Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 18:20
Bărbatul de 74 de ani din Roman care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe internet, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță # Digi24.ro
Un important operator de transport public norvegian a declarat că va introduce cerințe de siguranță mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile sale autobuze electrice fabricate în China a arătat că producătorul le putea opri de la distanță, relatează Euronews.
Acum o oră
18:20
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital # Digi24.ro
Bărbatul de 74 de ani din Roman care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe internet, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.
18:00
Un bărbat de 44 de ani a fost joi găsit spânzurat în incinta unui camping din Vama Veche, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Potrivit unor surse citate de Agerpres, acesta este un cunoscut om de afaceri din Vama Veche.
18:00
Un român a murit în Italia, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta elevi # Digi24.ro
Un român de doar 33 de ani a murit în Italia, în urma unui accident teribil. Mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta copii de liceu. Românul muncea în Italia și tocmai se întorcea acasă, după o tură obositoare.
Acum 2 ore
17:50
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk. 2.500 de oameni, blocați sub pământ # Digi24.ro
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar rapoartele preliminare indică faptul că nu există victime sau răniți, relatează Kyiv Post.
17:50
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea SUA, anunță presa de peste Ocean # Digi24.ro
Țările din flancul estic al NATO instalează un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, a cărui eficacitate a fost dovedită în timpul utilizării sale în Ucraina. Scopul este de a consolida atât de mult granița cu Rusia, de la Norvegia în nord până la Turcia în sud, încât Moscova să nici nu se gândească să o treacă, au declarat oficialii militari NATO pentru agenția Associated Press.
17:50
Charley Ottley a depus jurământul și a devenit oficial cetăţean român: „Este un privilegiu pentru mine” # Digi24.ro
Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley a depus joi, la Bucureşti, jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean român, după un proces de aproape doi ani. Ceremonia a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în prezenţa oficialilor români şi a ambasadorului Marii Britanii.
17:50
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că profesorii ar putea începe să primească primele de carieră didactică din ianuarie 2026, după ce România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene pentru aceste plăți.
17:50
Ministrul Transporturilor: Până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat joi, la Digi24, că până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud. Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, precizează că lucrările trebuiau finalizate anul acesta până la Pașcani.
17:30
Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA # Digi24.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a cerut premierului României demiterea lui Mihai Barbu din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DNA într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, șantaj și dare dee mită.
17:20
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi # Digi24.ro
Poliţia Capitalei a anunţat că persoanele care au lipit stickere cu coduri QR false pe panourile pentru plata parcării din Sectorul 1 au fost depistate. Joi au fost efectuate cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, iar unul dintre suspecţi este deja arestat în Belgia pentru fapte similare.
17:20
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor, a decis ICCJ # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului, relatează News.ro.
17:10
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski # Digi24.ro
Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru TVP World că poziția lui Vladimir Putin în Ucraina de astăzi este similară cu cea a lui Leonid Brejnev în Afganistan.
17:00
Nancy Pelosi, singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA, se retrage din politică # Digi24.ro
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat că nu va mai candida pentru realegere la sfârșitul mandatului actual, punând capăt unei cariere de aproximativ patru decenii în Congres, anunță New York Post. Figură cheie a Partidului Democrat, ea a fost prima și singura femeie președintă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Pelosi are 85 de ani.
17:00
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare # Digi24.ro
Câţiva membri proeminenţi ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat joi formaţiunea de extremă dreapta. Vizita va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei.
Acum 4 ore
16:50
Învăţătorul din Lugoj, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani, este cercetat sub control judiciar # Digi24.ro
Învăţătorul din Lugoj, județul Timiș, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, este cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Instanţa a decis şi suspendarea dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ.
16:50
Elon Musk ar putea primi un „salariu” de aproape un trilion de dolari. Condițiile ca miliardarul să primească banii # Digi24.ro
Tesla (TSLA.O), deschide o nouă filă, acționarii decid joi dacă îi vor plăti CEO-ului Elon Musk până la 878 miliarde de dolari, cea mai mare remunerație a unui director executiv din istorie.
16:40
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată în biroul său. Femeia implicată și-a luat concendiu medical # Digi24.ro
E anchetă penală într-o primărie din Bistrița Năsăud, după ce pe internet au fost publicate mai multe fotografii din care reiese că primarul ar fi întreținut relații intime cu o angajată, chiar în biroul instituției. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția fotografiilor și fac cercetări pentru agresiune sexuală. Contactat de jurnaliștii locali, edilul a susținut că imaginile ar fi fost trucate cu inteligența artificială. Angajata implicată și-a luat concendiu medical.
