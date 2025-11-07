Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: Poate duce oamenii în șomaj. Ce se va întâmpla la 1 ianuarie?

Newsweek.ro, 7 noiembrie 2025 13:20

Nicușor Dan a afirmat că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie necesită discuții, avertizând c...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
13:30
Rusia cere clarificări Serbiei, după ce Vucic a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE Newsweek.ro
Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintel...
Acum 30 minute
13:20
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: Poate duce oamenii în șomaj. Ce se va întâmpla la 1 ianuarie? Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie necesită discuții, avertizând c...
13:10
Nicușor Dan, despre pensiile speciale: „Discuţiile se apropie de un compromis”. Ce spune despre banii din PNRR Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat, despre reforma pensiilor speciale, că „discuţiile se apropie de un compromis”...
Acum o oră
13:00
Ajutorul de deces 2025. Cine beneficiază, ce condiții trebuie îndeplinite și care este suma acordată Newsweek.ro
În 2025, ajutorul de deces acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a fost majorat pentr...
12:50
Măsuri noi privind cazuri de comportamente inadecvate în şcoli. Ce vrea să facă ministrul Educației Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează "atent" cazurile de comportamente inadecvate în şco...
12:40
Schimbare majoră la pensie. Ce procent vor păstra pensionarii din pensie dacă se angajează după 65 de ani? Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis luna aceasta prin ordin al guvernului Bolojan. Va fi o sc...
Acum 2 ore
12:30
Avertisment dur al unui general german: „Rusia ar putea lansa oricând un atac limitat asupra NATO” Newsweek.ro
Generalul-locotenent Alexander Sollfrank avertizează că Rusia dispune de resursele necesare pentru a...
12:20
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat în SUA să-i ceară lui Trump derogări pentru petrolul din Rusia Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat la Casa Albă, în principal pentru ...
12:10
Cele mai frecvente escrocherii de Black Friday. Cum te ferești de țepele online? Ce faci dacă ai fost păcălit? Newsweek.ro
Black Friday a devenit în România un adevărat fenomen, așteptat de milioane de oameni în căutare de ...
12:00
Sorin Moldovan, MApN: SUA să „anuleze” retragerea trupelor. Alimentează propaganda Rusiei despre ruperea NATO Newsweek.ro
Trimiterea acasă a 800 de soldați „nu este un semn bun în relația noastră bilaterală”, avertizează m...
11:40
Fost șef NATO cere un scut aerian al Alianței pentru România și celelate state vecine cu Ucraina Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost șef NATO în perioada 2009 și 2014, cere un scut aerian al Alianței pentr...
11:40
Revoltă în Congresul SUA împotriva retragerii trupelor SUA din România: „Bucureștiul, un aliat cheie în NATO” Newsweek.ro
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România a declanșat o revoltă la Wash...
Acum 4 ore
11:20
Tarom cere încă 114.000.000 lei din ajutorul de stat. Membrii CA și-au dublat indemnizația: 24.148 lei/lună Newsweek.ro
Compania aeriană Tarom a cerut Guvernului o nouă tranșă, de 114.000.000 lei, din ajutorul de stat ap...
11:10
România instalează sistemul american Merops cu AI la granița NATO. „Zidul anti-drone” distruge autonom țintele Newsweek.ro
România și Polonia vor amplasa sistemul american Merops, o tehnologie avansată de apărare împotriva ...
11:00
METEO Alerte de ploi și vânt puternic în mai multe zone din țară. Unde va ninge? Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic, ploi torențiale dar și ninsori în unele zone din țară....
10:50
Trafic de arme la granița cu Bulgaria. 131 de pistoale letale, descoperite în camionul unui turc, la Calafat Newsweek.ro
Un cetățean turc a fost reținut după ce polițiștii au descoperit în camionul său 131 de pistoale let...
10:50
Purcari, cel mai important producător vinicol din Europa Centrală și de Est, preluat de un grup polonez Newsweek.ro
Cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară, Maspex, preia cel mai important producăto...
10:40
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați. Prejudiciu 300.000.000 €. Dosarul vizează și compania Gazprom Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare la nivel național. Una dinte acestea are loc la Combinatul Siderurgic G...
10:20
Bulgar prins cu droguri de mare risc ascunse în portbagaj. Cum l-au descoperit polițiștii de frontieră? Newsweek.ro
Un cetățean bulgar a fost arestat după ce a fost prins cu droguri în timp ce încerca să intre în Rom...
10:20
FOTO Primul troleibuz chinezesc Yutong U12, de 640.000 € bucata, pentru București e gata. Cum se fabrică? Newsweek.ro
Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze chinezești Yutong U12, la 640.000 € bucata, fără TVA,...
10:10
Uită de vinul fiert pentru serile reci de iarnă. O nouă băutură fierbinte îi ia locul. E gata în 15 minute Newsweek.ro
Vinul fiert e vedeta băuturilor iarna. Însă acum, altcineva i-a luat locul. Este foarte aromată și s...
10:00
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi? Newsweek.ro
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi?...
09:50
Țeapa digitală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează „metoda recompenselor” Newsweek.ro
Tot mai mulți români cad pradă unor scheme piramidale de pe Telegram, unde li se promit câștiguri ra...
