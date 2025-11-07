Ți-a căzut copacul pe mașină? Ce, când și cum primești, în funcție de sectorul în care ai pățit-o
SportMedia, 7 noiembrie 2025 02:20
Plouă mărunt. Te grăbești spre parcare. Când ajungi, constați cu stupoare că un trunchi masiv de copac s-a prăbușit peste mașina ta. Ce faci prima oară? Intri în panică. O asigurare CASCO te-ar salva de cheltuiala împovărătoare cu reparațiile. Dacă nu ai o astfel de poliță, îți rămâne o soluție: să ceri despăgubiri de la …
Acum 30 minute
02:20
Ministrul Apărării, despre sistemul antidronă MEROPS, trimis de SUA: România îl testează de două săptămâni, în Ucraina este folosit cu succes # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că România testează de aproximativ două săptămâni sistemul antidronă MEROPS desfășurat de SUA în țara noastră, iar acesta va fi integrat în planurile operaționale ale NATO. El a adăugat că sistemul este utilizat cu succes în Ucraina. „E în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl …
02:20
Horoscop zilnic pentru 7 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 7 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Miruță a renegociat contractul cu Rheinmetall pentru că a găsit „condiții nedrepte pentru statul român”: Am obținut 92 de milioane de euro în plus și drept de veto # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dezvăluit că a renegociat contractul cu Rheinmetall, obținând pentru România condiții cu 92 de milioane de euro mai avantajoase față de varianta inițială, precum și drept de veto asupra deciziilor strategice. Întrebat la postul B1 TV ce nu funcționa în contractul inițial, ministrul Economiei a explicat că erau prevăzute „condiții …
02:20
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui. Instanţa a decis plasarea sub …
02:20
Un simplu test din salivă ar putea schimba radical modul în care este diagnosticată insuficienţa cardiacă, o afecţiune de care suferă milioane de oameni de pe întreg mapamondul. Recenta pandemie de Covid-19 a stimulat interesul pentru metode de diagnostic neinvazive, uşor accesibile şi rapide. Saliva s-a dovedit un mediu biologic valoros pentru depistarea bolilor sistemice, …
02:20
Ajungem să ne tratăm cu virusuri împotriva infecțiilor cu bacterii? Descoperire revoluționară # SportMedia
Virusurile care atacă bacteriile, cunoscute sub numele de bacteriofagi, ar putea să ne salveze viața în caz de infecţii severe rezistente la tratamentele cu antibiotice, arată un studiu recent realiat în SUA. Studiul a inclus 42 de pacienţi diagnosticaţi cu infecții cu Staphylococcus aureus (stafilococul auriu), o infecţie severă a sângelui care se poate răspândi rapid …
02:20
Ți-a căzut copacul pe mașină? Ce, când și cum primești, în funcție de sectorul în care ai pățit-o # SportMedia
Plouă mărunt. Te grăbești spre parcare. Când ajungi, constați cu stupoare că un trunchi masiv de copac s-a prăbușit peste mașina ta. Ce faci prima oară? Intri în panică. O asigurare CASCO te-ar salva de cheltuiala împovărătoare cu reparațiile. Dacă nu ai o astfel de poliță, îți rămâne o soluție: să ceri despăgubiri de la …
Acum 4 ore
00:20
Bolojan dă termenul limită pentru reforma administrației locale și pensiile magistraților # SportMedia
Pachetele de reforme blocate de Curtea Constituțională și în coaliție ar putea fi rezolvate până la sfârșitul lunii noiembrie, declară premierul Ilie Bolojan. Adoptarea lor este esențială pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar de aproximativ 6% și pentru reducerea dobânzilor la împrumuturi. Întrebat la Digi 24 în ce stadiu se află pachetul de reformare …
00:20
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului Rapid Viena – Universitatea Craiova din etapa a 3-a din Conference League, de la ora 22:00. RAPID VIENA – UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului 38 – GOL CRAIOVA! Romanchuk înscrie cu o lovitură de cap după o centrare din partea dreaptă de la Mora! 33 – …
00:20
Un tren TGV care a plecat de la Nantes spre Paris a ajuns într-o altă gară aflată la aproximativ 300 de kilometri distanță. Totul din cauza unei erori în operarea sistemelor de pe traseu. Din cauza unei erori de comutare din sistemele de pe traseu, un tren TGV de la Nantes la Paris a ajuns …
Acum 6 ore
22:20
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului FC Basel – FCSB, din etapa a 4-a a grupei din Europa League, de la ora 19:45. FC BASEL – FCSB 1-0Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului 45+4 – Pauză! 45 – Graovac intervine excelent și salvează într-o situație periculoasă după o mare gafă a lui Ngezana! 45 – …
