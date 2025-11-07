Kazahstanul și SUA semnează un memorandum istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice
Financial Intelligence, 7 noiembrie 2025 08:30
Kazahstanul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice pe […]
• • •
Acum 10 minute
08:40
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului trecut # Financial Intelligence
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului […]
08:40
Coridor vertical: Acordul administratorilor privind cererea de aprobare a „Route 2” către autoritățile de reglementare – Semnături astăzi la P-TEC – Produsul va fi disponibil inițial până în aprilie # Financial Intelligence
Administratorii țărilor implicate au ajuns la un consens cu privire la caracteristicile produsului „Route 2" pentru Coridorul Vertical, […]
Acum 30 minute
08:30
Kazahstanul și SUA semnează un memorandum istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice # Financial Intelligence
Acum o oră
08:10
Operatiunea Jupiter 4 – Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA – implicată # Financial Intelligence
08:10
Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați – unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, au fost folosite în alte scopuri # Financial Intelligence
Acum 2 ore
07:30
Sam Altman: OpenAI va obţine venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025 şi vizează ”sute de miliarde” până în 2030 # Financial Intelligence
Acum 4 ore
06:40
Congres PSD -Se alege noua conducere şi se modifică statutul; Sorin Grindeanu – singurul candidat la şefia partidului # Financial Intelligence
06:40
Vaslui: Omul de afaceri Fănel Bogos – arestat preventiv; trei inculpați – plasați sub control judiciar # Financial Intelligence
Acum 12 ore
21:40
Bolojan: TVA și alte taxe nu vor crește anul viitor; condiția este să construim un buget serios # Financial Intelligence
Acum 24 ore
19:40
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex # Financial Intelligence
19:00
Mirela-Adriana Pavel, numită director general provizoriu la Electrocentrale București (ELCEN) # Financial Intelligence
18:50
Președintele organizației PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenței; Barbu, suspendat din toate funcțiile deținute în cadrul PNL # Financial Intelligence
17:00
InfoCons: Peste 4880 de alerte de produse periculoase și neconforme de Black Friday # Financial Intelligence
17:00
Electroputere VFU Pașcani, parte a GRAMPET Group, câștigă pentru a treia oară în fața STB, în procedura de atribuire a contractului de tramvaie pentru București; STB anunță că va contesta decizia CNSC # Financial Intelligence
16:50
OMV și Masdar semnează un acord angajant pentru dezvoltarea și operarea unei noi centrale de hidrogen verde de 140 MW în Austria (comunicat) # Financial Intelligence
16:50
Verdict final în cauza Statul Român vs. Gabriel Resources/ ICCJ a dispus ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator # Financial Intelligence
16:20
15:50
Diana Buzoianu susţine că Programul Rabla ar trebui finanţat mai degrabă prin fonduri europene # Financial Intelligence
15:30
Deutsche Borse şi Nasdaq, anchetate în UE în privinţa cotării, tranzacţionării şi compensării instrumentelor financiare derivate # Financial Intelligence
15:30
Comisia solicită contribuţii cu privire la normele Basel III privind riscul de piaţă pentru bănci # Financial Intelligence
15:10
China vinde obligațiuni în dolari, de 4 miliarde de dolari, pe măsură ce tensiunile cu SUA se diminuează # Financial Intelligence
15:00
Germania își crește importurile de petrol kazah, pe fondul înlocuirii aprovizionării cu petrol rusesc # Financial Intelligence
14:50
Acționarii Antibiotice Iași au votat un nou Consiliu de Administrație, pe 4 ani # Financial Intelligence
14:40
Gastrade: Dinamica dezvoltată în Coridorul Vertical, pentru a deveni principala rută de aprovizionare a regiunii cu GNL american, creează condițiile pentru realizarea celui de-al doilea terminal plutitor până în 2028 # Financial Intelligence
14:30
Ioana Dogioiu: În data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoţit de domnul Bogoş. Motivul audienţei, chestiuni politice, la nivelul filialei # Financial Intelligence
14:30
Papastavrou: Grecia este o poartă esențială pentru Coridorul Vertical; Wright: Grecia dispune de infrastructuri importante pentru gaze naturale # Financial Intelligence
14:20
Polonia lansează un nou program de instruire militară, la care speră să atragă 500.000 de cetăţeni până în 2026 # Financial Intelligence
14:20
Chris Wright: Avem în acest moment o oportunitate extraordinară de a înlocui tot gazul rusesc; Exxon intră în Grecia cu un acord privind gazele naturale care extinde prezența SUA în estul Mediteranei # Financial Intelligence
14:20
13:10
13:00
Reacție Grup Tinmar: În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive; toate verificările s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale # Financial Intelligence
12:40
Parapet construiește în România și Italia centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 80 MWp, pentru Alerion # Financial Intelligence
12:40
Algoritmii administrațiilor fiscale din UE scanează internetul în funcție de numele contribuabilului și intră pe rețelele de socializare (CCF) # Financial Intelligence
12:10
SUA: Secretarul de stat Marco Rubio plănuieşte să viziteze în 2026 cele cinci state din Asia Centrală # Financial Intelligence
11:50
ExxonMobil se alătură proiectului de explorare a gazelor naturale în largul Greciei # Financial Intelligence
10:40
Eazy Asigurări introduce achiziția 100% online pentru eazy CASCO Total, parte din strategia de digitalizare completă a portofoliului companiei # Financial Intelligence
09:40
Asociația Energia Inteligentă: Banii verzi pentru hidrogen verde. România, între finanțări disponibile și blocaje legislative # Financial Intelligence
09:10
China vinde obligațiuni în dolari, de 4 miliarde de dolari, pe măsură ce tensiunile cu SUA se diminuează # Financial Intelligence
09:10
Gabriel-Ioan Avramescu: Viitorul pieței de capital se scrie prin digitalizare, inovație și încredere # Financial Intelligence
09:10
08:50
Patria Bank raportează un portofoliu total de credite performante acordate persoanelor juridice de 2,2 miliarde lei, la nouă luni, în creștere de 19,8% față de 2024 # Financial Intelligence
08:50
Operatiunea Jupiter 4 – Investigații în piața energiei electrice – percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor # Financial Intelligence
08:50
Industria prelucrătoare mondială a continuat să crească în octombrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Ieri
08:40
08:40
ADIPEC – Masdar din Emiratele Arabe Unite va investi în cel mai mare proiect de hidrogen din Austria # Financial Intelligence
07:50
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate / Prejudiciul total estimat depăşeşte 220 de milioane de lei # Financial Intelligence
07:20
CPN al PSD se reuneşte la Vila Lac; se stabilesc detaliile organizatorice pentru congres şi se adoptă modificarea la statut # Financial Intelligence
5 noiembrie 2025
22:10
Preşedintele Pellegrini: Slovacia ar putea accepta GNL din SUA prin Polonia dacă preţurile ar fi “rezonabile” # Financial Intelligence
22:00
Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu # Financial Intelligence
21:30
