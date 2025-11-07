Afaceristul Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

12:10

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurorii Parchetului General efectuează joi opt percheziţii în Capitală, la sediile unor furnizori de energie electrică şi la domiciliile unor persoane, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei, produs prin manipularea mecanismului de compensare