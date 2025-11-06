Andrew Bailey, guvernatorul BoE: Există riscul ca pe piețe să apară o bulă indusă de inteligența artificială, fără a se ține cont de profiturile pe care acesată tehnologie le livrează
Economica.net, 6 noiembrie 2025 18:50
Pieţele s-ar putea confrunta cu o bulă indusă de inteligenţa artificială (AI), fără a se ţine cont de câştigurile de productivitate pe care probabil tehnologia le livrează, a avertizat joi Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei (BoE), transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
Acum 10 minute
19:00
Oficialii Mazda au anunțat debutul precomenzilor pentru a treia generație CX-5. Modelul va ajunge în showroom-uri în luna decembrie.
19:00
Bursa de la București a închis în creștere pe toți indicii ședința de tranzacționare de joi # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de joi, cu un rulaj total de 149,61 de milioane de lei (29,43 de milioane de euro), relatează Agerpres.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
ELCEN are un nou director general provizoriu. Mirela-Adriana Pavel va prelua funcția începând din 8 noiembrie # Economica.net
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) anunță numirea doamnei Mirela-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni.
18:10
833 de milioane de lei, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat. Un nou împrumut al statului de la bănci # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 833 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
18:10
Noi norme de armonizare a calculelor emisiilor generate de transporturi în UE vor intra în vigoare # Economica.net
Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns miercuri Consiliul şi Parlamentul European cu privire la Regulamentul CountEmissionsEU, care creează un cadru comun al UE pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul de mărfuri şi de pasageri, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
18:10
Anchetă antitrust în UE. Deutsche Borse şi Nasdaq sunt suspectate de o înţelegere secretă pentru cotarea, tranzacţionarea şi compensarea instrumentelor financiare derivate # Economica.net
Comisia Europeană a deschis joi o o anchetă antitrust privind o posibilă coluziune (înţelegere secretă, n.r.) între Deutsche Borse şi Nasdaq în ceea ce priveşte cotarea, tranzacţionarea şi compensarea instrumentelor financiare derivate, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
18:10
Compania croată InterCapital lansează două ETF-uri noi la Bursa de Valori București în data de 11 noiembrie 2025 # Economica.net
InterCapital ETF, primul furnizor internațional de ETF-uri din România, anunță listarea a două noi fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) pe Bursa de Valori București, începând cu data de 11 noiembrie 2025. Noile instrumente sunt InterCapital CROBEX10 TR UCITS ETF, care oferă expunere la piața de acțiuni de tip blue-chip din Croația prin replicarea performanței indicelui CROBEX10tr, și InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, conceput pentru a oferi acces simplu și lichid la titlurile de stat românești denominate în euro, cu maturități între cinci și zece ani.
18:10
Guvernul a aprobat, prin OUG, modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei # Economica.net
Actul normativ modifică şi completează OUG nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în sensul alinierii cu prevederile Directivei (UE) 2023/2413, care vizează creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul final, ceea ce va contribui inclusiv la implementarea componentei energetice a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, corelat şi cu ţintele şi obiectivele din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, potrivit unui comunicat al Executivului.
18:10
Eazy Asigurări anunță lansarea portalului de achiziție online pentru produsul Eazy CASCO Total. Noua funcționalitate le permite clienților să achiziționeze asigurarea CASCO integral online, printr-un proces rapid, sigur și complet digital, care oferă transparență și control total asupra opțiunilor de asigurare.
18:10
Replică transmisă de UNSAR și BAAR la afirmațiile făcute de vicepreședintele COTAR Florin Pandele într-un interviu publicat ieri, pe care-l acuză de minciună și-l amenință cu justiția # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) au reacționat astăzi după-amiază, prin intermediul unui comunicat de presă transmis ziarului nostru, după ce ieri Economica.net a publicat un interviu cu vicepreședintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor din România (COTAR) Florin Pandele, în care acesta spunea că asociația sa a reușit să blocheze mai multe modificări legislative dorite de firmele de asigurări, care ar fi fost dăunătoare pentru toți șoferii din România.
