cifre izolate din câte un sondaj, sunt rezultate din mai multe. Dacă AUR avea cifre precum 40-42% anterior, acum cifrele arată mai puțin bine. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, înregistrează 38% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare în sondajul INSCOP, coborând pentru […]
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:20
Presshub: Pensionară specială la 53 de ani, fosta șefă a ÎCCJ revine în câmpul muncii ca avocată # Aktual24
Firma de avocatură „Mușat & Asociații” anunță cooptarea în poziția de partener coordonator al Departamentului de Litigii a Corinei Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în perioada 2019-2025. Corbu s-a pensionat pe 1 august, la 53 de ani și încasează o pensie mai mare decât ultimul salariu, aproximativ 40.000 de […]
18:10
”Se dorește dezmembrarea Rusiei”. Putin, panicat, acuză o „ideologie a rusofobiei agresive” # Aktual24
Ideea de a considera Rusia drept o putere colonială care într-o zi ar trebui să acorde libertate coloniilor sale este profund respingătoare, a anunțat președintele rus Putin. El a explicat la o întâlnire despre gestionarea statului multietnic că acest lucru ar echivala cu dezmembrarea Federației Ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat împotriva […]
Acum 2 ore
18:00
Manelistul Mocanu a fugit, Poliția l-a dat în urmărire generală. Nici complicele lui nu este de găsit # Aktual24
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit pentru a fi dus la penitenciar. Mocanu are o condamnare definitivă de 4 ani cu executare. Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: […]
17:40
Lovitură de excepție a ucrainenilor: au aruncat în aer o fabrică de drone Shahed. Explozii puternice lângă aeroportul din Donețk # Aktual24
Forțele armate ale Ucrainei au lovit un centru logistic pentru dronele rusești în Donetsk-ul ocupat, a confirmat Statul Major General pe 6 noiembrie. Târziu în seara de 5 noiembrie, pe Telegram au apărut videoclipuri cu explozii care zguduiau zona din jurul aeroportului din Donetsk. Comentatorii au descris evenimentul drept un atac asupra unui depozit care […]
17:20
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui degeaba a ajuns cu gura până la urechi la DNA. Pus sub control judiciar și interdicție de a mai conduce PNL Vaslui # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. UPDATE Barbu a fost […]
17:10
Dovada, legături strânse între extremiștii AfD (Germania) și Moscova. Mai mulți parlamentari AfD pleacă în Rusia: ”De îndată ce AfD va ajunge la guvernare, vom aboli sancțiunile” # Aktual24
Câţiva membri proeminenţi ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat formaţiunea joi, o vizită ce va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei, informează dpa, citată de Agerpres. […]
Acum 4 ore
17:00
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui a ajuns cu gura până la urechi la DNA: ”Ssemenea lucruri nu le fac niciodată” # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. „Domnul Bogos este un […]
17:00
Încă un act de corupție la Vaslui. Un agent de poliție a fost reținut după ce a luat șpagă 2.300 de lei pentru a ajuta un inculpat # Aktual24
Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui a fost reţinut pentru luare de mită, trafic de influenţă şi fals intelectual în formă continuată. Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în aceeaşi cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile faţă de un alt inculpat, cercetat pentru […]
16:50
BREAKING Verdict final: acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru pentru recuperarea a 46,7 milioane lei de la companie # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și compania Gabriel Resources (Jersey) Limited, legat de recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional. Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, […]
16:30
Dezvăluiri, planul PSD: Dacă Băluță ajunge primarul Capitalei, Piedone va candida pentru Primăria Sector 4. Fiul lui Piedone este primar în Sectorul 5 # Aktual24
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (candidat PNL la Primăria Capitalei), a dezvăluit că PSD și Cristian Popescu Piedone au pus la cale un plan prin care, după ce Daniel Băluță ajunge primar general, inclusiv cu susținerea lui Piedone, la Primăria Sectorului 4 să vină înapoi Piedone. Piedone a fost primar în Sectorul 4 în perioada […]
16:10
„Un semnal de alarmă asurzitor”. Curtea de Conturi a Franței critică dur măsurile de securitate de la Muzeul Luvru # Aktual24
