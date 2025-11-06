Ministrul Apărării confirmă că SUA au trimis în România, pentru teste, sistemul anti-dronă Merops. Acesta a fost folosit și în Ucraina și care poate utiliza inteligența artificială pentru navigație și luptă: “Este în România de două săptămâni. Urmează să fie integrat în sistemele operaționale”.
Biziday.ro, 6 noiembrie 2025 22:50
România testează de aproximativ două săptămâni sistemul anti-dronă american Merops, un echipament de ultimă generație destinat apărării împotriva dronelor, folosit deja cu succes în Ucraina. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Digi24, că sistemul urmează să fie integrat în planurile operaționale NATO. Pe lângă România, teste similare au loc și în Polonia. “Este […]
• • •
Acum o oră
22:50
Acum 4 ore
21:10
Meta estimează că 10% din veniturile sale vin din reclame pentru escrocherii și produse interzise. Un document intern, văzut de Reuters, arată că, zilnic, peste 15 miliarde de astfel de anunțuri apar pe Facebook și Instagram, iar numai anul trecut compania lui Zuckerberg a adunat 16 miliarde de dolari din publicitate pe care ar trebui să o blocheze. # Biziday.ro
Platformele Meta sunt implicate în circa o treime din toate escrocheriile online de succes din SUA. Documente interne, la care Reuters a obținut acces, relevă că Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, a obținut, în 2024, 16 miliarde de dolari (10% din veniturile sale globale) prin afișarea unor reclame care păcălesc utilizatorii, în special […]
20:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează că, fără adoptarea pachetelor de reformă pentru administrația centrală și locală, România va plăti 60 de miliarde de lei doar dobânzi, “un buget enorm”. Acesta spune că astfel de reforme ar trebui finalizate până la finalul lunii și că TVA nu va crește “dacă construim un buget serios”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unui interviu pentru Digi 24 de joi seară, că adoptarea pachetelor de reformă este esențială pentru reducerea cheltuielilor și recâștigarea încrederii în administrația publică. “Dacă nu facem aceste reforme, vom plăti 60 de miliarde de lei doar dobânzi, un buget enorm. Trebuie să fim o țară bine administrată, […]
19:40
Fostul secretar general al NATO avertizează că Ucraina riscă “un război fără sfârșit” și o pierdere lentă a teritoriului, dacă Europa nu intensifică sprijinul, prin desfășurarea de trupe și scuturi anti-dronă pe teritoriul alianței. Subliniază și necesitatea unor garanții solide de securitate, înainte de încheierea războiului. # Biziday.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general NATO între 2009 și 2014 și fost prim-ministru al Danemarcei (2001–2009), avertizează că Ucraina se va confrunta cu un “război fără sfârșit” și cu pierderea treptată a teritoriilor, dacă Europa nu desfășoară trupe și sisteme defensive pe teritoriul NATO. “Trebuie să ajutăm poporul ucrainean să se protejeze împotriva rachetelor […]
Acum 6 ore
18:00
Înalta Curte a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca garanție pentru recuperarea creanțelor în procesul cu România, privind exploatarea aurului de la Roșia Montană. Dacă compania nu achită 47 de milioane de lei în termen, acțiunile sale vor fi executate silit și trecute în patrimoniul statului. # Biziday.ro
Hotărârea Înaltei Curți, în procesul în care statul român încearcă să recupereze cheltuielile efectuate în urma proceselor internaționale cu Gabriel Resources, este definitivă. Suma acestor cheltuieli se ridică la 47 de milioane de lei. “Dispune ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Măsura administrativă a ANAF fusese […]
Acum 12 ore
15:30
