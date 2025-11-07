Despăgubiri de 10.000.000$ pentru o profesoară împușcată de două ori de un elev de 6 ani

Newsweek.ro, 7 noiembrie 2025 17:20

Instanța a acordat 10 milioane de dolari lui Abby Zwerner, fosta profesoară din Virginia care a fost...

Acum 5 minute
18:00
Ionuț Moșteanu reacționează după ce numele său a apărut într-un dosar DNA. „Am refuzat categoric” Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat vineri după apariția informațiilor privind reținere...
Acum 15 minute
17:50
Bulgaria permite rezilierea fără penalități a abonamentelor de telefonie dacă operatorul majorează prețurile Newsweek.ro
În Bulgaria, consumatorii pot acum să își rezilieze abonamentele de telefonie mobilă fără penalități...
Acum 30 minute
17:40
Compania de stat Hidroelectrica selectează trei membri noi în Consiliul de Supraveghere. Cine sunt aceștia? Newsweek.ro
Hidroelectrica a încheiat selecția a trei noi membri în Consiliul de Supraveghere, respectând legisl...
Acum o oră
17:30
Peste 400.000 de mașini Honda, chemate urgent în service. Le pot sări roțile! Newsweek.ro
Contructorul japonez Honda cheamă urgent în service peste 400.000 de mașini în Statele Unite, din ca...
17:20
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, reținut de DNA Newsweek.ro
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, a fo...
17:20
17:10
VIDEO Momentul când un bărbat aprinde o țigară în benzinărie și totul e cuprins de flăcări. Cisterna alimenta Newsweek.ro
Momentul terifiant în care pauza de țigară a unui bărbat a fost pe punctul de a se transforma într-u...
Acum 2 ore
17:00
O nouă boală genetică rară afectează creierul. O au doar 13 oameni din toată lumea Newsweek.ro
O echipă internaţională de cercetători a descoperit o boală neurologică extrem de rară, cauzată de m...
16:40
Datele de localizare ale oficialilor UE, vândute online. Comisia Europeană ridică nivelul de alertă Newsweek.ro
O nouă breșă de securitate arată că istoricul de locație al oficialilor UE este vândut de brokeri de...
16:30
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat oficial Newsweek.ro
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat o...
16:20
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier Newsweek.ro
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de...
Acum 4 ore
16:00
Accident feroviar între halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava. Patru persoane și-au pierdut viața Newsweek.ro
Accident feroviar între halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava. Patru persoane și-au pierdut viața....
15:50
România câștigă alegerile pentru un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO Newsweek.ro
În cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO desfășurate la Samarkand (Uzbekist...
15:40
Negrescu, la congresul PSD: „Înțeleg că cei de la AUR sunt speriați de ce au generat”. La ce se referă? Newsweek.ro
Victor Negrescu, europarlamentar PSD, a afirmat că „pentru prima dată în istoria sa, partidul este a...
15:20
Peste 186.000.000 de țigarete de contrabandă capturate în 2025 – de peste 3 ori mai mult ca în 2024 Newsweek.ro
În primele 10 luni ale anului 2025, autoritățile române au reținut peste 186 de milioane de țigarete...
15:20
Polonia, program de pregătire militară pentru 400.000 de oameni pe an. România are obiectivul de 10.000 Newsweek.ro
Programul „wReady” lansat de Ministerul Apărării Naționale din Polonia a fost prezentat ca un sistem...
15:10
Lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026. Ce jucători a ales Mircea Lucescu? Newsweek.ro
Lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026. Ce jucători a ales Mircea Lucescu...
14:50
Radu Mazăre a făcut un complex turistic de milioane € din salariul de primar. De la stat a furat 110.000.000€ Newsweek.ro
Radu Mazăre a fost condamnat la pușcărie și eliberat condiționat fără să plătească un prejudiciu de ...
14:40
Uniunea Europeană înăspreşte regulile pentru vizele acordate cetăţenilor ruşi, cu anumite excepții Newsweek.ro
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte în privinţa vizelor acordate cetăţenilor ruşi, argume...
14:30
VIDEO „Minune”, pentru șoferi. Localitatea Brănești, de lângă București, poate fi ocolită parțial pe centură Newsweek.ro
Vineri, 7 noiembrie 2025, la ora 13.00, s-a întâmplat o „minune” pentru șoferi. A fost deschisă circ...
14:20
Sorin Grindeanu, discurs în congresul PSD: „Trebuie să fim pregătiți., să ne asumăm o direcție clară” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu devine președintele PSD după aproape jumătate de an de interimat. El a ținut un disc...
14:10
Trump își extinde influența în imperiul lui Putin. Acorduri economice și militare cu liderii din Asia Centrală Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii celor cinci foste republici so...
14:10
CCR a motivat de ce nu a tăiat pensiile speciale. „Se afectează grav independența justiției” Newsweek.ro
CCR a reușit să motiveze de ce a respins legea de tăiere a pensiilor speciale.
Acum 6 ore
14:00
Monedă lansată de BNR, cu ocazia Centenarului Federației Române de Șah. Vor fi doar 5.000 de exemplare Newsweek.ro
O monedă rară din tombac cuprat, dedicată împlinirii a 100 de ani de la înființarea Federației Român...
13:50
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii? Newsweek.ro
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii? Newswe...
13:30
Rusia cere clarificări Serbiei, după ce Vucic a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE Newsweek.ro
Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintel...
13:20
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: Poate duce oamenii în șomaj. Ce se va întâmpla la 1 ianuarie? Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie necesită discuții, avertizând c...
13:10
Nicușor Dan, despre pensiile speciale: „Discuţiile se apropie de un compromis”. Ce spune despre banii din PNRR Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat, despre reforma pensiilor speciale, că „discuţiile se apropie de un compromis”...
13:00
Ajutorul de deces 2025. Cine beneficiază, ce condiții trebuie îndeplinite și care este suma acordată Newsweek.ro
În 2025, ajutorul de deces acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a fost majorat pentr...
12:50
Măsuri noi privind cazuri de comportamente inadecvate în şcoli. Ce vrea să facă ministrul Educației Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează "atent" cazurile de comportamente inadecvate în şco...
12:40
Schimbare majoră la pensie. Ce procent vor păstra pensionarii din pensie dacă se angajează după 65 de ani? Newsweek.ro
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis luna aceasta prin ordin al guvernului Bolojan. Va fi o sc...
12:30
Avertisment dur al unui general german: „Rusia ar putea lansa oricând un atac limitat asupra NATO” Newsweek.ro
Generalul-locotenent Alexander Sollfrank avertizează că Rusia dispune de resursele necesare pentru a...
12:20
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat în SUA să-i ceară lui Trump derogări pentru petrolul din Rusia Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, a zburat la Casa Albă, în principal pentru ...
12:10
Cele mai frecvente escrocherii de Black Friday. Cum te ferești de țepele online? Ce faci dacă ai fost păcălit? Newsweek.ro
Black Friday a devenit în România un adevărat fenomen, așteptat de milioane de oameni în căutare de ...
Acum 8 ore
12:00
Sorin Moldovan, MApN: SUA să „anuleze” retragerea trupelor. Alimentează propaganda Rusiei despre ruperea NATO Newsweek.ro
Trimiterea acasă a 800 de soldați „nu este un semn bun în relația noastră bilaterală”, avertizează m...
11:40
Fost șef NATO cere un scut aerian al Alianței pentru România și celelate state vecine cu Ucraina Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost șef NATO în perioada 2009 și 2014, cere un scut aerian al Alianței pentr...
11:40
Revoltă în Congresul SUA împotriva retragerii trupelor SUA din România: „Bucureștiul, un aliat cheie în NATO” Newsweek.ro
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România a declanșat o revoltă la Wash...
11:20
Tarom cere încă 114.000.000 lei din ajutorul de stat. Membrii CA și-au dublat indemnizația: 24.148 lei/lună Newsweek.ro
Compania aeriană Tarom a cerut Guvernului o nouă tranșă, de 114.000.000 lei, din ajutorul de stat ap...
11:10
România instalează sistemul american Merops cu AI la granița NATO. „Zidul anti-drone” distruge autonom țintele Newsweek.ro
România și Polonia vor amplasa sistemul american Merops, o tehnologie avansată de apărare împotriva ...
11:00
METEO Alerte de ploi și vânt puternic în mai multe zone din țară. Unde va ninge? Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic, ploi torențiale dar și ninsori în unele zone din țară....
10:50
Trafic de arme la granița cu Bulgaria. 131 de pistoale letale, descoperite în camionul unui turc, la Calafat Newsweek.ro
Un cetățean turc a fost reținut după ce polițiștii au descoperit în camionul său 131 de pistoale let...
10:50
Purcari, cel mai important producător vinicol din Europa Centrală și de Est, preluat de un grup polonez Newsweek.ro
Cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară, Maspex, preia cel mai important producăto...
10:40
Percheziții la Combinatul Siderurgic Galați. Prejudiciu 300.000.000 €. Dosarul vizează și compania Gazprom Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare la nivel național. Una dinte acestea are loc la Combinatul Siderurgic G...
10:20
Bulgar prins cu droguri de mare risc ascunse în portbagaj. Cum l-au descoperit polițiștii de frontieră? Newsweek.ro
Un cetățean bulgar a fost arestat după ce a fost prins cu droguri în timp ce încerca să intre în Rom...
10:20
FOTO Primul troleibuz chinezesc Yutong U12, de 640.000 € bucata, pentru București e gata. Cum se fabrică? Newsweek.ro
Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze chinezești Yutong U12, la 640.000 € bucata, fără TVA,...
10:10
Uită de vinul fiert pentru serile reci de iarnă. O nouă băutură fierbinte îi ia locul. E gata în 15 minute Newsweek.ro
Vinul fiert e vedeta băuturilor iarna. Însă acum, altcineva i-a luat locul. Este foarte aromată și s...
Acum 12 ore
10:00
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi? Newsweek.ro
1.500 de lei primă de la stat pentru anumiți români. Cine beneficiază de bani și cum îi poți folosi?...
09:50
Țeapa digitală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează „metoda recompenselor” Newsweek.ro
Tot mai mulți români cad pradă unor scheme piramidale de pe Telegram, unde li se promit câștiguri ra...
09:40
Locuri de muncă bine plătite pentru care nu ai nevoie de facultate. Ce trebuie să faci? Newsweek.ro
Facultatea este o oportunitate fenomenală de a te dezvolta și de a deveni persoana care vrei să devi...
09:30
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie și anxietate socială. Cum pot fi prevenite tulburările mintale Newsweek.ro
Numărul tinerilor români care se confruntă cu depresie și anxietate este în creștere alarmantă, potr...
