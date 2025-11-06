Sarkozy trăiește doar cu iaurturi în închisoare. Fostul președinte al Franței refuză mâncarea de teamă că ar putea fi otrăvit
Adevarul.ro, 7 noiembrie 2025 00:45
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție, refuză mâncarea din penitenciarul La Santé, de teama unei posibile otrăviri. De mai bine de două săptămâni, politicianul ar trăi aproape exclusiv cu iaurturi, scrie Le Point.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
00:45
Sarkozy trăiește doar cu iaurturi în închisoare. Fostul președinte al Franței refuză mâncarea de teamă că ar putea fi otrăvit # Adevarul.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție, refuză mâncarea din penitenciarul La Santé, de teama unei posibile otrăviri. De mai bine de două săptămâni, politicianul ar trăi aproape exclusiv cu iaurturi, scrie Le Point.
Acum o oră
00:30
Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție sunt sub control judiciar # Adevarul.ro
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.
00:15
Uraganul Melissa a lăsat în urmă „o suferinţă acută”. Cinci milioane de tone de moloz blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale, în Jamaica # Adevarul.ro
Trecerea uraganului Melissa în Jamaica a creat aproape cinci milioane de tone de moloz care blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale.
00:15
7 noiembrie: Ziua în care s-a născut Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică # Adevarul.ro
Pe 7 noiembrie 1867 se năștea Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică. În aceeași zi, în 1911, se naște cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu, iar în 1916, filosoful și eseistul Mihai Șora.
00:15
Românii încep să devină mai atenți atunci când fac cumpărături online, inclusiv de pe site-uri web sau aplicații de încredere (64%) și evită să dea click pe link-urile din e-mailuri sau reclame pe rețelele sociale (36%), verificând adresa URL a site-ului web (22%).
Acum 2 ore
23:45
George Simion insistă cu blocurile pentru migranți, după ce Ciucu l-a contrazis: „Îl aștept pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu” # Adevarul.ro
George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat pe liderul AUR că minte „cu bună știință și fără jenă” când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.
23:15
Ionuț Moșteanu, întrebat despre un posibil atac asupra României: „Te atacă cine și cât de tare?” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu a fost întrebat, joi seară, la Digi24, cât de repede ar ajunge sprijinul militar al aliaților pe teritoriul țării, în cazul unui atac. Ministrul Apărării a explicat că forțele Alianței sunt deja prezente aici și pot interveni rapid.Citește m
Acum 4 ore
22:45
Omul de afaceri Avram Gal, întâlnire cu fiul președintelui Donald Trump. „Împreună putem aprinde din nou flacăra dezvoltării” # Adevarul.ro
Fost consilier în Parlamentul României și un influent om de afaceri, Avram Gal a avut o întrevedere cu Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump.
22:45
Grindeanu candidează la şefia PSD cu moţiunea „Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu candidează la președinția PSD la congresului extraordinar de vineri, 7 noiembrie, cu moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”
22:45
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni, mai multe companii mari din România au anunțat valuri de concedieri. Bosh, Amazon, Aptiv, Oracle, iar recent și OMV Petrom, au început disponibilizări pe bandă rulantă. Analiștii spun că totul pleacă de la instabilitatea legislativă și în special despre creșterea taxelor.
22:30
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala # Adevarul.ro
Scandalul care a izbucnit la Miss Universe 2025 umbreşte una dintre cele mai cunoscute competiţii de frumuseţe. Reprezentanta Mexicului a fost umilită public de directorul concursului, moment care a provocat revoltă și un val de solidaritate printre participante, dar şi în mediul online.
22:15
Locuințele, noua bombă socială. Andrei Caramitru avertizează: „Orice altceva nu poate funcționa” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru avertizează că, pe fondul cererii tot mai mari de locuințe și al blocării dezvoltării unor cartiere de către activiști civici, prețurile imobiliare cresc accelerat. Această presiune generează frustrare în rândul populației, care ajunge să se îndrepte spre votul extremist
22:15
Ministerul Transporturilor propune un nou ajutor de stat de 114 milioane de lei pentru TAROM. Banii vor fi luați din Fondul de rezervă # Adevarul.ro
Compania TAROM, prin Ministrul Transportului, a cerut Guvernului o nouă tranșă din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, pentru a-și continua restructurarea.
22:00
Un bărbat care săpa o piscină a găsit o comoară de 700.000 de euro în curtea sa. Ce se întâmplă cu lingourile # Adevarul.ro
Un bărbat a făcut o descoperire uluitoare, în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa: o comoară de sute de mii de euro, ascunsă în pungi de plastic.
21:45
Un studiu realizat de YouGov în șase țări arată că danezii sunt cei mai predispuși să aprobe nudismul și să defileze goi în public.
21:45
O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși # Adevarul.ro
O femeie din Germania a născut cvintupleți, o „raritate” în lumea medicală, după cum subliniază reprezentanții maternității. Cei cinci copii au venit pe lume în urmă cu două luni.
