Miruță spune că vina pentru scăderea nivelului de trai o poartă guvernele anterioare

18:10

Cât de bătrân e, de fapt, corpul tău? Nu cel din buletin, ci cel pe dinăuntru, acolo unde celulele poartă urmele anilor ca pe niște semne discrete. Răspunsul vine dintr-un domeniu care unește genetica, medicina și tehnologia: epigenetica, adică felul în care mediul și obiceiurile de viață „scriu” peste codul nostru genetic.