Cea mai mare campanie de reduceri a anului, la Garmin România (P)
B365.ro, 7 noiembrie 2025 11:20
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la
Acum 5 minute
11:50
„Nu vrem mall în aer liber, vrem natură!” Mii de bucureșteni semnează o petiție împotriva planului de „Modernizare a Parcului IOR”, propus de Negoiță # B365.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure" a lansat o petiție în care cer oprirea oricăror lucrări care ar transforma Parcul IOR într-un „mall în aer liber". Până
Acum 15 minute
11:40
I-am surprins privirea printre rafturile de la Kaufland Popa Nan. Și totuși, ce-ar fi fost dacă? # B365.ro
Articol susținut de Kaufland Există interacțiuni pe care le anticipezi luni întregi și întâlniri care se întâmplă pur și simplu, în locuri unde nu te-ai fi gândit niciodată că îți vei revedea trecutul. Poate într-o
11:40
ALERTĂ | Accident pe linia 41, tramvaie blocate în stația Cașin, spre Piața Presei. STB: Linia navetă 641 preia călătorii # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că un eveniment de circulație blochează tramvaiele de pe linia 41 pe Bulevardul Mărăști. Călătorii sunt preluați de linia navetă 641. Accident pe Bulevardul Mărăști, linia 41 este blocată
Acum o oră
11:20
Ofertele pentru reabilitarea Pasajelor Lujerului și Obor s-au deschis. Cele două lucrări sunt estimate la 300 de milioane de lei # B365.ro
Ofertele pentru contractele de reabilitarea pasajelor Lujerului și Obor din București au fost deschide. Cele două lucrări sunt estimate la sume de 300 de milioane de lei. Pasajele care trebuie reconsolidate sunt încadrate în gradul
11:20
Vreme hâdă în București și în țară în acest weekend ☔ Prognoză meteo cu ploi abundente și vânt, ba chiar și lapoviță și ninsoare la munte # B365.ro
Dacă aveți planuri de ieșit în acest weekend, țineți cont că se anunță vreme hâdă și-n București, și-n țară, cu ploi care, cu puțină cumsecădenie din văzduh, se vor mai opri nițel duminică dimineață. Cât
11:20
11:10
Părinții elevilor de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se tem că bucăți din blocul din Rahova afectat de explozie ar putea să cadă pe școală. Copiii se întorc în bănci de luni # B365.ro
Elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se întorc în băncile școlii de luni, 10 noiembrie, asta după ce clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din vecinătate din data de 17 octombrie. Unitatea
Acum 2 ore
10:10
Stâlpi de iluminat public din București, cu „măruntaie” electrice la vedere, neprotejate. „Oare a fost atinsă limita iresponsabilității?” # B365.ro
O imagine postată pe Facebook arată un stâlp de iluminat cu firele electrice complet expuse. Stâlpul al cărui capac de protecție lipsește se afla la intrarea în parcarea Palatului Copiilor din București. Internauții spun că
10:00
Tragedie într-unul dintre locurile din Vama Veche preferate de bucureșteni. Fostul patron al Sandalandala, găsit fără suflare în camping. S-a sinucis # B365.ro
Tragedie în Sandalandala, unul dintre cele mai populare locuri de cazare din Vama Veche, merg acolo, vară de vară, mii de bucureșteni: administratorul campingului, care a fost și patronul acestuia până de curând, a fost
Acum 4 ore
09:20
