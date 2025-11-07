Ministrul Apărării susţine că securitatea României „este la fel” după redimensionarea trupelor americane
Ziarul de Iasi, 7 noiembrie 2025 03:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că, şi după anunţul Statelor Unite ale Americii privind redimensionarea trupelor militare prezente pe teritoriul României, securitatea ţării ”este la fel”, el subliniind că România beneficiază în continuare şi va beneficia şi în anii care vin de echipament militar american şi că, în calitate de ţară membră a NATO, ţara va fi apărată în baza articolului 5, potrivit News.ro. Articolul Ministrul Apărării susţine că securitatea României „este la fel” după redimensionarea trupelor americane apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ministrul Apărării susţine că securitatea României „este la fel” după redimensionarea trupelor americane # Ziarul de Iasi
Trump se gândeşte la un „plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că „va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida o parte importantă a taxelor sale vamale pe care le-a impus, relatează AFP, citat de News.ro. Articolul Trump se gândeşte la un „plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice # Ziarul de Iasi
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România implementează, în această perioadă, un sistem de apărare împotriva dronelor, care se bazează pe inteligenţa artificială şi care presupune costuri mult mai mici pentru doborârea dronelor decât în cazul acţiunilor clasice, care presupun ridicarea avioanelor de la sol. Sistemul, folosit deja de Ucraina, va fi, în România, interconectat cu celelalte sisteme ale Alianţei Nord Atlantice, scrie News.ro. Articolul Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Prin greșeala protopărinților noștri Adam și Eva înțelegem exclusiv faptul că ei au ales să asculte de satana (de șarpe), în loc să rămână în comuniune cu Dumnezeu. Dar tind să cred că acest gest al lor de neascultare este doar o consecință a unei alte greșeli, deloc evidente. Articolul Adam și Eva. „Căderea” de dinainte de cădere apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pentru un mic dejun echilibrat, o felie de pâine Graham Panifcom prăjită, cu ou poșat și sote de spanac, este o alegere simplă, dar rafinată. Când am ales să readucem în prim-plan pâinea Graham, am vrut să spunem corect povestea ei. Articolul Pâinea Graham Panifcom – echilibrul dintre tradiție, știință și gust apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui. Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar, potrivit News.ro. Articolul Afaceristul din Vaslui Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTO – Accident grav în zona Gării din Iași. Pieton, lovit de un autoturism – UPDATE # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază pe strada Gării. Articolul FOTO – Accident grav în zona Gării din Iași. Pieton, lovit de un autoturism – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Debutul bun pe care îl are pe banca lui Inter Milano i-a adus lui Cristi Chivu un loc în istoria clubului. După victoria obținută în ultima etapă de Serie A, scor 2-1 pe terenul celor de la Verona, Chivu a devenit antrenorul cu cea mai bună medie de puncte din istoria lui Inter Milano, depășind nume importante. Articolul Cristi Chivu a intrat deja în istoria lui Inter Milano (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
VIDEO – „Oaspeți de seamă” la DNA Iași. Un important lider PNL, chemat să discute cu procurorii # Ziarul de Iasi
Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iași, unde este cercetat în legătura cu vizita la premierului Bolojan alături de afaceristul vasluian Fănel Bogos. Articolul VIDEO – „Oaspeți de seamă” la DNA Iași. Un important lider PNL, chemat să discute cu procurorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Preşedintele FIFA, după moartea lui Emeric Ienei: Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită # Ziarul de Iasi