Reuters: Bulgaria își va modifica legislația pentru a putea prelua controlul asupra rafinăriei deținute de Lukoil, ca mai apoi să o vândă. Rafinăria este singura din țară. # Biziday.ro
Proiectul de lege, semnalat pentru prima dată de publicația bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special (dacă acesta va fi numit) să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol din Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se opună sau să conteste tranzacția. “Măsura are multe sens, de aceea vom prezenta un proiect de lege […]
15:00
DNA anunță oficial că l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș, care a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a șefului Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Alte cinci persoane au fost reținute sau plasate sub control judiciar. # Biziday.ro
Au fost reținuți, cu propunere de arestare pentru 30 de zile, Fănel Bogoș, proprietarul unor ferme de păsări din Vaslui, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență în formă continuată (câte trei acte materiale) și persoanele fizice fără calitate specială A. M., I. L. M. și C. R. M., pentru trafic de influență, dare […]
13:50
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10 mii și 30 de mii de lei. În cazul apariției unui urs într-o zonă populată, unde există un risc de incident, o comisie va decide dacă acesta va fi alungat, relocat sau împușcat. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce definiții privind ”hrănirea urșilor” și ”ursul habituat”, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Astfel, conform actului normativ, hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10 mii și 30 de mii de lei. De asemenea, va fi înființată o comisie pentru situații de urgență care va […]
13:20
Politico: UE va înăspri și mai mult condițiile de acordare a vizelor pentru ruși. Vor primi doar vize cu o singură intrare, cu unele excepții din motive umanitare sau pentru persoanele care dețin și cetățenia UE. # Biziday.ro
Uniunea Europeană pregătește o înăsprire a condițiilor de acordare de vize pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna sistarea eliberării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO. Această măsură, care reprezintă un alt pas în eforturile Blocului Comunitar de a pedepsi Moscova pentru războiul său împotriva Ucrainei, va însemna […]
11:00
Coreea de Sud. Autoritățile caută cinci persoane prinse sub dărâmăturile turnului unei centrale electrice, aflat în proces de demolare, în Ulsan (sud-estul țării). Alte patru au fost salvate. # Biziday.ro
Pompierii au declarat că două persoane au fost observate sub dărâmături și au fost scose, iar acestea nu sunt în stare gravă. Alte două persoane fuseseră salvate anterior. Mai rămân, însă, alte cinci persoane care trebuie să fie salvate. Turnul avea 60 de metri înălțime și era în curs de demontare cu explozibili, potrivit agenției […]
Acum 24 ore
09:20
Mark Rutte, la București: Amenințarea Rusiei nu se va încheia odată cu acest război, ea va deveni o forță de destabilizare în lume. Și nu va fi singură, colaborează cu China, Coreea de Nord, Iran și cu alții, care se pregătesc de confruntări pe termen lung. Trebuie să fim pregătiți. # Biziday.ro
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, participă la forumul industriei de apărare din țările NATO, de la București. Cei doi au vorbit despre creșterea capacităților de a produce muniții, dar și de micșorarea timpului de livrare. Ambii s-au referit la amenințarea rusă ca fiind o certitudine și dincolo de o […]
08:20
Presa franceză l-a identificat pe unul dintre autorii jafului de la Luvru ca fiind un tiktoker preocupat de cascadorii în trafic pe scutere și motociclete. Fost paznic la un alt muzeu, el fusese condamnat în 2014 pentru jefuirea unui magazin de bijuterii. # Biziday.ro