18:10
Comisia Europeană cere contribuţii cu privire la normele Basel 3 privind riscul de piaţă pentru bănci # Economica.net
Comisia Europeană a lansat joi o consultare specifică privind cadrul prudenţial pentru riscul de piaţă pentru bănci, revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacţionare (FRTB), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
18:10
Irlanda amendează platforma cripto Coinbase Global cu 21,5 milioane de euro, pentru încălcarea obligațiilor privind monitorizarea tranzacțiilor suspecte # Economica.net
Banca Centrală a Irlandei a amendat subsidiara irlandeză a Coinbase Global, una dintre cele mai importante platforme de criptomonede, cu 21,5 milioane de euro (25 de milioane de dolari) pentru încălcarea obligaţiilor privind monitorizarea tranzacţiilor care implică spălarea de bani şi finanţarea terorismului, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:10
Patria Bank raportează o creștere de 20% a portofoliului de credite pentru primele nouă luni din 2025, față de sfârșitul anului trecut # Economica.net
Patria Bank, bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, anunță că a înregistrat o evoluție puternică a activității de creditare, atât la nivelul portofoliului de credite, cât și al vânzărilor de credite noi pe segmentele strategice de clienți în primele nouă luni din 2025, conform datelor cu privire la principalii indicatori de performanță ai băncii pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2025. Rezultatele financiare aferente perioadei vor fi publicate în data de 17 noiembrie 2025.
Acum 4 ore
15:20
Bugetul suplimentar alocat programului "Rabla Auto" - pentru persoane fizice, în valoare de 55 de milioane de lei, a fost epuizat în proporţie de 80%, în primele patru ore de la demararea sesiunii de înscriere, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă.
15:20
Industria europeană a apărării a intrat într-o perioadă de expansiune spectaculoasă, susţin analiştii Freedom24 # Economica.net
Piața europeană de apărare și aerospațială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, cu o prognoză de creștere ce o va duce la 235 de miliarde de dolari până în 2030, susținută de cererea tot mai mare și de expansiunea strategică în regiune, spun analiştii Freedom24.
15:10
Premier Energy Furnizare, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, cu 1,3 milioane de clienți, va lansa o ofertă cu preț redus la energie, începând cu 1 ianuarie, ne-a declarat Cornelia Szabo, director general al companiei.
15:10
Tranzacția prin care cel mai mare dezvoltator de spații logistice și industriale din România urma să preia întreaga activitate a concurentului P3 a picat, potrivit surselor Economica.net.
Acum 6 ore
14:10
Black Friday nu mai înseamnă doar televizoare și telefoane. În 2025, energia intră în joc. Furnizorul PPC Energie lansează o nouă ediție a campaniei Bright Friday, care aduce reduceri semnificative nu doar la energie electrică, ci și la produse pentru casă — de la electrocasnice la aparate de aer condiționat și centrale termice. Campania, desfășurată între 7 și 16 noiembrie, promite #EnergiePentruOrice, la prețuri care îi ajută pe români să își facă locuința mai eficientă și mai confortabilă.
13:50
România întârzie investiţiile în proiecte de hidrogen verde, deşi are acces la mai multe instrumente europene de finanţare – AEI # Economica.net
România are alocate 86,5 milioane de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru instalarea a 100 MW de electrolizoare, destinate producerii industriale de hidrogen curat, însă lipsa normelor şi a schemelor de sprijin întârzie investiţiile, avertizează reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
13:40
Makita, cu afaceri de peste 630 mil. euro în România, mută parte din producția din China către România, în contextul războiului tarifelor dintre SUA și chinezi # Economica.net
Makita a anunțat că va reduce producția de scule electrice din China destinate pieței americane din cauza imprevizibilității tarifelor americane și mută această producție către fabricile România și Thailanda, potrivit Nikkei Asia. Japonezii au făcut anul trecut afaceri de aproape 630 milioane de euro pe plan local.
13:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB își concentrează forțele la pasajul peste Canalul Siret – Bărăgan și calea ferată, lung de 1,17 kilometri # Economica.net
UMB lucrează în prezent pe lotul 1 al A7 Focșani - Bacău la km 4+750, la pasajul peste Canalul Siret – Bărăgan și Magistrala CF500, transmite joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
13:30
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, informează joi EFE.
Acum 8 ore
13:00
Preşedintele american Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit o serie de înfrângeri dureroase în alegerile locale, care pun Partidul Republican într-o postură delicată pentru alegerile din toamna lui 2026, relatează joi AFP.
