Black Friday 2025 la eMAG: Cele mai mari reduceri la televizoare, telefoane și laptopuri
Adevarul.ro, 7 noiembrie 2025 10:00
eMAG a dat startul celei mai așteptate campanii de reduceri din an – Black Friday 2025, iar ofertele sunt mai spectaculoase ca niciodată. Cu peste 2,2 milioane de produse la promoție, dintre care 1,5 milioane la cel mai mic preț din an.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:15
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Adevarul.ro
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu reducere de 30%, valabile 3 luni..
10:15
Emeric Ienei va fi înmormântat alături de fosta sa soție. Povestea emoționantă a legendei ce va rămâne veșnic în Oradea # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Acum 30 minute
10:00
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin.
10:00
Au fost identificați cei trei piloți care au murit în accidentul aviatic al companiei UPS. O femeie este dată dispărută și acum # Adevarul.ro
Cei trei piloți morți în urma prăbușirii unui avion UPS într-o explozie violentă în Kentucky la începutul acestei săptămâni au fost identificați. O mamă a doi copii, dată dispărută, se crede că se află printre victimele de la sol.
10:00
Acum o oră
09:45
Metrorex anunță restricții temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni # Adevarul.ro
Metrorex a făcut, vineri, precizări cu privire la restricțiile temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.
09:45
„Regele asfaltului” din România construiește un oraș pentru angajații săi, pe aproape 200 de hectare, cu locuințe, școli și căi ferate. Autoritățile locale și-au dat acceptul # Adevarul.ro
Firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu va începe în 2026 construirea unui oraș dedicat angajaților societății UMB Spedition, la nord de orașul Adjud, județul Vrancea, pe o suprafață de 192 de hectare.
09:45
Victorie cu scandal la Viena: Rădoi eliminat după doar 19 minute. Oltenii s-au impus într-un meci ce a înregistrat 10 cartonașe galbene # Adevarul.ro
Alb-albaștrii lui Mirel Rădoi au obținut cele trei puncte din confruntarea cu austriecii.
09:30
Congresmenii americani îi cer secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România: „Decizia oferă muniție suplimentară Kremlinului” # Adevarul.ro
Mai mulți congresmeni americani îi cer secretarului Apărării, Pete Hegseth, să renunțe la planul de retragere a celor 700 de militari americani din România.
Acum 2 ore
09:15
Oltenii fac senzație în Europa: victorie cu Rapid Viena, socotit cel mai tare adversar înfruntat în Conference League # Adevarul.ro
Rapid Viena era considerat de antrenorul Mirel Rădoi, 44 de ani, cel mai puternic adversar întâlnit în Europa în acest sezon.
09:15
Atenționare MAE pentru șoferii români care merg în Bulgaria. Eventualele amenzi de circulație se plătesc pe loc, doar cu cardul # Adevarul.ro
Autoritățile de la sud de Dunăre au schimbat regulile de circulație, iar amenzile nu mai pot fi plătite ulterior. Noile prevederi obligă conducătorii auto fără domiciliu în Bulgaria să achite contravențiile pe loc, exclusiv prin card bancar, direct la echipajul de poliție.
09:15
Black Friday 2025. Reduceri uriașe pe 7 noiembrie la milioane de produse și premii speciale # Adevarul.ro
eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua în care promite cele mai multe reduceri din an din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace.
09:00
Nancy Pelosi pune capăt unei cariere legendare în Camera Reprezentanților SUA. Anunțul făcut de politiciană # Adevarul.ro
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA şi una dintre cele mai puternice figuri din politica democrată a ultimelor decenii, a anunţat joi că nu va mai candida pentru realegere în scrutinul de la jumătatea mandatului prezidenţial.
08:45
Incident în timpul unui conferințe în Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit lângă Donald Trump. Reacția președintelui SUA # Adevarul.ro
În timpul unei conferințe de presă susținute de președintele american Donald Trump, unul dintre invitați s-a prăbușit brusc.
08:45
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vreme ceva mai caldă toată luna noiembrie # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis estimări pentru intervalul 10 noiembrie - 8 decembrie 2025, indicând temperaturi ușor superioare mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.
08:30
Ce a determinat-o pe Simone Biles să apeleze la bisturiu. Trei intervenții estetice pentru cea mai premiată gimnastă din lume: „N-ai ghici două dintre operații” # Adevarul.ro
Cea mai medaliată gimnastă din istorie la vârsta de doar 28 de ani, și-a șocat comunitatea online.
Acum 4 ore
08:15
Poliția europeană vrea să folosească inteligența artificială pentru a combate criminalitatea # Adevarul.ro
Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene vrea să accelereze modul în care poate accesa instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a lupta împotriva infracțiunilor grave, a declarat un oficial de rang înalt.
