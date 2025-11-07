DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan
Gândul, 7 noiembrie 2025 14:40
Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogos din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi […]
• • •
UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși. „Nu poți începe un război și să te aștepți să te miști liber în Europa“ # Gândul
Comisia Europeană (CE) a adoptat, vineri, reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși care doresc să intre în Uniunea Europeană. Potrivit datelor transmise de The Guardian, miscarea este un răspuns la „riscurile sporite de securitate, generate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei”. Rușii vor trebui să solicite o nouă viză de […]
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Promitea 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Gândul
Fostul parlamentar PSD, condamnat și în alt dosar DNA, Marius Isăilă a fost reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. „În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru […]
DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan # Gândul
FOTO. Cum a început povestea de IUBIRE dintre Daniel Pavel și soția sa. ”La început nu mi-a plăcut” # Gândul
Daniel Pavel soția sa, Ana Maria, au oferit amănunte despre cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste. Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV. Acum, daniel Pavel are un nou […]
Sorin Grindeanu îi atacă indirect pe liberali: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt” # Gândul
Sorin Grindeanu, aflat la Congresul PSD pentru înscăunarea sa ca noul șef cu puteri depline al partidului, lansează un atac la adresa liberalilor, legat de controversatul om de afaceri Fănel Bogos, Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui și premierul Ilie Bolojan. „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă […]
DNA l-a pus sub acuzare pe jurnalistul Cătălin Antohe, sub acuzația de șantaj în dosarul traficanților de influență pentru Fănel Bogoș # Gândul
Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor” # Gândul
Sorin Grindeanu se pregătește să fie înscăunat președinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului. Ajuns la pupitrul de speaker, Grindeanu critică modul în care Partidul Social Democrat a acționat până acum. „Îmi asum această candidatură, nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție. Nu mai […]
Apelul DISPERAT al familiei unui tânăr din Republica Moldova, dispărut în Italia: „Dacă știți ceva, vă rugăm să ne contactați” # Gândul
Tudorică Vadim, un tânăr originar din localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova, a fost dat dispărut în Italia, după ce rudele și apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el, din 24 octombrie 2025, dată de la care telefonul său mobil este închis. Ultima dată ar fi fost văzut în orașul Brescia, informează newtv.md. […]
Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele? # Gândul
Săptămâna 10-17 noiembrie vine cu oportunități și momente favorabile pentru fiecare zodie în parte. Planetele influențează diverse aspecte ale vieții, de la carieră la relații personale, iar zilele norocoase pot fi puncte cheie pentru a profita la maximum de energiile astrale. Zilele norocoase ale fiecărui semn zodiacal în săptămâna 10-17 noiembrie Fiecare semn zodiacal are […]
Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel # Gândul
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție”. Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt: ”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.” Și […]
Mult-așteptatul joc video GTA VI mai primește o amânare pentru lansare. Care va fi data de lansare # Gândul
Rockstar Games anunță o nouă amânare a datei de lansare pentru jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), cel mai așteptat joc video al anului 2026. Lansarea jocului va avea loc pe 19 noiembrie anul viitor, cu 6 luni mai târziu decât era planificat anterior. Versiunea anterioară a jocului, GTA V, a fost cel […]
De sfinții Mihai și Gavril, peste 1,3 milioane de români își serbează ziua onomastică. Este ultima mare sărbătoare înainte de a începe Postul Crăciunului, iar în toate bisericile au loc slujbe speciale. Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril și cui trebuie să îi trimitem urări de La mulți ani. Pe data de […]
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024 # Gândul
În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024. Piața neagră a țigaretelor a […]
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026. Surprizele lui Mircea Lucescu # Gândul
Mircea Lucescu a anunțat lotul tricolorilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele dueluri din preliminariile CM 2026. Naționala se reunește la finalul săptămânii pentru a pregăti meciurile din preliminariile CM 2026. Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje, se joacă Bosnia-Herțegovina – România și marți, 18 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul […]
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților # Gândul
Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii CCR au stabilit, că în cauza de față, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, dar nu a așteptat timp de 30 de zile avizul […]
Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan asigură că va respecta înțelegerea din protocolul de coaliție privind schimbarea guvernamentală din 2027. Astfel, funcția de șef al Executivului îi va reveni președintelui PSD. Întrebat într-un podcast HotNews dacă va preda șefia guvernului PSD în 2027, așa cum prevede protocolul de coaliție, Bolojan a răspuns că respectarea înțelegerilor este vital în […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive […]
Cântăreața de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu , în vârstă de 56 de ani, a explicat cum face pentru a se menține în formă. Mariana Ionescu Căpitănescu este o apreciată interpretă de folclor din zona Olteniei. Este căsătorită cu Dan Căpitănescu și are doi copii – Anthony și Tara Maria. Artista este foarte atentă la […]
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!” # Gândul
Eșecul din Elveția, 1-3 pe terenul lui FC Basel, l-a convins pe Gigi Becali că trebuie să întărească serios lotul de jucători dacă vrea să facă performanță. În acest sens, latifundiarul din Pipera a anunțat că pregătește revoluția la gruparea „roș-albastră”, în iarnă. FCSB a pierdut și în etapa a 4-a din grupele Europa League […]
România nu mai face față inflației. INS confirmă cifrele dezastruoase. Aproape 3,6 milioane de români erau săraci în 2024 # Gândul
Românii nu mai fac față inflației și cheltuielilor. Rata sărăciei relative a fost de 19% în 2024, adică aproape 3,6 milioane de români, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel, anul trecut, aproape 1 din 5 locuitori din România trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% […]
PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu # Gândul
Dominic Fritz se plânge de dificultatea întrebărilor pentru cetățenie. Ce l-a pus în dificultate pe șeful USR # Gândul
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se pregătește pentru testul de obținere a cetățeniei române, și a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei române. Dominic Fritz se plânge că testul pentru obținerea cetățeniei este prea dificil și susține în continuare că există români […]
Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori # Gândul
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel, la Filarmonica din Paris, a fost întrerupt de trei ori, seara trecută, relatează BFMTV. Mai multi indivizi au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cum bombe fumigene au fost aruncate pe scenă, de un grup de indivizi, iar sala începe să […]
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut câteva momente de confuzie și în cadrul summit-ului „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. După ce șefa de protocol l-a ajutat, din nou, să-și găsească locul în sală, șeful de la Cotroceni a făcut și gafă imensă în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie […]
Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire # Gândul
Există câteva trucuri care ne ajută să plătim mai puțin atunci când primim factura la încălzire, fără să tremurăm de frig în case. Când este bine să oprești căldura iarna ca să faci economie. Experții vin cu câteva sfaturi importante ca să nu golim buzunarele iarna. Sfaturile experților pentru a plăti mai puțin la încălzire […]
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești # Gândul
Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]
FOTO. Mihai Trăistariu vrea să facă BANI și din pictură. ”În pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, vrea să își îmbunătățească veniturile și din tablourile pe care le pictează. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia […]
O victorie și o înfrângere, acesta este bilanțul participării românești în cupele europene, de la mijlocul acestei săptămâni. FCSB a pierdut la Basel, în Elveția, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus la Viena pe terenul Rapidului austriac. Acum, cele două cluburi își fac tot felul de calcule privind calificarea în primăvara europeană. Cum se […]
Rămășițele pământești ale lui Grigore Ghyka vor fi repatriate și depuse la ONB. Ultimul domn al Moldovei a deschis calea unirii Principatelor # Gândul
Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse din Franța și depuse duminică la Opera Națională București. Evenimentul este deschis publicului și face parte dintr-o serie de ceremonii oficiale și comemorative care se vor derula în perioada următoare, în mai multe orașe. Ultimul domn al Moldovei a jucat un rol cheie în procesul […]
Cele patru ZODII care vor beneficia de protecție divină, timp de 5 ani! Se anunță bunăstare și fericire, pentru acești nativi # Gândul
Astrologii anunță o perioadă de bunăstare, fericire și abundență pentru anumiți nativi. Este vorba de patru zodii, care vor avea parte de o adevărată protecție divină, timp de 5 ani, iar banii vin din toate părțile și nu vor mai fi niciodată o problemă. Astfel, vor strânge averi cu ușurință, iar destinul le deschide larg […]
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor -„marioneta Kremlinului”- nu mai vrea să cumpere activele companiei rusești # Gândul
Mașina supranumită „Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București: „Nu ați văzut prea multe astfel de modele în trafic” # Gândul
„Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București și a atras atenția tuturor celor pasionați de autoturisme de colecție. Mașina albastră SAAB 96 a fost fabricată în 1973. Un SAAB 96 din 1973 a fost observat la centrul RAR București-Grivița, unde a atras atenția prin designul său distinctiv în formă de lacrimă. Modelul acesta întâlnit rar […]
România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că românii vor putea ști ce aer respiră în timp real. Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări […]
România, campioana europeană a poluării, se aliniază standardelor UE de informare publică. Buzoianu: „Românii vor ști ce aer respiră în timp real” # Gândul
Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise # Gândul
Peste 10.000 de oameni s-au adunat, seara trecută, la Riga, pentru a protesta împotriva posibilei retrageri a Letoniei din Convenția de la Istanbul, relatează publicația Lente.lv. Semnat de 45 de țări și de Uniunea Europeană începând cu 2019, tratatul Consiliului Europei are scopul de a standardiza sprijinul pentru femeile care sunt victime ale violenței, inclusiv […]
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României: „N-am stabilit o dată” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au solicitat prezența prim-ministrului după anunțul americanilor privind retragerea unor trupe din România. Invitația nu a fost încă onorată din cauza programului încărcat. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews […]
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, că nu susține creșterea salariului minim, deoarece mărirea ar putea să scoată o grămadă de firme de pe piață. „Ne ar plăcea ca salariul minim sa fie mare. Tot timpul e o chestiune de echilibru, despre ce-si poate permite economia. […]
Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care, cu ani în urmă, a decis să plece în Italia. Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră ca actriță și regizoare. Acum, aceasta […]
Bitcoin nu a apărut peste noapte, dar până în momentul în care mulți români au început să-l observe, era deja prezent peste tot. De la pizzele pierdute în memoria colectivă până la investițiile corporative, povestea Bitcoin este una incredibilă. Tot ce poate face acest articol este să prezinte momentele esențiale pe care România le-a ratat […]
Maia Sandu a oferit „Ordinul Onoarei” pentru președintele Federației de Judo, inculpat într-un dosar penal. Care a fost justificarea pentru decorație # Gândul
Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de extorcare, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei” în data de 10 octombrie, scrie Ziarul de Gardă. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din R. Moldova din martie 2015. În 1998 a fost ales cel […]
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Gândul
Cel mai valoros cadou al sezonului: timp de calitate. Doar pe 7 noiembrie. București, 7 noiembrie 2025 – Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu […]
După refuzuri și bâlbâieli, Nicușor Dan a acceptat cu greu să răspundă la întrebarea cu privire la întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul arestat. I-a găsit scuze și circumstanțe atenuante premierului: e normală întâlnirea dintre politicieni și oameni de afaceri # Gândul
Prezent la la Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre întâlnirea din Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Inițial a refuzat să răspundă la întrebarea reporterilor. După insistențele jurnaliștilor a dat răspuns. „Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Ce înseamna jnteracțiune – ce se discuta acolo bineînțeles că nu trebuie ca o limita de […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 7 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical # Gândul
La Bruxelles, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, organizat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu și promovat de Gândul, oficiali europeni, responsabili din sănătate și lideri ai industriei medicale au discutat despre viitorul politicilor de sănătate din Uniunea Europeană. Întâlnirea de nivel înalt a fost dedicată viitorului politicilor europene de sănătate a […]
Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut # Gândul
Ediția cu numărul 15 a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la 08:07 cu un interes care a atins cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru […]
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde # Gândul
O echipă de cercetători români au înfruntat poate cel mai mare coșmar al tuturor celor care suferă de arachnofobie (teama de păianjeni și alte arahnide n.r.). Au descoperit, în interiorul unei peșteri de la granița dintre Grecia și Albania, cea mai mare pânză de păianjen din lume – o „metropolă de păianjeni”. Peste 100.000 de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat ideea de război hibrid, susținând că aceasta ar fi o armă folosită împotriva Rusiei și menită să inducă o stare de alertă în rândul populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu explică faptul […]
Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China” # Gândul
Președintele Nicușor Dan participă la summitul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa. Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe […]
