Varianta naturistă a tartarului, gătită de Ramona Bădescu. Cum prepară actrița tartarul de roșii: „Din categoria rețetelor la minut”
Click.ro, 6 noiembrie 2025 22:50
Pe lângă trucuri și sfaturi pentru îngrijirea tenului, a corpului și pentru a ne menține tinere și sănătoase, Ramona Bădescu revine în atenția publicului cu o rețetă inedită: o versiune naturistă a tartarului.
Acum 5 minute
23:30
Ce nu e bine să faci pe 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril. Ce pățești dacă ești zgârcit în această zi? # Click.ro
Anual, pe 8 noiembrie, credincioşii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cu ocazia acestei zile, credincioșii țin cont de anumite tradiții și superstiții. Iată ce nu este bine să faci în această zi.
Acum 15 minute
23:20
Nou regulament pentru uciderea urșilor care intră în localități. Amenzi mai mari pentru cei care îi hrănesc # Click.ro
„Ursul habituat”. Acesta este denumirea ursului pe care Guvernul României a decis să permită autorităților locale să îl omoare în regim de urgență. Ce este acest patruped? Ei bine este animalul care, prin contact repetat cu oamenii, şi-a pierdut frica naturală şi reprezintă un pericol real.
23:20
Gina Pistol a știut cum să-l cucerească pe Smiley. Vedeta a trecut la cratiță și i-a pregătit un desert delicios: „Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe YouTube și mâncam” # Click.ro
Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai efervescente cupluri din România, trăind o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Recent, prezentatoarea MasterChef a dezvăluit rețeta cu care și-a cucerit soțul, la începutul relației lor.
Acum 30 minute
23:10
Drama celebrului actor Cornel Palade. A rămas fără mamă la o vârstă fragedă: „Tata ne-a adus o altă mamă, o nouă mamă” # Click.ro
Cornel Palade își amintește cu durere de copilăria trăită în absența mamei lui. Femeia care i-a dat viață a murit la 27 de ani, o vârstă fragedă, din cauza unei boli crunte: tuberculoză. Cum i-a marcat existența moartea prematură a mamei sale?
23:10
Mărturiile pompierilor italieni care au încercat să-l salveze pe Octav Stroici. Ce a spus în ultimele clipe de viață: „Plângea de...” # Click.ro
Tragedie la Roma, unde un român de 66 de ani, Octav Stroici, și-a pierdut viața după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti, aflat în reabilitare. În ultimele sale clipe, bărbatul a cerut vești despre familia sa.
Acum o oră
23:00
Descoperire şocantă din Vama Veche. Patronul unui camping celebru a fost găsit mort în condiții suspecte # Click.ro
O descoperire tragică a avut loc joi dimineață în stațiunea Vama Veche, unde Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, patronul și administratorul cunoscutului complex de agrement Sandalandala, a fost găsit mort în incinta campingului pe care îl deținea.
22:50
22:40
FCSB a mai suferit un eșec în Liga Europa. De data aceasta, FC Basel a învins-o, scor 3-1, la capătul unui meci marcat de marea gafă a portarului Târnovanu din minutul 12.
Acum 2 ore
22:30
Traseul spectaculos din România care i-a cucerit iremediabil pe britanici. E plin de zone cu obiective turistice: „O să mă întorc” # Click.ro
Un traseu spectaculos din România a atras atenția turiștilor britanici, impresionându-i prin peisaje de vis și obiective turistice autentice.
Acum 4 ore
21:30
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Click! vă spune ce a decis Patriarhia să se petreacă în luna noiembrie la Catedrala Nașională.
21:20
Motivul pentru care Adina Buzatu ne recomandă să ținem blugii la congelator: „Doar dacă nu se murdăresc vizibil” # Click.ro
Adina Buzatu, una dintre cele mai cunoscute stiliste din România, specializată în moda masculină, vine cu o serie de recomandări pentru purtătorii de jeanși. Iată care sunt cele mai mari greșeli pe care aceștia le fac.
21:20
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă # Click.ro
După moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo, noi informații despre viața ei personală continuă să iasă la suprafață, conturând imaginea unei femei care a traversat ani dificili, marcați de conflicte intense și tensiuni prelungite în plan privat.
20:40
Cât a costat inelul de logodnă pe care Cătălin Cazacu i l-a cerut înapoi fostei iubite, Ramona Olaru? „Era «luat la portbagaj», dacă mă întrebi pe mine” # Click.ro
Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au format unul dintre cele mai titrate cupluri ale showbiz-ului românesc, însă au decis să meargă pe drumuri separate în decursul anului 2023. Recent, asistenta TV a emisiunii Neatza a fost invitată în cadrul podcastului găzduit de Jorge, unde a făcut mai multe dezvălu
20:00
Așa, nu! Top 3 vedete care își aleg greșit ținutele. Florin Burescu, despre Gabriela Cristea: „Dă dovadă de miserupism”. Sfaturi pentru Prima Doamnă # Click.ro
19:50
Horoscop vineri, 7 noiembrie. Berbecii trebuie să evite să înceapă proiecte noi, iar Săgetătorii își fac planuri de viitor # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 7 noiembrie.
19:40
Un asistent medical din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat de uciderea a zece pacienți și de tentativa de omor asupra altor 27, într-un caz care a șocat întreaga țară.
Acum 6 ore
19:20
Ce spun, de fapt, versurile de la genericul „Schimb de Mame”. Românii fredonează melodia de ani de zile, dar nimeni nu a înțeles-o niciodată # Click.ro
Schimb de mame, una dintre emisiunile românești care au ținut lipiți de ecranele televizoarelor milioane de telespectatori, a rămas în memoria acestora nu doar prin schimburile spectaculoase de familii, ci și prin melodia veselă care deschidea fiecare episod. Mulți o fredonează și în ziua de azi.
19:10
Ce rol și-ar fi dorit Ana Ularu în show-ul „Trădătorii”, unde este game master, la Pro TV? „E foarte greu să fii trădător! Te duce la paranoia…” # Click.ro
Ana Ularu, dezvăluiri despre cel mai urmărit reality show al momentului, Trădătorii.
19:00
Modelul Barbara Jankavski, supranumită „Barbie umană”, găsită moartă la 31 de ani în condiții suspecte # Click.ro
Doliu și mister în lumea modei din Brazilia. Barbara Jankavski, cunoscută pe rețelele sociale drept „Barbie umană”, a fost găsită fără viață într-o locuință din São Paulo, la doar 31 de ani.
18:50
Bucureștiul devine, pe 8 și 9 noiembrie, capitala mondială a baschetului 3x3. ParkLake Shopping Center găzduiește un eveniment spectaculos în care se vor reuni echipele medaliate olimpic de la Paris 2024 pentru un ultim duel înaintea marii finale FIBA 3x3 World Tour.
18:40
Nepalez venit la muncă în România, jefuit de doi tineri. L-au amenințat cu cuțitul și i-au furat banii din aplicația bancară # Click.ro
Un tânăr nepalez în vârstă de 27 de ani, sosit recent la muncă în Sibiu, a fost victima unui jaf violent la marginea orașului, în comuna Șelimbăr.