Pierre Moscovici, șeful celei mai înalte instituții de audit din Franța, a precizat într-un raport aspru critic de joi că jaful de la Luvru de luna trecută a fost un „semnal de alarmă asurzitor” pentru securitatea muzeului, care se desfășura într-un „ritm lamentabil de inadecvat”. O ședință a consiliului de administrație al Luvru este programată […]
16:00
Cum a ajuns afaceristul Bogos în biroul premierului Bolojan: ”Am văzut această nebunie”. Cel care l-a adus este audiat joi la DNA # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a […]
15:50
NATO a depășit Rusia în producția de muniție, a anunțat la București secretarul general al NATO # Aktual24
Până de curând, Rusia era înaintea aliaților NATO în producția de muniție. Cu toate acestea, situația s-a schimbat dramatic. Conform discursului secretarului general al NATO, Mark Rutte, la forumul NATO de la București, Alianța și-a accelerat ritmul și a mers înainte. Secretarul general al NATO a declarat că lumea se confruntă cu amenințări reale și […]
15:30
Blue Origin planifică o a doua lansare a mega-rachetei New Glenn în competiția cu SpaceX, pe 9 noiembrie # Aktual24
Compania spațială Blue Origin a lui Jeff Bezos este în sfârșit pregătită pentru a doua lansare a rachetei sale super-grele New Glenn. Miercuri, compania a anunțat că va încerca lansarea chiar duminică, 9 noiembrie, de la Complexul de Lansare Spațială de la Cape Canaveral, Florida. Prima lansare a rachetei New Glenn a avut loc în […]
15:10
Surprize în Norvegia. Autobuzele fabricate în China pot fi oprite de la distanță, ceea ce necesită o securitate sporită anti-hacking # Aktual24
Operatorul norvegian de transport public Ruter a declarat că va introduce cerințe de securitate mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile autobuze electrice Yutong, fabricate în China, a arătat că producătorul le poate opri de la distanță. Operatorul de transport a precizat că rezultatele testelor publicate săptămâna trecută […]
Acum 6 ore
14:50
Regimul pro-rus din Georgia acuză Ucraina că îi obstrucționează aderarea la UE: ”Nimeni nu vrea să intre într-o confruntare cu Rusia” # Aktual24
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că Ucraina creează obstacole în calea Georgiei către UE. Potrivit lui Bochorishvili, încă din primele zile de la începerea agresiunii la scară largă a Rusiei, Georgia a făcut tot posibilul să își declare întotdeauna sprijinul politic pentru Ucraina, relatează Gurcia Online. De asemenea, ea a criticat evaluarea […]
14:30
Lovitură pentru Belgrad. Comisia Europeană anunță că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor sale către ruși # Aktual24
Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la UE pe 4 noiembrie. Raportul precizează că rușii care devin cetățeni sârbi dobândesc dreptul de a călători fără vize […]
13:40
Administrația Trump ordonă reducerea cu 10% a zborurilor în contextul blocarii activității guvernului și lipsei de finanțare pentru agențiile guvernamentale # Aktual24
Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat miercuri că va reduce traficul aerian cu 10% pe 40 de piețe „cu volum mare”, o măsură susținută de guvernul federal. Reducerea va începe vineri și are scopul de a menține siguranța în timpul blocării acvtivității guvernului în curs, relatează Deutsche Welle. Reducerea va afecta mii de zboruri […]
13:10
Cazul Fănel Bogoș, DNA vine cu noi detalii: amplu mecanism de corupție, Bogoș încerca să obțină 13 milioane de lei de la stat # Aktual24
DNA a prezentat, joi, detalii în legătură cu infracțiunile comise de afaceristul vasluian Fănel Bogos. DNA cere ca Bogos sa fie băgat în arest preventiv pentru 30 de zile, el fiind acum reținut. Procurorii DNA Iași au descoperit un amplu mecanism de corupție în care s-ar fi implicat omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul […]
Acum 8 ore
13:00
Medicii greci au început o grevă de 48 de ore, cerând salarii mai mari și rezolvarea crizei de personal din sistemul de sănătate al țării. Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Medicilor (Oenge), include un miting în fața Ministerului Sănătății din Atena. „Acțiunea marchează o escaladare și este un răspuns la încercările de a minimiza realitatea. […]
12:10
Primul „grătar cosmic”: astronauții chinezi au gătit aripioare picante și friptură în imponderabilitate, pe stația spațială Tiangong – VIDEO # Aktual24
China a marcat un nou pas spectaculos în explorarea spațială — și, de data aceasta, nu este vorba despre un experiment științific clasic, ci despre… gătit. Echipajul misiunii Shenzhou-21, aflat la bordul stației spațiale Tiangong, a devenit primul din lume care a reușit să prepare un grătar veritabil în condiții de imponderabilitate. Potrivit imaginilor difuzate […]
