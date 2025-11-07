FOTO. Cum a început povestea de IUBIRE dintre Daniel Pavel și soția sa. ”La început nu mi-a plăcut”

11:20

O echipă de cercetători români au înfruntat poate cel mai mare coșmar al tuturor celor care suferă de arachnofobie (teama de păianjeni și alte arahnide n.r.). Au descoperit, în interiorul unei peșteri de la granița dintre Grecia și Albania, cea mai mare pânză de păianjen din lume – o „metropolă de păianjeni”. Peste 100.000 de […]