Bucureștenii vor ajunge în 6 ore la Budapesta sau Sofia cu trenul. Comisia Europeană lansează un proiect cu rute feroviare care să conecteze mari orașe ale continentului
B365.ro, 7 noiembrie 2025 16:20
Comisia Europeană a lansat un proiect pentru o rețea feroviară care să unească marile orașe ale continentului. În planurile instituției, sunt incluse rute București – Budapesta și, respectiv, București – Sofia. Călătorii ar ajunge mult […]
FOTO | Un TIR a zburat de pe Centura Capitalei, între Tunari și Otopeni. Trafic restricționat pe banda 1 # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a produs un accident rutier în care un tir a ieșit de pe șosea pe Centura Capitalei, între Tunari și Otopeni. Un martor a spus că polițiștii blochează traficul pe […]
15:50
BREAKING | Accident feroviar cu 4 victime. O mașină a fost lovită de tren, la trecerea la nivel dintre halta Vidra și stația Jilava # B365.ro
Un accident feroviar deosebit de grav a avut loc vineri după-amiază, 7 noiembrie, la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava: O mașină a fost lovită de tren. Potrivit primelor informații […]
15:40
Macabră răsturnare de situație în cazul trupului femeii dintr-o mașină implicată, dimineață, într-un accident pe A2. Murise înainte de impact, fiul încerca să-și ducă mama în Germania # B365.ro
Cadavrul unei femei în vârstă de 83 de ani, cetățean german, a fost găsit vineri dimineață, 7 noiembrie, într-o mașină, după ce autoturismul respectiv a fost implicat într-un accident pe Autostrada Soarelui. Aceasta decedase înaintea […]
15:30
Schimbare majoră la Direcția de Taxe și Impozite Sector 3: Trece complet în online, de la 1 decembrie # B365.ro
Direcția de Taxe și Impozite Sector 3 se digitalizează complet, astfel că, începând cu data de 1 decembrie 2025, trece exclusiv în mediul online. Anunțul a fost făcut de administrația locală. Bucureștenii din Sectorul 3 […]
15:20
BREAKING | Surpriza CCR, care publică motivarea în cazul deciziei privind pensiile magistraților. A picat proiectul din cauza unei încurcături în hârtii făcute de Guvern # B365.ro
Curtea Constituțională publică, astăzi, motivarea hotărârii sale de luna trecută, când a declarat neconsitutională legea privind pensiile magistraților. Decizia de atunci, din 20 octombrie, fost luată cu majoritate de voturi, de cinci dintre cei nouă […]
15:10
Rămășițele ultimului Domn al Moldovei ajung duminică, la București. Grigore Alexandru Ghyka va fi depus la Opera Națională, iar evenimentul e deschis publicului # B365.ro
Siciriul cu rămășițele lui Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul Domn al Moldovei, vor fi aduse duminică la București, iar la Opera Națională va avea loc ceremonia de depunere a sicriului, începând cu ora 09:30. Momentul […]
14:20
Șoseaua Fundeni intră în reparații capitale, anunță PS2. Hopincă: Trotuarele, spațiile verzi și asfaltul vor fi complet refăcute # B365.ro
Au început lucrările de reamenajare integrală a Șoselei Fundeni. Vor fi refăcute integral trotuarele, spațiile verzi, asfaltul și zona pietonală. Până la finalul acestei luni PS2 estimează finalizarea lucrărilor la zona pietonală, urmând ca imediat […]
14:20
FOTO | „Dl. Negoiță, dați-mi banii pe planetare și bucșe!” Bucureștean furios pe strada cu gropi din sectorul cu borduri și pavele veșnic schimbate # B365.ro
Când arheologii viitorului vor ajunge cu săpăturile în actualul Sector 3 al din orașul nostru, București, vor da, cu foarte probabilă uimire, peste bordurile până la genunchi și infinita cantitate de pavele. Chiar dacă, peste […]
14:00
VIDEO | Scrisoare deschisă pentru protejarea de retrocedări a pădurii urbane de la Serele Militari. Ce propune o asociație civică pentru a salva spațiul verde # B365.ro
Asociația civică Inițiativa Prelungirea Ghencea transmite o scrisoare deschisă către autorități pentru a cere ca pădurea urbană de la Serele Militari să devină o arie naturală urbană protejată. Documentul este adresat către Președintele Nicușor Dan, […]
13:10