11:50
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, inculpatul Mocanu Daniel şi partea civilă […]
11:40
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, avertizează: „Dacă democrații vor câștiga alegerile din 2026, Trump va fi suspendat din prima zi” # Aktual24
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat un avertisment exploziv: dacă democrații preiau controlul Camerei la alegerile de jumătate de mandat din 2026 (midterms), președintele Donald Trump va fi supus unui proces de suspendare și destituire imediat, reducând mandatul său la doar doi ani. Declarația, citată de The Hill, a fost făcută în […]
11:10
O explozie produsă la o uzină chimică din Mississippi a provocat o scurgere masivă de amoniac – sute de oameni au fost evacuați # Aktual24
O explozie puternică a zguduit miercuri după-amiaza uzina CF Industries din Yazoo City, Mississippi, provocând o scurgere masivă de amoniac anhidru și determinând evacuarea urgentă a sute de rezidenți din zonele învecinate. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 16:25 (ora locală), a generat un nor toxic galben-portocaliu, vizibil de la kilometri distanță, și […]
Acum 12 ore
10:40
Un craiovean de 63 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și act sexual cu o minoră # Aktual24
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova au reținut un bărbat de 63 de ani din municipiu, cercetat pentru infracțiunile de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată. Procurorii DIICOT Craiova au dispus măsura reținerii, iar astăzi, Judecătoria Dolj a fost sesizată cu propunerea de arestare preventivă pentru […]
10:20
Sondaj INSCOP: Pentru prima oară după alegerile prezidențiale, AUR scade sub 40% în intențiile de vot # Aktual24
Cel mai recent sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, arată o schimbare semnificativă în peisajul politic românesc. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, înregistrează 38% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, coborând pentru prima dată sub pragul de 40% după alegerile prezidențiale din mai […]
10:00
Călin Georgescu susține că nu-l cunoaște pe Constantin Hanț, omul de afaceri acuzat că l-ar fi angajat fictiv la Viena – el a spus același lucru și despre mercenarul Horațiu Potra # Aktual24
Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la prezidențiale, a negat miercuri seara, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că ar avea vreo legătură cu omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț. Hanț a fost acuzat că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la Viena pentru a-l putea scoate din țară, deși este sub control judiciar. […]
09:40
Organizațiile civice anunță un protest pentru vineri, 14 noiembrie, în fața ÎCCJ, sub deviza „Revocarea Liei Savonea – apărătoarea corupților!” # Aktual24
Organizațiile „Corupția Ucide” și „Rezistența” cheamă românii la un protest masiv vineri, 14 noiembrie, ora 18:30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), pentru revocarea Liei Savonea, președinta instituției. „Justiția se prăbușește în fața noastră – tăcerea înseamnă complicitate!”, au transmis organizatorii, care au pregătit 11 argumente concrete împotriva conducerii sale. „România nu […]
09:10
Donald Trump, ziua și gafa: „De generații, Miami a fost refugiul celor care au fugit de tirania comunistă din Africa de Sud!” # Aktual24
Președintele Donald Trump a provocat din nou, involuntar, un val de reacții amuzate și meme-uri hazlii după o declarație șocantă rostită miercuri la o conferință economică. „De generații, Miami a fost un refugiu pentru cei care fug de tirania comunistă din Africa de Sud”. Cuvintele, citate de The Daily Beast, au fost imediat catalogate drept […]
08:50
Câți or fi și la noi? În Germania, mai mulți deputați AfD sunt acuzați că ar fi transmis Rusiei informații militare secrete # Aktual24
Un scandal de securitate națională zguduie Germania: Ministerul Apărării și oficiali militari acuză deputații din partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) că folosesc interpelările parlamentare pentru a obține date strategice sensibile, pe care le-ar transmite ulterior Rusiei. Informația, dezvăluită de Der Spiegel pe baza surselor din Ministerul Apărării, ridică suspiciuni de spionaj sistematic, […]
08:40
