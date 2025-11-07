Suceava | Spaniol păcălit să investească 175.000 de euro la Vama
TeleM Iași , 7 noiembrie 2025 14:50
Ampla actiune a procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, dupa ce un spaniol...
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
15:10
Galați | Tânără implicată într-o rețea internațională de trafic de persoane oprită la intrarea în România # TeleM Iași
Astazi, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea...
Acum 30 minute
14:50
Ampla actiune a procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, dupa ce un spaniol...
Acum o oră
14:40
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati" din Botoșani are, începând de astăzi, o sală de operație...
14:30
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu construiește un mini‑oraș pentru angajații săi la Adjud. Consiliul Local...
14:20
În 2025, autoritățile române au capturat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, o...
14:20
Pe 8 noiembrie, RadioHit Iași împlinește 31 de ani de existență — trei decenii în...
14:20
Momente emotionante ieri seara in cadrul deschiderii oficiale a celei de-a opta ediție a Zilelor...
Acum 2 ore
13:40
Milioane de oameni trăiesc încă în afara sistemului financiar. Fără cont, fără economii, fără siguranță. # TeleM Iași
În România, mulți oameni încă visează să economisească, să înceapă o mică afacere sau pur...
Acum 4 ore
11:40
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a...
Acum 6 ore
11:10
Suceava domină topul celor mai mari volume de capturi de țigarete destinate traficului ilicit în acest an # TeleM Iași
In perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritatile romane au confiscat peste 186 de...
10:30
ApaVital a finalizat sistemul de alimentare cu apă și canalizare în suburbia Gâștești a municipiului Pașcani # TeleM Iași
ApaVital a finalizat proiectul sistemului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a apelor...
10:20
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în...
10:10
România, Polonia și Danemarca sunt primele țări care testează sistemul american anti drone # TeleM Iași
În urma unei serii de incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO, alianța a lansat...
09:40
Congresul SUA cere Pentagonului să nu reducă prezența militară din România: Decizia, „muniție politică” pentru Rusia # TeleM Iași
Mai mulți membrii ai Congresului SUA care au semnat o scrisoare adresată secretarului Apărării, Pete...
09:30
Jurnalistul britanic, autor al mai multor documentare despre România, este dedicat conservării patrimoniului, protejării naturii...
09:30
O firmă din Neamț a depus acte false la Ministerul Economiei și a obținut 200.000 lei din fondurile Start Up Nation # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul...
09:20
Vrancea | Evaziune fiscală de 100.000 de euro descoperită de procurori la o firmă ce vinde mașini second hand # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul...
09:20
Amenzile nu pot fi achitate cu bani numerar, iar refuzul de a plăti poate duce...
Acum 8 ore
09:10
Percheziții la șefii Liberty Galați. Procurorii au descoperit certificate de emisii de gaze vândute catre Gazprom și evaziune de 300 milioane de euro # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția...
Acum 24 ore
20:40
Guvernul a adoptat o ordonanță pentru intervenția imediată în cazurile de atac ale urșilor bruni # TeleM Iași
Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, o ordonanță de urgență care modifică și...
20:20
Pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilorUn incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, în interiorul...
18:50
A fost alerta in aceasta dupa amiaza la Iasi, dupa ce, un tanar de la...
18:40
Un conflict vechi de 3 ani între un elev și un profesor este prezentat pe rețelele de socializare ca fiind actual # TeleM Iași
Politistii au efectuat verificari dupa ce a aparut pe retelele de socializare imagini cu un...
18:40
În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea...
18:30
Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale...
15:30
Guvernul României a adoptat un act normativ care completează Ordonanța de urgență privind clasificarea localităților...
15:30
Guvernul a alocat suma de 319,5 milioane lei pentru unități administrativ-teritoriale din 40 de județe....
Ieri
15:10
Construcția șoselei de centură a orașului Gura Humorului mai are de așteptat. Guvernul României a...
15:10
Municipiul Piatra-Neamț continuă investițiile în proiecte destinate atât tinerilor, cât și persoanelor vârstnice. Autoritățile locale...
15:00
A murit câinele polițist Toy, unul dintre cei mai buni din România. Moartea lui marchează...
14:40
Guvernul a adoptat o ordonanță pentru intervenția imediată în cazurile de atac ale urșilor bruni: reguli mai clare și sancțiuni dure pentru hrănirea animalelor sălbatice # TeleM Iași
Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, o ordonanță de urgență care modifică și...
14:30
Jocurile de noroc ar putea deveni inaccesibile tinerilor sub 21 de ani. Două proiecte de...
14:20
Facultatea de Automatică și Calculatoare sărbătorește 35 de ani de excelență în educație # TeleM Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași marchează astăzi...
14:00
Conferința Națională de Urgențe Pediatrice, I-PEM/Iași -Pediatrics Emergency Medicine 2025, ediția a III-a # TeleM Iași
Vă invit la Conferința Națională de Urgențe Pediatrice, I-PEM/Iași -Pediatrics Emergency Medicine 2025, ediția a...
14:00
Vernisajul expoziției „BUCĂȚI DE RAI – tematica naturii în pictura modernă și contemporană românească” # TeleM Iași
Muzeul de Științele Naturii Bacău vă invită să descoperiți expoziția „BUCĂȚI DE RAI – tematica...
13:30
Guvernul confirmă întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Fănel Bogos dar neagă că a intervenit în favoarea lui # TeleM Iași
Guvernul României a făcut public faptul că prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omul de...
13:20
Rețineri în lanț la Iași: omul de afaceri Fănel Bogos și cercul său de influență, acuzați de DNA de șantaj și trafic de influență # TeleM Iași
Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a declanșat un amplu dosar de corupție care...
13:00
După instalarea sistemelor antiurs la tomberoane, in Parcul National Putna s-a facut un pas important...
12:50
Percheziții derulate în Neamț după ce funcționarii unui ocol silvic au falsificat state de plată # TeleM Iași
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
11:50
Electroputere VFU Pașcani a câștigat din nou în litigiul cu STB București privind contractul de furnizare a tramvaielor # TeleM Iași
Compania Electroputere VFU Pașcani, parte a grupului Grampet Group, a obţinut a treia decizie favorabilă...
11:50
Un teatrolog, Oltița Cîntec, care a avut ideea, un regizor, Cristi Avram, care a scris...
11:00
Rețineri şi acuzaţii în dosarul „imperiului” Vanbet. Fănel Bogos și-a petrecut noaptea în arest # TeleM Iași
Fănel Bogos, omul din spatele imperiului Vanbet, a fost reținut aseară de procurorii Direcției Naționale...
10:40
Aseara, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați, prin...
10:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași: „Le cer scuze ieșenilor: n-am avut 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan!” # TeleM Iași
În ultimele trei luni, i-am cerut, public, premierului Ilie Bolojan să vorbim despre autostrăzile Moldovei,...
09:40
Ce proiecte are Drulă pentru București: fără sectoare, transport integrat și o singură primărie cu Ilfov # TeleM Iași
A început lupta pentru cea mai importantă şi votată funcţie publică după cea a preşedintelui...
09:30
Revigorarea industriei de apărare, colaborarea pentru asigurarea securităţii în spaţiul euroatlantic, necesitatea majorării cheltuielilor de...
09:30
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România,...
09:30
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris # TeleM Iași
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de...
09:20
Percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălare de bani # TeleM Iași
Astăzi, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4", procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte...
5 noiembrie 2025
19:30
Neamt | O fetiță de 7 ani a fost rănită într-un accident produs între trei mașini în comuna Bălțătești # TeleM Iași
În jurul orei 17:50, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs...
