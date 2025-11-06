Andrew Bailey, guvernatorul BoE: Există riscul ca pe piețe să apară o bulă indusă de inteligența artificială, fără a se ține cont de profiturile pe care acesată tehnologie le livrează

22:40

Aproape 13.000 de profesori din ţara noastră au declarat la Fisc faptul că au obţinut venituri din meditaţii în anul 2024, a căror valoare netă cumulată se apropie de 198 de milioane de lei, arată datele obţinute în exclusivitate de Economica.net de la ANAF. Cele mai venituri din meditaţii au fost declarate de profesorii din Capitală şi Ilfov – aproape 60 de milioane de lei în 2024, din judeţul Cluj – peste 19 milioane de lei, din judeţul Braşov – 9,7 milioane de lei. Suma netă din meditaţii declarată de profesori la Fisc că au obţinut-o în anul 2024 e de cel puţin trei ori mai mare decât cea aferentă anului 2018, primul an pentru care contribuabilii au depus declaraţia unică, formularul prin care declară şi profesorii la Fisc aceste venituri, conform analizei Economica.net bazate pe datele obţinute de la ANAF.