La aflarea veştii că Emeric Ienei, fost internaţional şi selecţioner al României, a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe prin intermediul unei scrisori adresate Federaţiei Române de Fotbal, transmite news.ro. Articolul Preşedintele FIFA, după moartea lui Emeric Ienei: Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cine este Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat de DNA Iași că ar fi pus presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele sale # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, a fost reținut aseară de procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi încercat, prin intermediul unor rețele de influență, să schimbe conducerea DSVSA Vaslui. Ancheta are legături și cu Iașul, unde Bogos deține mai multe magazine și două ferme avicole în comuna Tomești. Tot ieri, procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în județul Iași, în cadrul aceluiași dosar. Articolul Cine este Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat de DNA Iași că ar fi pus presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele sale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Liga Campionilor: Victorie pentru Inter-ul lui Chivu. FC Barcelona, remiză cu FC Bruges # Ziarul de Iasi
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri, cu scorul de 2-1, echipa Kairat Almaty, în etapa principală a Ligii Campionilor, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor: Victorie pentru Inter-ul lui Chivu. FC Barcelona, remiză cu FC Bruges apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Undeva, în straturile adânci şi obscure ale subconştientului cultural, nu ne aşteptăm ca strămoşii noştri să se fi purtat aidoma nouă, să fi avut trăiri identice şi să fi beneficiat, în ultimă instanţă, de aceleaşi elemente ale vieţii de zi cu zi, chiar dacă, evident, ceva mai rudimentare. Natura repetitivă a istoriei reprezintă, până la urmă, ea însăşi un mit primordial, derivat din traseul de regulă ciclic al fenomenelor în univers. Articolul „Știri” de altădată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene şi au incendiat un autobuz la Bruges, înaintea meciului din Liga Campionilor. # Ziarul de Iasi
Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale, potrivit News.ro. Articolul Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene şi au incendiat un autobuz la Bruges, înaintea meciului din Liga Campionilor. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Liga Campionilor: Cu Vlad Dragomir integralist, Pafos a învins Villarreal, scor 1-0. Chelsea, doar egal cu Qarabag, scor 2-2 # Ziarul de Iasi
Echipa cipriotă Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Villarreal, în grupa principală a Ligii Campionilor. Este prima victorie a echipei cipriote în faza grupelor Ligii Campionilor, potrivit News.ro. Articolul Liga Campionilor: Cu Vlad Dragomir integralist, Pafos a învins Villarreal, scor 1-0. Chelsea, doar egal cu Qarabag, scor 2-2 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Amendă absurdă de la ANAF: 100.000 lei pentru o eroare de sistem. Judecătorii au dat cu sancțiunea de pământ # Ziarul de Iasi
Statul s-a lăcomit, aplicând o amendă dublă față de valoarea totală a mărfii vizate, pentru o neregulă minoră. În plus, inspectorii fiscali nu-și bătuseră capul măcar să verifice pe cine sancționează. Era vorba de o firmă mică, dar serioasă, care-și plătea angaralele la bugetul de stat, nu de un țepar de talcioc. Articolul Amendă absurdă de la ANAF: 100.000 lei pentru o eroare de sistem. Judecătorii au dat cu sancțiunea de pământ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cristian Stărică, fostul șef al piețelor din Iași, pretinde 150.000 lei de la societatea pe care a condus-o. Banii ar reprezenta primă pentru ultimele șapte luni # Ziarul de Iasi
Fostul șef al piețelor din Iași încearcă să-și scoată datoare societatea pe care a condus-o. Acum șef de serviciu în cadrul altei societăți a Primăriei, Termoservice SA, Cristian Stărică cere de la EcoPiața SA peste 150.000 lei. Suma i s-ar cuveni, pe lângă salariul deja încasat, ca primă pentru ultimele șapte luni de activitate ca director al societății. Tribunalul i-a respins pretențiile, dar meciul continuă în fața Curții de Apel. Articolul Cristian Stărică, fostul șef al piețelor din Iași, pretinde 150.000 lei de la societatea pe care a condus-o. Banii ar reprezenta primă pentru ultimele șapte luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un șofer care a lovit grav cu mașina un copil pe trecerea de pietoni a fost condamnat la aproape zece ani de închisoare cu mașina # Ziarul de Iasi
Un șofer care a schilodit din neatenție un copil va petrece aproape un deceniu în spatele gratiilor. Prima sentință, mai blândă, fusese atacată de șofer, care o considera prea aspră. O contestație a fost depusă și de procurori, care apreciau că scăpase prea ieftin. Cei din urmă au avut câștig de cauză. Articolul Un șofer care a lovit grav cu mașina un copil pe trecerea de pietoni a fost condamnat la aproape zece ani de închisoare cu mașina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum pot trece fără probleme de RAR # Ziarul de Iasi
