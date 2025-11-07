Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
Gândul, 7 noiembrie 2025 15:50
Compania de știri Nova a concediat un reporter italian după ce a adresat unui oficial european, în conferința de presă, o anumită întrebare despre Israel. „Dacă Rusia trebuie să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, va trebui și Israelul să plătească pentru Gaza?” Aceasta a fost întrebarea pe care jurnalistul a adresat-o purtătoarei de cuvânt a Comisiei […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:30
Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină # Gândul
Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă. „Intervenim în sat Crețești, […]
16:30
Descoperire cutremurătoare după un accident pe A2: un bărbat își transporta mama moartă pe bancheta din spate, până în Germania # Gândul
Polițiștii chemați la un accident rutier pe autostrada A2, în județul Călărași, au făcut o descoperire macabră. Într-una dintre mașinile implicate au găsit trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 83 de ani, mama șoferului, pe care bărbatul o transporta în Germania. Accidentul s-a produs vineri, pe sensul Constanța–București al autostrăzii A2, la kilometrul […]
Acum 15 minute
16:20
Accident la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava. Patru persoane au murit, după ce un tren a lovit o maşină # Gândul
Vineri, patru persoane au murit, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă. „Intervenim în sat Crețești, […]
Acum 30 minute
16:10
Caramitru, delir pe Facebook. Postează o imagine cu diavolul Bael din secolul 19 și găsește asemănări: „Seamănă fix, dar fix, cu Putin. Bael avea sub comandă 66 de legiuni, Rusia are 65 de oblasturi” # Gândul
Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare controversată pe Facebook. Analistul a publicat o imagine cu diavolul Bael despre care a scris că: seamănă fix dar fix cu Putin”. Analistul susține că a găsit o imagine în care Bael seamănă izbitor cu președintele rus Vladimir Putin, ba mai mult, a găsit și câteva coincidențe […]
Acum o oră
16:00
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene aduce în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitată este Titiana Popa, cea care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde […]
15:50
Compania de știri Nova a concediat un reporter italian după ce a adresat unui oficial european, în conferința de presă, o anumită întrebare despre Israel. „Dacă Rusia trebuie să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, va trebui și Israelul să plătească pentru Gaza?” Aceasta a fost întrebarea pe care jurnalistul a adresat-o purtătoarei de cuvânt a Comisiei […]
15:50
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate” # Gândul
În întreaga Europă, accesul la medicamente inovatoare rămâne inegal, pacienții din unele țări așteptând luni sau chiar ani mai mult decât cei din alte state. Frank Loeffler, General Manager al Roche România, a subliniat această problemă presantă: necesitatea echității între statele membre, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, raportat de Gândul și […]
15:50
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România # Gândul
Compania japoneză Makita, unul dintre cei mai mari producători de scule electrice din lume, își mută o parte din producția destinată pieței americane din China către România și Thailanda, potrivit potrivit Profit.ro. Decizia japonezilor vine pe fondul tarifelor imprevizibile impuse Chinei de președintele Donald Trump. Producătorul japonez este prezent și pe piața din România cu […]
15:50
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto” # Gândul
Gabriela Firea, aflată la Congresul PSD, nu iartă pe nimeni. Face un atac la adresa membrilor USR, care în trecut blamau finanțarea construirii Catedralei Mântuirii Neamului. “Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banilor publici pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit […]
15:40
Cântăreața Theo Rose a vorbit despre relația sa cu Anghel Damian. De asemenea, artista a făcut declarații și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, […]
15:40
Echipa lui Sarkozy este copleșită. Fostul președinte al Franței primește și 1.000 de scrisori pe zi la închisoare. Oficialul vrea să răspundă la toate # Gândul
După ce presa din Franța l-a ironizat spunând că nu mai are loc în celulă din cauza scrisorilor primite de la susținătorii săi, Nicolas Sarkozy vine cu dovezi clare care arată că poporul nu l-a uitat. Echipa fostului președinte al Franței a publicat, pe pagina de Instagram a acestuia, imagini cu sacii de scrisori pe […]
Acum 2 ore
15:20
Colaborarea public – privată, soluția pentru dezvoltarea României și pentru continuarea proiectelor mari # Gândul