16:30
„Populismul din Europa îngreunează aderarea la UE a noilor țări”, afirmă ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski # Digi24.ro
Ministrul polonez de Externe a declarat pentru TVP World că regresul democratic sub actuala conducere a Ungariei și sub guvernul anterior al Poloniei a făcut ca Bruxelles-ul să fie reticent în privința admiterii de noi membri în blocul comunitar. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri, Radosław Sikorski a abordat tema ascensiunii populismului în Europa, susținând că situația nu este în totalitate unilaterală și că 80 % din populația poloneză încă susține Uniunea Europeană.
16:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 noiembrie
16:20
Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan este audiat la DNA # Digi24.ro
Joi după- amiază au loc audieri în dosarul-mamut de șantaj și trafic de influență în care sunt implicați politicieni și rezerviști din serviciile speciale. Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, este interogat de procurorii de la DNA Iași. El este cel care a intermediat întâlnirea afaceristului din Vaslui cu premierul Ilie Bolojan. Fănel Bogos ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.
16:10
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter a avut loc, joi, la ora locală 14:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
16:00
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist # Digi24.ro
Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.
15:50
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană # Digi24.ro
Belgia anunță măsuri drastice după ultimele incidente cu drone care au perturbat traficul aerian deasupra aeroportului din Bruxelles. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că Centrul Național de Securitate Aeriană va fi consolidat și că autoritățile au primit ordin clar să doboare orice dronă care încalcă spațiul aerian al țării. În paralel, Norvegia a închis ancheta privind presupusele drone observate deasupra aeroportului din Oslo, din lipsă de dovezi.
15:50
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire # Digi24.ro
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.
15:40
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o discuție nefericită cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a provocat eșecul summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.
15:40
Polonia lansează cel mai mare program de instruire militară voluntară din istoria sa: supraviețuire, prim-ajutor, securitate digitală # Digi24.ro
Guvernul polonez a anunțat că va lansa luna aceasta un nou program de instruire militară voluntară, care va permite tuturor cetățenilor să învețe cum să reacționeze în situații de criză, pe fondul temerilor legate de o eventuală agresiune din partea Rusiei.
15:40
Zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii aduce noul statut # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. Vrancea) și Pietrari (jud. Vâlcea).
15:20
Propunerea USR pentru Avocatul Poporului: Roxana Rizoiu, donator în campania lui Nicușor Dan și beneficiar de pensie specială # Digi24.ro
Potrivit înțelegerilor din Coaliție, funcția de Avocat al Poporului ar urma să îi revină Uniunii Salvați România (USR). În locul lui Renate Weber, partidul a anunțat că o susține pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, care l-a susținut pe Nicușor Dan la prezidențiale și care în prezent beneficiază de pensie specială în urma activității de magistrat.
15:10
Diana Buzoianu, despre schema de certificate de carbon: „Am negociat amânarea la nivel european cu un an de zile” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi, 6 noiembrie, că a reușit să obțină la Bruxelles o amânare de un an la nivel european pentru implementarea schemei de certificate de carbon, ceea ce va oferi României mai mult timp pentru a se pregăti, conform News.ro.
15:10
DNA l-a reținut pe Fănel Bogoș, afaceristul care a ajuns până la premierul Bolojan pentru a demite șeful DSVSA Vaslui # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe Fănel Bogoș, omul de afaceri din Vaslui care a pus în mișcare un mecanism complex de trafic de influență, prin care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan, pentru demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare (DSVSA) Vaslui. În acest dosar DNA a reținut alte trei persoane și a pus sub control judiciar alte două.
15:00
Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate” # Digi24.ro
După ce a amenințat că va chema minerii la grevă pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan „că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor”, președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor a transmis, joi, că „nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”. „ Dacă spui «miner» în România, unii cred că imediat pleacă autobuzele și trenurile de la Petroșani”, mai scrie acesta pe Facebook.
15:00
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a raportat că Legiunea Libertatea Rusiei, o mișcare de rezistență opusă regimului de la Kremlin, a desfășurat o serie de operațiuni de succes care au vizat infrastructura logistică militară rusă.
Acum 6 ore
14:40
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce urmărește Sorin Grindeanu cu acest congres fără contracandidat? # Digi24.ro
14:40
Premieră pe calea ferată: România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la frontiera feroviară Cantemir–Fălciu # Digi24.ro
Republica Moldova și România vor aplica controlul coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 5 noiembrie, acordul semnat luna trecută la București. Este al treilea punct de frontieră unde se implementează acest sistem și primul situat pe calea ferată.