22:20
Charley Ottley a depus jurământul și a devenit cetățean român: Treptat, viața în România se îmbunătățește # SportMedia
Jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a depus joi, la București, jurământul în calitate de cetățean român, după o așteptare de doi ani. Ceremonia a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, în prezența ambasadorului Marii Britanii la București, Giles Portman, ministrului Justiției, Radu Marinescu, președintelui interimar al ANC, Claudia Țapardel, precum …
22:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că autoritățile din această țară au modificat legea privind circulația pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic. Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor …
22:20
Ilie Bolojan, despre întâlnirea cu Fănel Bogos, omul de afaceri reținut de DNA: Am avut un ușor trac # SportMedia
Premierul a povestit cum a decurs controversata întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos, implicat în scandalul de corupție dezvăluit recent. Bolojan a spus că a simțit „un ușor trac" atunci când discuția a deviat de la subiectul politic anunțat inițial. Întrebat cum a ajuns afaceristul în biroul său de la Palatul Victoriei, prim-ministrul a …
22:20
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat cu sânge svastici pe mașini și ziduri # SportMedia
Poliția din Hanau, oraș german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile, cutii poștale și ziduri folosind propriul sânge, relatează DPA. Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat în …
Acum 8 ore
20:20
Guvernul ceh își dă demisia, pentru a lăsa loc noului Cabinet condus de miliardarul populist Babis # SportMedia
Guvernul de centru-dreapta al Cehiei a fost de acord să demisioneze, a anunțat joi premierul Petr Fiala, un pas formal necesar pentru transferul puterii către noul cabinet aflat în formare sub conducerea miliardarului populist Andrej Babis, după victoria acestuia în alegerile din octombrie. Cabinetul demisionar va rămâne în funcție până la numirea echipei lui Babis, …
20:20
Genoa l-a numit pe Daniele De Rossi în funcția de antrenor după ce l-a demis pe Patrick Vieira, a anunțat joi clubul din Serie A, deținut de românul Dan Șucu, informează Reuters. Genoa l-a concediat pe francezul Vieira după un început de sezon fără victorie, cu trei remize și șase înfrângeri, ceea a dus echipa …
20:20
Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1 al Capitalei au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale. La percheziţii, au fost depistate cele două persoane bănuite că au comis faptele, una …
20:20
Victorie la Curtea Supremă pentru statul român în dosarul Roșia Montană: Sechestru pe acțiunile Gabriel Resources # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv ca acțiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, pentru a garanta recuperarea sumei de aproape 47 de milioane de lei cheltuite de statul român în procesul de arbitraj de la Washington. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, verdictul final în …
20:20
Șeful PNL Vaslui, pus sub control judiciar în dosarul lui Fănel Bogos, pe care l-a dus la Bolojan UPDATE A fost suspendat din toate funcțiile din PNL # SportMedia
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan. PNL a anunțat că Barbu a fost suspendat din toate funcțiile pe care …
Acum 12 ore
18:10
Scump, zgomotos și cu 8 ani prea târziu. Mai e noul vehicul de luptă al armatei britanice bun de ceva? # SportMedia
Scump, zgomotos și cu opt ani întârziere. Dar armata britanică are în sfârșit un nou vehicul blindat de luptă pe care trupele l-ar putea desfășura în Ucraina în cazul unui acord de pace. Ajax, care costă aproape 10 milioane de lire sterline și cântărește peste 40 de tone, este la fel de greu ca un …
18:10
Fraudele care implică modificarea kilometrajului și ascunderea daunelor rămân parte din realitatea pieței mașinilor second-hand din România. Din păcate, nu există semne că aceste practici se vor schimba în curând. Compania de date auto carVertical realizează o analiză anuală a nivelului de transparență din piața auto din Europa, pentru a identifica cele mai riscante țări …
18:10
Lionel Messi a primit o ofertă neașteptată. Galatasaray intenționează să îi propună lui Lionel Messi un contract pe termen scurt, valabil doar pe durata pauzei competiționale din MLS. Campionatul american se încheie la începutul lunii decembrie și reia activitatea în martie. Clubul din Istanbul este dispus să-i plătească starului argentinian salariul lunar integral pe toată …