Proiectele de anvergură, fie că vorbim de infrastructură, energie, apă și educație au nevoie de finanțare, expertiză și know-how atât public, cât și privat. Context în care colaborarea dintre autoritățile publice și mediul privat în România devine mai mult decât necesară. Pe plan național, cea mai importantă discuție din spațiul public, din ultimele luni, este […]
15:20
Potrivit unor cercetări făcute recent, lungimea totală a drumurilor romane ar fi cu peste 110.000 de kilometri mai mult decât se credea anterior. Cercetătorii au prezentat Itiner-e, un nou site de date digitale de înaltă rezoluție și o hartă a drumurilor Imperiului Roman din jurul anului 150 d. Hr. O echipă de cercetători a folosit […]
15:10
Acum este momentul să te gândești la orientarea ta profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Berbec Astăzi va fi probabil o zi puțin mohorâtă. Nu vei reuși să vezi cum poți ieși din situația actuală. Este posibil să ai unele probleme financiare sau fizice în acest moment. Dacă […]
15:10
Alt an, aceleași promisiuni. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția însă e să construim un buget serios” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune că nu vor mai exista majorări de TVA sau alte taxe în 2026, dar cu o condiție. Oficialul a transmis că prioritatea Guvernului trebuie să fie realizarea unui buget „serios”, care să contribuie la reducere deficitului bugetar. Cu toate acestea, același premier, dar care nu își preluase mandatul în momentul respectiv, […]
15:10
Unde poate fi văzut cel mai mic PONEI din lume. Simpaticul animal are doar 50 de centimetri înălțime și 35 de kilograme # Gândul
Cel mai mic ponei din lume are doar 50 de centimetri înălțime și poate fi văzut într-o fermă din vestul Germaniei, el având și un nume: Pumuckl. Față de ceilalți ponei din rasa Shetland, care cântăresc în jur de 120 de kilograme, micuțul căluț a ajuns doar la 35 de kilograme. A ajuns rapid în […]
15:00
În România, pensia minimă garantată reprezintă un sprijin esențial pentru pensionarii care au venituri mici, completând sumele obținute din contribuțiile proprii. Statul asigură un venit minim lunar, potrivit legii, pentru toți cei care îndeplinesc stagiul minim de cotizare. Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de activitate. Care este pensia minimă și cine […]
14:50
UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși. „Nu poți începe un război și să te aștepți să te miști liber în Europa“ # Gândul
Comisia Europeană (CE) a adoptat, vineri, reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși care doresc să intre în Uniunea Europeană. Potrivit datelor transmise de The Guardian, miscarea este un răspuns la „riscurile sporite de securitate, generate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei”. Rușii vor trebui să solicite o nouă viză de […]
14:50
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Promitea 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Gândul
Fostul parlamentar PSD, condamnat și în alt dosar DNA, Marius Isăilă a fost reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. „În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru […]
14:40
DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan # Gândul
Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogos din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi […]
14:40
FOTO. Cum a început povestea de IUBIRE dintre Daniel Pavel și soția sa. ”La început nu mi-a plăcut” # Gândul
Daniel Pavel soția sa, Ana Maria, au oferit amănunte despre cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste. Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV. Acum, daniel Pavel are un nou […]
14:40
Sorin Grindeanu îi atacă indirect pe liberali: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt” # Gândul
Sorin Grindeanu, aflat la Congresul PSD pentru înscăunarea sa ca noul șef cu puteri depline al partidului, lansează un atac la adresa liberalilor, legat de controversatul om de afaceri Fănel Bogos, Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui și premierul Ilie Bolojan. „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă […]
Acum 4 ore
14:30
DNA l-a pus sub acuzare pe jurnalistul Cătălin Antohe, sub acuzația de șantaj în dosarul traficanților de influență pentru Fănel Bogoș # Gândul
Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogoș din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi […]
14:30
Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor” # Gândul
Sorin Grindeanu se pregătește să fie înscăunat președinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului. Ajuns la pupitrul de speaker, Grindeanu critică modul în care Partidul Social Democrat a acționat până acum. „Îmi asum această candidatură, nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție. Nu mai […]
14:20
Apelul DISPERAT al familiei unui tânăr din Republica Moldova, dispărut în Italia: „Dacă știți ceva, vă rugăm să ne contactați” # Gândul