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este amplasat pe dreapta, și le înmatriculau aici fără bătăi mari de cap. După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, pentru că aceste mașini trebuie acum adaptate, mai exact volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a putea fi înmatriculate în România. Articolul Mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum pot trece fără probleme de RAR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Supermarket din Iași, amendat din cauză că vindea jeleuri ale căror ambalaje aveau desenate fructe pe ele, dar conțineau doar „E”-uri # Ziarul de Iasi
Inspectorii Protecției Consumatorului au amendat un supermarket în care fructele de pe pungile de jeleuri se regăseau în lista de ingrediente doar sub formă de „E”-uri. Apărarea reprezentanților magazinului, că nu sunt vinovați de etichetarea făcută de producător, a fost respinsă, iar amenda, menținută. Articolul Supermarket din Iași, amendat din cauză că vindea jeleuri ale căror ambalaje aveau desenate fructe pe ele, dar conțineau doar „E”-uri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bucureștenii se plâng de traficul din Iași. Și atunci, nouă, ce ne mai rămâne de făcut? # Ziarul de Iasi
Avem un oraș și o problemă de trafic la fel de veche precum titulatura de capitală a culturii. Am ajuns vremea în care bucureștenii vin în Iași și se plâng de trafic. Undeva trebuie să tragem o linie și să facem o schimbare. Dar de unde să începem? Articolul Bucureștenii se plâng de traficul din Iași. Și atunci, nouă, ce ne mai rămâne de făcut? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Mitul ținutului limbii”: ce trebuie să faci cu adevărat când cineva leșină. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași # Ziarul de Iasi
Când cineva își pierde cunoștința sau leșină, instinctul multora este să încerce să-i „țină limba” pentru a preveni sufocarea. Însă, conform noilor ghiduri de resuscitare și recomandărilor prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef la UPU-SMURD Iași, această manevră este inutilă. Articolul „Mitul ținutului limbii”: ce trebuie să faci cu adevărat când cineva leșină. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Medicii vor avea dreptul să refuze să acorde îngrijiri pacienților. Vezi în ce condiții își vor putea exercita acest drept # Ziarul de Iasi
Medicii vor putea refuza să acorde îngrijiri pacienților agresivi verbal sau fizic, fără a încălca legea. Aceasta este una dintre principalele noutăți ale noului Cod de Deontologie Medicală, elaborat de Colegiul Medicilor din România și care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef la UPU-SMURD, explică că, deși incidentele de violență fizică sunt rare, petrecându-se de aproximativ două ori pe an, iar cele verbale apar lunar, personalul UPU va apela la prevederile noului cod deontologic doar în situații de criză, pentru a gestiona cazurile extreme Articolul Medicii vor avea dreptul să refuze să acorde îngrijiri pacienților. Vezi în ce condiții își vor putea exercita acest drept apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Flagelul alcoolului la volan pare fără leac: sute de șoferi din Iași au fost prinși beți în doar nouă luni # Ziarul de Iasi
Fenomenul șoferilor care se urcă la volan după ce au consumat alcool continuă să facă ravagii pe șoselele județului Iași. În primele nouă luni ale acestui an, polițiștii au deschis 277 de dosare penale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar alți 263 de șoferi au fost sancționați contravențional, după ce au fost depistați cu alcoolemii de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și aici vorbim doar despre cei care au fost prinși, nu și despre cei care au reușit să scape de rigorile legii. Articolul Flagelul alcoolului la volan pare fără leac: sute de șoferi din Iași au fost prinși beți în doar nouă luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Numărul locuitorilor rămâne un criteriu vag și imposibil de generalizat, deoarece în numeroase regiuni cu trăsături rurale puternice există așezări foarte mari, dar cu caracter rural pronunțat, în timp ce în alte zone există localități relativ mici, dar cu funcții comerciale, administrative și educaționale care le conferă trăsături urbane. Articolul Limita urbanului: unde începe oraşul şi unde se termină satul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
