Operatorii sistemelor de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina semnează o scrisoare comună prin care solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru produsele de capacitate Ruta 2 și Ruta 3
Financial Intelligence, 7 noiembrie 2025 14:50
Scrisoarea comună a fost semnată în prezența Secretarului Energiei al SUA, Chris Wright, și a Secretarului de Interne
• • •
Acum 15 minute
15:00
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier # Financial Intelligence
Societatea Naţională a Sării – Salrom a depus, vineri, la Comisia Europeană, o nouă cerere de finanţare referitoare
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Congres PSD/ Adrian Năstase: Este nevoie de un partid de stânga puternic, care să-şi reevalueze ideologia # Financial Intelligence
Adrian Năstase, fost premier şi preşedinte al PSD, a declarat vineri că este nevoie de un partid de
Acum 2 ore
14:10
LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale; reacția companiei în contextul perchezițiilor # Financial Intelligence
LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale, a transmis un purtător de cuvânt al
14:10
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene # Financial Intelligence
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01,
13:50
Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme # Financial Intelligence
Majorarea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj,
Acum 4 ore
12:40
Gunvor renunță la oferta de cumpărare a activelor Lukoil după ce SUA o numesc „marioneta Kremlinului” # Financial Intelligence
Traderul elvețian de mărfuri Gunvor a declarat joi că și-a retras propunerea de a cumpăra activele străine ale
12:30
Georgios Stassis, la P-TEC: Sud-estul Europei va fi influențat de două forțe importante, una este AI și nevoia de centre de date, alta va fi electrificarea și rezolvarea conflictului din Ucraina # Financial Intelligence
Sud-estul Europei va fi influențat de două forțe importante, una este AI și nevoia de centre de date,
12:20
P-TEC 2025: S-au semnat acordurile între DEPA Emporia – AKTOR și Venture Global pentru furnizarea de GNL; primul contract pe termen lung în Europa de Sud-Est; memorandum de înțelegere cu România și Ucraina # Financial Intelligence
DEPA Emporia și AKTOR au semnat un acord cu compania Venture Global pentru furnizarea de gaze naturale lichefiate
11:50
ANAT: “Suntem singura țară din Europa care a regresat în turism: de la 3,4 milioane turiști străini înainte de 1990, la 2 milioane după 35 de ani de democrație” # Financial Intelligence
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) trage un semnal de alarma: România este singura țară din Europa
11:30
Mitsotakis la P-TEC: Avem oportunitatea de a redesena harta energetică a Europei de Sud-Est – Grecia, „poartă” naturală pentru gazul american # Financial Intelligence
Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis a exprimat, de la tribuna P-TEC, voința politică de a consolida poziția țării ca
11:30
Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18
Acum 6 ore
11:00
Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, "iar scurgerea de date de la partidul (de
09:50
Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro – delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse) # Financial Intelligence
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați,
09:20
După „post-adevăr” și „narrative shaping”, ce mai înseamnă „realpolitik”? Corneliu PIVARIU # Financial Intelligence
„Între zgomotul narațiunilor și tăcerea faptelor, realpolitik rămâne glasul sobru al realității" Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două
Acum 8 ore
09:00
Grupul Agroland raportează o creștere de 65% a profitului net la 9 luni 2025, la 9,5 mil. lei, și își prezintă strategia de dezvoltare până în 2030 # Financial Intelligence
Agroland Business System a raportat, la nivel consolidat, vânzări de 299 mil. lei, în creștere cu 13% față
08:50
Tesla anunță că acționarii au aprobat planul salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk # Financial Intelligence
Tesla a declarat că acționarii au votat în favoarea planului salarial de aproape 1 trilion de dolari al
08:40
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului trecut # Financial Intelligence
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului
08:40
Coridor vertical: Acordul administratorilor privind cererea de aprobare a „Route 2” către autoritățile de reglementare – Semnături astăzi la P-TEC – Produsul va fi disponibil inițial până în aprilie # Financial Intelligence
Administratorii țărilor implicate au ajuns la un consens cu privire la caracteristicile produsului „Route 2" pentru Coridorul Vertical,
08:30
Kazahstanul și SUA semnează un memorandum istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice # Financial Intelligence
Kazahstanul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice pe
08:10
Operatiunea Jupiter 4 – Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA – implicată # Financial Intelligence
Operaţoiunea JUPITER, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a
08:10
Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați – unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, au fost folosite în alte scopuri # Financial Intelligence
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la combinatul siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare,
07:30
Sam Altman: OpenAI va obţine venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025 şi vizează ”sute de miliarde” până în 2030 # Financial Intelligence
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligenţă artificială este pe cale să
Acum 12 ore
06:40
Congres PSD -Se alege noua conducere şi se modifică statutul; Sorin Grindeanu – singurul candidat la şefia partidului # Financial Intelligence
Social-democraţii se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-şi alege o nouă conducere şi pentru modificarea Statutului formaţiunii.
