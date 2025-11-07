Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel

12:40

Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]