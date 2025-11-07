ANAT: “Suntem singura țară din Europa care a regresat în turism: de la 3,4 milioane turiști străini înainte de 1990, la 2 milioane după 35 de ani de democrație”

08:50

Patria Bank raportează un portofoliu total de credite performante acordate persoanelor juridice de 2,20 miliarde lei, la nouă […] The post Patria Bank raportează un portofoliu total de credite performante acordate persoanelor juridice de 2,2 miliarde lei, la nouă luni, în creștere de 19,8% față de 2024 appeared first on Financial Intelligence.