VIDEO | Comoara de sub Aleea cu Ceas: piatră cubică veche. PS2 anunță că o va scoate la lumină și o va folosi pentru modernizarea piațetelor din oraș # B365.ro
Sub asfaltul de pe Aleea cu Ceas se ascunde piatră cubică veche, ce a fost bine conservată. Primăria Sectorului 2 spune că aceasta va fi scoasă la lumină și folosită pentru alte amenajări din aria […]
13:00
Modificări pe traseele mai multor linii STB, de sâmbătă. TPBI înființează linia navetă de autobuz 614, care va circula între Baicului și Piața Sfânta Vineri # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat călătorii că linia 14 va fi suspendată de sâmbătă, iar traseul liniei 55 va fi scurtat la Piața Iancului. Se înființează linia navetă […]
13:00
Se deschide circulația la Pasajul Brănești, peste calea ferată București – Constanța. Podul face legătura dintre nodul rutier A2 și DN3 # B365.ro
Astăzi, se deschide circulația pe pasajul rutier din Brănești, de lângă București, peste calea ferată CF800 București – Constanța. Șoferii vor putea merge, de la ora 13:00, pe variantă ocolitoare din localitatea respectivă în zona […]
13:00
Soluția pentru traficul infernal de vineri de pe Iuliu Maniu, anunțată azi de PS6: Mai mulți polițiști care dirijează circulația. Unde în sector vă mai întâlniți cu ei # B365.ro
A plouat toată săptămâna și nici azi, 7 noiembrie, nu scăpăm de ploaie în București, astfel că o mulțime de bucureșteni au decis să plece de acasă cu mașinile personale, iar traficul este de coșmar […]
12:40
Piața Volantă ajunge, în acest weekend, în cartierul Floreasca. 20 producători locali vin cu produse proaspete în fața Parcului Automatica # B365.ro
În acest weekend, cartierul Floreasca din Sectorul 1 al Capitalei se transformă într-un spațiu al gusturilor autentice românești: 20 de producători locali îți deschid standurile la piața volantă în fața Parcului Automatica. 20 de producători […]
12:30
„Târgul de Putere” de la Romexpo: Congresul extraordinar al PSD. Mii de lideri ai partidului, la București, să-l voteze șef pe singurul candidat: Sorin Grindeanu # B365.ro
Azi e „Târgul de Putere" de la Romexpo: lideri PSD din toată țara se adună la Congresul extraordinar al partidului, un eveniment politic cu final așteptat: Sorin Grindeanu va deveni președinte ales al social-democraților, funcție […]
11:50
„Nu vrem mall în aer liber, vrem natură!” Mii de bucureșteni semnează o petiție împotriva planului de „Modernizare a Parcului IOR”, propus de Negoiță # B365.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure" a lansat o petiție în care cer oprirea oricăror lucrări care ar transforma Parcul IOR într-un „mall în aer liber". Până […]
11:40
I-am surprins privirea printre rafturile de la Kaufland Popa Nan. Și totuși, ce-ar fi fost dacă? # B365.ro
Articol susținut de Kaufland Există interacțiuni pe care le anticipezi luni întregi și întâlniri care se întâmplă pur și simplu, în locuri unde nu te-ai fi gândit niciodată că îți vei revedea trecutul. Poate într-o […]
11:40
ALERTĂ | Accident pe linia 41, tramvaie blocate în stația Cașin, spre Piața Presei. STB: Linia navetă 641 preia călătorii # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că un eveniment de circulație blochează tramvaiele de pe linia 41 pe Bulevardul Mărăști. Călătorii sunt preluați de linia navetă 641. Accident pe Bulevardul Mărăști, linia 41 este blocată […]
11:20
Ofertele pentru reabilitarea Pasajelor Lujerului și Obor s-au deschis. Cele două lucrări sunt estimate la 300 de milioane de lei # B365.ro
Ofertele pentru contractele de reabilitarea pasajelor Lujerului și Obor din București au fost deschide. Cele două lucrări sunt estimate la sume de 300 de milioane de lei. Pasajele care trebuie reconsolidate sunt încadrate în gradul […]
11:20
Vreme hâdă în București și în țară în acest weekend ☔ Prognoză meteo cu ploi abundente și vânt, ba chiar și lapoviță și ninsoare la munte # B365.ro
Dacă aveți planuri de ieșit în acest weekend, țineți cont că se anunță vreme hâdă și-n București, și-n țară, cu ploi care, cu puțină cumsecădenie din văzduh, se vor mai opri nițel duminică dimineață. Cât […]