18:30
Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 – 2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
18:30
Orașul din România de unde locuitorii fug mâncând pământul! Afacerile falimentează, oamenii nu mai au bani de o cafea: „Totul se distruge” # Click.ro
În perioada comunistă, orașul Corabia, din județul Olt, era unul dintre cele mai dezvoltate centre industriale din sudul țării, datorită fabricilor și uzinelor care funcționau. Situația s-a schimbat semnificativ după 1990, când multe dintre acestea, printre care și fosta Întreprindere Agricolă de St
18:30
Alisa Ienei, distrusă de durere după moartea bunicului său. Gest emoționant în memoria lui Emeric Ienei # Click.ro
Moartea sportivului Emeric Ienei a îndoliat inimile familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au iubit, admirat și respectat, nu doar pentru performanțele sale remarcabile în lumea fotbalului, ci și pentru felul său de a fi. Singura sa nepoată a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Emeri
18:00
Joseph Adam, dezvăluiri neașteptate după ce el și Anda au fost eliminați din Asia Express: „Nu ne-am fi imaginat vreodată!” # Click.ro
Competiția Asia Express a ajuns la final pentru Joseph și Anda Adam, care au luptat cu toate puterile, până în ultima clipă, ajungând printre ultimele patru echipe rămase în concurs. După eliminare, Joseph Adam a transmis un mesaj emoționant, reflectând asupra experienței trăite în etapa a noua, pen
17:40
Destinația de vacanță care a cucerit-o iremediabil pe Livia Graur! „Stăteai la coadă ca să faci o poză” # Click.ro
Livia Graur a rămas impresionată de Londra, capitala Regatului Unit.
17:40
Trei profesori, acuzați de violență și abuzuri asupra elevilor! Detalii cutremurătoare ies la iveală # Click.ro
În ultimele zile, trei cazuri grave, în care profesori sunt acuzați de violență și abuzuri asupra elevilor, au stârnit revoltă și teamă în rândul părinților și al întregii societăți.
Acum 8 ore
17:30
Detalii șocante despre ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Șeful UPU dezvăluie ce s-a întâmplat la spital # Click.ro
Momentul care avea să-l consacre definitiv în istoria fotbalului a venit pe 7 mai 1986, la Sevilla, când Steaua București, condusă de Emeric Ienei, învingea FC Barcelona și cucerea Cupa Campionilor Europeni.
17:20
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital? # Click.ro
17:20
Angelina Jolie, vizită cu probleme în Ucraina! Șoferul ei a fost săltat din trafic și trimis direct pe front # Click.ro
Angelina Jolie (50 de ani) a efectuat miercuri o vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei, au relatat media ucrainene. Fost emisar special al ONU pentru refugiați, actrița de la Hollywood a fost în mai multe unități medicale din oraș, printre care o maternitate și un spital pentru copii.
17:10
Nu sunt doar frumoase, ci și foarte inteligente! Multe dintre ele au un IQ comparabil cu al unor genii și au absolvit universități de prestigiu, demonstrând că nu se rezumă doar la talentul artistic.
17:00
Scandal monstru la Miss Univers! Una dintre concurente a fost numită „proastă” de un organizator # Click.ro
Mai multe concurente au părăsit un eveniment Miss Univers după ce un oficial thailandez a criticat-o public pe Miss Mexic, într-un moment tensionat transmis în direct și devenit viral, relatează BBC.
16:50
Când face Theo Rose al doilea copil?
16:40
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs joi, la ora locală 14:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
15:50
Trucurile naturale perfecte pentru un păr puternic și plin de vitalitate. Mătreața va dispărea complet # Click.ro
Cu toții ne dorim un păr cât mai frumos, motiv pentru care suntem dispuși să cheltuim oricât de mult ar fi nevoie pe diversele șampoane și produse din comerț.
15:40
Cum arată azi și cu ce se ocupă Simona Mihăescu, cea care prezenta „Rețete de acasă”. Actrița a ales familia în locul celebrității # Click.ro
Simona Mihăescu, cunoscută actriță și fosta imagine a postului Acasă TV, trăiește astăzi o viață discretă, dedicată familiei. Cu ceva timp în urmă, într-un interviu, artista a mărturisit că, pentru ea, familia a devenit mai importantă decât cariera.