Deputata POT Anamaria Gavrilă a luat în derâdere defectul de vorbire al lui Marian Ceaușescu, bătut de mineri în 1990: „De ce vorbești sacadat?” – VIDEO # Aktual24
Deputata Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), și senatorul Gheorghe Vela au ironizat defectul de vorbire al activistului Marian Ceaușescu (pe numele său adevărat Marian Tivilic Moroșanu), supraviețuitor al Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990. Incidentul, filmat și devenit viral, a stârnit un val de indignare publică. Totul a început când Ceaușescu i-a […]
08:20
Poliția britanică a confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 12 milioane de lire sterline, într-un caz de spălare de bani în care sunt implicați cetățeni chinezi # Aktual24
Poliția britanică a intrat în posesia a trei schelete complete de dinozaur, în valoare de peste 12 milioane de lire sterline, printr-un acord de confiscare cu un cetățean chinez implicat într-un mega-scandal de spălare de bani. Su Binhai, căutat de Interpol, a acceptat să predea fosilele și nouă apartamente de lux din Londra, cumpărate cu […]
08:10
Președinta Bundestagului, Julia Klöckner, critică dur legea din 2002 care a legalizat prostituția: „Germania a devenit bordelul Europei” # Aktual24
Președinta Bundestagului, Julia Klöckner (CDU), a declanșat un cutremur politic la ceremonia „Heroine Award” din Berlin, declarând că Germania a devenit „bordelul Europei” și cerând interzicerea cumpărării sexului prin adoptarea modelului nordic. „A pretinde că prostituția e o profesie normală e absurd. E degradarea femeii. Nu există stagii școlare pentru asta”, a spus ea, citată […]
07:50
Maestrul muzicii ușoare românești, Horia Moculescu, a fost internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” # Aktual24
Compozitorul și pianistul Horia Moculescu, una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii ușoare, se află internat în stare gravă la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală. Informația, confirmată de surse medicale pentru News.ro, a stârnit un val de emoție în rândul […]
07:40
O învățătoare din Chicago, târâtă în fața copiilor de agenții ICE, care pretind că era imigrantă ilegală, deși autoritățile locale îi contrazic – VIDEO # Aktual24
O scenă de coșmar s-a desfășurat miercuri dimineață la Rayito del Sol, o grădiniță din Chicago agenți ICE au intrat cu forța și au târât-o pe o profesoară columbiană în fața copiilor, în timpul operațiunii „Midway Blitz” a administrației Trump. La ora 7:05, o mașină neagră urmată de un SUV ICE a intrat în parcare. […]
07:20
Ucraina renunță la subdiviziunea monetară de bază – copeica, într-un gest istoric de desprindere de Rusia și moștenirea sovietică # Aktual24
Ucraina pregătește o nouă ruptură simbolică față de moștenirea sovietică: Banca Națională a Ucrainei (NBU) a anunțat că va înlocui denumirea „kopiika” (copeică) – subdiviziunea monedei naționale hrivna – cu termenul istoric „șah”. Anunțul, făcut de guvernatorul NBU, Andrii Pișnîi, vine în contextul războiului cu Rusia și al eforturilor de derusificare totală. „Trebuie să finalizăm […]
07:10
Donald Trump îi presează pe congresmenii republicani să pună capăt blocajului guvernamental după eșecurile electorale de marți # Aktual24
Președintele Donald Trump a cerut miercuri senatorilor republicani să renunțe la tacticile de tergiversare (filibuster) pentru a încheia cel mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, intrat în a 36-a zi. Într-o întâlnire tensionată la Casa Albă cu liderii republicani, Trump a acuzat blocajul că a contribuit la înfrângerile partidului în alegerile de marți, inclusiv […]
Acum 24 ore
00:10
Un migrant care s-a întors în Marea Britanie după ce a fost expulzat, a fost trimis din nou în Franța # Aktual24
Un migrant care s-a întors în Regatul Unit cu o barcă mică la mai puțin de o lună după ce a fost expulzat în Franța în cadrul schemei „unul intră, unul iese” a fost expulzat din nou. Surse din cadrul Ministerului britanic de Interne au declarat că bărbatul, care a fost expulzat pe 19 septembrie […]
5 noiembrie 2025
23:50
Infantino, aliatul lui Trump, va acorda primul Premiu FIFA pentru Pace la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington # Aktual24
Unul dintre cei mai apropiați aliați din sport ai lui Donald Trump a creat ceea ce unii numesc versiunea fotbalistică a Premiului Nobel pentru Pace, la doar câteva săptămâni după ce președintele SUA a fost trecut cu vederea la decernarea celui adevărat. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat crearea Premiului FIFA pentru Pace, care va […]
23:30
