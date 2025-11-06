O profesoară împușcată de un copil de 6 ani a primit 10 milioane de dolari despăgubiri, după ce a dat în judecată directoarea școlii
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 22:50
O fostă profesoară din Virginia, SUA, care a fost împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu 2 ani, a obținut în instanță despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari, informează BBC.
Acum 5 minute
23:30
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși # Digi24.ro
Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la Uniunea Europeană pe 4 noiembrie.
23:30
Aproape 70% dintre părinţi cred că digitalizarea poate îmbunătăţi calitatea educaţiei (Studiu) # Digi24.ro
Mai mult de două treimi (68%) dintre părinţi cred că digitalizarea poate îmbunătăţi calitatea educaţiei, iar 27% văd dovezi „clare” că reforma digitală funcţionează în prezent, arată un studiu publicat joi de Federaţia Naţională a Părinţilor - EDUPART, citat de Agerpres.
Acum 15 minute
23:20
Ministrul Bogdan Ivan: „În doi ani, România ar putea să devină exportator net de energie” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie, iar preţul final ale energiei să fie „cu cel puţin 1% sub media Uniunii Europene”.
Acum 30 minute
23:10
Coreea de Sud vrea să construiască pe teritoriul ei un submarin nuclear, nu în SUA cum a sugerat Trump # Digi24.ro
Ministrul apărării sud-coreean, Ahn Gyu-back, consideră că ţara sa este capabilă să construiască pe teritoriul ei un submarin cu propulsie nucleară, şi nu în Statele Unite, aşa cum sugerase preşedintele american Donald Trump, transmite joi AFP, potrivit Agerpres.
Acum o oră
22:50
Acum 2 ore
22:20
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League. Bucureștenii au jucat în zece oameni aproape tot meciul, după ce Târnovanu a luat cartonaș roșu în min. 12.
22:10
Ionuț Moșteanu, despre apărarea României și scenariile luate în calcul: „În caz de război, lucrurile nu mai stau așa” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat la declarația secretarului general al NATO, potrivit căreia, în cazul unui atac, România ar fi apărată de 31 de state. Întrebat cât de repede ar ajunge sprijinul militar al aliaților pe teritoriul țării, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, el a explicat că forțele Alianței sunt deja prezente aici și pot interveni rapid.
22:10
Zelenski va merge „în curând” în vizită în Spania. Este cea de-a doua vizită a preşedintelui de la începutul războiului în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge "în curând" în vizită în Spania, au anunţat joi surse din cadrul biroului premierului spaniol Pedro Sanchez, care nu au oferit însă o dată exactă "din motive de securitate", relatează AFP.
21:40
Zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii aduce noul statut # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. Vrancea) și Pietrari (jud. Vâlcea).
21:40
Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani: „Îl testăm de două săptămâni. În Ucraina e folosit cu succes” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România testează sistemul anti-dronă Merops de aproximativ două săptămâni, urmând să fie integrat în planurile operaționale ale NATO. El precizează că acest sistem primit de la americani este folosit cu succes în Ucraina.
21:40
Mesajul lui Bolojan înainte de Congresul PSD. Ce le-a transmis președintele PNL colegilor de coaliție # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, le-a transmis un mesaj social-democraţilor înaintea Congresului PSD de vineri, când își vor alege noul președinte al partidului.
Acum 4 ore
21:20
Președintele Donald Trump a declarat joi că administrația sa a încheiat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1, Wegovy și Zepbound, respectiv — o măsură care ar putea extinde semnificativ accesul la aceste medicamente extrem de populare, deși unele detalii ale acordului sunt încă neclare, scrie nbcnews.com.
21:00
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro # Digi24.ro
Un bărbat din oraşul Neuville-sur-Saone, lângă Lyon, a descoperit cinci lingouri şi mai multe monede de aur în timp ce săpa o piscină în grădina casei. Aurul, evaluat la aproximativ 700.000 de euro, a fost declarat autorităților, care au decis că îl poate păstra, neexistând indicii că ar fi o comoară arheologică.
20:40
Un șef din poliția ucraineană a fugit cu aproape jumătate de milion de dolari care erau confiscați și reprezentau probe în dosare # Digi24.ro
Șeful secției de poliție Darnitski din cadrul Direcției Generale a Poliției Naționale din Kiev, Yuri Rîbainski, nu s-a prezentat la serviciu și nu a dat niciun semn de viață. Informația a fost comunicată de Departamentul de Comunicare al Poliției din Kiev pe rețeaua socială Facebook.