’Ai de capul nostru, dragi ieșeni: iacătă ce mesaje dă dom’ premare la bobor! ’Aileu, ’aileu… # Ziarul de Iasi
Nu știm alții cum sunt, dar noi, când vedem că nici măcar ăia de ne conduc par a nu avea prea multă glagorie, apăi chiar că numai la Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul nu ne vine a gândi, zău acuma... Articolul ’Ai de capul nostru, dragi ieșeni: iacătă ce mesaje dă dom’ premare la bobor! ’Aileu, ’aileu… apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
România se pregătește să facă un pas important în direcția atragerii investițiilor străine printr-un mecanism modern și competitiv. O inițiativă legislativă aflată în lucru urmărește instituirea unui Program Național Golden Visa, care ar permite cetățenilor din țări terțe să obțină drept de ședere temporară în schimbul unei investiții semnificative în economia românească. Schema – inspirată din modelele aplicate în Grecia, Portugalia și alte state ale Uniunii Europene – promite beneficii importante, dar și provocări majore, iar implementarea ei depinde de votul final al Parlamentului. Articolul Magnetul investițiilor străine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tom Brady, legenda NFL , afirmă că şi-a clonat câinele în 2023: „Îmi iubesc animalele” # Ziarul de Iasi
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a explicat că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă, potrivit News.ro. Articolul Tom Brady, legenda NFL , afirmă că şi-a clonat câinele în 2023: „Îmi iubesc animalele” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Traficul este complet blocat, miercuri seară, în zona barierei BJATM din Iași. Martorii susțin că s-au format cozi pe ambele sensuri de mers. Blocajul pare cauzat de nefuncționarea corespunzătoare a barierei. Articolul VIDEO | Blocaj la bariera BJATM. Coada pe ambele sensuri de mers apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ronaldo anunță că se va retrage „în curând” pentru a petrece mai mult timp cu familia # Ziarul de Iasi
Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Ronaldo anunță că se va retrage „în curând” pentru a petrece mai mult timp cu familia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Călin Georgescu, angajare fictivă în Austria pentru a fi extras din țară. „Nu am avut și nu am niciun contract” # Ziarul de Iasi
Legături cu rezerviști SRI și SIE și o rețea de influență între București și Viena Articolul Călin Georgescu, angajare fictivă în Austria pentru a fi extras din țară. „Nu am avut și nu am niciun contract” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Lamine Yamal, evaluat la 350 de milioane de euro. Cine sunt ceilalți cei mai scumpi fotbaliști din lume # Ziarul de Iasi
Lamine Yamal, tânărul star al echipei FC Barcelona și al selecționatei Spaniei, este cel mai scump fotbalist sub 20 de ani la nivel mondial, cu o valoare de transfer estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui studiu al Observatorului fotbalului CIES (Centrul Internațional pentru Studii Sportive), informează L'Equipe, preluat de Agerpres. Articolul Lamine Yamal, evaluat la 350 de milioane de euro. Cine sunt ceilalți cei mai scumpi fotbaliști din lume apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Moartea doctoriței Ștefania Szabo a redeschis discuția despre burnout în rândul medicilor ieșeni. Rezidenții preferă specialități cu mai puține responsabilități și gărzi # Ziarul de Iasi
După moartea medicului Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsită fără viață marți dimineață în camera de gardă, s-a redeschis o discuție amplă despre sindromul de burnout și epuizarea profundă din sistemul medical. Medicul, care efectua până la șapte gărzi pe lună, este considerat un nou exemplu al presiunii uriașe la care sunt supuși profesioniștii din sănătate. Articolul Moartea doctoriței Ștefania Szabo a redeschis discuția despre burnout în rândul medicilor ieșeni. Rezidenții preferă specialități cu mai puține responsabilități și gărzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ce citesc olandezii despre România: rețeaua Profi, prinsă între provocările infrastructurii și sărăcie # Ziarul de Iasi
