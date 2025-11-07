Sorin Grindeanu critică politica externă a țării: „România nu mai are voce în lume”
Adevarul.ro, 7 noiembrie 2025 14:45
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Congresul partidului, că România traversează o perioadă dificilă în plan internațional și că social-democrații trebuie să preia inițiativa pentru a reda țării credibilitatea externă.
Grindeanu atacă dreapta la congresul PSD: „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa dreptei politice în cadrul Congresului PSD, criticând măsurile de austeritate și tăierile de salarii și pensii promovate de guvernele de dreapta. „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate”, a spus liderul PSD.
Surprize în lotul României anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile din preliminariile Mondialului # Adevarul.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru duelurile cu Bosnia și San Marino. Un rapidist a fost convocat în premieră.
Jaf într-o unitate bancară din Iași. Hoțul a intrat cu chei potrivite și a fugit cu banii găsiți # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, bănuit că ar fi comis un furt calificat de proporții dintr-o agenție bancară din municipiu.
Primarul unei comune din Bihor, acuzat că a primit bunuri și servicii de la firme care aveau contracte cu primăria # Adevarul.ro
Autoritățile au efectuat vineri, 7 noiembrie, trei perchziţii în judeţul Bihor, în contextul în care un primar de comună este acuzat de luare de mită.
Ministrul Apărării acuză presa de fake news și anunță sesizarea CNA: „Un fals grosolan” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării anunță că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului după ce mai multe televiziuni și publicații i-au atribuit o declarație falsă.
Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: „Nu corespund realității” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a respins speculațiile potrivit cărora Serghei Lavrov ar fi fost marginalizat de președintele Vladimir Putin.
Parchetul European l-a trimis în judecată pe fostul primar al orașului Sulina, fiind acuzat de fraudă cu fonduri europene # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat joi, 6 noiembrie, că a fost trimis în judecată fostul primar al orașului Sulina, județul Tulcea, într-un dosar privind o fraudă cu fonduri europene din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Black Friday 2025: Aronia Charlottenburg – Cel mai puternic antioxidant românesc, printre reducerile de până la 50% # Adevarul.ro
Black Friday 2025 la Aronia Charlottenburg: descoperă produsele românești cu cei mai mulți antioxidanți și profită de reduceri de până la 50% la sucuri, suplimente și gustări naturale pentru imunitate, energie și sănătate.
Cătălina Jacob, o tânără de 28 de ani originară din Bacău, a fost desemnată reprezentanta României la prestigiosul concurs Miss Universe 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Thailanda.
Sondaj-bombă: Românii și-au ales campioana în Superliga. Cine sunt cele trei mari favorite la titlu, dar și revelația neașteptată a sezonului # Adevarul.ro
Fanii nu se dezic de echipele de suflet. Sondajul dezvăluie favoritele la titlu și revelația neașteptată a sezonului.
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: „Ne-ar plăcea, dar poate trimite oamenii în șomaj” # Adevarul.ro
Nicușor Dan susține că majorarea salariului minim trebuie discutată atent între Guvern, patronate și sindicate.
Oana Gheorghiu, despre salariul pe care l-a avut la „Dăruiește Viață”: „Îmi dădea confortul să pot să lucrez 10 ore, 14 ore, să nu am weekend, să duc toată responsabilitatea pe care o am” # Adevarul.ro
După ce Oana Gheorghiu a acceptat funcția de vicepremier, în spațiul public au apărut discuții despre salariul pe care l-a avut la conducerea Asociației ,,Dăruiește Viață".
România în topul țărilor europene cu cele mai mari creşteri ale cheltuielilor cu protecţia socială în 2024, potrivit Eurostat # Adevarul.ro
Cheltuielile totale cu protecţia socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creştere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creşterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare faţă de media din UE.
Cărturești transformă luna noiembrie într-un adevărat festival al reducerilor! De Black Friday, ai ocazia să-ți îmbogățești biblioteca, să-ți completezi colecția de board games și să descoperi jocuri de societate captivante, toate la prețuri speciale.
Elvețienii de la Gunvor își retrag oferta de cumpărare a activelor Lukoil după ce SUA au numit compania „marioneta Kremlinului” # Adevarul.ro
Compania elvețiană de comerț cu materii prime Gunvor a anunțat că își retrage propunerea de a cumpăra activele externe ale gigantului energetic rus Lukoil, după ce Trezoreria Statelor Unite a descris-o drept „marioneta Kremlinului” și a transmis că Washingtonul se opune tranzacției.
Black Friday 2025. Comenzi de peste 600 de milioane de lei în trei ore pe eMAG. Care au fost produsele vedetă # Adevarul.ro
Printre produsele vedetă comandate din primele minute sunt telefoane mobile Apple iPhone 15, televizoare Star-Light LED, aparate de tuns Philips, laptop-uiri Acer Aspire Lite 15.
CCR a publicat motivarea în cazul pensiilor magistraților, la aproape 3 săptămâni de la decizie # Adevarul.ro
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților, după aproape trei săptămâni de a decizie.
Fetița de 11 ani care l-a confruntat pe Putin: „Unchiul meu e rănit. Nu l-au tratat, l-au trimis din nou pe front” # Adevarul.ro
O fetiță de 11 ani din Siberia l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit pe frontul din Ucraina, a fost trimis din nou la luptă.