14:40
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul Secretarului General al NATO despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a avut, joi, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianţei Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la Bucureşti. Cei doi au discutat despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic.
14:40
Un șef din poliția ucraineană a fugit cu aproape jumătate de milion de dolari care erau confiscați și reprezentau probe în dosare # Digi24.ro
Șeful secției de poliție Darnitski din cadrul Direcției Generale a Poliției Naționale din Kiev, Yuri Rîbainski, nu s-a prezentat la serviciu și nu a dat niciun semn de viață. Informația a fost comunicată de Departamentul de Comunicare al Poliției din Kiev pe rețeaua socială Facebook.
14:30
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei # Digi24.ro
Ucraina riscă să se confrunte cu un „război fără sfârșit” și o pierdere lentă a teritoriului, dacă Europa nu va crește dramatic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin desfășurarea de trupe și instalarea unui scut antirachetă și anti-drone pe teritoriul NATO pentru a proteja Kievul de atacurile ruse asupra infrastructurii sale, a spus un fost secretar general al NATO, relatează The Guardian.
14:30
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc # Digi24.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria şi Israel, transmite joi Reuters, citând şase surse familiarizate cu situaţia.
14:10
Vladimir Putin a ajutat cel puțin 24 de rude să obțină funcții legate de stat, a aflat „Proiectul”. Jurnaliștii de investigații din Rusia au reușit să afle pozițiile în care au fost plasați principalii oameni din apropierea dictatorului rus.
14:10
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate. Ce se va întâmpla apoi # Digi24.ro
Guvernul a alocat, în ședința de joi, aproximativ 320 de milioane de lei de la Fondul de Rezervă pentru cheltuielile DGASPC din țară, în condițiile în care autoritățile locale au rămas fără bani pentru plata acestor angajați dar și pentru alte cheltuieli. Banii ar ajunge doar pentru o lună și jumătate, iar apoi Consiliile Județene sunt îndemnate să găsească singure fondurile necesare.
14:00
Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice # Digi24.ro
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.
13:50
Consiliul Concurenței condiționează tranzacția Schwarz–La Cocoș: „Prețurile mici trebuie să rămână” # Digi24.ro
Consiliul Concurenţei a cerut grupului german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, o serie de angajamente clare pentru a aproba preluarea reţelei româneşti de supermarketuri La Cocoş. Principala temere, conform comunicatului transmis, este că modelul La Cocoş, care este cunoscut pentru marje reduse şi preţuri foarte mici, ar putea fi modificat după preluare.
13:40
Sondaj. Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat băut la volan. Cele mai folosite scuze # Digi24.ro
Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar trei sferturi (76%) dintre cei care recunosc acest lucru susțin că nu erau beți, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool, arată un sondaj.
13:40
Cristian Diaconescu, despre Forumul NATO de la București: „Un moment extrem de semnificativ. România poate profita din plin” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier pentru securitate și apărare în cadrul Administrației Prezidențiale, a declarat, la Digi24, că Forumul NATO pentru industria de apărare „este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin”. Despre mesajul președintelui Nicușor Dan, acesta spune că România trebuie să dovedească politic intern faptul că tema contribuției române la Alianță „este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri”.
13:40
Ucrainenii au reușit să arunce în aer o nouă rafinărie strategică a Rusiei. Aceasta era critică pentru aprovizionarea armatei lui Putin # Digi24.ro
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol Volgograd din Rusia în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești.
13:30
„Din priviri” - un volum despre autenticitate și vulnerabilitate, sub semnătura Mihaelei Nicola # Digi24.ro
A fost lansat volumul „ Din priviri” sub semătura specialistei în comunicare Mihaela Nicola. Cel de al cincelea volum al său este ca o colecție cu momente sincere. „Din priviri” este despre autenticitate și vulnerabilitate.
13:20
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile # Digi24.ro
O furtună geomagnetică i-a surprins pe specialiști peste noapte, pentru că materialele provenite din erupțiile solare recente au ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau, atingând pentru scurt timp niveluri puternice (G3), transmite publicația Space.com.
13:20
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin acuză „NATO” că va topi reactoarele de la Zaporojie # Digi24.ro
Țările occidentale se pregătesc să organizeze o diversiune la centrala nucleară din Zaporojia (CNE) „cu topirea zonei active a reactoarelor sale nucleare”, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse.
13:10
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros. Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia # Digi24.ro
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă.