Le Parisien și BFMTV l-au identificat pe influencerul Doudou Cross Bitume, o mică vedetă pe TikTok și YouTube, ca fiind unul dintre suspecții din jaful de la Luvru. Pe numele său real Abdoulaye N, acesta este un parizian de 39 de ani care postează frecvent filmulețe cu mici cascadorii în trafic, făcute pe motociclete și […]
00:20
Japonia. Armata a fost desfășurată în nordul țării pentru a ajuta la prinderea urșilor, după un număr record de atacuri. Din aprilie și până acum 12 persoane au fost ucise, în peste o sută de atacuri. # Biziday.ro
Operațiunea a început în Kazuno, un mic oraș situat într-o zonă montană a țării, unde s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de urși observați. De săptămâni întregi, locuitorii sunt îndemnați să evite pădurile dense și să rămână în case după lăsarea întunericului, pentru a se feri de urșii care caută hrană în apropierea locuințelor. […]
00:00
Champions League. Club Brugge și Barcelona au terminat la egalitate, 3-3. Belgienii au avut un gol anulat în prelungirile partidei. Inter Milano a învins-o pe Kairat Almaty, cu 2-1, și are maximum de puncte după patru etape. Manchester City s-a impus în fața Borussiei Dortmund. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, și-a continuat parcursul perfect și a învins Kairat Almaty, cu 2-1. Italienii au deschis scorul prin căpitanul Lautaro Martinez, în ultimele minute din prima repriză. Echipa din Kazahstan a reușit să egaleze în minutul 55, dar Inter a revenit în avantaj 12 minute mai târziu. Cel mai spectaculos […]
Ieri
21:50
SUA. Blocajul guvernamental, care durează de 36 de zile și care provoacă haos în toată țara, a devenit cel mai lung din istorie. Republicanii și democrații nu au ajuns la un consens pentru un nou buget, iar democrații susțin că rezultatele alegerilor locale le confirmă strategia. # Biziday.ro
Blocajul bugetar din Statele Unite a intrat în a 36-a zi, depășind recordul anterior de 35 de zile, stabilit în decembrie 2018 și ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, legislația privind finanțarea guvernamentală a fost blocată din cauza insistențelor președintelui de a include în aceasta și bani destinați construirii unui zid […]
20:10
Ucraina. Un oficial din domeniul energetic avertizează că până la 40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii. # Biziday.ro
“În opinia mea, nu vom recupera în timpul sezonului aproximativ 30-40% din producția internă de gaze, deoarece stațiile de comprimare sunt distruse”, a declarat Oleksandr Haracenko, directorul Centrului de Cercetări Energetice. A precizat că problema ține și de disponibilitatea pe piață a echipamentelor, care costă între 2,5 milioane și 5-6 milioane de dolari. “Putem vorbi […]
19:40
Germania. 18 persoane au fost arestate într-o anchetă internațională împotriva unei grupări care se ocupa de fraude online și spălare de bani. În ilegalități erau implicați și foști angajați ai unor mari furnizori germani de servicii de plată. # Biziday.ro
În total, 44 de suspecți, inclusiv șase foști angajați ai unor mari furnizori germani de servicii de plată, sunt bănuiți că au participat la această schemă, care a implicat furtul datelor cardurilor de credit ale aproximativ 4,3 milioane de persoane din 193 de țări, între 2016 și 2021, au declarat poliția și procurorii germani. Concret, […]
19:20
Un autocar a lovit un pieton aflat pe carosabil, pe DN1 Sibiu – Avrig, în apropierea localității Bradu. Victima primește îngrijiri medicale. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Potrivit polițiștilor, pietonul necesită îngrijiri medicale, iar circulația rutieră este oprită cel puțin până la ora 20.