15:40
Părerea lui Serghei Mizil despre cuplul momentului, Denise Rifai și Dan Alexa. Ce avertisment are: „Nu îi văd căsătoriți” # Click.ro
Denise Rifai și Dan Alexa formează unul dintre cele mai comentate cupluri ale momentului. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar apropiații spun că relația lor este una sinceră și echilibrată. Printre cei care îi cunosc bine pe amândoi se numără și Serghei Mizil, care le-a dat „OK-ul” s
Acum 12 ore
15:30
Este o provocare care pare destul de simplă la prima vedere. În realitate, numai foarte puțini oameni reușesc să rezolve acest test de inteligență complicat.
15:20
Fetele de la A.S.I.A. au un mijlocel, tras ca prin inel, și la 40 ani! Trucul Ancăi Neacșu: „Uleiul de măsline” Cum a „topit” Sorana 14 kilograme? # Click.ro
15:20
Cum poți plăti o factură la căldură de până la 5 ori mai mică. Soluțiile inteligente care pot schimba viitorul locuințelor din România # Click.ro
Tot mai mulți români caută soluții pentru a reduce costurile uriașe la încălzire, iar una dintre variantele tot mai discutate este pompa de căldură, un sistem modern, eficient energetic și prietenos cu mediul. Cătălin Drăguleanu, expert în domeniu, a explicat care sunt avantajele acestor echipamente
15:20
Reduceri de până la 70% la peste 220 de hoteluri, de Black Friday, pentru vacanțele din vara 2026 # Click.ro
Sezonul reducerilor de Black Friday aduce oferte spectaculoase și în turism, nu doar în retail. Românii pot profita între 6 și 9 noiembrie de reduceri de până la 70% pentru vacanțele din vara 2026, prin campania organizată de Litoralulromanesc.ro.
15:10
Peste 10 zile Horia Moculescu urma să urce pe scenă în concertul lui Temișan. Ce se va întâmpla acum cu evenimentul? Uite cum arăta compozitorul pe scena festivalului Mamaia # Click.ro
Vestea că Horia Moculescu este internat în stare gravă la Institutul “Matei Balș” din București, la secția ATI, nu a picat tocmai bine pentru familia și cunoscuții celebrului compozitor de șlagăre unul și unul.
14:50
Fostul mare antrenor a murit, miercuri, la 88 de ani.
14:40
Unde ar urma să se angajeze Ioana Tufaru, după ce a rămas fără sprijinul lui Gigi Becali. Ce salariu i se oferă pentru patru ore: „Am fost la interviu” # Click.ro
După ani în care a beneficiat de generozitatea lui Gigi Becali și a locuit gratuit în apartamentele oferite de acesta, Ioana Tufaru trece acum printr-o perioadă dificilă. Fiica regretatei Anda Călugăreanu se luptă să-și întrețină familia doar din două pensii și salariul modest al soțului ei, Ionuț.
14:30
Artistul Lucian Irimescu a fost reținut de procurorii DIICOT. Ar fi întreținut relații intime cu eleva sa de 16 ani # Click.ro
Lucian Irimescu, în vârstă de 63 de ani, artist plastic multipremiat, a fost reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu o minoră. Lucian Irimescu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova,
14:20
Studiu: Pentru aproape jumătate dintre tinerii din România, cel mai râvnit cadou este un bilet la Beach, Please! – experiențele devin noul lux # Click.ro
Un nou studiu realizat de iSense Solutions arată că tinerii români își schimbă prioritățile de consum: în loc să investească în produse, preferă experiențele care creează amintiri.
14:20
Antrenorul român nu a fost mulțumit de prestația echipei.
14:10
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați. Cum explică autoritățile decizia luată # Click.ro
Autoritățile au decis să modifice ordonanța de urgență care prevede aprobarea diferitelor metode de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor.
14:00
Formațiile din țara noastră evoluează, joi, în Europa.
14:00
Este un serial care s-a lansat în urmă cu numai câteva zile, însă care deja a reușit să ajungă pe primul loc în topul preferințelor din România. Această producție plină de acțiune și suspans a cucerit publicul din întreaga lume, iar popularitatea ei nu dă niciun semn că ar scădea.