08:00
Black Friday 2025: Cele mai avantajoase oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta sau Esteto cu reduceri de până la 66% # Adevarul.ro
Profită de Black Friday 2025 și descoperă cele mai bune oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta și Esteto. Reduceri de până la 66% pentru păr drept, bucle sau volum, ideale pentru uz personal sau cadou!
07:45
Anul retragerilor din tenisul românesc. Sportul alb nu are asigurate prezentul și viitorul # Adevarul.ro
După Simona Halep în februarie, Marius Copil a decis să-și pună racheta-n cui, la vârsta de 35 de ani, iar sportul alb pare fără prezent și fără viitor în România.
07:30
Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați, în urma unor acuzații de delapidare. Ar fi dispărut 300 de milioane de euro de la Eximbank # Adevarul.ro
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la combinatul siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank au fost delapidate. Este vorba despre o sumă de aproximativ 292 milioane de euro.
07:00
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii.
06:45
Schema piramidală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează noile țepe online # Adevarul.ro
Că internetul e plin de capcane și metode de înșelăciune știm cu toții. Acum, pe rețeaua Telegram apar tot mai multe grupuri în care ești adăugat și ți se promit recompense financiare în schimbul unor sarcini cât se poate de simple.
06:45
Austeritate cu mănuși. Un celebru economist critică dur reforma menită să nu supere primarii: „E o glumă” # Adevarul.ro
Acordul la care ar fi ajuns coaliția de guvernare privind reforma administrației publice arată că nota de plată a austerității o va plăti tot mediul privat, susține economistul Radu Nechita. Dilema reformei fără a supăra primarii este o problemă a alegătorului român, care preferă să fie mințit.
Acum 6 ore
06:15
La Vancouver, locuitorii se pregătesc pentru „Big One” — cutremurul major care ar putea lovi oricând coasta Pacificului # Adevarul.ro
Pe coasta de vest a Americii de Nord, amenințarea unui cutremur uriaș este cât se poate de reală. În Columbia Britanică, locuitorii din Vancouver trăiesc de ani buni cu ideea că „Big One”, un seism devastator de magnitudine aproape 9, ar putea lovi oricând.
05:45
Portret de candidat. Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar al Capitalei # Adevarul.ro
Cătălin Drulă este între primii care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa a fost oficializată pe 2 noiembrie, în cadrul unui eveniment USR la care a participat și președintele Nicușor Dan.
05:15
Schema din energie care a păcălit statul, explicată pe înțelesul tuturor. Cum se umflă artificial costurile pentru a lua bani de la buget # Adevarul.ro
Experții în energie au explicat modalitatea prin care grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, a reușit să crească ilegal prețurile energiei electrice de patru ori, în perioada în care statul implementase schema de plafonare și compensare.
05:00
Tot mai mulți români își instalează centrale termice, operațiune care presupune, pe lângă prețul aparatului și alte costuri care privesc manopera și instalația.
04:45
Fără surprize la Congresul PSD de astăzi: Grindeanu candidează singur. Cum se modifică statutul partidului # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, va candida singur la șefia partidului în Congresul de astăzi Cu această ocazie, social-democrații vor vota și noua echipă de conducere, dar și modificarea statutului.
Acum 8 ore
04:15
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie # Adevarul.ro
Securitatea, organismul de represiune care a declanșat, mai ales în anii 50, un adevărat genocid împotriva poporului român, se baza, așa cum arată studiile de specialitate, pe mulți indivizi fără școală, necalificați, din familii sărace, dar care dovedeau lipsă de empatie și cruzime.
03:15
Suplimentele de melatonină, periculoase pentru sănătate? Studiul controversat care circulă pe internet # Adevarul.ro
O analiză desfășurată pe o perioadă de cinci ani, care a inclus peste 130.000 de adulți cu insomnie, a constatat că utilizarea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă și deces.
02:45
Misterioasa statuie a lui Ioan de Hunedoara, ridicată de pe cel mai înalt turn al Castelului Corvinilor. Cum a ajuns acolo # Adevarul.ro
Cea mai veche statuie a lui Ioan de Hunedoara are o istorie aparte. Vreme îndelungată, monumentul emblematic așezat pe cel mai înalt turn al Castelului Corvinilor a stârnit controverse, mulți români și turiști întrebându-se cine este „străjerul” de bronz și cum a ajuns acolo.
02:45
Escrocheriile mariajelor cu soldați ruși au luat amploare în Rusia. Rusoaicele care se căsătoresc pentru primi beneficiile plătite de statul rus pentru rudele celor căzuți în luptă sunt cunoscute drept „văduvele negre”, relatează WSJ.
Acum 12 ore
02:15
Gelul de curățare auto care a devenit viral pe TikTok. Trucul simplu care face interiorul mașinii să arate ca nou # Adevarul.ro
Descoperă gelul de curățare auto viral pe TikTok: elimină praful și murdăria din cele mai greu accesibile locuri din interiorul mașinii tale.