Nimeni de la PS3 la dezbaterea „Planul pentru IOR”, convocată de PS3. Bucureștean: Dacă vrei să vorbești cu Negoiță, mai bine încerci dialog cu bordurile și gardurile lui # B365.ro
Joi, 6 noiembrie, a avut loc, dezbaterea publică convocată de Primăria Sectorului 3 pentru reamenajarea parcurilor. Deși timpul acordat ședinței era estimat inițial la doar 30 de minute, aceasta a durat 4 ore. Problema a
09:10
Toată gâlceava cu Artan (de acu' câteva săptămâni) mi-a adus aminte de Timpuri Noi (+Partizan) și de restaurantul chinezesc Golden Woks pe care-l văzusem într-o doară pe când mă plimbam cu treburi prin zonă. Mi-a
09:00
Relaxing Friday la Therme București. Unde găsești vouchere One Day Holiday, cu reduceri semnificative # B365.ro
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday, o zi dedicată relaxării și cadourilor inspirate. Doar azi, 7 noiembrie 2025, vizitatorii pot achiziționa vouchere și carduri cadou cu reduceri de până la 30%. Relaxing Friday
09:00
STB, despre cablul de curent pe care un camion l-a rupt din mers și care a lovit cumplit o femeie: Era scos de sub tensiune, zona lucrărilor era semnalizată # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) spune că angajații care făceau lucrări la cablul de tensiune care a lovit o femeie, rănind-o grav, au restricționat zona înainte, însă șoferul camionului ar fi ignorat interdicția. STB spune
08:50
VIDEO | Bărbatul căzut pe refugiul de tramvai, a doua posibilă victimă a cablului STB rupt de un camion, care a secerat o femeie, apoi a aruncat-o în aer # B365.ro
Îngrozitorul accident de ieri din București, din zona Dristor, unde un cablu de curent care alimentează rețeaua de tramvaie și la care lucra o echipă STB a fost rupt, din mers, de un camion, apoi
Acum 24 ore
19:30
FOTO | Primul troleibuz electric și silențios, din cele 22 cumpărate de PMB, e gata. „Livrările încep în primăvara anului viitor”, anunță Bujduveanu # B365.ro
Primarul general interimar al Capitalei anunță că este gata primul troleibuz modern, electric și silențios, din cele 22 cumpărate de PMB. Stelian Bujduveanu anunță că livrările acestor troleibuze vor începe în 2026, la primăvară. Este
19:20
VIDEO | Au fost găsiți bănuiții care au lipit stickere cu coduri QR false pentru plata parcării în Sectorul 1. Încercau să facă rost de informații de pe carduri # B365.ro
Mai multe persoane care au lipit, pe mai multe panouri pentru plata parcării albastre din București, în iulie 2025, stickere ce conțineau coduri QR false au fost depistate de polițiști. Acestea sunt cercetate într-un dosar
18:50
FOTO | Peste 850 de locuri de parcare se amenajează în Sectorul 1 până la sfârșitul lunii. Lucrările au început deja pe Strada Plutașilor # B365.ro
Peste 850 de noi locuri de parcare se amenajează în Sectorul 1, iar până la sfârșitul lunii Primăria Sectorului 1 promite că vor fi gata. Direcția de Uitilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
18:30
FOTO | Nou director general provizoriu la Electrocentrale București. Decizia, luată de Consiliul de Administrație al ELCEN # B365.ro
Reprezentanții Electrocentrale (ELCEN) București anunță că instituția are un nou director general provizoriu. Noul director intră pe funcție sâmbătă, la data de 8 noiembrie, iar decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al ELCEN.