21:30
Ilie Bolojan comentează scăderea AUR și stagnarea PNL în sondaje: „O fotografie de moment” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan spune că în administrația publică, în special la Primăria generală, care este una dintre cele mai dificile poziții, experiența contează foarte mult.
21:30
Pompierii care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: „Voia veşti de la familie, plângea de durere” # Adevarul.ro
În ultimele sale clipe, Octav Stroici, românul de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a fost prins sub turnul din Roma prăbuşit săptămâna aceasta, a întrebat de familia sa.
21:15
Daniel Băluță își asumă o campanie fără sigla PSD: „99% este despre om și 1% este politică” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit despre stilul de campanie electorală pe care şi-l doreşte, dar și despre motivul pentru care sigla partidului este invizibilă pe afișele sale şi despre relaţia sa cu Nicuşor Dan.
21:15
UE a făcut din primirea de noi state membre o prioritate. Un nou raport arată cât de mari sunt diferențele între candidații la aderare. Cele mai importante întrebări și răspunsuri pe tema extinderii Uniunii.
Acum 6 ore
21:00
Theodor Paleologu taxează ambițiile prezidențiale ale lui Drulă: „E destul de dezagreabil, chiar prost crescut” # Adevarul.ro
Theodor Paleologu a mărturisit că la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu poate decât să aleagă între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu.
21:00
O galerie de acces a barajului Paltinu s-a înfundat. Autoritățile intervin în regim de urgenţă pentru deblocarea ei # Adevarul.ro
O galerie de acces a barajului Paltinu, lac de acumulare care asigură mare parte din apa furnizată populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Prahova, s-a obturat, autorităţile din judeţ aprobând intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei.
20:15
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea a 15 organisme de gestiune colectivă # Adevarul.ro
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a început un control general privind activitatea desfășurată în perioada 2023–2024 de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind realizate conform prevederilor legale în vigoare.
20:15
Premierul, intransigent în privința reformelor pensiilor speciale și administrației publice. „Aceste pachete sunt obligatoriu de adoptat” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că pachetele pensiilor magistraților și administrației publice au atât efecte asupra încasării veniturilor la buget, cât și efecte de echitate socială, asigurând un minim de justiție socială.
20:15
Mark Zuckerberg, directorul executiv Meta, și soția sa, Priscilla Chan, au anunțat joi o restructurare majoră a organizației lor filantropice, Chan Zuckerberg Initiative (CZI), concentrându-se acum pe inteligența artificială pentru a accelera descoperirile în biologie și medicină.
20:00
Cum explică Bolojan pierderea încrederii românilor de când ajuns premier: „Am făcut totul pentru țară” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan susține că a făcut totul pentru stabilizarea economiei României, pentru că altfel țara ar fi intrat într-o zonă de instabilitate majoră.
20:00
Schimbare la vârful ELCEN. Mirela-Adriana Pavel, desemnată director general, cât Claudiu Crețu rămâne sub control judiciar pentru luare de mită # Adevarul.ro
ELCEN are un nou director general provizoriu. Mirela-Adriana Pavel a fost numită la conducerea companiei pentru două luni, în condiţiile în care mandatul actualului interimar expiră, iar fostul director Claudiu Crețu se află sub control judiciar pentru luare de mită pentru 60 de zile.
19:45
Castrare chimică pentru pedofili, propunerea unui deputat PNL: „Copiii trebuie protejați de monștri” # Adevarul.ro
Liberalul Alexandru Popa, deputat de Brăila, a anunțat inițierea unui proiect de lege privind „introducerea pedepsei de castrare chimică pentru toți cei care abuzează sexual minorii sub 14 ani”.
19:30
Bolojan, reacție despre întâlnirea cu afaceristul din Vaslui ridicat de DNA: „M-am întrebat pe cine mi-a mai adus Barbu în birou” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit joi seara la Digi 24 despre scandalul în care este implicat un om de afaceri și trezorierul PNL, în care a fost invocat și numele său.
19:30
Anunț important pentru românii care merg în Bulgaria. Ce modificări au fost aduse Legii privind circulaţia pe drumurile publice # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din țara vecină au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, cu obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.
19:30
Gigantul Carrefour rupe tăcerea după zvonurile privind plecarea din România. „Am făcut alegerea corectă” # Adevarul.ro
Oficialii Carrefour au reacționat la „la articolele apărute în media în privința operațiunilor sale locale” și au oferit mai multe informații despre vehiculata potențială plecare a gigantului din România.