20:30
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” și că, până la sfârșitul acestei luni, speră ca aceste pachete să fie rezolvate. „Nu ne mai putem permite cheltuieli care nu se justifică,” a precizat premierul.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după acuzațiile lui Sorin Grindeanu, care a susținut că în Guvern ar exista persoane cu poziții antiamericane, și criticile privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Bolojan a respins afirmațiile, joi, la Digi24, și a subliniat că relația cu Statele Unite este una strategică, adăugând că „cetățenii îi vor judeca pe fiecare la timpul potrivit”.
20:30
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război # Digi24.ro
Un soldat rus care a executat un luptător ucrainean capturat, a fost condamnat la închisoare pe viață. Acesta este primul verdict de acest gen în Ucraina, relatează Nexta, care citează un comunicat al serviciilor ucrainene de securitate SBU.
20:10
Omul de afaceri găsit spânzurat joi într-un camping din vama Veche este chiar patronul afacerii, Florin Dinu, potrivit unor surse din anchetă.
20:00
Premierul Ilie Bolojan, invitat în studioul Digi 24, a declarat joi că „TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor”. Dar acest lucru se va putea întâmpla cu o condiție: să construim un buget serios”.
19:50
Ilie Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească cu afaceristul Fănel Bogoș: „Nu mi-a cerut nimic” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a oferit joi, la Digi24, mai multe detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu afaceristul Fănel Bogoș, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, la Palatul Victoria. El mai spune că Bogoș nu i-a cerut nimic, ci doar s-a plâns că este „tratat necorespunzător” de autoritățile din județ.
19:40
Rapperul 50 Cent a părăsit orașul New York și s-a mutat în Florida, din cauza alegerii în postul de primar a lui Zohran Mamdani # Digi24.ro
Rapperul 50 Cent a părăsit New Yorkul în urma alegerii lui Zohran Mamdani. Cântărețul în vârstă de 50 de ani, care a popularizat gangsta rap, se poziționase deja împotriva candidatului socialist și, mai ales, împotriva proiectelor sale de politică fiscală. 50 Cent a fost cel mai bine plătit muzician din lume, dar se confruntă cu datorii mari de mai mulți ani, relatează 7sur7.be.
Acum 6 ore
19:10
Erdogan repetă scenariul: după primarul Istanbulului, și șeful opoziției din Turcia este dat în judecată # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus două plângeri împotriva liderului principalului partid de opoziţie, pentru „ultraj” şi „prejudiciu moral”, a anunţat joi avocatul şefului statului.
19:10
Atenționare MAE pentru românii care merg în Bulgaria: A fost modificată legea privind circulaţia pe drumurile publice # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din această ţară au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.
19:10
Un deputat PNL propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani. „Nu te poţi numi om” # Digi24.ro
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat joi că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani.
18:30
Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță # Digi24.ro
Un important operator de transport public norvegian a declarat că va introduce cerințe de siguranță mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile sale autobuze electrice fabricate în China a arătat că producătorul le putea opri de la distanță, relatează Euronews.
18:20
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital # Digi24.ro
Bărbatul de 74 de ani din Roman care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe internet, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.
18:00
Un bărbat de 44 de ani a fost joi găsit spânzurat în incinta unui camping din Vama Veche, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Potrivit unor surse citate de Agerpres, acesta este un cunoscut om de afaceri din Vama Veche.
18:00
Un român a murit în Italia, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta elevi # Digi24.ro
Un român de doar 33 de ani a murit în Italia, în urma unui accident teribil. Mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta copii de liceu. Românul muncea în Italia și tocmai se întorcea acasă, după o tură obositoare.
17:50
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk. 2.500 de oameni, blocați sub pământ # Digi24.ro
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar rapoartele preliminare indică faptul că nu există victime sau răniți, relatează Kyiv Post.
17:50
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea SUA, anunță presa de peste Ocean # Digi24.ro
Țările din flancul estic al NATO instalează un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, a cărui eficacitate a fost dovedită în timpul utilizării sale în Ucraina. Scopul este de a consolida atât de mult granița cu Rusia, de la Norvegia în nord până la Turcia în sud, încât Moscova să nici nu se gândească să o treacă, au declarat oficialii militari NATO pentru agenția Associated Press.
17:50
Charley Ottley a depus jurământul și a devenit oficial cetăţean român: „Este un privilegiu pentru mine” # Digi24.ro
Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley a depus joi, la Bucureşti, jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean român, după un proces de aproape doi ani. Ceremonia a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în prezenţa oficialilor români şi a ambasadorului Marii Britanii.