11:20
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la […]
11:10
Părinții elevilor de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se tem că bucăți din blocul din Rahova afectat de explozie ar putea să cadă pe școală. Copiii se întorc în bănci de luni # B365.ro
Elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se întorc în băncile școlii de luni, 10 noiembrie, asta după ce clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din vecinătate din data de 17 octombrie. Unitatea […]
10:10
Stâlpi de iluminat public din București, cu „măruntaie” electrice la vedere, neprotejate. „Oare a fost atinsă limita iresponsabilității?” # B365.ro
O imagine postată pe Facebook arată un stâlp de iluminat cu firele electrice complet expuse. Stâlpul al cărui capac de protecție lipsește se afla la intrarea în parcarea Palatului Copiilor din București. Internauții spun că […]
10:00
Tragedie într-unul dintre locurile din Vama Veche preferate de bucureșteni. Fostul patron al Sandalandala, găsit fără suflare în camping. S-a sinucis # B365.ro
Tragedie în Sandalandala, unul dintre cele mai populare locuri de cazare din Vama Veche, merg acolo, vară de vară, mii de bucureșteni: administratorul campingului, care a fost și patronul acestuia până de curând, a fost […]
09:20
Nimeni de la PS3 la dezbaterea „Planul pentru IOR”, convocată de PS3. Bucureștean: Dacă vrei să vorbești cu Negoiță, mai bine încerci dialog cu bordurile și gardurile lui # B365.ro
Joi, 6 noiembrie, a avut loc, dezbaterea publică convocată de Primăria Sectorului 3 pentru reamenajarea parcurilor. Deși timpul acordat ședinței era estimat inițial la doar 30 de minute, aceasta a durat 4 ore. Problema a […]
09:10
Toată gâlceava cu Artan (de acu' câteva săptămâni) mi-a adus aminte de Timpuri Noi (+Partizan) și de restaurantul chinezesc Golden Woks pe care-l văzusem într-o doară pe când mă plimbam cu treburi prin zonă. Mi-a […]
09:00
Relaxing Friday la Therme București. Unde găsești vouchere One Day Holiday, cu reduceri semnificative # B365.ro
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday, o zi dedicată relaxării și cadourilor inspirate. Doar azi, 7 noiembrie 2025, vizitatorii pot achiziționa vouchere și carduri cadou cu reduceri de până la 30%. Relaxing Friday […]
09:00
STB, despre cablul de curent pe care un camion l-a rupt din mers și care a lovit cumplit o femeie: Era scos de sub tensiune, zona lucrărilor era semnalizată # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) spune că angajații care făceau lucrări la cablul de tensiune care a lovit o femeie, rănind-o grav, au restricționat zona înainte, însă șoferul camionului ar fi ignorat interdicția. STB spune […]
08:50
VIDEO | Bărbatul căzut pe refugiul de tramvai, a doua posibilă victimă a cablului STB rupt de un camion, care a secerat o femeie, apoi a aruncat-o în aer # B365.ro
Îngrozitorul accident de ieri din București, din zona Dristor, unde un cablu de curent care alimentează rețeaua de tramvaie și la care lucra o echipă STB a fost rupt, din mers, de un camion, apoi […]
19:30
FOTO | Primul troleibuz electric și silențios, din cele 22 cumpărate de PMB, e gata. „Livrările încep în primăvara anului viitor”, anunță Bujduveanu # B365.ro
Primarul general interimar al Capitalei anunță că este gata primul troleibuz modern, electric și silențios, din cele 22 cumpărate de PMB. Stelian Bujduveanu anunță că livrările acestor troleibuze vor începe în 2026, la primăvară. Este […]
19:20
VIDEO | Au fost găsiți bănuiții care au lipit stickere cu coduri QR false pentru plata parcării în Sectorul 1. Încercau să facă rost de informații de pe carduri # B365.ro
Mai multe persoane care au lipit, pe mai multe panouri pentru plata parcării albastre din București, în iulie 2025, stickere ce conțineau coduri QR false au fost depistate de polițiști. Acestea sunt cercetate într-un dosar […]
18:50