19:30
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt” # Adevarul.ro
O familie britanică a părăsit Anglia în urmă cu trei ani în căutarea unei vieți mai bune. După mai multe mutări, s-a stabilit în cele din urmă în Italia, alegând regiunea Umbria pentru peisajele sale pitorești și pentru accesul la un stil de viață mai relaxat
19:15
„Vrăjitoare” prinsă în flagrant, după ce ar fi luat 25.000 de euro de la o femeie pentru „ritualuri spirituale, dezlegări și farmece” # Adevarul.ro
O femeie din Hunedoara a fost prinsă în flagrant după ce ar fi înșelat o localnică cu peste 25.000 de euro. Polițiștii au descoperit că timp de un an, „vrăjitoarea” ar fi profitat de credulitatea victimei, promițându-i „dezlegări și farmece”.
Acum 8 ore
19:00
După despărțire, Cătălin Cazacu i-a cerut Ramonei Olaru inelul de logodnă înapoi. Cum își justifică sportivul gestul # Adevarul.ro
Ramona Olaru și sportivul Cătălin Cazacu, fostul său logodnic, s-au înțepat reciproc după ce vedeta TV a pomenit despre inelul de logodnă pe care fostul său iubit i l-a cerut înapoi după ruperea relației.
18:45
Descoperire şocantă într-un camping din Vama Veche. Florian Dinu, patronul complexului Sandalandala, găsit spânzurat # Adevarul.ro
Descoperire şocantă, joi dimineaţă, într-un cunoscut camping din Vama Veche, după ce poliţiştii au fost alertaţi că o persoană s-ar fi spânzurat.
18:45
Român arestat după ce a pictat cu propriul sânge svastici pe mașini și pereți din Germania # Adevarul.ro
Un român a fost arestat de poliţia germană, după ce ar fi "pictat" mai multe svastici pe maşinile şi cutiile poştale dintr-un oraş din Germania.
18:45
Mihai Barbu, trezorierul PNL și președinte al liberalilor din Vaslui, suspendat din toate funcțiile din partid în urma scandalului de corupție # Adevarul.ro
PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, joi seară, în contextul dosarului DNA care îl vizează.
18:15
România a primit din SUA un sistem anti-dronă de ultimă generație pentru consolidarea flancului estic al NATO # Adevarul.ro
România a instalat un sistem avansat de apărare împotriva dronelor, oferit de Statele Unite, ca parte a eforturilor NATO de protejare a flancului estic. Sistemul, numit Merops, a fost deja implementat în Polonia și este evaluat pentru utilizare în Danemarca.
18:15
Se întoarce electoratul AUR la PSD? Cum explică experții scăderea în sondaje a partidului condus de George Simion # Adevarul.ro
Barometrul lunar realizat de Inscop Research arată, pentru prima dată, o scădere a AUR sub pragul de 40% în intențiile de vot. În același timp, PSD câștigă două puncte procentuale, semn că o parte din electoratul pierdut în trecut revine către social-democrați.
18:00
Percheziții la sediul unui post de poliție din Vaslui. Un agent a fost reținut pentru mită și trafic de influență # Adevarul.ro
Un agent de poliție din Vaslui a fost reținut de procurorii anticorupție după ce ar fi cerut bani pentru a „aranja” soluționarea unui dosar penal.
18:00
A murit fostul lider al romilor din Neamț, după ce s-a împușcat pe TikTok. Incidentul șocant fost anunțat de un bărbat care îl urmărea pe live # Adevarul.ro
A murit Simion Stan, fost președinte al Partidei Romilor, filiala Neamț, după ce s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare.
18:00
Un bărbat, cetățean străin, a fost reținut de polițiștii bucureșteni și este cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.
17:45
Polonia accelerează instruirea militară a populației. 500.000 de cetățeni, inclusiv copii, vor fi pregătiți până în 2026: „Să fim pregătiţi pentru orice scenariu” # Adevarul.ro
Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu care presupune pregătirea a circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia.
17:45
Cum funcționa înșelătoria cu coduri QR în parcările din Capitală. Autorii au fost prinși # Adevarul.ro
Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1, au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale.
17:30
Serghei Lavrov, trecut pe linie moartă la Kremlin după eșecul pregătirilor pentru summitul Putin–Trump # Adevarul.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump
17:15
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi” # Adevarul.ro
Regele Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți.
17:15
Ministerul Mediului a stabilit sancțiuni uriașe pentru persoanele care hrănesc urşi în libertate. La cât ajung amenzile # Adevarul.ro
Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 81/2021, actul normativ care reglementează intervenţia imediată în cazurile de prezenţă sau atac ale urşilor bruni în localităţi.
Acum 12 ore
17:00
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării.
17:00
Jurnalistul britanic Charley Ottley a devenit cetăţean român: „În sfârșit pot numi România casa mea spirituală și legală!” # Adevarul.ro
Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Jurnalistul britanic a depus joi, 6 noiembrie, jurământul de credință.
17:00
Verdict final în disputa dintre statul român și Gabriel Resources: acțiunile companiei, puse sub sechestru asigurator # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv ca acțiunile companiei Gabriel Resources (Jersey) Limited să fie puse sub sechestru asigurator.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.