18:00
HARTA | Restricții de circulație temporare la Aeroportul Otopeni. Mașinile și autobuzele STB vor merge pe noile benzi construite pentru continuarea lucrărilor la M6 # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că există restricții de circulație temporare la Aeroportul Otopeni, timp de mai bine de o săptămână, anunță Metrorex. Se fac mai multe lucrări pentru viitoarea magistrală de metrou M6, aprobate de
17:10
ESENȚIAL | Conturile Metrorex, poprite din cauza datoriilor către Alstom. Există mai multe neînțelegeri în legătură cu furnizarea și punerea în circulație a noilor trenuri pentru M5 # B365.ro
Compania Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile Metrorex din cauza datoriilor înregistrate de compania de transport subteran din București la facturile emise în contul contractului de mentenanță a trenurilor. Alstom pune poprire pe
17:00
ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire # B365.ro
Manelistul Dani Mocanu n-a fost găsit acasă la el, în Ștefănești-Argeș, unde polițiștii s-au dus să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Nu l-au
16:50
Încă un cutremur în Vrancea. S-a produs, în această după-amiază, la 80 de km adâncime și a avut magnitudinea 3,5 # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3.5 a avut loc în această după-amiază, 6 noiembrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în Vrancea. Un alt cutremur
16:00
VIDEO | Momentul îngrozitor în care un cablu de tensiune STB, acroșat de un camion, lovește o femeie care mergea pe stradă, în zona Dristor. Victima, în stare gravă # B365.ro
Momentul în care femeia în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un cablu de tensiune STB a fost surprins de o cameră de supraveghere. Aceasta se află acum în stare gravă la
16:00
Băsescu, fost primar general al Capitalei, în tabăra desființării sectoarelor. ”Nu știu cu ce o să vă alegeți dacă nu se revine la un oraș cu administrație unică” # B365.ro
Fost președinte și fost primar general al Capitalei, Traian Băsescu, a declarat că dacă Bucureștiul nu revine ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres după aceste alegeri. Băsescu nu crede
15:30
Complicata extindere a Magistralei de metrou M4. Câștigătorul licitației depune o nouă contestație, într-o chestiune cu miză de 100 de milioane de euro # B365.ro
Asocierea declarată câștigătoare la licitația pentru prelungirea Magistralei 4 a depus o nouă contestație, fiind nemulțumită că oferta Gulermak a fost declarată admisibilă. Oferta asocierii Dogus Insaat (lider, Turcia), GP Group JSC și Trace Group
14:50
ESENȚIAL | Femeia lovită de un cablu STB rupt de un camion, în stare gravă la Spitalul Pantelimon. Accidentul, produs în zona în care se lucra la rețeaua electrică a tramvaielor # B365.ro
Astăzi, 6 noiembrie, în Capitală a avut loc un groaznic incident. O femeie a fost lovită de un cablu de tramvai. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată. Se află este în
14:30
Un contabil din București a furat peste un milion de lei din fondurile a două școli din Sectorul 5. A trecut neobservat timp de 6 ani # B365.ro
Un contabil care care se ocupa de două școli din București este acuzat că, timp de șase ani, ar fi delapidat peste 1,2 milioane de lei din fondurile unităților de învățământ. Iar bani furați i-ar
14:20
Autobuzele 227 nu mai opresc, temporar, într-o stație de pe Strada Pucheni. TPBI: E nevoie de reparații ale străzii, pentru siguranța călătorilor # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că autobuzele liniei 227 nu mai opresc într-o stație de pe Strada Pucheni, însă această măsură este temporară. Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunță
14:10
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, într-un dosar de tentativă de omor. Cântărețul de manele și fratele său au fost implicați într-un conflict violent # B365.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul de tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare Decizia
13:20
VIDEO | Dl. Negoiță mai pornește o bătălie, acum cu Frunzele Netrebnice. Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât toamna avem o problemă mai semnificativă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a transimis că a primit mai multe soluții și sugestii din partea cetățenilor privind modul în care ar trebui gestionată curățenia pe străzi pe timp de toamnă. Dar a spus
