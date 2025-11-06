Dialoguri despre un trecut care nu trece, o conferință despre moștenirea vizuală a comunismului la Muzeul de Artă Brașov

14:10

Cele peste 300 de evenimente organizate în 18 luni de Sezon românesc au oferit polonezilor ocazia să (re)descopere cultura română și au pus bazele unor legături trainice între artiști și organizații din ambele țări. Peste 100 000 de persoane au participat nemijlocit la activitățile organizate în colaborare cu parteneri din 13 orașe poloneze, oferind României o vizibilitate fără precedent în spațiul mediatic și digital din Polonia. Încheierea Sezonului bilateral va fi marcată printr-o serie de concerte la București, Cracovia și Varșovia în perioada 7 noiembrie – 1 decembrie.