13:00
Consorţiul german de armament Rheinmetall a confirmat joi că estimează ca în anul fiscal 2025 să înregistreze o creştere a vânzărilor consolidate de 25% - 30%, faţă de nivelul de anul trecut, de 9,751 miliarde de euro, transmit Dow Jones şi DPA.
13:00
Upgrade la Alexandrion. Linii de îmbuteliere complet robotizate după o investiție de 2 milioane de euro. Capacitatea de producție a crescut cu 40% # Economica.net
Alexandrion Group, liderul pieței din România în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri investește 2 milioane de euro în două linii noi de de îmbuteliere complet automatizate. În plus, capacitatea de producție a crescut cu până la 40%.
13:00
Liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49 sunt blocate, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, a anunţat, joi, Societatea de Transport Bucureşti (STB).
13:00
Motorola anunță lansarea modelului edge 70, cu o grosime de doar 5,99 mm, fiind cel mai subțire dispozitiv din portofoliul producătorului.
13:00
Vor mai lua nemții de la Kaufland magazinele românești “La Cocoș”? Consiliul Concurenței e îngrijorat, cere angajamente de la grupul Schwartz # Economica.net
Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș, potrivit unui comunicat al Consiliului.
12:00
Prolog la COP30 – Liderii mondiali se întâlnesc pentru a discuta măsuri urgente de limitare a încălzirii globale, în Brazilia # Economica.net
Înainte de deschiderea oficială a conferinţei anuale a ONU privind schimbările climatice, zeci de lideri mondiali se întâlnesc joi şi vineri la Belém, în Brazilia, pentru a discuta măsuri urgente de limitare a încălzirii globale, informează DPA.
12:00
„Dezastru la metrou” – Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Care este miza (Buletin.de Bucureşti) # Economica.net
Operatorul reţelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră: furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex, informează publicaţia Buletin.de Bucureşti.
11:30
Nouă tranșă de bani pentru TAROM din ajutorul de restructurare aprobat de Comisia Europeană: 23 milioane de euro # Economica.net
Compania națională TAROM are nevoie de bani pentru plata unor datorii cu termen de plată scadent depășit și a cerut o nouă tranșă de bani din ajutorul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2024.
11:30
Tramvaie noi în Bucureşti – E oficial. Electroputere VFU Paşcani a câştigat în procedura de atribuire a contractului cu STB pentru tramvaie în Capitală # Economica.net
Electroputere VFU Paşcani, membră a grupului Grampet Group, a câştigat pentru a treia oară în procedura de atribuire a contractului de tramvaie pentru Bucureşti, iniţiată de Societatea de Transport Bucureşti (STB) în 2019, a anunţat joi compania.
11:10
Marek Noetzel, directorul de operațiuni al NEPI Rockcastle, preia conducerea companiei de la 1 aprilie 2026 # Economica.net
Marek Noetzel, directorul de operațiuni al NEPI Rockcastle, va prealua conducerea companie de la 1 aprilie 2026. Rüdiger Dany, actualul CEO al companiei, își va încheia atunci mandatul.
11:10
Vicențiu Mocanu, fondator VeroTherm, anunță lansarea VeroProtect, primului sistem inovator de polistiren cu protecție activă la incendiu din Europa Centrală și de Est # Economica.net
VeroTherm, unul dintre principalii producători români de materiale pentru construcții, anunță lansarea VeroProtect, o inovație românească unică în Europa Centrală și de Est, care transformă fațada unei clădiri dintr-un simplu element de izolație într-un sistem activ de protecție împotriva incendiilor.
11:10
Efectul întâlnirii Trump – Xi Jinping. China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024 încoace # Economica.net
China a rezervat două nave de transport pentru grâu din SUA, după ce preşedintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, au anunţat joi traderii, aceasta fiind prima astfel de achiziţie din octombrie 2024, indicând atenuarea războiului comercial între primele economii mondiale, transmite Reuters.
Acum 12 ore
10:50
Imaginea retailului din România – Cifrele oficiale din primele nouă luni ale anului 2025 din comerțul cu amănuntul # Economica.net
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 1,6%, ca serie brută, în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:50
SUA desfăşoară din nou în Coreea de Sud baterii de rachete Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu # Economica.net
Mai multe baterii de rachete Patriot ale Statelor Unite au revenit în Coreea de Sud după ce fuseseră desfăşurate temporar în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri forţa americană din peninsula coreeană (USFK), conform agenţiei Yonhap.
