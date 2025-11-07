Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice

04:20

Fenomenul șoferilor care se urcă la volan după ce au consumat alcool continuă să facă ravagii pe șoselele județului Iași. În primele nouă luni ale acestui an, polițiștii au deschis 277 de dosare penale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar alți 263 de șoferi au fost sancționați contravențional, după ce au fost depistați cu alcoolemii de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și aici vorbim doar despre cei care au fost prinși, nu și despre cei care au reușit să scape de rigorile legii.