19:10
Franța. Autoritățile vor să suspende temporar activitatea retailerului online Shein, după ce pe platforma sa au fost găsite păpuși sexuale cu aspect de copii și arme, puse la vânzare de vânzători-terță. # Biziday.ro
“La instrucțiunile prim-ministrului, guvernul inițiază proceduri pentru suspendarea Shein pe perioada necesară pentru ca platforma să demonstreze autorităților că întregul său conținut este în conformitate cu legile și reglementările noastre”, a declarat Ministerul Finanțelor din Franța. Descoperirea privind păpușile, făcută sâmbătă de către autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor, a stârnit un val de indignare la […]
17:50
Guvernul britanic demarează o amplă campanie de combatere a fraudelor telefonice, cu ajutorul AI. În următorul an, va ajuta principalele rețele de telefonie mobilă să-și actualizeze sistemele și să facă schimb de date, pentru a detecta și a bloca automat apelurile și mesajele false (“spoofing”), dar și pentru a prinde infractorii. # Biziday.ro
Principalele rețele britanice de telefonie mobilă (BT EE, VodafoneThree și Virgin Media O2) au transmis că își vor actualiza sistemele în următorul an pentru a bloca fenomenul de “spoofing”, prin care infractorii își maschează identitatea folosind numere de telefon aparent legitime. Măsura face parte dintr-o nouă inițiativă a guvernului britanic, menită să protejeze publicul de […]
16:30
Secretarul general al NATO, aflat la București, subliniază că nu există un dezechilibru în alianță după retragerea parțială a americanilor: “NATO este pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare. Vreau să fie foarte clar, NATO investește în România”. # Biziday.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte au susținut o conferință de presă miercuri după-amiază, în timpul vizitei secretarului general al NATO la București. Aceasta este prima vizită în România a lui Rutte, de la preluarea mandatului în cadrul NATO, având loc la o săptămână după ce SUA au decis să retragă parțial trupe din România. În […]
14:00
Franța. Un șofer a intrat intenționat cu autoturismul într-un grup de pietoni și bicicliști, în vestul țării. Mai multe persoane au fost rănite, patru dintre ele grav. Suspectul a fost arestat, după ce a opus rezistență. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc pe insula Oléron, în largul coastei de vest a Franței, în jurul orei locale 8:45 (9:45 pe ora României). Ministrul de Interne a detaliat că suspectul are 35 de ani și este localnic, iar procurorul că gestul a fost unul deliberat. Potrivit acestuia din urmă, suspectul era cunoscut autorităților, în special […]
13:20
Anchetă penală împotriva TikTok în Franța. Este acuzată că nu protejează sănătatea mintală a minorilor, iar prin “capcana sa algoritmică” îi poate determina pe cei mai vulnerabili să se sinucidă. Investigația poate stabili un precedent juridic pentru modul în care statele europene trag la răspundere platformele. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când protecția minorilor pe rețelele sociale conduce la proceduri penale în Franța, marcând o etapă majoră în eforturile europene de reglementare a mediului online, notează Politico. Ancheta a fost declanșată de brigada de criminalitate informatică a poliției din Paris, în urma unei solicitări venite din partea unei comisii parlamentare conduse de […]
12:10
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Este singurul antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă românească, Steaua București, în 1986. # Biziday.ro
Fostul mare antrenor de fotbal a murit la Spitalul Județean Bihor, după mai multe zile de spitalizare. Decesul a fost confirmat de Federația Română de Fotbal și de mai multe cluburi de fotbal pe care Emeric Ienei le-a antrenat. Ienei s-a născut în martie 1937 la Agrișu Mic, județul Arad. Între 1957 și 1969 a […]
10:40
Retragerea parțială a trupelor americane din România amplifică tensiunile dintre republicanii din Congres și Pentagon. Ministerul de Război este acuzat că a ținut ascunse aceste planuri și că ele ar submina chiar politica de apărare a lui Donald Trump. # Biziday.ro
Într-o rară poziție comună, parlamentarii republicani și cei democrați s-au unit marți împotriva Pentagonului, pe care l-au criticat că a decis retrageri de trupe din România și de pe flancul estic al NATO fără să îi informeze. “Uneori înalți oficiali din domeniul apărării par să submineze propriile politici ale președintelui american Donald Trump. Omule, suntem […]