Tudorică Vadim, un tânăr originar din localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova, a fost dat dispărut în Italia, după ce rudele și apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el, din 24 octombrie 2025, dată de la care telefonul său mobil este închis. Ultima dată ar fi fost văzut în orașul Brescia, informează newtv.md. […]
14:10
Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele? # Gândul
Săptămâna 10-17 noiembrie vine cu oportunități și momente favorabile pentru fiecare zodie în parte. Planetele influențează diverse aspecte ale vieții, de la carieră la relații personale, iar zilele norocoase pot fi puncte cheie pentru a profita la maximum de energiile astrale. Zilele norocoase ale fiecărui semn zodiacal în săptămâna 10-17 noiembrie Fiecare semn zodiacal are […]
14:00
Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel # Gândul
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție”. Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt: ”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.” Și […]
14:00
Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare # Gândul
Rockstar Games anunță o nouă amânare a datei de lansare pentru jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), cel mai așteptat joc video al anului 2026. Lansarea jocului va avea loc pe 19 noiembrie anul viitor, cu 6 luni mai târziu decât era planificat anterior. Versiunea anterioară a jocului, GTA V, a fost cel […]
13:50
De sfinții Mihai și Gavril, peste 1,3 milioane de români își serbează ziua onomastică. Este ultima mare sărbătoare înainte de a începe Postul Crăciunului, iar în toate bisericile au loc slujbe speciale. Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril și cui trebuie să îi trimitem urări de La mulți ani. Pe data de […]
13:50
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024 # Gândul
În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024. Piața neagră a țigaretelor a […]
13:50
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026. Surprizele lui Mircea Lucescu # Gândul
Mircea Lucescu a anunțat lotul tricolorilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele dueluri din preliminariile CM 2026. Naționala se reunește la finalul săptămânii pentru a pregăti meciurile din preliminariile CM 2026. Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje, se joacă Bosnia-Herțegovina – România și marți, 18 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul […]
13:50
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților # Gândul
Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii CCR au stabilit, că în cauza de față, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, dar nu a așteptat timp de 30 de zile avizul […]
13:50
Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan asigură că va respecta înțelegerea din protocolul de coaliție privind schimbarea guvernamentală din 2027. Astfel, funcția de șef al Executivului îi va reveni președintelui PSD. Întrebat într-un podcast HotNews dacă va preda șefia guvernului PSD în 2027, așa cum prevede protocolul de coaliție, Bolojan a răspuns că respectarea înțelegerilor este vital în […]
13:50
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive […]
13:30
De sfinții Mihai și Gavril, peste 1,3 milioane de români își serbează ziua onomastică. Este ultima mare sărbătoare înainte de a începe Postul Crăciunului, iar în toate bisericile au loc slujbe speciale. Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril și cui trebuie să îi trimitem urări de La mulți ani. Pe data de […]
13:30
Cântăreața de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu , în vârstă de 56 de ani, a explicat cum face pentru a se menține în formă. Mariana Ionescu Căpitănescu este o apreciată interpretă de folclor din zona Olteniei. Este căsătorită cu Dan Căpitănescu și are doi copii – Anthony și Tara Maria. Artista este foarte atentă la […]
13:10
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!” # Gândul
Eșecul din Elveția, 1-3 pe terenul lui FC Basel, l-a convins pe Gigi Becali că trebuie să întărească serios lotul de jucători dacă vrea să facă performanță. În acest sens, latifundiarul din Pipera a anunțat că pregătește revoluția la gruparea „roș-albastră”, în iarnă. FCSB a pierdut și în etapa a 4-a din grupele Europa League […]
13:10
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: USR trebuie să plece din această coaliție Știre în curs de actualizare
13:10
România nu mai face față inflației. INS confirmă cifrele dezastruoase. Aproape 3,6 milioane de români erau săraci în 2024 # Gândul
Românii nu mai fac față inflației și cheltuielilor. Rata sărăciei relative a fost de 19% în 2024, adică aproape 3,6 milioane de români, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel, anul trecut, aproape 1 din 5 locuitori din România trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% […]
13:10
PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu # Gândul
PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu.