Cel mai citit ziar din Olanda, De Telegraaf, a publicat o analiză detaliată despre rețeaua de supermarketuri Profi, parte a grupului internațional Ahold Delhaize, și dificultățile cu care se confruntă aceasta în România. Mai exact, olandezii surprind o realitate în care „Ahold are peste 1.000 de magazine mici în cele mai sărace regiuni ale României”. Lipsa autostrăzilor și infrastructura precară fac aprovizionarea dificilă și costisitoare. Articolul Ce citesc olandezii despre România: rețeaua Profi, prinsă între provocările infrastructurii și sărăcie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Serviciul național de plăți instant RoPay, ce folosește doar numărul de telefon, a fost adoptat de tot mai multe bănci. Se pot transfera bani în câteva secunde # Ziarul de Iasi
În urmă cu câteva luni, în august, serviciul național de plăți instant RoPay era disponibil prin aplicațiile de mobile banking ale șase bănci: CEC Bank, Libra Bank, BRD, ING, BCR și Vista Bank. Articolul Serviciul național de plăți instant RoPay, ce folosește doar numărul de telefon, a fost adoptat de tot mai multe bănci. Se pot transfera bani în câteva secunde apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua București în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani, informează pe un site de socializare FC Bihor, unul dintre cluburile la care a activat în cariera de tehnician, transmite Agerpres. Articolul Emeric Ienei, legendarul antrenor, a murit la vârsta de 88 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Liga Campionilor – Liverpool a învins cu 1-0 Real Madrid / Remiză pentru Dennis Man # Ziarul de Iasi
Formaţia Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, meci arbitrat de Istvan Kovacs, scrie news.ro. Articolul Liga Campionilor – Liverpool a învins cu 1-0 Real Madrid / Remiză pentru Dennis Man apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
DSV Iași în centrul unui mare scandal de corupție? Oameni de afaceri, foști șefi de servicii secrete și politicieni ar fi implicați # Ziarul de Iasi
Procurorii DNA Iași au desfășurat, miercuri dimineață, o serie de percheziții într-un dosar de corupție care implică foști ofițeri ai serviciilor secrete, un fost procuror militar și oameni de afaceri din zona Moldovei. Ancheta îl vizează pe Fănel Bogos, cunoscut ca unul dintre cei mai importanți producători din industria avicolă din Vaslui. Articolul DSV Iași în centrul unui mare scandal de corupție? Oameni de afaceri, foști șefi de servicii secrete și politicieni ar fi implicați apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cum nu mă ocup cu critica literară, scriu rar despre cărți de literatură. De regulă, despre cele care îmi plac. Despre poezie nu am scris decât în cazul celor doi prieteni apropiați, colegi de generație la universitatea de medicină: doctorul stomatolog Mihai-Doru Mateiciuc, de la Suceava și rafinatul psihiatru Liviu Gaspar, de la Haga. Acesta din urmă își lansează cartea cea mai recentă (i) vineri, 7 noiembrie, la ora 17, la sediul Editurii Junimea din Parcul Copou. Dacă vă convinge textul meu, veniți să luați autografe! Articolul Croitorul de aripi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Doliu în rândul salvatorilor ieșeni: s-a stins din viață colegul lor Marian Alexandru Timofte, la doar 45 de ani # Ziarul de Iasi
Marian Alexandru Timofte, unul dintre oamenii de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, care a participat activ la salvarea a mii de oameni, a murit recent. Conducerea SAJ apreciază că Timofte, 45 de ani, șofer de autosanitară, era un om apreciat și respectat de toți cei care l-au cunoscut. Articolul Doliu în rândul salvatorilor ieșeni: s-a stins din viață colegul lor Marian Alexandru Timofte, la doar 45 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
În urmă cu 100 de ani, ca să ajungă în Ardeal, ieșenii mergeau prin Ploiești sau în cel mai bun caz prin Tecuci. Greu ca și acum! # Ziarul de Iasi
Acum o sută de ani, pe 5 noiembrie 1925, ziarul Adevěrul publica un articol intitulat „Reînvierea economică a Iașului”, în care Camera de Comerț cerea cu insistență legături feroviare spre Ardeal, Basarabia și Bucovina. Se vorbea atunci despre izolare, despre drumuri ocolite și despre un guvern care „nu vede mai departe de barierele Bucureștiului”. O sută de ani mai târziu, subiectul revine aproape neschimbat: Iașul încă așteaptă legături rapide cu restul țării, iar chemarea din 1925 sună și azi surprinzător de actual. Articolul În urmă cu 100 de ani, ca să ajungă în Ardeal, ieșenii mergeau prin Ploiești sau în cel mai bun caz prin Tecuci. Greu ca și acum! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Marcaje redesenate peste noapte în Podul de Fier. Primăria Iași, în contratimp cu șoferii și cu avizele # Ziarul de Iasi
