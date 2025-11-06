Maestrul muzicii ușoare românești, Horia Moculescu, a fost internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș”

13:10

Statele Unite au propus un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care ar ridica sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă lunea viitoare, pe 10 noiembrie. Agenția de presă Reuters a analizat documentul. Proiectul de rezoluție prevede, de asemenea, ridicarea […]