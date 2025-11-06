Dr. Mircea Grigoraş: O ţară responsabilă trebuie să facă o politică publică responsabilă şi să aloce fonduri pentru testare genetică acolo unde medicii spun că este nevoie. Se pot descoperi cancere, iar pacientul poate să beneficieze din timp de tratament

18:00

Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorierul partidului, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. Liderul liberal vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de către procurori. Potrivit DNA, Mihai Barbu a pus sub control judiciar pentru 60 de zile, folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.