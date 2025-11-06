Botoșani | Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi
TeleM Iași , 6 noiembrie 2025 20:20
Pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilorUn incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, în interiorul
• • •
Acum 5 minute
20:40
Guvernul a adoptat o ordonanță pentru intervenția imediată în cazurile de atac ale urșilor bruni # TeleM Iași
Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, o ordonanță de urgență care modifică și
Acum 30 minute
20:20
Pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilorUn incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, în interiorul
Acum 2 ore
18:50
A fost alerta in aceasta dupa amiaza la Iasi, dupa ce, un tanar de la
Acum 4 ore
18:40
Un conflict vechi de 3 ani între un elev și un profesor este prezentat pe rețelele de socializare ca fiind actual # TeleM Iași
Politistii au efectuat verificari dupa ce a aparut pe retelele de socializare imagini cu un
18:40
În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea
18:30
Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale
Acum 6 ore
15:30
Guvernul României a adoptat un act normativ care completează Ordonanța de urgență privind clasificarea localităților
15:30
Guvernul a alocat suma de 319,5 milioane lei pentru unități administrativ-teritoriale din 40 de județe.
15:10
Construcția șoselei de centură a orașului Gura Humorului mai are de așteptat. Guvernul României a
15:10
Municipiul Piatra-Neamț continuă investițiile în proiecte destinate atât tinerilor, cât și persoanelor vârstnice. Autoritățile locale
15:00
A murit câinele polițist Toy, unul dintre cei mai buni din România. Moartea lui marchează
Acum 8 ore
14:40
Guvernul a adoptat o ordonanță pentru intervenția imediată în cazurile de atac ale urșilor bruni: reguli mai clare și sancțiuni dure pentru hrănirea animalelor sălbatice # TeleM Iași
Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, o ordonanță de urgență care modifică și
14:30
Jocurile de noroc ar putea deveni inaccesibile tinerilor sub 21 de ani. Două proiecte de
14:20
Facultatea de Automatică și Calculatoare sărbătorește 35 de ani de excelență în educație # TeleM Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași marchează astăzi
14:00
Conferința Națională de Urgențe Pediatrice, I-PEM/Iași -Pediatrics Emergency Medicine 2025, ediția a III-a # TeleM Iași
Vă invit la Conferința Națională de Urgențe Pediatrice, I-PEM/Iași -Pediatrics Emergency Medicine 2025, ediția a
14:00
Vernisajul expoziției „BUCĂȚI DE RAI – tematica naturii în pictura modernă și contemporană românească” # TeleM Iași
Muzeul de Științele Naturii Bacău vă invită să descoperiți expoziția „BUCĂȚI DE RAI – tematica
13:30
Guvernul confirmă întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Fănel Bogos dar neagă că a intervenit în favoarea lui # TeleM Iași
Guvernul României a făcut public faptul că prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omul de
13:20
Rețineri în lanț la Iași: omul de afaceri Fănel Bogos și cercul său de influență, acuzați de DNA de șantaj și trafic de influență # TeleM Iași
Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a declanșat un amplu dosar de corupție care
13:00
După instalarea sistemelor antiurs la tomberoane, in Parcul National Putna s-a facut un pas important
12:50
Percheziții derulate în Neamț după ce funcționarii unui ocol silvic au falsificat state de plată # TeleM Iași
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Acum 12 ore
11:50
Electroputere VFU Pașcani a câștigat din nou în litigiul cu STB București privind contractul de furnizare a tramvaielor # TeleM Iași
Compania Electroputere VFU Pașcani, parte a grupului Grampet Group, a obţinut a treia decizie favorabilă
11:50
Un teatrolog, Oltița Cîntec, care a avut ideea, un regizor, Cristi Avram, care a scris
11:00
Rețineri şi acuzaţii în dosarul „imperiului” Vanbet. Fănel Bogos și-a petrecut noaptea în arest # TeleM Iași
Fănel Bogos, omul din spatele imperiului Vanbet, a fost reținut aseară de procurorii Direcției Naționale
10:40
Aseara, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați, prin
10:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași: „Le cer scuze ieșenilor: n-am avut 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan!” # TeleM Iași
În ultimele trei luni, i-am cerut, public, premierului Ilie Bolojan să vorbim despre autostrăzile Moldovei,
09:40
Ce proiecte are Drulă pentru București: fără sectoare, transport integrat și o singură primărie cu Ilfov # TeleM Iași
A început lupta pentru cea mai importantă şi votată funcţie publică după cea a preşedintelui
09:30
Revigorarea industriei de apărare, colaborarea pentru asigurarea securităţii în spaţiul euroatlantic, necesitatea majorării cheltuielilor de
09:30
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România,
09:30
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris # TeleM Iași
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de
09:20
Percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălare de bani # TeleM Iași
Astăzi, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4", procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
Ieri
19:30
Neamt | O fetiță de 7 ani a fost rănită într-un accident produs între trei mașini în comuna Bălțătești # TeleM Iași
În jurul orei 17:50, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs
17:20
Jocurile de noroc vor fi interzise tinerilor sub 21 de ani iar reclamele online vor fi restricționate # TeleM Iași
Tinerii cu vârsta sub 21 de ani vor avea interdicţie să participe la jocuri de
16:30
O fată de 15 ani din Vaslui a fost obligată să se prostitueze în mai multe locații din țară de doi tineri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Vaslui au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 18 și 22
16:20
Ancheta extinsa a Directiei Nationale Anticoruptie Iasi in cazul omului de afaceri vasluian, Fanel Bogos,
15:30
Piatra-Neamț ar putea deveni gazda uneia dintre cele mai spectaculoase tiroliene din Europa. Aceasta ar
15:30
Loturile iesene din A7 și A8 ar putea primi finanțare europeană prin programul SAFE, iar
15:30
În primele nouă luni ale anului 2025, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetre" Buhuși a oferit
15:30
Un drum important din Vrancea a fost modernizat! Este vorba despre DN 2L, pe sectorul
12:50
Anchetă extinsă DNA Iași în jurul omului de afaceri Fănel Bogos și rețelei create de acesta din rândul foștilor angajați ai serviciilor secrete # TeleM Iași
În aceasta dimineata, patronul grupului avicol Vanbet din Vaslui, Fănel Bogos, s-a trezit cu mascații
12:30
Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale după
12:00
În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
11:50
Doliu în fotbalul românesc. La vârsta de 88 ani s-a stins din viață marele antrenor
10:00
Câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Bacău în luna august 2025 a fost de 4.863
10:00
A fost publicat calendarul lansărilor intervențiilor din Pilonul II al Planului Strategic 2023–2027 # TeleM Iași
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din
10:00
Se ia în calcul şi introducerea unor stimulente financiare pentru cei care finalizează această pregătire!
09:50
Conform datelor publicate de compania Hidroelectrica pentru luna noiembrie 2025, clienții din Vrancea și din
09:50
Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa" Miroslava este partener educațional în cadrul Cambridge Week, proiect online
09:50
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) organizează Ziua Recunoștinței,
09:30
Cele 11 zile de pelerinaj şi închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia
09:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri și joi la București pentru discuții