FOTO | Peste 850 de locuri de parcare se amenajează în Sectorul 1 până la sfârșitul lunii. Lucrările au început deja pe Strada Plutașilor # B365.ro
Peste 850 de noi locuri de parcare se amenajează în Sectorul 1, iar până la sfârșitul lunii Primăria Sectorului 1 promite că vor fi gata. Direcția de Uitilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 […]
18:30
FOTO | Nou director general provizoriu la Electrocentrale București. Decizia, luată de Consiliul de Administrație al ELCEN # B365.ro
Reprezentanții Electrocentrale (ELCEN) București anunță că instituția are un nou director general provizoriu. Noul director intră pe funcție sâmbătă, la data de 8 noiembrie, iar decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al ELCEN. […]
18:00
HARTA | Restricții de circulație temporare la Aeroportul Otopeni. Mașinile și autobuzele STB vor merge pe noile benzi construite pentru continuarea lucrărilor la M6 # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că există restricții de circulație temporare la Aeroportul Otopeni, timp de mai bine de o săptămână, anunță Metrorex. Se fac mai multe lucrări pentru viitoarea magistrală de metrou M6, aprobate de […]
17:10
ESENȚIAL | Conturile Metrorex, poprite din cauza datoriilor către Alstom. Există mai multe neînțelegeri în legătură cu furnizarea și punerea în circulație a noilor trenuri pentru M5 # B365.ro
Compania Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile Metrorex din cauza datoriilor înregistrate de compania de transport subteran din București la facturile emise în contul contractului de mentenanță a trenurilor. Alstom pune poprire pe […]
17:00
ALERTĂ | Dani Mocanu e de negăsit, după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Poliția l-a dat în urmărire # B365.ro
Manelistul Dani Mocanu n-a fost găsit acasă la el, în Ștefănești-Argeș, unde polițiștii s-au dus să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Nu l-au […]
16:50
Încă un cutremur în Vrancea. S-a produs, în această după-amiază, la 80 de km adâncime și a avut magnitudinea 3,5 # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3.5 a avut loc în această după-amiază, 6 noiembrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în Vrancea. Un alt cutremur […]
16:00
VIDEO | Momentul îngrozitor în care un cablu de tensiune STB, acroșat de un camion, lovește o femeie care mergea pe stradă, în zona Dristor. Victima, în stare gravă # B365.ro
Momentul în care femeia în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un cablu de tensiune STB a fost surprins de o cameră de supraveghere. Aceasta se află acum în stare gravă la […]
16:00
Băsescu, fost primar general al Capitalei, în tabăra desființării sectoarelor. ”Nu știu cu ce o să vă alegeți dacă nu se revine la un oraș cu administrație unică” # B365.ro
Fost președinte și fost primar general al Capitalei, Traian Băsescu, a declarat că dacă Bucureștiul nu revine ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres după aceste alegeri. Băsescu nu crede […]
15:30
Complicata extindere a Magistralei de metrou M4. Câștigătorul licitației depune o nouă contestație, într-o chestiune cu miză de 100 de milioane de euro # B365.ro
Asocierea declarată câștigătoare la licitația pentru prelungirea Magistralei 4 a depus o nouă contestație, fiind nemulțumită că oferta Gulermak a fost declarată admisibilă. Oferta asocierii Dogus Insaat (lider, Turcia), GP Group JSC și Trace Group […]
14:50
ESENȚIAL | Femeia lovită de un cablu STB rupt de un camion, în stare gravă la Spitalul Pantelimon. Accidentul, produs în zona în care se lucra la rețeaua electrică a tramvaielor # B365.ro
Astăzi, 6 noiembrie, în Capitală a avut loc un groaznic incident. O femeie a fost lovită de un cablu de tramvai. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată. Se află este în […]
14:30
Un contabil din București a furat peste un milion de lei din fondurile a două școli din Sectorul 5. A trecut neobservat timp de 6 ani # B365.ro
Un contabil care care se ocupa de două școli din București este acuzat că, timp de șase ani, ar fi delapidat peste 1,2 milioane de lei din fondurile unităților de învățământ