13:10
FOTO | Avansează lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Pallady și Basarabia. Urmează deschiderea șantierelor și pe Camil Ressu și Calea Călărașilor # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Lotul 1 avansează rapid. La sfârșitul lucrărilor, bucureștenii vor beneficia de 18 km de șină nouă. Stadiul lucrărilor
13:00
Horia Moculescu, internat la ATI, în stare gravă. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, este la Spitalul Matei Balș din București # B365.ro
Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat pe secția ATI de la Spitalul Matei Balș din București. Compozitorul este în stare gravă, au declarat surse medicale. Horia Moculescu este internat la Spitalul
12:50
Cel mai mare târg de sărbători de la Romexpo începe pe 28 noiembrie. Crăciunul Nordului e cu intrare liberă, concerte, patinoar și roată panoramică # B365.ro
Crăciunul Nordului, cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală se deschide la Romexpo. Bucureștenii sunt invitați să pătrundă într-un univers de poveste de pe 28 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026. Intrarea este
12:20
BREAKING | Un cablu de la tramvai a fost acroșat de un camion și a căzut peste o femeie, care e resuscitată. STB: Mai multe linii, blocate în intersecția Dudești cu Șos. Mihai Bravu # B365.ro
UPDATE: STB a transmis că astăzi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. Din nefericire,
12:20
Tramvaiele 1, 10, 19, 23, 27 și 49, blocate în zona Dristor. Un camion a rupt un fir de electricitate, în cădere a lovit o femeie care era pe trotuar, intervine SMURD, anunță STB # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că tramvaiele liniilor 1, 10, 19, 23, 27 și 49 sunt blocate în zona Dristor, din cauza unui incident deosebit de grav. Reprezentanții Societății de Transport București anunță că un
12:10
BREAKING | Incident grav în București, pieton resuscitat în intersecția de la Dristor. Martor: S-a rupt un cablu de la tramvai și a căzut peste om. STB: Liniile 23, 27 și 49 sunt deviate # B365.ro
În urmă cu câteva momente, în Capitală a avut loc un incident groazinic în Sectorul 3 al Capitalei. Un cablu de la tramvai s-a rupt și a cazut peste o persoană. Cei de la criminalistică
Ieri
11:50
FOTO | O frumusețe de câine pierdut pe zona Lujerului, în Parcul Liniei. Un bucureștean l-a găsit și l-a dus la ASPA Mihăilești până își găsește stăpânii # B365.ro
Străzile din Capitală sunt ca un labirint. Chiar și un bucureștean se poate pierde în haosul din Capitală, iar pentru blănoși, șansele sunt și mai mari. Un cățel s-a pierdut în zona Lujerului, iar acum
11:20
Dezbatere publică pentru modernizarea Parcului IOR, astăzi la sediul PS3. Asociațiile civice îi roagă pe bucureșteni să participe în număr cât mai mare # B365.ro
În această seară, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de 43 de milioane de euro pentru „modernizarea" Parcului IOR din Sectorul 3. La precedenta ședință de Consiliu Local, proiectul a fost retras miercuri
11:00
Black Friday 2025 la Auchan. Peste 1.200 de produse au reduceri atât în magazine, cât și online # B365.ro
A început Black Friday 2025 la Auchan România. Campania a început de ieri, 5 noiembrie și ține până pe 18 noiembrie. Reducerile sunt aplicate la peste 1.200 de produse, din numeroase categorii. Black Friday la
10:40
ESENȚIAL | Zeci de mii de consumatori din București n-au azi gaz. Alimentarea e oprită, Distrigaz Sud Rețele anunță lucrări de mentenanță # B365.ro
Alimentarea cu gaz este oprită astăzi (joi, 6 noiembrie) noiembrie, pentru zeci de mi de consumatori – casnici și noncasnici – din București, anunță Distrigaz Sud Rețele. Distrigaz oprește alimentare cu gaz în mai multe
10:10
VIDEO | Băluță îi propune azi lui Ciucu un fel de „Pacea de la București”. Ieri, primarul S6 l-a acuzat pe primarul S4 de campanie electorală mârșavă # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru alegerile PMB, a transmis un mesaj către contracandidații lui. A subliniat că își dorește ca această campanie electorală să fie o luptă dreaptă. Daniel Băluță își
