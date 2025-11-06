Trump a anunțat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1

16:20

Joi după- amiază au loc audieri în dosarul-mamut de șantaj și trafic de influență în care sunt implicați politicieni și rezerviști din serviciile speciale. Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, este interogat de procurorii de la DNA Iași. El este cel care a intermediat întâlnirea afaceristului din Vaslui cu premierul Ilie Bolojan. Fănel Bogos ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.