14:20
Autobuzele 227 nu mai opresc, temporar, într-o stație de pe Strada Pucheni. TPBI: E nevoie de reparații ale străzii, pentru siguranța călătorilor # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că autobuzele liniei 227 nu mai opresc într-o stație de pe Strada Pucheni, însă această măsură este temporară. Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunță […] Articolul Autobuzele 227 nu mai opresc, temporar, într-o stație de pe Strada Pucheni. TPBI: E nevoie de reparații ale străzii, pentru siguranța călătorilor apare prima dată în B365.
14:10
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, într-un dosar de tentativă de omor. Cântărețul de manele și fratele său au fost implicați într-un conflict violent # B365.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul de tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare Decizia […] Articolul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, într-un dosar de tentativă de omor. Cântărețul de manele și fratele său au fost implicați într-un conflict violent apare prima dată în B365.
13:20
VIDEO | Dl. Negoiță mai pornește o bătălie, acum cu Frunzele Netrebnice. Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât toamna avem o problemă mai semnificativă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a transimis că a primit mai multe soluții și sugestii din partea cetățenilor privind modul în care ar trebui gestionată curățenia pe străzi pe timp de toamnă. Dar a spus […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță mai pornește o bătălie, acum cu Frunzele Netrebnice. Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât toamna avem o problemă mai semnificativă apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Avansează lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Pallady și Basarabia. Urmează deschiderea șantierelor și pe Camil Ressu și Calea Călărașilor # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Lotul 1 avansează rapid. La sfârșitul lucrărilor, bucureștenii vor beneficia de 18 km de șină nouă. Stadiul lucrărilor […] Articolul FOTO | Avansează lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Pallady și Basarabia. Urmează deschiderea șantierelor și pe Camil Ressu și Calea Călărașilor apare prima dată în B365.
13:00
Horia Moculescu, internat la ATI, în stare gravă. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, este la Spitalul Matei Balș din București # B365.ro
Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat pe secția ATI de la Spitalul Matei Balș din București. Compozitorul este în stare gravă, au declarat surse medicale. Horia Moculescu este internat la Spitalul […] Articolul Horia Moculescu, internat la ATI, în stare gravă. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, este la Spitalul Matei Balș din București apare prima dată în B365.
12:50
Cel mai mare târg de sărbători de la Romexpo începe pe 28 noiembrie. Crăciunul Nordului e cu intrare liberă, concerte, patinoar și roată panoramică # B365.ro
Crăciunul Nordului, cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală se deschide la Romexpo. Bucureștenii sunt invitați să pătrundă într-un univers de poveste de pe 28 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026. Intrarea este […] Articolul Cel mai mare târg de sărbători de la Romexpo începe pe 28 noiembrie. Crăciunul Nordului e cu intrare liberă, concerte, patinoar și roată panoramică apare prima dată în B365.
12:20
BREAKING | Un cablu de la tramvai a fost acroșat de un camion și a căzut peste o femeie, care e resuscitată. STB: Mai multe linii, blocate în intersecția Dudești cu Șos. Mihai Bravu # B365.ro
UPDATE: STB a transmis că astăzi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. Din nefericire, […] Articolul BREAKING | Un cablu de la tramvai a fost acroșat de un camion și a căzut peste o femeie, care e resuscitată. STB: Mai multe linii, blocate în intersecția Dudești cu Șos. Mihai Bravu apare prima dată în B365.
