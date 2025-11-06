Ministrul Apărării confirmă că SUA au trimis în România, pentru teste, sistemul anti-dronă Merops. Acesta a fost folosit și în Ucraina și care poate utiliza inteligența artificială pentru navigație și luptă: “Este în România de două săptămâni. Urmează să fie integrat în sistemele operaționale”.

15:30

Proiectul de lege, semnalat pentru prima dată de publicația bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special (dacă acesta va fi numit) să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol din Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se opună sau să conteste tranzacția. “Măsura are multe sens, de aceea vom prezenta un proiect de lege […]