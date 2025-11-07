Radu Mazăre a făcut un complex turistic de milioane € din salariul de primar. De la stat a furat 110.000.000€
Newsweek.ro, 7 noiembrie 2025 14:50
Radu Mazăre a fost condamnat la pușcărie și eliberat condiționat fără să plătească un prejudiciu de ...
Acum 5 minute
15:10
Lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026. Ce jucători a ales Mircea Lucescu? # Newsweek.ro
Lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026. Ce jucători a ales Mircea Lucescu...
Acum 30 minute
14:50
Radu Mazăre a făcut un complex turistic de milioane € din salariul de primar. De la stat a furat 110.000.000€ # Newsweek.ro
Radu Mazăre a fost condamnat la pușcărie și eliberat condiționat fără să plătească un prejudiciu de ...
Acum o oră
14:40
Uniunea Europeană înăspreşte regulile pentru vizele acordate cetăţenilor ruşi, cu anumite excepții # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte în privinţa vizelor acordate cetăţenilor ruşi, argume...
14:30
VIDEO „Minune”, pentru șoferi. Localitatea Brănești, de lângă București, poate fi ocolită parțial pe centură # Newsweek.ro
Vineri, 7 noiembrie 2025, la ora 13.00, s-a întâmplat o „minune” pentru șoferi. A fost deschisă circ...
14:20
Sorin Grindeanu, discurs în congresul PSD: „Trebuie să fim pregătiți., să ne asumăm o direcție clară” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu devine președintele PSD după aproape jumătate de an de interimat. El a ținut un disc...
Acum 2 ore
14:10
Trump își extinde influența în imperiul lui Putin. Acorduri economice și militare cu liderii din Asia Centrală # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii celor cinci foste republici so...
14:10
CCR a motivat de ce nu a tăiat pensiile speciale. „Se afectează grav independența justiției” # Newsweek.ro
CCR a reușit să motiveze de ce a respins legea de tăiere a pensiilor speciale.
14:00
Monedă lansată de BNR, cu ocazia Centenarului Federației Române de Șah. Vor fi doar 5.000 de exemplare # Newsweek.ro
O monedă rară din tombac cuprat, dedicată împlinirii a 100 de ani de la înființarea Federației Român...
13:50
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii? # Newsweek.ro
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii? Newswe...
13:30
Rusia cere clarificări Serbiei, după ce Vucic a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE # Newsweek.ro
Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintel...
13:20
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: Poate duce oamenii în șomaj. Ce se va întâmpla la 1 ianuarie? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie necesită discuții, avertizând c...
Acum 4 ore
13:10
Nicușor Dan, despre pensiile speciale: „Discuţiile se apropie de un compromis”. Ce spune despre banii din PNRR # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat, despre reforma pensiilor speciale, că „discuţiile se apropie de un compromis”...
13:00
Ajutorul de deces 2025. Cine beneficiază, ce condiții trebuie îndeplinite și care este suma acordată # Newsweek.ro
În 2025, ajutorul de deces acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a fost majorat pentr...
12:50
Măsuri noi privind cazuri de comportamente inadecvate în şcoli. Ce vrea să facă ministrul Educației # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează "atent" cazurile de comportamente inadecvate în şco...
12:40
Schimbare majoră la pensie. Ce procent vor păstra pensionarii din pensie dacă se angajează după 65 de ani? # Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis luna aceasta prin ordin al guvernului Bolojan. Va fi o sc...
12:30
Avertisment dur al unui general german: „Rusia ar putea lansa oricând un atac limitat asupra NATO” # Newsweek.ro
Generalul-locotenent Alexander Sollfrank avertizează că Rusia dispune de resursele necesare pentru a...
12:20
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat în SUA să-i ceară lui Trump derogări pentru petrolul din Rusia # Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat la Casa Albă, în principal pentru ...
12:10
Cele mai frecvente escrocherii de Black Friday. Cum te ferești de țepele online? Ce faci dacă ai fost păcălit? # Newsweek.ro
Black Friday a devenit în România un adevărat fenomen, așteptat de milioane de oameni în căutare de ...
12:00
Sorin Moldovan, MApN: SUA să „anuleze” retragerea trupelor. Alimentează propaganda Rusiei despre ruperea NATO # Newsweek.ro
Trimiterea acasă a 800 de soldați „nu este un semn bun în relația noastră bilaterală”, avertizează m...
11:40
Fost șef NATO cere un scut aerian al Alianței pentru România și celelate state vecine cu Ucraina # Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost șef NATO în perioada 2009 și 2014, cere un scut aerian al Alianței pentr...
11:40
Revoltă în Congresul SUA împotriva retragerii trupelor SUA din România: „Bucureștiul, un aliat cheie în NATO” # Newsweek.ro
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România a declanșat o revoltă la Wash...
11:20
Tarom cere încă 114.000.000 lei din ajutorul de stat. Membrii CA și-au dublat indemnizația: 24.148 lei/lună # Newsweek.ro
Compania aeriană Tarom a cerut Guvernului o nouă tranșă, de 114.000.000 lei, din ajutorul de stat ap...
Acum 6 ore
11:10
România instalează sistemul american Merops cu AI la granița NATO. „Zidul anti-drone” distruge autonom țintele # Newsweek.ro
România și Polonia vor amplasa sistemul american Merops, o tehnologie avansată de apărare împotriva ...