10:50
Zelenski: Ucraina are nevoie de ajutor internaţional pentru a-şi proteja aprovizionarea cu energie # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că ţara sa are nevoie de mai mult ajutor internaţional pentru a proteja aprovizionarea cu energie împotriva atacurilor ruseşti, informează dpa.
10:50
Românii de la Parapet construiesc 7 parcuri fotovoltaice, în Italia și România. Contracte semnate cu Alerion # Economica.net
Parapet, contractor EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, anunță semnarea a șapte contracte cu Alerion, companie italiană din sectorul energiei verzi, listată la Bursa din Milano, pentru construirea a 7 parcuri fotovoltaice în România și Italia.
10:50
Poliția internetului: Fiscul îți poate scana cumpărăturile online și transferurile bancare, le compară cu veniturile și îți caută profilul pe rețelele de socializare # Economica.net
Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. El a precizat că algoritmii administrațiilor fiscale europene pot evidenția orice informare de pe internet și rețelele sociale doar folosind numele contribuabilului.
09:50
Avem un nou „român de ispravă” – Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Depune jurământul # Economica.net
Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă.
09:50
Toate ameninţările şi provocările din prezent arată că pacea şi securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria securitate.
09:50
Tariq Fancy, ex-BlackRock, cel mai mare administrator de bani din lume: Hype-ul a adus creșteri nerealiste pentru sectoarele verzi # Economica.net
Tariq Fancy, fost director pentru investiții sustenabile la BlackRock, avertizează că entuziasmul excesiv și banii ieftini au supraevaluat sectoarele verzi, iar piețele intră acum într-o „mahmureală” post-hype. El susține că economiile emergente ar trebui să-și definească propriul model ESG, axat pe investiții reale și reguli clare, nu pe marketing și bune intenții, scrie Termene.ro.
09:50
Procurorii fac percheziții la 4 furnizori de energie electrică, suspectați că au crescut artificial prețul pentru a lua bani mai mulți de la stat. Sunt suspiciuni de înșelăciune și spălare de bani # Economica.net
Operatiunea Jupiter 4 - Ziua a patra: investigații în piața energiei electrice - percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor, arată Parchetul într-un comunicat de presă pe care îl difuzăm integral. UPDATE: Potrivit G4Media, firmele ar face parte din grupul Tinmar.
09:50
Alertă epidemiologică în Europa – Creştere a cazurilor mortale de gripă aviară. Ce măsuri se iau # Economica.net
O creştere a cazurilor mortale de gripă aviară în Europa a determinat mai multe ţări să ţină milioane de păsări de curte în spaţii închise, pentru a le proteja de păsările sălbatice, transmite Reuters.
08:40
Mars investește 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare pentru a proteja și perfecționa arahidele # Economica.net
Gigantul din domeniul gustărilor combate direct problema securității alimentare cu noul său plan „Protect the Peanut”.
08:40
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
08:40
OMV Petrom, cee mai mare companie energetică din România confirmă planurile de reducere a costurilor, anunțând reduceri de personal care vizează 1.000 de angajați. 500 au părăsit deja compania.
Acum 24 ore
22:40
Banii fiscalizaţi din meditaţii, declaraţi la ANAF: 198 de milioane de lei în 2024. O treime din bani, doar în Capitală şi Ilfov. Un profesor a declarat 1,5 milioane de lei în 2024 – analiză exclusivă # Economica.net
Aproape 13.000 de profesori din ţara noastră au declarat la Fisc faptul că au obţinut venituri din meditaţii în anul 2024, a căror valoare netă cumulată se apropie de 198 de milioane de lei, arată datele obţinute în exclusivitate de Economica.net de la ANAF. Cele mai venituri din meditaţii au fost declarate de profesorii din Capitală şi Ilfov – aproape 60 de milioane de lei în 2024, din judeţul Cluj – peste 19 milioane de lei, din judeţul Braşov – 9,7 milioane de lei. Suma netă din meditaţii declarată de profesori la Fisc că au obţinut-o în anul 2024 e de cel puţin trei ori mai mare decât cea aferentă anului 2018, primul an pentru care contribuabilii au depus declaraţia unică, formularul prin care declară şi profesorii la Fisc aceste venituri, conform analizei Economica.net bazate pe datele obţinute de la ANAF.
