Tarom cere încă 114.000.000 lei din ajutorul de stat. Membrii CA și-au dublat indemnizația: 24.148 lei/lună
Newsweek.ro, 7 noiembrie 2025 11:20
Compania aeriană Tarom a cerut Guvernului o nouă tranșă, de 114.000.000 lei, din ajutorul de stat ap...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
11:40
Fost șef NATO cere un scut aerian al Alianței pentru România și celelate state vecine cu Ucraina # Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost șef NATO în perioada 2009 și 2014, cere un scut aerian al Alianței pentr...
11:40
Revoltă în Congresul SUA împotriva retragerii trupelor SUA din România: „Bucureștiul, un aliat cheie în NATO” # Newsweek.ro
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România a declanșat o revoltă la Wash...
Acum o oră
11:20
Tarom cere încă 114.000.000 lei din ajutorul de stat. Membrii CA și-au dublat indemnizația: 24.148 lei/lună # Newsweek.ro
Compania aeriană Tarom a cerut Guvernului o nouă tranșă, de 114.000.000 lei, din ajutorul de stat ap...
11:10
România instalează sistemul american Merops cu AI la granița NATO. „Zidul anti-drone” distruge autonom țintele # Newsweek.ro
România și Polonia vor amplasa sistemul american Merops, o tehnologie avansată de apărare împotriva ...
11:00
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic, ploi torențiale dar și ninsori în unele zone din țară....
Acum 2 ore
10:50
Trafic de arme la granița cu Bulgaria. 131 de pistoale letale, descoperite în camionul unui turc, la Calafat # Newsweek.ro
Un cetățean turc a fost reținut după ce polițiștii au descoperit în camionul său 131 de pistoale let...
10:50
Purcari, cel mai important producător vinicol din Europa Centrală și de Est, preluat de un grup polonez # Newsweek.ro
Cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară, Maspex, preia cel mai important producăto...
10:40
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați. Prejudiciu 300.000.000 €. Dosarul vizează și compania Gazprom # Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare la nivel național. Una dinte acestea are loc la Combinatul Siderurgic G...
10:20
Bulgar prins cu droguri de mare risc ascunse în portbagaj. Cum l-au descoperit polițiștii de frontieră? # Newsweek.ro
Un cetățean bulgar a fost arestat după ce a fost prins cu droguri în timp ce încerca să intre în Rom...
10:20
FOTO Primul troleibuz chinezesc Yutong U12, de 640.000 € bucata, pentru București e gata. Cum se fabrică? # Newsweek.ro
Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze chinezești Yutong U12, la 640.000 € bucata, fără TVA,...
10:10
Uită de vinul fiert pentru serile reci de iarnă. O nouă băutură fierbinte îi ia locul. E gata în 15 minute # Newsweek.ro
Vinul fiert e vedeta băuturilor iarna. Însă acum, altcineva i-a luat locul. Este foarte aromată și s...
10:00
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi? # Newsweek.ro
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi?...
Acum 4 ore
09:50
Țeapa digitală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează „metoda recompenselor” # Newsweek.ro
Tot mai mulți români cad pradă unor scheme piramidale de pe Telegram, unde li se promit câștiguri ra...
09:40
Locuri de muncă bine plătite pentru care nu ai nevoie de facultate. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Facultatea este o oportunitate fenomenală de a te dezvolta și de a deveni persoana care vrei să devi...
09:30
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie și anxietate socială. Cum pot fi prevenite tulburările mintale # Newsweek.ro
Numărul tinerilor români care se confruntă cu depresie și anxietate este în creștere alarmantă, potr...
09:10
Rusia pregătește teste nucleare la 900 km de UE. Putin ar vrea o „detonare atmosferică” de intimidare # Newsweek.ro
Rusia a început oficial pregătirile pentru efectuarea unor teste nucleare complete la poligonul Nova...
09:00
Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani # Newsweek.ro
Coria Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza v...
08:50
Cel puţin cinci persoane au murit în Vietnam după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile de coastă c...
08:40
Panică pe aeroportul din Bruxelles. Trafic aerian suspendat, după apariția unei drone suspecte # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt, joi seară, pe aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, după ce...
08:30
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit. Preş...
08:20
Congres PSD 2025: Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului: „Începem un nou capitol pentru PSD” # Newsweek.ro
Partidul Social Democrat își alege, vineri, noua conducere în cadrul Congresului extraordinar de la ...
08:10
Furncile roșii de foc au invadat Europa. Pot provoca daune imense și sunt mortale. Pot ajunge în România? # Newsweek.ro
venite din America de Sud, Furncile roșii de foc au ajuns în Europa și pot provoca daune imense. Fur...
Acum 6 ore
07:50
Omul de afaceri Fănel Bogos - arestat preventiv; trei inculpați - plasați sub control judiciar # Newsweek.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost ar...
07:40
Ce amendă riscă românii care aruncă frunzele uscate la tomberon? Nu sunt considerate gunoi menajer # Newsweek.ro
Toamna, frunzele căzute pot crea probleme dacă sunt aruncate la tomberon. Legea prevede amenzi pentr...