10:00
Profesor de canto care preda în București și Craiova, arestat preventiv pentru agresiuni sexuale asupra unor minore. Anchetatori: Nu e la prima faptă # B365.ro
Un profesor de canto care preda în București și Craiova a fost arestat preventiv 30 de zile, după ce, 2 eleve de 13 ani au declarat că au fost agresate sexual în timpul lecțiilor. Bărbatul
09:50
FOTO | Ciucu, furios pe Simion, despre “blocul reabilitat din S6, unde stau migranți”: Este privat, funcționează în regim de hotel # B365.ro
„Uitați, aici, în București, în Sectorul 6, în acest bloc jerpelit locuiesc bieți români, alături, în cel frumos și reabilitat, stau migranți invadatori". Nu, nu sunt întocmai cuvintele scrie de George Simion în descrierea unei
09:10
Dl. Băluță ne explică de ce sigla PSD de pe panourile lui electorale e mai mică decât nasul de furnică # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, susține că sigla minusculă a partidului de pe panourile sale nu este o greșeală de tipar, ci o „lecție de proporții": 99% administrație, 1%
08:40
VIDEO | Accident foarte grav pe Podul Cotroceni. Impact violent, mașină răsturnată în intersecție # B365.ro
Un accident foarte grav s
08:10
VIDEO | Bărbatul lovit mortal de un TIR, pe Bd. Iuliu Maniu, era un om al străzii, pe care bucureștenii din zonă îl știau. Profund tulburat, „dirija mașinile aici, în intersecție” # B365.ro
Unul dintre cele mai grave accidente din București, unde se produc zilnic foarte multe accidente, este cel de aseară, de pe Bulevardul Iuliu Maniu, unde un bărbat care a vrut să traverseze pe roșu a […] Articolul VIDEO | Bărbatul lovit mortal de un TIR, pe Bd. Iuliu Maniu, era un om al străzii, pe care bucureștenii din zonă îl știau. Profund tulburat, „dirija mașinile aici, în intersecție” apare prima dată în B365.
07:30
Prea puțin știuta prigoană comunistă a lui Dinu Lippati. Mariu Manole dă glas confesiunilor a trei mari pianiști, într-un turneu care se încheie spectaculos la București # B365.ro
Asociația „Opus” invită la un turneu prin țară și București ce are în centrul atenției trei personalități ale pianisticii românești de anvergură universală: Dinu Lipatti, la 75 de ani de la trecerea în eternitate, Radu […] Articolul Prea puțin știuta prigoană comunistă a lui Dinu Lippati. Mariu Manole dă glas confesiunilor a trei mari pianiști, într-un turneu care se încheie spectaculos la București apare prima dată în B365.
5 noiembrie 2025
22:00
ALERTĂ | Scurgere de gaze la o conductă de pe Strada Popa Tatu din București. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat # B365.ro
Un miros puternic de gaz a fost semnalat miercuri seară pe Strada Popa Tatu nr. 66, unde un reizer amplasat pe trotuar a început să scape gaze. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat, inclusiv […] Articolul ALERTĂ | Scurgere de gaze la o conductă de pe Strada Popa Tatu din București. Pompierii intervin de urgență, traficul este blocat apare prima dată în B365.
21:10
BREAKING | Accident mortal pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersecția cu Strada Apusului. Un TIR a lovit un pieton # B365.ro
Un accident mortal a avut loc miercuri seară, 5 noiembrie, pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, la intersecția cu Strada Apusului. Traficul în zonă este blocat pentru măsurători. Știre în curs de actualizare. Revenim cu […] Articolul BREAKING | Accident mortal pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersecția cu Strada Apusului. Un TIR a lovit un pieton apare prima dată în B365.
19:40
Fanii anime și K-pop din București sunt așteptați în weekend la Ani-K Mania, convenția din Mega Mall. Taryn și Taehoon ajung pentru prima dată în Capitală # B365.ro
În acest weekend, 8-9 noiembrie, fanii culturii pop asiatice din București pot participa la Ani-K Mania, o convenție dedicată universului anime și K-pop, organizată la Mega Mall. Este pentru prima dată când o astfel de […] Articolul Fanii anime și K-pop din București sunt așteptați în weekend la Ani-K Mania, convenția din Mega Mall. Taryn și Taehoon ajung pentru prima dată în Capitală apare prima dată în B365.