17:50
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că profesorii ar putea începe să primească primele de carieră didactică din ianuarie 2026, după ce România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene pentru aceste plăți.
17:50
Ministrul Transporturilor: Până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat joi, la Digi24, că până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud. Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că lucrările trebuiau finalizate anul acesta până la Pașcani.
Acum 8 ore
17:30
Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA # Digi24.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a cerut premierului României demiterea lui Mihai Barbu din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DNA într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, șantaj și dare dee mită.
17:20
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi # Digi24.ro
Poliţia Capitalei a anunţat că persoanele care au lipit stickere cu coduri QR false pe panourile pentru plata parcării din Sectorul 1 au fost depistate. Joi au fost efectuate cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, iar unul dintre suspecţi este deja arestat în Belgia pentru fapte similare.
17:20
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor, a decis ICCJ # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului, relatează News.ro.
17:10
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski # Digi24.ro
Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru TVP World că poziția lui Vladimir Putin în Ucraina de astăzi este similară cu cea a lui Leonid Brejnev în Afganistan.
17:00
Nancy Pelosi, singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA, se retrage din politică # Digi24.ro
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat că nu va mai candida pentru realegere la sfârșitul mandatului actual, punând capăt unei cariere de aproximativ patru decenii în Congres, anunță New York Post. Figură cheie a Partidului Democrat, ea a fost prima și singura femeie președintă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Pelosi are 85 de ani.
17:00
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare # Digi24.ro
Câţiva membri proeminenţi ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat joi formaţiunea de extremă dreapta. Vizita va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei.
16:50
Învăţătorul din Lugoj, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani, este cercetat sub control judiciar # Digi24.ro
Învăţătorul din Lugoj, județul Timiș, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, este cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Instanţa a decis şi suspendarea dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ.
16:50
Elon Musk ar putea primi un „salariu” de aproape un trilion de dolari. Condițiile ca miliardarul să primească banii # Digi24.ro
Tesla (TSLA.O), deschide o nouă filă, acționarii decid joi dacă îi vor plăti CEO-ului Elon Musk până la 878 miliarde de dolari, cea mai mare remunerație a unui director executiv din istorie.
16:40
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată în biroul său. Femeia implicată și-a luat concendiu medical # Digi24.ro
E anchetă penală într-o primărie din Bistrița Năsăud, după ce pe internet au fost publicate mai multe fotografii din care reiese că primarul ar fi întreținut relații intime cu o angajată, chiar în biroul instituției. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția fotografiilor și fac cercetări pentru agresiune sexuală. Contactat de jurnaliștii locali, edilul a susținut că imaginile ar fi fost trucate cu inteligența artificială. Angajata implicată și-a luat concendiu medical.
16:30
„Populismul din Europa îngreunează aderarea la UE a noilor țări”, afirmă ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski # Digi24.ro
Ministrul polonez de Externe a declarat pentru TVP World că regresul democratic sub actuala conducere a Ungariei și sub guvernul anterior al Poloniei a făcut ca Bruxelles-ul să fie reticent în privința admiterii de noi membri în blocul comunitar. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri, Radosław Sikorski a abordat tema ascensiunii populismului în Europa, susținând că situația nu este în totalitate unilaterală și că 80 % din populația poloneză încă susține Uniunea Europeană.
16:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 noiembrie
16:20
Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan este audiat la DNA # Digi24.ro
Joi după- amiază au loc audieri în dosarul-mamut de șantaj și trafic de influență în care sunt implicați politicieni și rezerviști din serviciile speciale. Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, este interogat de procurorii de la DNA Iași. El este cel care a intermediat întâlnirea afaceristului din Vaslui cu premierul Ilie Bolojan. Fănel Bogos ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.
16:10
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter a avut loc, joi, la ora locală 14:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
16:00
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist # Digi24.ro
Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.
15:50
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană # Digi24.ro
Belgia anunță măsuri drastice după ultimele incidente cu drone care au perturbat traficul aerian deasupra aeroportului din Bruxelles. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că Centrul Național de Securitate Aeriană va fi consolidat și că autoritățile au primit ordin clar să doboare orice dronă care încalcă spațiul aerian al țării. În paralel, Norvegia a închis ancheta privind presupusele drone observate deasupra aeroportului din Oslo, din lipsă de dovezi.
15:50
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire # Digi24.ro
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.
15:40
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o discuție nefericită cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a provocat eșecul summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.