11:00
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic, ploi torențiale dar și ninsori în unele zone din țară....
10:50
Trafic de arme la granița cu Bulgaria. 131 de pistoale letale, descoperite în camionul unui turc, la Calafat # Newsweek.ro
Un cetățean turc a fost reținut după ce polițiștii au descoperit în camionul său 131 de pistoale let...
10:50
Purcari, cel mai important producător vinicol din Europa Centrală și de Est, preluat de un grup polonez # Newsweek.ro
Cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară, Maspex, preia cel mai important producăto...
10:40
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați. Prejudiciu 300.000.000 €. Dosarul vizează și compania Gazprom # Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare la nivel național. Una dinte acestea are loc la Combinatul Siderurgic G...
10:20
Bulgar prins cu droguri de mare risc ascunse în portbagaj. Cum l-au descoperit polițiștii de frontieră? # Newsweek.ro
Un cetățean bulgar a fost arestat după ce a fost prins cu droguri în timp ce încerca să intre în Rom...
10:20
FOTO Primul troleibuz chinezesc Yutong U12, de 640.000 € bucata, pentru București e gata. Cum se fabrică? # Newsweek.ro
Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze chinezești Yutong U12, la 640.000 € bucata, fără TVA,...
10:10
Uită de vinul fiert pentru serile reci de iarnă. O nouă băutură fierbinte îi ia locul. E gata în 15 minute # Newsweek.ro
Vinul fiert e vedeta băuturilor iarna. Însă acum, altcineva i-a luat locul. Este foarte aromată și s...
10:00
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi? # Newsweek.ro
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi?...
09:50
Țeapa digitală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează „metoda recompenselor” # Newsweek.ro
Tot mai mulți români cad pradă unor scheme piramidale de pe Telegram, unde li se promit câștiguri ra...
09:40
Locuri de muncă bine plătite pentru care nu ai nevoie de facultate. Ce trebuie să faci? # Newsweek.ro
Facultatea este o oportunitate fenomenală de a te dezvolta și de a deveni persoana care vrei să devi...
09:30
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie și anxietate socială. Cum pot fi prevenite tulburările mintale # Newsweek.ro
Numărul tinerilor români care se confruntă cu depresie și anxietate este în creștere alarmantă, potr...
Acum 8 ore
09:10
Rusia pregătește teste nucleare la 900 km de UE. Putin ar vrea o „detonare atmosferică” de intimidare # Newsweek.ro
Rusia a început oficial pregătirile pentru efectuarea unor teste nucleare complete la poligonul Nova...
09:00
Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani # Newsweek.ro
Coria Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza v...
08:50
Cel puţin cinci persoane au murit în Vietnam după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile de coastă c...
08:40
Panică pe aeroportul din Bruxelles. Trafic aerian suspendat, după apariția unei drone suspecte # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt, joi seară, pe aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, după ce...
08:30
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit. Preş...
08:20
Congres PSD 2025: Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului: „Începem un nou capitol pentru PSD” # Newsweek.ro
Partidul Social Democrat își alege, vineri, noua conducere în cadrul Congresului extraordinar de la ...
08:10
Furncile roșii de foc au invadat Europa. Pot provoca daune imense și sunt mortale. Pot ajunge în România? # Newsweek.ro
venite din America de Sud, Furncile roșii de foc au ajuns în Europa și pot provoca daune imense. Fur...
07:50
Omul de afaceri Fănel Bogos - arestat preventiv; trei inculpați - plasați sub control judiciar # Newsweek.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost ar...
07:40
Ce amendă riscă românii care aruncă frunzele uscate la tomberon? Nu sunt considerate gunoi menajer # Newsweek.ro
Toamna, frunzele căzute pot crea probleme dacă sunt aruncate la tomberon. Legea prevede amenzi pentr...
07:30
Ce face statul român să clarifice situația afacerilor Lukoil în România după sancțiunile americane? Nimic # Newsweek.ro
Nici o autoritate a statului român nu întreprinde nici un fel de acțiune pentru a clarifica situația...
07:20
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți # Newsweek.ro
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săg...
Acum 12 ore
07:10
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii DOCUMENT # Newsweek.ro
Aproape 90 de dosare au fost doar ieri pe masa jduecătorilor CCR. Pensionari individual sau în grup ...
07:00
Afinele sunt un adevărat aliat al sănătății: pline de vitamine, antioxidanți și fibre, întăresc imun...
Acum 24 ore
22:20
Ilie Bolojan, înainte de Congresul PSD: "Le doresc cu toată consideraţia succes şi responsabilitate" # Newsweek.ro
Prim-ministrul lie Bolojan, lider al PNL, a transmis un mesaj, înainte de Congresul PSD: "Le doresc ...
21:50
Minele de cărbune inundate din Marea Britanie ar putea furniza căldură ieftină, cu emisii reduse de carbon # Newsweek.ro
Minele de cărbune care au fost inundate, din Marea Britanie, ar putea să furnizeze căldură ieftină, ...
21:40
VIDEO Avion militar al Rusiei cu echipaj la bord, doborât în Sudan cu sistem antiaerian din China # Newsweek.ro
Forțele antiguvernamentale din Sudan au doborât un avion Il-76 cu echipaj rusesc la bord, folosind u...