18:10
Joi a avut loc tragerea la sorți pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor, competiție programată între 9 și 16 noiembrie. Duelul dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovici va avea loc chiar în faza grupelor, în timp ce Jannik Sinner și Alexander Zverev vor fi rivali în cealaltă grupă. Prima grupă, denumită „Jimmy Connors", îi …
18:10
La nici o lună după demitere, fostul șef al DSP Neamț și-a găsit un nou job călduț în sistemul sanitar # SportMedia
La nici o lună după ce a fost demis din funcția de director al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, avocatul Radu Firăstrău revine în sistemul sanitar, de această dată ca manager al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ierarh Nicolae" Bicaz. Numirea sa a fost făcută joi, unitatea medicală fiind în subordinea primăriei locale. „Vin cu respect …
16:10
Ziua 1352 Ucrainenii au lovit o centrală electrică și o rafinărie din Rusia. Incendiu major la un depozit de petrol din Crimeea. Avertismentul lui Rutte (Foto & Video) # SportMedia
Ziua 1352 de război a debutat cu un atac în forță al ucrainenilor: au lovit o centrală electrică și o rafinărie de petrol din Rusia. Mai multe explozii s-au auzit în orașul Volgorecenșk din regiunea Kostroma, în urma unui atac cu drone asupra centralei electrice Kostroma, a treia cea mai mare centrală termoelectrică din Rusia. …
16:10
FCSB a luat o decizie importantă în privința campaniei de transferuri. Oficialii campioanei au stabilit că nu vor mai aduce jucători africani, deoarece au o viață extrasportivă tumultuoasă. Picătura care a umplut paharul a fost un derapaj comis de fundașul central Siyabonga Ngezana. „Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu …
16:10
Primăria Parisului a lansat o loterie neobișnuită: câștigătorii nu primesc bani, ci ocazia de a achiziționa și restaura unul dintre cele 30 de morminte istorice din cimitirele Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre. În plus, aceștia trebuie să plătească o taxă de concesiune pentru locul de veci, valabilă între 10 ani și perpetuitate, și costurile lucrărilor de …
16:10
Peripețiile Angelinei Jolie în Ucraina: episod tensionat cu recrutorii Armatei Kievului # SportMedia
Vizita neanunțată a Angelinei Jolie în Ucraina, destinată unor acțiuni umanitare în zonele de front, s-a transformat într-un episod tensionat, după ce șoferul actriței ar fi fost reținut de recrutorii militari la un punct de control din regiunea Nikolaiev. Surse oficiale și militare au confirmat incidentul, însă circumstanțele exacte rămân neclare.
16:10
Secretarul general al NATO a venit la București să convingă România că retragerea parțială a trupelor americane nu afectează securitatea statului, fiindcă „toată Alianța va veni să salveze țara” în cazul unui atac. Liderul NATO, Mark Rutte, primit pentru prima dată în această calitate la București, a declarat că președintele american Donald Trump a păstrat … The post Vizită de consolare a liderului NATO în România? appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Guvernul a adoptat ordonanța urșilor. Vor fi împușcați mai ușor. Amenzi de până la 30.000 de lei pentru hrănire și investiție de 6 milioane de euro în garduri electrice (Video) # SportMedia
Urșii care intră în localități și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat, potrivit unei ordonanțe aprobată joi de Guvern, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ordonanța mai prevede și amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii. Ministrul a mai promis şi investiţii de 30 de … The post Guvernul a adoptat ordonanța urșilor. Vor fi împușcați mai ușor. Amenzi de până la 30.000 de lei pentru hrănire și investiție de 6 milioane de euro în garduri electrice (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Internaționalul nigerian Victor Osimhen, atacantul echipei Galatasaray Istanbul, a preluat conducerea în clasamentul golgheterilor actualei ediții a Ligii Campionilor la fotbal, grație hat-trick-ului reușit miercuri seara pe terenul formației Ajax Amsterdam (scor 3-0). Osimhen a ajuns la un total de șase goluri în cea mai importantă competiție continentală intercluburi, depășindu-i pe francezul Kylian Mbappe (Real … The post Liga Campionilor: Cum arată clasamentul golgheterilor appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Consiliul Concurenței e îngrijorat: Preluarea La Cocoș ar putea reduce concurența și crește prețurile # SportMedia
Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări legate de tranzacția prin care patronul Kaufland și Lidl vrea să preia magazinele La Cocoș. „În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare. Astfel, … The post Consiliul Concurenței e îngrijorat: Preluarea La Cocoș ar putea reduce concurența și crește prețurile appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Guvernul confirmă o întâlnire între Bolojan și Fănel Bogos, afaceristul reținut pentru șpăgi de sute de mii de euro # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, joi, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit pe 23 septembrie cu Fănel Bogos, omul de afaceri reținut de DNA într-un dosar de trafic de influență și șantaj. Discuția, intermediată de Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a durat 15 minute și a fost consemnată în registrul oficial … The post Guvernul confirmă o întâlnire între Bolojan și Fănel Bogos, afaceristul reținut pentru șpăgi de sute de mii de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:10
România are legi pentru animale, dar nu are protecție reală. Cifrele invizibile ale cruzimii # SportMedia
În fiecare zi, în România, 4–5 animale trăiesc cruzimi atât de grave încât ajung în anchete penale. Peste 5 oameni sunt sancționați, dar doar un singur animal este scos din mediul care îi pune viața în pericol. Ceilalți rămân acolo: în lanțuri, în curți, în subsoluri. Conform datelor Poliției pentru Protecția Animalelor, între 2020 și … The post România are legi pentru animale, dar nu are protecție reală. Cifrele invizibile ale cruzimii appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Un suspect al jafului de la Luvru este vedetă pe rețelele sociale și fost paznic de muzeu # SportMedia
Unul dintre bărbații arestați sub suspiciunea că ar fi furat bijuterii regale în valoare de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru este o mini-vedetă a rețelelor sociale, pasionat de motociclete și fost agent de securitate la Centrul Pompidou. Identificat de autoritățile judiciare ca Abdoulaye N., bărbatul de 39 de ani a fost … The post Un suspect al jafului de la Luvru este vedetă pe rețelele sociale și fost paznic de muzeu appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Guvernul de la Sofia elaborează un proiect de lege care va permite statului bulgar să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar, pentru a proteja uzina de eventuale sancțiuni americane. Burgas este singura rafinărie din Bulgaria şi a fost o parte esenţială a imperiului comercial din străinătate … The post Bulgaria vrea să salveze rafinăria Lukoil de sancțiunile SUA appeared first on spotmedia.ro.
14:10
AUR scade sub 40%, însă rămâne la un scor dublu față de următorul clasat. PSD crește înainte de congres – sondaj INSCOP # SportMedia
Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cei mai mulți români ar vota cu AUR. Însă, pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, formațiunea condusă de George Simion coboară sub pragul de 40%. Chiar și cu această scădere, rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, arată datele unui sondaj INSCOP Research, … The post AUR scade sub 40%, însă rămâne la un scor dublu față de următorul clasat. PSD crește înainte de congres – sondaj INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, (WTA Finals) după ce a învins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-7 (3/7), 6-4, 6-2, miercuri, la Riad, în ultimul meci din Grupa ”Serena Williams” a competiției de final de sezon în circuitul profesionist feminin (WTA). Anisimova, numărul patru mondial, a avut nevoie de două ore și … The post Rezultatele de la Turneul Campioanelor: Iga Swiatek, eliminată appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, în urma unui scandal petrecut în anul 2022, în incinta unei benzinării din Piteşti, unde împreună cu fratele său au bătut cu ranga doi bărbați. Una dintre victime a avut nevoie de două luni de îngrijiri … The post Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Un contabil a furat 1,2 milioane de lei de la două școli din București. A cheltuit toți banii # SportMedia
Contabilul a două şcoli din Bucureşti este acuzat că a furat bani, timp de şase ani, din conturile unităţilor de învăţământ, pe care i-a cheltuit. Suma delapidată depăşeşte 1,2 milioane de lei, informează Poliţia Capitalei. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, este vorba despre Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” şi de Şcoala 126, ambele din Sectorul … The post Un contabil a furat 1,2 milioane de lei de la două școli din București. A cheltuit toți banii appeared first on spotmedia.ro.