Primăria Iași redesenează marcajele din intersecția Podul de Fier fără aviz și fără anunț, punând șoferii în fața faptului împlinit. Modificările frecvente din această toamnă au creat haos în trafic, iar explicațiile oficiale par mai confuze decât intersecția însăși. Articolul Marcaje redesenate peste noapte în Podul de Fier. Primăria Iași, în contratimp cu șoferii și cu avizele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale. Lista celor 860 de proiecte din Iași finanțate prin PNRR va fi serios scuturată # Ziarul de Iasi
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ce România a pierdut 7,5 miliarde de euro din fondurile acordate în 2020. Articolul Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale. Lista celor 860 de proiecte din Iași finanțate prin PNRR va fi serios scuturată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
În speranța că partidele din coaliție vor găsi resurse să vină în întâmpinarea acestei dorințe a cetățenilor, să observăm că va exista aproape cert și o veste proastă: dacă formațiunile din coaliție își închipuie că procedând astfel vor atenua pulsiunile populiste, s-ar putea să se înșele. Apoi, nici economiile la buget nu vor fi chiar uimitoare, altele fiind zonele cele mai intens consumatoare de resurse din structura statului. Dar parlamentarii sunt cei mai antipatici, deci e normal ca ei să fie primii pedepsiți. Articolul Cum ar putea arăta un for legislativ reformat (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Două piese de bază ale Politehnicii sunt suspendate în meciul de luni, de la Târgu Mureș # Ziarul de Iasi
Luni, după zilele libere primite la finalul partidei de vineri seară, cu FC Bihor, Politehnica Iași a reluat antrenamentele. Principala țintă a perioadei este pregătirea duelului cu ASA Târgu Mureș, care va avea loc luni, de la ora 19:30, în deplasare. Articolul Două piese de bază ale Politehnicii sunt suspendate în meciul de luni, de la Târgu Mureș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un accident stupid, produs din grabă, ar fi putut să-l lase pe un șofer fără palma mâinii stângi. 25% a fost și vina victimei! # Ziarul de Iasi
Un șofer s-a aflat la un pas de a rămâne invalid în urma unui accident stupid. Palma mâinii stângi i-a fost smulsă de una dintre ușile propriei remorci, agățată de un alt șofer. Medicii au reușit totuși să replanteze mâna, dar recuperarea funcțională a rămas doar parțială. Magistrații Judecătoriei au trebuit să decidă cine și cât a greșit. Articolul Un accident stupid, produs din grabă, ar fi putut să-l lase pe un șofer fără palma mâinii stângi. 25% a fost și vina victimei! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Moarte pe șantierul Blu by Himson din Iași, proiectul fiului primarului din Miroslava. Ce a scos la iveală ancheta ITM Iași? # Ziarul de Iasi
Muncitorul mort pe șantierul Blu by Himson nu avea contract de muncă – este concluzia preliminară a ITM Iași, care continuă verificările. Dezvoltatorul Bogdan Niță susține că nu era angajatul său, iar Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Articolul Moarte pe șantierul Blu by Himson din Iași, proiectul fiului primarului din Miroslava. Ce a scos la iveală ancheta ITM Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, va primi un supliment de pedeapsă # Ziarul de Iasi
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El a fost condamnat în lipsă pentru conducere fără permis, judecătorii reușind să afle despre el doar că este plecat în străinătate. După rămânerea definitivă a sentinței, are la dispoziție 7 zile pentru a se preda, în caz contrar urmând să primească un supliment la pedeapsă, pentru evadare. Articolul Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, va primi un supliment de pedeapsă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket. După Lidl, și Kaufland a început să pună bariere de acces la magazinele din Iași # Ziarul de Iasi
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a garanta locuri clienților care vin să cumpere. Kaufland a implementat recent o barieră la magazinul din Tătărași, iar Lidl a luat măsuri similare la mai multe supermarketuri din oraș. Articolul Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket. După Lidl, și Kaufland a început să pună bariere de acces la magazinele din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Analiză Storia: piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest (P) # Ziarul de Iasi
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București. Articolul Analiză Storia: piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
