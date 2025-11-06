Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii

18:30

PNL anunţă, joi, că Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar, după anchetarea acestuia pentru că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi pentru că ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.