07:30
Ce face statul român să clarifice situația afacerilor Lukoil în România după sancțiunile americane? Nimic # Newsweek.ro
Nici o autoritate a statului român nu întreprinde nici un fel de acțiune pentru a clarifica situația...
07:20
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți # Newsweek.ro
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săg...
07:10
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii DOCUMENT # Newsweek.ro
Aproape 90 de dosare au fost doar ieri pe masa jduecătorilor CCR. Pensionari individual sau în grup ...
07:00
Afinele sunt un adevărat aliat al sănătății: pline de vitamine, antioxidanți și fibre, întăresc imun...
Acum 24 ore
22:20
Ilie Bolojan, înainte de Congresul PSD: "Le doresc cu toată consideraţia succes şi responsabilitate" # Newsweek.ro
Prim-ministrul lie Bolojan, lider al PNL, a transmis un mesaj, înainte de Congresul PSD: "Le doresc ...
21:50
Minele de cărbune inundate din Marea Britanie ar putea furniza căldură ieftină, cu emisii reduse de carbon # Newsweek.ro
Minele de cărbune care au fost inundate, din Marea Britanie, ar putea să furnizeze căldură ieftină, ...
21:40
VIDEO Avion militar al Rusiei cu echipaj la bord, doborât în Sudan cu sistem antiaerian din China # Newsweek.ro
Forțele antiguvernamentale din Sudan au doborât un avion Il-76 cu echipaj rusesc la bord, folosind u...
21:30
„Mitul ținutului limbii”: ce trebuie să faci cu adevărat când cineva leșină. Explicațiile medicului Diana Cimp # Newsweek.ro
Când cineva își pierde cunoștința sau leșină, instinctul multora este să încerce să-i „țină limba” p...
21:20
Ilie Bolojan: Anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. "Să construim un buget serios" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. "Să constru...
21:10
Cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deutsche Börse # Newsweek.ro
Suspecţi de cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deu...
20:50
Cine sunt escrocii care au lipit false coduri QR pe panourile de parcare din Sectorul 1 # Newsweek.ro
Cine sunt escrocii care au avut ideea să lipească false coduri QR, pe panourile de parcare din Secto...
20:40
Acţiunile Gabriel Resources sunt sub sechestru asigurător, ca garanţie necesară pentru recuperarea creanţelor # Newsweek.ro
Înalta Curte a decis ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garan...
20:30
Mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum pot trece fără probleme de RAR # Newsweek.ro
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul est...
20:20
VIDEO Sebastian Burduja: "Să depindem mai mult de noi înșine și nu să depindem de alții" # Newsweek.ro
Fostul ministru al Energiei, liberalul Sebastian Burduja, spune că România trebuie să depindă mai mu...
20:10
VIDEO Alexandru Georgescu (ICI): Avem rol de coordonare pe protecția infrastructurilor critice de Energie # Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, senior expert la ICI Bucureşti, spune că entitatea are rol de coordonare în pro...
19:50
FOTO O femeie gardian a sedus un deținut. Camerele i-au surpris în debara. Ea a intrat la pușcărie, el a ieșit # Newsweek.ro
O polițistă de închisoare care „s-a îndrăgostit cu adevărat” de un deținut a fost condamnată la înch...
19:40
Metoda prin care poți tăia ceapa fără să îți dea lacrimile. Cum trebuie să fie cuțitul? # Newsweek.ro
Metoda prin care poți tăia ceapa fără să îți dea lacrimile. Cum trebuie să fie cuțitul? Cercetătorii...
19:30
Secretarul NATO, București: „Alianța depășește Rusia în muniție. Avem armament mai mult ca niciodată” # Newsweek.ro
NATO a depășit Rusia în producția de muniție după ani de întârziere, a declarat secretarul general M...
19:20
Supermarket, amendat din cauză că vindea jeleuri ale căror ambalaje aveau desenate frcute. Aveau E-uri # Newsweek.ro
Inspectorii Protecției Consumatorului au amendat un supermarket în care fructele de pe pungile de je...
19:20
Este bine să-ți săruți pisica pe botic? Află ce spun veterinarii despre alintatul felinelor # Newsweek.ro
Este bine să-ți săruți pisica pe botic? Află ce spun veterinarii despre alintatul felinelor. Descope...
19:00
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la Adunar...
19:00
Serghei Lavrov nu mai e în grațiile lui Putin. Cu le l-a supărat ministrul de Externe pe liderul de la Kremlin # Newsweek.ro
Lavrov, care a condus Ministerul de Externe al Rusiei timp de peste două decenii, a lipsit în mod no...
18:50
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată cu maia # Newsweek.ro
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată c...
18:40
Costul dronei Chinei Feilong-300D, de 7 ori mai mic decât cel al Shahed. Este letală la numai 10.000$ # Newsweek.ro
China are propria copie a rachetelor Shahed, la un preț extrem de mic, de aproximativ 7 ori mai ieft...
18:20
Horoscop weekend 8-9 noiembrie Probleme pentru Leu pe TikTok. Fecioară, parte de drame. Bani pentru Balanța # Newsweek.ro
Mâine e ultima zi de muncă. Așa că trebuie să știti ce vă rezervă astrele. Avem Horoscop weekend 8-9...
18:10
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ceremonie # Newsweek.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.