06:40
Vaslui: Omul de afaceri Fănel Bogos – arestat preventiv; trei inculpați – plasați sub control judiciar # Financial Intelligence
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost arestat preventiv
Acum 24 ore
21:40
Bolojan: TVA și alte taxe nu vor crește anul viitor; condiția este să construim un buget serios # Financial Intelligence
Taxa pe valoarea adăugată sau alte taxe nu vor crește anul viitor, condiția de bază fiind însă 'un
19:40
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex # Financial Intelligence
Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au acordat autorizările şi avizele necesare pentru finalizarea tranzacţiei prin
19:00
Mirela-Adriana Pavel, numită director general provizoriu la Electrocentrale București (ELCEN) # Financial Intelligence
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) anunță numirea doamnei Mirela-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu, începând cu data
18:50
Președintele organizației PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenței; Barbu, suspendat din toate funcțiile deținute în cadrul PNL # Financial Intelligence
Președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi,
17:00
InfoCons: Peste 4880 de alerte de produse periculoase și neconforme de Black Friday # Financial Intelligence
Black Friday se apropie cu pași repezi și mai ales în această perioadă, trebuie să fim atenți la
17:00
Electroputere VFU Pașcani, parte a GRAMPET Group, câștigă pentru a treia oară în fața STB, în procedura de atribuire a contractului de tramvaie pentru București; STB anunță că va contesta decizia CNSC # Financial Intelligence
Compania Electroputere VFU Pașcani, membră a grupului GRAMPET, a obținut a treia decizie favorabilă de la Consiliul Național
16:50
OMV și Masdar semnează un acord angajant pentru dezvoltarea și operarea unei noi centrale de hidrogen verde de 140 MW în Austria (comunicat) # Financial Intelligence
Compania austriacă OMV și Masdar, lider global în domeniul energiei curate, au semnat un acord angajant, pentru înființarea
16:50
Verdict final în cauza Statul Român vs. Gabriel Resources/ ICCJ a dispus ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator # Financial Intelligence
În procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în
16:20
InterCapital ETF, primul furnizor internațional de ETF-uri din România, anunță listarea a două noi fonduri tranzacționate la bursă
15:50
Diana Buzoianu susţine că Programul Rabla ar trebui finanţat mai degrabă prin fonduri europene # Financial Intelligence
Programul Rabla ar trebui finanţat mai degrabă prin fonduri europene, a afirmat, joi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care
15:30
Deutsche Borse şi Nasdaq, anchetate în UE în privinţa cotării, tranzacţionării şi compensării instrumentelor financiare derivate # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis joi o o anchetă antitrust privind o posibilă coluziune (înţelegere secretă, n.r.) între Deutsche
15:30
Comisia solicită contribuţii cu privire la normele Basel III privind riscul de piaţă pentru bănci # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat joi o consultare specifică privind cadrul prudenţial pentru riscul de piaţă pentru bănci, revizuirea
Ieri
15:10
China vinde obligațiuni în dolari, de 4 miliarde de dolari, pe măsură ce tensiunile cu SUA se diminuează # Financial Intelligence
China a vândut obligațiuni în dolari în valoare de 4 miliarde de dolari, jumătate din acestea fiind evaluate
15:00
Germania își crește importurile de petrol kazah, pe fondul înlocuirii aprovizionării cu petrol rusesc # Financial Intelligence
Germania și-a mărit semnificativ importurile de petrol kazah, recepționând 225.000 de tone prin conducta Drujba în octombrie, cu
14:50
Acționarii Antibiotice Iași au votat un nou Consiliu de Administrație, pe 4 ani # Financial Intelligence
Acționarii Antibiotice Iași au votat, în Adunarea Generală de azi, un nou Consiliu de Administrație, pe 4 ani,
14:40
Gastrade: Dinamica dezvoltată în Coridorul Vertical, pentru a deveni principala rută de aprovizionare a regiunii cu GNL american, creează condițiile pentru realizarea celui de-al doilea terminal plutitor până în 2028 # Financial Intelligence
Dinamica care se dezvoltă în Coridorul Vertical, pentru a deveni principala rută de aprovizionare a regiunii cu GNL
14:30
Ioana Dogioiu: În data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoţit de domnul Bogoş. Motivul audienţei, chestiuni politice, la nivelul filialei # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu,
14:30
Papastavrou: Grecia este o poartă esențială pentru Coridorul Vertical; Wright: Grecia dispune de infrastructuri importante pentru gaze naturale # Financial Intelligence
Rolul deosebit de important pe care îl joacă Grecia în reducerea dependenței Europei de gazul natural rusesc, cu
14:20
Polonia lansează un nou program de instruire militară, la care speră să atragă 500.000 de cetăţeni până în 2026 # Financial Intelligence
Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu
14:20
Chris Wright: Avem în acest moment o oportunitate extraordinară de a înlocui tot gazul rusesc; Exxon intră în Grecia cu un acord privind gazele naturale care extinde prezența SUA în estul Mediteranei # Financial Intelligence
Exxon și Chevron își extind prezența în estul Mediteranei Acordul a fost lăudat de delegația SUA în Grecia
14:20
Banca Angliei a votat joi menținerea ratelor dobânzilor constante, potrivit CNBC. Din comitetul de politică monetară al Băncii
13:10
COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AEROSTAR S.A. BACĂU "Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A. BACĂU
13:00
Reacție Grup Tinmar: În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive; toate verificările s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale # Financial Intelligence
În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive; toate verificările
12:40
Parapet construiește în România și Italia centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 80 MWp, pentru Alerion # Financial Intelligence
Parapet, contractor EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, anunță semnarea a șapte contracte cu Alerion, companie italiană din
12:40
Algoritmii administrațiilor fiscale din UE scanează internetul în funcție de numele contribuabilului și intră pe rețelele de socializare (CCF) # Financial Intelligence
Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul
