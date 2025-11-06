Cât mai durează blocajele PSD? Bolojan anunță când va reuși să adopte pachetul legat de administrație și noua lege a pensiilor speciale

23:30

Unul dintre bărbații arestați sub suspiciunea de furt al bijuteriilor de la muzeul Luvru este o mică vedetă a rețelelor de socializare, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de securitate la Centrul cultural Georges Pompidou, a relatat presa franceză. Identificat de oficialii din justiție drept Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de […]