01:45
Turismul intern a scăzut puternic și în „a patra lună de vară”. Județele-surpriză care rup trendul # Adevarul.ro
Turismul intern înregistrează cele mai slabe cifre de după pandemie, și în luna septembrie continuând tendința de scădere remarcată încă de la începutul verii. Numărul de turiști a scăzut în județe cunoscute ca destinații turistice, în timp ce în top-ul creșterilor sunt adevărate surprize.
01:15
„Ar fi bine ca directorii din învățământul preuniversitar să aibă maxim două mandate?” Este întrebarea care a arătat câte nemulțumiri sunt în rândul profesorilor. Profilul de competențe ar trebui să conteze, altfel vom avea un nou concurs în orb, atrage atenția reprezentantul directorilor.
00:45
Sarkozy trăiește doar cu iaurturi în închisoare. Fostul președinte al Franței refuză mâncarea de teamă că ar putea fi otrăvit # Adevarul.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție, refuză mâncarea din penitenciarul La Santé, de teama unei posibile otrăviri. De mai bine de două săptămâni, politicianul ar trăi aproape exclusiv cu iaurturi, scrie Le Point.
00:30
Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție sunt sub control judiciar # Adevarul.ro
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.
00:15
Uraganul Melissa a lăsat în urmă „o suferinţă acută”. Cinci milioane de tone de moloz blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale, în Jamaica # Adevarul.ro
Trecerea uraganului Melissa în Jamaica a creat aproape cinci milioane de tone de moloz care blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale.
00:15
7 noiembrie: Ziua în care s-a născut Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică # Adevarul.ro
Pe 7 noiembrie 1867 se năștea Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică. În aceeași zi, în 1911, se naște cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu, iar în 1916, filosoful și eseistul Mihai Șora.
00:15
Românii încep să devină mai atenți atunci când fac cumpărături online, inclusiv de pe site-uri web sau aplicații de încredere (64%) și evită să dea click pe link-urile din e-mailuri sau reclame pe rețelele sociale (36%), verificând adresa URL a site-ului web (22%).
6 noiembrie 2025
23:45
George Simion insistă cu blocurile pentru migranți, după ce Ciucu l-a contrazis: „Îl aștept pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu” # Adevarul.ro
George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat pe liderul AUR că minte „cu bună știință și fără jenă” când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.
23:15
Ionuț Moșteanu, întrebat despre un posibil atac asupra României: „Te atacă cine și cât de tare?” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu a fost întrebat, joi seară, la Digi24, cât de repede ar ajunge sprijinul militar al aliaților pe teritoriul țării, în cazul unui atac. Ministrul Apărării a explicat că forțele Alianței sunt deja prezente aici și pot interveni rapid.Citește m
22:45
Omul de afaceri Avram Gal, întâlnire cu fiul președintelui Donald Trump. „Împreună putem aprinde din nou flacăra dezvoltării” # Adevarul.ro
Fost consilier în Parlamentul României și un influent om de afaceri, Avram Gal a avut o întrevedere cu Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump.
22:45
Grindeanu candidează la şefia PSD cu moţiunea „Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu candidează la președinția PSD la congresului extraordinar de vineri, 7 noiembrie, cu moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”
22:45
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni, mai multe companii mari din România au anunțat valuri de concedieri. Bosh, Amazon, Aptiv, Oracle, iar recent și OMV Petrom, au început disponibilizări pe bandă rulantă. Analiștii spun că totul pleacă de la instabilitatea legislativă și în special despre creșterea taxelor.
22:30
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala # Adevarul.ro
Scandalul care a izbucnit la Miss Universe 2025 umbreşte una dintre cele mai cunoscute competiţii de frumuseţe. Reprezentanta Mexicului a fost umilită public de directorul concursului, moment care a provocat revoltă și un val de solidaritate printre participante, dar şi în mediul online.
22:15
Locuințele, noua bombă socială. Andrei Caramitru avertizează: „Orice altceva nu poate funcționa” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru avertizează că, pe fondul cererii tot mai mari de locuințe și al blocării dezvoltării unor cartiere de către activiști civici, prețurile imobiliare cresc accelerat. Această presiune generează frustrare în rândul populației, care ajunge să se îndrepte spre votul extremist
22:15
Ministerul Transporturilor propune un nou ajutor de stat de 114 milioane de lei pentru TAROM. Banii vor fi luați din Fondul de rezervă # Adevarul.ro
Compania TAROM, prin Ministrul Transportului, a cerut Guvernului o nouă tranșă din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, pentru a-și continua restructurarea.
22:00
Un bărbat care săpa o piscină a găsit o comoară de 700.000 de euro în curtea sa. Ce se întâmplă cu lingourile # Adevarul.ro
Un bărbat a făcut o descoperire uluitoare, în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa: o comoară de sute de mii de euro, ascunsă în pungi de plastic.
21:45
Un studiu realizat de YouGov în șase țări arată că danezii sunt cei mai predispuși să aprobe nudismul și să defileze goi în public.