10:20
Analiză FT. Câștigarea New York-ului de către un socialist declarat mai mult îi încurcă pe democrați în cursa lor de a limita puterea lui Trump. Chiar membri ai partidului său îl consideră “o sperietoare” pentru alegătorii moderați, căci republicanii îi vor folosi imaginea, numinu-l radical, pentru a câștiga alegerile parțiale de anul viitor. # Biziday.ro
“Ascensiunea meteorică a lui Zohran Mamdani a acutizat o dezbatere deja intensă în cadrul Partidului Democrat american, despre ce cale ar trebui să urmeze pentru a deveni din nou relevant politic. Unii spun că ar trebui să îmbrățișeze genul de politică progresistă, populistă, personificată de Bernie Sanders și de Alexandria Ocasio-Cortez. La fel ca Mamdani, […]
08:40
Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții la sediul unei instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, în București și în mai multe județe. Mai mulţi medici ar fi cerut recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, însă procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate. # Biziday.ro
“Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului”, anunță Parchetul General. Din probatoriul administrat rezultă că studiile de […]
06:50
SUA. Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite, după ce un avion cargo UPS s-a prăbușit la decolare, lângă Aeroportul Internațional din Louisville (Kentucky). Cauza accidentului nu este cunoscută. # Biziday.ro
Accidentul aviatic a avut loc în apropierea Aeroportului Internațional Muhammad Ali din Louisville (Kentucky). Zborul UPS 2976 s-a prăbușit în jurul orei locale 17:20 (00:20 ora României), și se îndrepta spre Aeroportul Internațional Daniel K. Inouye din Honolulu, potrivit unui comunicat al Administrației Federale a Aviației. UPS a confirmat că la bordul zborului se aflau […]
06:40
New York-ul va fi condus de un primar socialist, care a promis înghețarea nivelului chiriilor și transport public gratuit. Democratul Zohran Mamdani este primul primar de religie musulmană al celui mai mare oraș american. Democrații au învins și în Jersey și Virginia, în primul test electoral semnificativ de la venirea lui Donald Trump, în al doilea mandat. # Biziday.ro
Televiziunile americane proiectează victoria democratului Zohran Mamdani, 34 de ani, născut în Uganda, din părinți indieni. Mamdani este primul musulman (șiit) care câștigă funcția de primar al New York City. Cu peste 50% din voturi, el l-a depășit net pe fostul guvernator, Andrew Cuomo, tot democrat, dar care a candidat ca independent. Republicanul Curtis Sliwa […]
00:10
Champions League. Liverpool a învins Real Madrid, cu 1-0. Bayern Munchen s-a impus pe terenul lui PSG, cu 2-1, deși în a doua repriză a jucat cu un om în minus. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit pe Anfield, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din a patra etapă din Champions League. La pauză scorul a fost 0-0, deși ambele echipe au avut șanse de a înscrie. După reluare, Liverpool a deschis scorul prin Mac Allister, după o lovitură liberă executată de Dominik Szoboszlai, în minutul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Studiu. Aproximativ 86% dintre cele mai cunoscute maratoane vor avea condiții mai puțin favorabile din cauza încălzirii globale, în următorii 20 de ani. Temperaturile tot mai ridicate afectează performanța și sănătatea atleților, reducând drastic șansele de stabilire a noi recorduri. # Biziday.ro
Un studiu realizat de Climate Central (organizație non-profit ce analizează impactul schimbărilor climatice), realizat pe 221 de maratoane, relevă că 86% dintre acestea – inclusiv cele mai cunoscute curse din New York, Londra, Berlin, Tokyo, Chicago, Boston și Sydney – vor avea condiții mai puțin favorabile pentru performanța atleților, până în 2045. Temperaturile în creștere […]
21:40
Marea Britanie. BBC este acuzat că a editat videoclipul cu discursul lui Donald Trump din ianuarie 2021, pentru a crea impresia că acesta a îndemnat susţinătorii să atace Capitoliul. Ordinea frazelor și imaginile cu mulțimea au fost schimbate. # Biziday.ro
Un raport de 19 pagini despre părtinirea BBC, citat de The Telegraph, în cadrul unui documentar difuzat pe BBC Panorama în octombrie anul trecut, denumit “Trump: A Second Chance?”, arată că postul britanic a modificat videoclipuri astfel încât să pară că Donald Trump a spus altceva decât ceea ce rostise în realitate, iar imaginile de […]
18:30
Cea mai bună investiție de Black Friday dacă ai un IMM: de la 15 lei pe lună pentru sănătatea angajaților. (P) # Biziday.ro
Aproape 7 din 10 angajați din România (circa 67%) lucrează în întreprinderi mici și mijlocii, arată datele EURES pentru 2023[1], un procent semnificativ care demonstrează, încă o dată, rolul important al IMM-urilor pentru economie. În pofida acestui lucru, companiile mici și mijlocii se confruntă, în permanență, cu provocări financiare: un studiu publicat la jumătatea anului […]
18:10
18:00
Înalta Curte a decis că Mircea Costea, fost director Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoană, și Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, vor fi eliberați din închisoare. Aveau condamnări de șase, respectiv șapte ani de închisoare pentru corupție, dar faptele s-au prescris. Costea fusese încarcerat în iunie. În plus, pedeapsa lui Darius Vâlcov a fost redusă de la 6 la 5 ani de închisoare, tot pe prescripția faptelor. # Biziday.ro
“Inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciul reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului. (…) Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (…) Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata […]
16:30
Analiză Politico. Moartea muncitorului român la Roma, în urma prăbușirii unei clădiri istorice, reaprinde discuția privind siguranța la locul de muncă. În primele nouă luni ale anului, 777 de persoane au murit la serviciu. # Biziday.ro
Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, făcea parte din echipa care restaura Torre dei Conti, un turn medieval, care în ultimii ani a fost închis publicului. Bărbatul a fost surprins de prăbușirea parțială și a fost extras de sub dărâmături după aproape 11 ore. În ambulanță, a suferit un stop cardiac, […]
16:00
Studiu. Experții au găsit erori și puncte vulnerabile în sute de teste de siguranță și eficacitate, la care sunt supuse sistemele de inteligență artificială. Cer stabilirea de definiții și standarde comune. # Biziday.ro
Punctele slabe au fost identificate de informaticienii de la Institutul guvernamental de Securitate al Inteligenței Artificiale și de experți de la universitățile Stanford, Berkeley și Oxford, care au analizat peste 440 de teste de referință. Defectele “subminează validitatea afirmațiilor rezultate, iar scorurile de siguranță ar putea fi înșelătoare sau irelevante”, se arată în cercetare. Andrew […]
14:40
Belgia. Armata va doborî dronele necunoscute care sunt observate în apropierea bazelor militare. Operațiunile vor avea loc doar dacă nu produc pagube colaterale. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Frederik Vansina, șeful armatei, după ce vineri, sâmbătă și duminică, drone neidentificare au zburat deasupra bazelor militare. Tot duminică, drone au fost văzute și deasupra zonei industriale Mechelen-Zuid. Vansina a adăugat că, în curând, guvernul va prezenta un plan concret pentru protejarea împotriva dronelor, care va fi implementat într-un ritm […]
13:30
Polonia vrea să dezvolte un sistem național anti-drone în următoarele luni, finanțat prin programul SAFE, separat de inițiativa UE numită “Zidul Dronelor”. Primele componente ar trebui să fie operaționale în trei luni, iar întregul sistem în doi ani. # Biziday.ro
“Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe. Însă acordăm prioritate proiectelor naționale”, a precizat viceministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unui interviu acordat Bloomberg. Ministerul are în plan investiții în tehnologii pentru detectarea, bruierea și neutralizarea […]
12:40
Mark Rutte va efectua miercuri prima sa vizită în România, de la începerea mandatului. Șeful NATO se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu alți oficiali români. # Biziday.ro
”Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței”, transmite Administrația Prezidențială. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, […]
12:00
11:30
SUA. Donald Trump amenință că va reduce tăia fondurile federale pentru New York, dacă alegerile pentru funcția de primar vor fi câștigate de candidatul democrat Mamdani, favorit. Îi îndeamnă pe americani să voteze tot un democrat, care candidează independent. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump și-a manifestat de mult timp decizia de a-l susține pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcția de primar al orașului New York. Andrew Cuomo este un candidat independent, democrat, cunoscut drept critic al președintelui și fost guvernator al statului New York. Acesta candidează independent pentru că a vrut să ocolească alegerile […]
10:50
București. Accident între un tramvai și un autobuz, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei. Șapte persoane, în stare de conștiență, vor fi duse la spital. Circulația pe linia 41 este blocată pe sensul către Ghencea. # Biziday.ro
ISU București – Ilfov informează că s-a produs un accident la intersecția celor două drumuri din Sectorul 6. După evaluarea SMURD, au rezultat opt victime, toate conștiente, din care șapte doresc transportul la spital. Au intervenit trei ambulanțe SMURD, o ambulanță de transport victime multiple și o autospecială de stingere. STB informează că linia 41 […]
09:20
Război în Ucraina. Rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre, noaptea trecută. Armata Română a ridicat două aeronave F-16, susținute de două avioane Eurofighter ale trupelor germane. Dronele NU au intrat în spațiul aerian al României. # Biziday.ro
Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, Armata Rusă a executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, Armata Română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii germani din […]
08:40
Peste 200 de percheziții au loc în toată țara, în dosare privind infracțiuni multiple. Prejudiciul a fost estimat la peste 16 milioane de lei, iar 68 de persoane vor fi aduse la audieri. # Biziday.ro
Polițiștii și procurorii fac 211 percheziții, în cadrul operațiunii mai ample Jupiter 4, în dosare privind următoarele fapte: înșelăciune, fals în înscrisuri, contrafacere, evaziune fiscală, delapidare, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, contrabandă, falsificarea de instrumente oficiale, fals în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, contrabandă calificată, fals informatic, violarea […]
3 noiembrie 2025
21:10
Înalta Curte a menținut măsurile asiguratorii instituie de ANAF asupra firmelor fraților Micula, pentru a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană. # Biziday.ro
”Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câştig de cauză ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF […]
21:00
AUR anunță că o susține pe Anca Alexandrescu pentru funcția de primar al Bucureștiului. George Simion argumentează decizia prin faptul că Alexandrescu este candidatul cel mai bine cotat din ”zona suveranistă”. # Biziday.ro
Conducerea partidului AUR, reunită într-o ședință luni seara, a decis, cu unanimitate de voturi să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la un membru AUR pentru cel mai […]
19:40
Analiză The Guardian. Grokipedia, “enciclopedia” online lansată săptămâna trecută de compania de AI a lui Elon Musk, răspândește informații false, prezintă eronat fapte și tinde să promoveze mesaje ale extremei drepte. # Biziday.ro
La o săptămână după lansarea Grokipedia, prezentată de creatori drept “colecție cuprinzătoare și open source a tuturor cunoștințelor”, mai mulți academicieni și-au exprimat îngrijorările și rezervele cu privire la aceasta. Utilizatorii au putut descoperi că multe dintre cele peste 885 de mii de articole disponibile în acest scurt interval de timp erau preluate aproape identic […]
19:10
Marea Britanie a livrat recent Ucrainei un nou lot de rachete de croazieră Storm Shadow, pentru a asigura stocurile pe timpul iernii, astfel încât Armata Ucraineană să poată lovi ținte de pe teritoriul Rusiei. Armata Rusă va crea unități de rezerviști pentru protejarea infrastructurilor atacate de drone ucrainene. # Biziday.ro
Oficialii citați de Bloomberg și The Telegraph sub protecția anonimatului explică faptul că guvernul britanic se teme că Rusia își va intensifica atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina, motiv pentru care a fost aprobată lvirarea rachetelor Storm Shadow. Numărul exact al rachetelor livrate nu a fost dezvăluit. Storm Shadow este o rachetă de croazieră aer-sol […]
18:20
Clădire istorică prăbușită la Roma. UPDATE. Doi muncitori români din echipa de renovare au fost răniți. Unul dintre el este prins sub dărâmături, dar este conștient și cooperant, iar celălalt a suferit răni ușoare și nu este în pericol. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18:10. Autoritățile italiene au transmis misiunii diplomatice a României din Roma că un muncitor cu doi cetățeni români au fost răniți. Unul dintre ei a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol, însă cel de-al doilea este prins sub dărâmături. Acesta din urmă este conștient și cooperant cu forțele de […]
