Grupul energetic maghiar MOL îndeamnă Europa să se unească pentru a susține o nouă agendă industrială. Continentul ar avea nevoie de adoptarea unui Nivel Minim de Competitivitate

Toate ameninţările şi provocările din prezent arată că pacea şi securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria securitate.