13:00
Dominic Fritz se plânge de dificultatea întrebărilor pentru cetățenie. Ce l-a pus în dificultate pe șeful USR # Gândul
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se pregătește pentru testul de obținere a cetățeniei române, și a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei române. Dominic Fritz se plânge că testul pentru obținerea cetățeniei este prea dificil și susține în continuare că există români […]
13:00
Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori # Gândul
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel, la Filarmonica din Paris, a fost întrerupt de trei ori, seara trecută, relatează BFMTV. Mai multi indivizi au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cum bombe fumigene au fost aruncate pe scenă, de un grup de indivizi, iar sala începe să […]
12:50
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut câteva momente de confuzie și în cadrul summit-ului „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. După ce șefa de protocol l-a ajutat, din nou, să-și găsească locul în sală, șeful de la Cotroceni a făcut și gafă imensă în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie […]
12:50
Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire # Gândul
Există câteva trucuri care ne ajută să plătim mai puțin atunci când primim factura la încălzire, fără să tremurăm de frig în case. Când este bine să oprești căldura iarna ca să faci economie. Experții vin cu câteva sfaturi importante ca să nu golim buzunarele iarna. Sfaturile experților pentru a plăti mai puțin la încălzire […]
12:40
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești # Gândul
Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]
12:40
FOTO. Mihai Trăistariu vrea să facă BANI și din pictură. ”În pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, vrea să își îmbunătățească veniturile și din tablourile pe care le pictează. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia […]
12:40
O victorie și o înfrângere, acesta este bilanțul participării românești în cupele europene, de la mijlocul acestei săptămâni. FCSB a pierdut la Basel, în Elveția, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus la Viena pe terenul Rapidului austriac. Acum, cele două cluburi își fac tot felul de calcule privind calificarea în primăvara europeană. Cum se […]
12:40
Rămășițele pământești ale lui Grigore Ghyka vor fi repatriate și depuse la ONB. Ultimul domn al Moldovei a deschis calea unirii Principatelor # Gândul
Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse din Franța și depuse duminică la Opera Națională București. Evenimentul este deschis publicului și face parte dintr-o serie de ceremonii oficiale și comemorative care se vor derula în perioada următoare, în mai multe orașe. Ultimul domn al Moldovei a jucat un rol cheie în procesul […]
12:40
Cele patru ZODII care vor beneficia de protecție divină, timp de 5 ani! Se anunță bunăstare și fericire, pentru acești nativi # Gândul
Astrologii anunță o perioadă de bunăstare, fericire și abundență pentru anumiți nativi. Este vorba de patru zodii, care vor avea parte de o adevărată protecție divină, timp de 5 ani, iar banii vin din toate părțile și nu vor mai fi niciodată o problemă. Astfel, vor strânge averi cu ușurință, iar destinul le deschide larg […]
Acum 6 ore
12:30
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor -„marioneta Kremlinului”- nu mai vrea să cumpere activele companiei rusești # Gândul
Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.