09:40
Locuri de muncă bine plătite pentru care nu ai nevoie de facultate. Ce trebuie să faci? Newsweek.ro
Facultatea este o oportunitate fenomenală de a te dezvolta și de a deveni persoana care vrei să devi...
Acum 6 ore
09:30
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie și anxietate socială. Cum pot fi prevenite tulburările mintale Newsweek.ro
Numărul tinerilor români care se confruntă cu depresie și anxietate este în creștere alarmantă, potr...
09:10
Rusia pregătește teste nucleare la 900 km de UE. Putin ar vrea o „detonare atmosferică” de intimidare Newsweek.ro
Rusia a început oficial pregătirile pentru efectuarea unor teste nucleare complete la poligonul Nova...
09:00
Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani Newsweek.ro
Coria Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza v...
08:50
Taifunul Kalmaegi a lovit Vietnamul. În Filipine a omorât aproape 190 de oameni Newsweek.ro
Cel puţin cinci persoane au murit în Vietnam după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile de coastă c...
08:40
Panică pe aeroportul din Bruxelles. Trafic aerian suspendat, după apariția unei drone suspecte Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt, joi seară, pe aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, după ce...
08:30
Pachet suspect livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit Newsweek.ro
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit. Preş...
08:20
Congres PSD 2025: Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului: „Începem un nou capitol pentru PSD” Newsweek.ro
Partidul Social Democrat își alege, vineri, noua conducere în cadrul Congresului extraordinar de la ...
08:10
Furncile roșii de foc au invadat Europa. Pot provoca daune imense și sunt mortale. Pot ajunge în România? Newsweek.ro
venite din America de Sud, Furncile roșii de foc au ajuns în Europa și pot provoca daune imense. Fur...
07:50
Omul de afaceri Fănel Bogos - arestat preventiv; trei inculpați - plasați sub control judiciar Newsweek.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost ar...
07:40
Ce amendă riscă românii care aruncă frunzele uscate la tomberon? Nu sunt considerate gunoi menajer Newsweek.ro
Toamna, frunzele căzute pot crea probleme dacă sunt aruncate la tomberon. Legea prevede amenzi pentr...
Acum 8 ore
07:30
Ce face statul român să clarifice situația afacerilor Lukoil în România după sancțiunile americane? Nimic Newsweek.ro
Nici o autoritate a statului român nu întreprinde nici un fel de acțiune pentru a clarifica situația...
07:20
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți Newsweek.ro
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săg...
07:10
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii DOCUMENT Newsweek.ro
Aproape 90 de dosare au fost doar ieri pe masa jduecătorilor CCR. Pensionari individual sau în grup ...
07:00
Fructul care ține răceala la distanță și ajută digestia. Gospodinele îl pun în tartă Newsweek.ro
Afinele sunt un adevărat aliat al sănătății: pline de vitamine, antioxidanți și fibre, întăresc imun...
Acum 24 ore
22:20
Ilie Bolojan, înainte de Congresul PSD: &#34;Le doresc cu toată consideraţia succes şi responsabilitate&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul lie Bolojan, lider al PNL, a transmis un mesaj, înainte de Congresul PSD: "Le doresc ...
21:50
Minele de cărbune inundate din Marea Britanie ar putea furniza căldură ieftină, cu emisii reduse de carbon Newsweek.ro
Minele de cărbune care au fost inundate, din Marea Britanie, ar putea să furnizeze căldură ieftină, ...
21:40
VIDEO Avion militar al Rusiei cu echipaj la bord, doborât în Sudan cu sistem antiaerian din China Newsweek.ro
Forțele antiguvernamentale din Sudan au doborât un avion Il-76 cu echipaj rusesc la bord, folosind u...
21:30
„Mitul ținutului limbii”: ce trebuie să faci cu adevărat când cineva leșină. Explicațiile medicului Diana Cimp Newsweek.ro
Când cineva își pierde cunoștința sau leșină, instinctul multora este să încerce să-i „țină limba” p...
21:20
Ilie Bolojan: Anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. &#34;Să construim un buget serios&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. "Să constru...
21:10
Cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deutsche Börse Newsweek.ro
Suspecţi de cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deu...
20:50
Cine sunt escrocii care au lipit false coduri QR pe panourile de parcare din Sectorul 1 Newsweek.ro
Cine sunt escrocii care au avut ideea să lipească false coduri QR, pe panourile de parcare din Secto...
20:40
Acţiunile Gabriel Resources sunt sub sechestru asigurător, ca garanţie necesară pentru recuperarea creanţelor Newsweek.ro
Înalta Curte a decis ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garan...
20:30
Mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum pot trece fără probleme de RAR Newsweek.ro
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul est...
20:20
VIDEO Sebastian Burduja: &#34;Să depindem mai mult de noi înșine și nu să depindem de alții&#34; Newsweek.ro
Fostul ministru al Energiei, liberalul Sebastian Burduja, spune că România trebuie să depindă mai mu...
20:10
VIDEO Alexandru Georgescu (ICI): Avem rol de coordonare pe protecția infrastructurilor critice de Energie Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, senior expert la ICI Bucureşti, spune că entitatea are rol de coordonare în pro...
19:50
FOTO O femeie gardian a sedus un deținut. Camerele i-au surpris în debara. Ea a intrat la pușcărie, el a ieșit Newsweek.ro
O polițistă de închisoare care „s-a îndrăgostit cu adevărat” de un deținut a fost condamnată la înch...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.