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru este o mică vedetă pe rețelele sociale și fost paznic al centrului cultural Georges Pompidou # Aktual24
Unul dintre bărbații arestați sub suspiciunea de furt al bijuteriilor de la muzeul Luvru este o mică vedetă a rețelelor de socializare, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de securitate la Centrul cultural Georges Pompidou, a relatat presa franceză. Identificat de oficialii din justiție drept Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de […]
23:10
Faimosul val pentru surf de pe un râu din München a dispărut după curățarea albiei. Surferii speră că va reveni în curând # Aktual24
Faimosul val pentru surf de pe un râu din München, Germania a dispărut în mod misterios, lăsându-i pe surferii bavarezi pe uscat pentru prima dată în ultimele decenii. Valul artificial Eisbach (pârâul înghețat) de pe râul Isar atrage surferi în orașul fără ieșire la mare încă din 1972, când a fost ajutat să se formeze […]
23:00
Hărțuirea sexuală a președintelui Mexicului scoate în evidență violența împotriva femeilor din națiunea latino-americană # Aktual24
Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a declarat miercuri că a depus o plângere împotriva unui bărbat care a pipăit-o și a încercat să o sărute în timp ce saluta publicul, la o zi după ce o înregistrare video a incidentului a devenit virală. Sheinbaum, prima femeie lider a națiunii latino-americane, a declarat la conferința sa de […]
22:50
Franța face demersuri pentru suspendarea retailerului Shein din cauza păpușilor sexuale și a armelor, chiar în ziua în care s-a deschis magazinul din Paris # Aktual24
Franța a inițiat, miercuri, proceduri de suspendare a retailerului online de produse fast-fashion Shein, după ce pe site-ul său au fost găsite de vânzare păpuși sexuale cu aspect de copil și arme, afectând deschiderea primului magazin al companiei chineze într-un magazin universal din Paris. Descoperirea păpușilor pe site-ul Shein de către organismul francez de supraveghere […]
22:00
Aripa armată a Hamas a declarat că va preda, miercuri seară, trupul încă unui ostatic. Potrivit IDF, Crucea Roșie a ridicat cu puțin timp în urmă de la Hamas, în orașul Gaza, sicriul cu trupul ostaticului ucis. Crucea Roșie se îndreaptă spre zona din Fâșia Gaza ocupată de trupele IDF, unde va avea loc o […]
21:50
Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu din Sector 1, București. Primii au ajuns polițistii – VIDEO # Aktual24
O scurgere de gaze naturale a fost semnalată miercuri seara pe strada Popa Tatu nr. 66, Sector 1, generând o intervenție complexă din partea autorităților. Sesizarea a fost făcută prin dispeceratul 112, iar polițiștii de la Secția 3 au fost direcționați la fața locului în jurul orei 20:35 pentru a verifica reclamația privind mirosul puternic […]
21:40
Georgescu, reacție la interceptările privind aranjamentele pentru a ieși din România: ”Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a avut, miercuri noapte, o primă reacție față de interceptările din dosarul DNA legat de afaceristul vasluian Fănel Bogos. ”Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în […]
21:40
Pe Via Transilvanica va fi inaugurat un ceas solar cu diametrul de 20 de metri, construit pe un fost heliport # Aktual24
Un ceas solar cu diametrul de 20 de metri, a fost amplasat pe Via Transilvanica, în localitatea Dealu Negru, comuna Cetate, în județul Bistrița-Năsăud. Ceasul, denumit SOL REX REGUM – „Soarele, Regele Regilor”, va fi inaugurat vineri, începând cu ora 11:00. „Împreună vom fi martorii amiezei astronomice a meridianului pe care ne aflăm, moment pe […]
21:00
Săptămâna și abuzul: Tânăr de 24 de ani reținut după partide de amor cu adolescente de 12 și 14 ani. Pe care le-a și filmat # Aktual24
Un tânăr de 24 de ani din județul Timiș a fost arestat după ce a profitat de două fete de 12 și 14 ani și a filmat partidele de amor pe care le-a avut cu adolescentele. Cei trei protagoniști sunt din aceeași comună aflată la 50 de km de Timișoara. În urmă cu doi ani, […]
21:00
Surpriză neplăcută: Partidul Popular European vrea să voteze alături de extremiști diluarea regulilor verzi # Aktual24
Partidul Popular Europen, grupul de centru-dreapta dominant al Europei va merge mai departe cu o propunere de reducere a regulilor verzi, despre care este încrezător că va obține sprijinul grupurilor de dreapta și de extremă dreapta într-un vot crucial al Parlamentului săptămâna viitoare. Dacă va fi adoptată, aceasta va însemna că regulile UE privind raportarea […]