14:10
București: O femeie a fost grav rănită de un cablu rupt de tramvai. Circulația mai multor linii e blocată # SportMedia
O femeie a fost rănită, joi, după ce un cablu al rețelei electrice de contact a tramvaielor s-a rupt și a căzut pe trotuar, pe Calea Dudești din București. Victima este în stop cardio-respirator, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Ea a fost transportată în stare gravă la spital. Incidentul s-a produs în jurul orei 11.20, când … The post București: O femeie a fost grav rănită de un cablu rupt de tramvai. Circulația mai multor linii e blocată appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:10
CFR Cluj începe curățenia după numirea lui Daniel Pancu antrenor. Principala problemă sesizată de Daniel Pancu a fost că lotul lui CFR Cluj este prea mare. Drept urmare, CFR Cluj se va despărți în iarnă de 10 jucători, cărora le va rezilia contractele. Momentan, numele jucătorilor nu este cunoscut, deoarece Pancu vrea să aibă o … The post Curățenie la CFR Cluj: 10 jucători vor fi dați afară appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Detalii tulburătoare despre ultimele clipe ale lui Emeric Ienei. Șeful UPU Oradea: „Era într-o formă gravă” # SportMedia
Luna trecută, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Județean Oradea. La aproape o săptămână după ce a fost externat, a murit acasă. „A fost internat, prin serviciul nostru, în data de 16 octombrie, cu afectare respiratorie care, în contextul său medical – cu multe probleme anterioare – era într-o formă gravă”, spune dr. Hadrian … The post Detalii tulburătoare despre ultimele clipe ale lui Emeric Ienei. Șeful UPU Oradea: „Era într-o formă gravă” appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Inter Milano a obținut a patra sa victorie consecutivă în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal, însă antrenorul Cristian Chivu nu a fost mulțumit în totalitate de evoluția elevilor săi în fața formației kazahe Karat Almatî, pe care italienii au învins-o la limită, cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe stadionul San Siro. ‘Luăm … The post Cristi Chivu, nemulțumit de jucătorii lui Inter: Și-a făcut și reproșuri appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Forum NATO la București. Nicușor Dan: Reînarmarea nu e o alegere, ci o necesitate. Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie odată cu războiul # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au lansat mesaje ferme, joi, la deschiderea NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti. Şeful statului român a subliniat că „reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate”, în timp ce liderul alianţei a avertizat că „ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul”, … The post Forum NATO la București. Nicușor Dan: Reînarmarea nu e o alegere, ci o necesitate. Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie odată cu războiul appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Complexul Educațional Laude-Reut se mândrește cu o nouă confirmare a valorii educației sale: Andrada Pantelimon, absolventă a instituției, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Honourable Mention 2025, o distincție care onorează tinerii cu realizări de excepție în domeniile lor. Andrada Pantelimon devine astfel a doua absolventă Laude-Reut inclusă în Forbes 30 … The post Două absolvente ale Complexului Educațional Laude-Reut în Forbes România 30 Under 30 appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Schemă complexă de fraudă cu energie compensată de la buget: Patru firme au creat artificial prețuri record și au păgubit statul cu 100 de milioane de lei # SportMedia
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurorii Parchetului General efectuează joi opt percheziţii în Capitală, la sediile unor furnizori de energie electrică şi la domiciliile unor persoane, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei, produs prin manipularea mecanismului de compensare … The post Schemă complexă de fraudă cu energie compensată de la buget: Patru firme au creat artificial prețuri record și au păgubit statul cu 100 de milioane de lei appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Trump se folosește de amenințarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare # SportMedia
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026. Acum un an, a fost reales după ce a promis că va stimula puterea de cumpărare a americanilor. Dar alegătorii consideră că promisiunea … The post Trump se folosește de amenințarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Aflată la Riad, Simona Halep a primit o întrebare neașteptată. Sportiva noastră a fost întrebată dacă se gândește să înceapă o carieră de antrenoare în tenis. Totuși, Simona a afirmat că nu se gândește momentan la acest lucru, deoarece vrea să stea mai mult acasă. „În acest moment, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil … The post Simona Halep a primit o întrebare neașteptată: Răspunsul sportivei noastre appeared first on spotmedia.ro.