România își dezvăluie lotul pentru Mondialul de handbal feminin: două absențe de marcă # Adevarul.ro
Lotul României pentru Mondialul de handbal a fost anunțat oficial. Două jucătoare importante au fost lăsate acasă.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, că săptămâna viitoare se va stabili această dată şi se va prezenta pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare.
Orașul estic Pokrovsk s-a transformat într-o uriașă zonă gri pe măsură ce forțele ucrainene încearcă să apere pozițiile, iar rușii se înfiltrează în număr tot mai mare. În acest moment, apărarea orașului este pe muchie de cuțit, scrie Kyiv Independent.
Președintele Nicuşor Dan, despre întâlnirea lui Bolojan cu Fănel Bogos: ”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie că este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri.
O mare companie renunță la China și transferă o parte din producție în România, de teama tarifelor lui Trump # Adevarul.ro
O corporație japoneză, specializată în producția de scule electrice, a decis să părăsească piața din China și să își mute producția spre România și Thailanda.
Fosta soție a lui Horia Moculescu, despre internarea compozitorului: „El a fumat enorm, câte 60 de țigări pe zi” # Adevarul.ro
Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a reacționat după ce a aflat că fostul ei soț a fost internat de urgență în spital.
David Popovici și campionii de canotaj ridică trofeele pentru talentele României. 35 de tineri excepționali, premiați la Gala Burselor DAR: „Sunt onorat” # Adevarul.ro
35 de copii și tineri excepționali, cu povești grele de viață, au fost premiați la Palatul BNR.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că va respecta înțelegerea din protocolul de coaliție privind schimbarea guvernamentală din 2027. Stabilitatea guvernamentală este esențială pentru performanța economică a țării, spune prim-ministrul.
Elias Charalambous a cedat nervos, după înfrângerea cu Basel! Antrenorul, la cuțite cu un suporter român # Adevarul.ro
S-a lăsat cu scandal după Basel – FCSB, scor 3-1. Elias Charalambous a avut parte de un schimb dur de replici cu un suporter român.
Cum se lăudau afaceriștii din rețeaua Bogos cu influența lor, inclusiv la generali de la Baza Kogălniceanu: „Mergem să mâncăm o friptură” # Adevarul.ro
Noi stenograme au fost făcute publice în dosarul de corupție care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a plătit 1,5 milioane de euro să ajungă în audiență la premierul Ilie Bolojan.
Black Friday 2025 la Flanco: Reduceri uriașe la frigidere, aspiratoare și mașini de spălat # Adevarul.ro
Dacă vrei să-ți modernizezi casa cu electrocasnice performante, acum e momentul perfect. Flanco vine cu reduceri spectaculoase de Black Friday la frigidere, aspiratoare și mașini de spălat.
Black Friday aduce anul acesta, până pe 16 noiembrie, potriveala perfectă dintre clienții Vodafone și Telekom și telefoane, gadget-uri și accesorii cu reduceri de până la 70%. Mai mult, aceștia pot beneficia de discounturi suplimentare pentru smartphone-uri prin programul de BuyBack
Președintele Nicușor Dan le transmite oamenilor de afaceri să colaboreze cu statul. „Vă încurajez să veniți cu politici gata scrise” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care a participat vineri la un eveniment organizat de Confederaţia Patronală Concordia, le-a transmis oamenilor de afaceri că trebuie să colaboreze cu statul şi să facă lucruri pe care, în mod normal nu ar trebui să le facă.
Șofer român împlicat într-un accident grav, în Bulgaria. Șase migranţi au murit după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac, în timp ce era urmărită de poliţie # Adevarul.ro
Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri BTA preluată de Reuters.
Liceele din ţară vor putea testa noi modele de studiu. Daniel David: „Putem să dăm sens real şcolii” # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat vineri, 7 noiembrie, că a lansat Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale, prin care directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu şi inovaţii educaţionale
Prima condamnare pe viață în Ucraina a unui soldat rus pentru că a executat un prizonier de război ucrainean # Adevarul.ro
Un tribunal ucrainean a condamnat la închisoare pe viaţă un soldat rus care a executat un prizonier de război ucrainean, potrivit unui anunț făcut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează AFP.
De Black Friday, între 7-9 noiembrie, la MedLife ai până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate # Adevarul.ro
Investiția în abonamente individuale de sănătate nu este doar „un cost”, ci poate fi şi o economie pe termen mediu, iar de Black Friday poți profita din plin de această ocazie.
Rugby-ul, scut împotriva bullying-ului și consumului de vicii. Federația sprijină inițiativa Ministerului de Interne, alături de Primăria Sectorului 2 # Adevarul.ro
Federația Română de Rugby promovează stilul de viață sănătos în rândul tinerilor.
Marele rival al lui Putin avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina # Adevarul.ro
Fostul magnat al petrolului și critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei în Ucraina.
Un infractor ucrainean deosebit de periculos, condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa, prins la Brașov # Adevarul.ro
Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în ţara sa, a fost prins la Braşov.
Vladislav Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev! Reușită de senzație în Conference League # Adevarul.ro
Vladislav Blănuță a făcut show la Dinamo Kiev. A marcat primul gol în Conference League, după un început complicat.
Cum ajută un HUB Oncologic pacienții: servicii integrate, timp câștigat, tratament eficient # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul specialiștii argumentează rolul unui Hub oncologic, modul cum ajută centralizarea serviciilor în eficientizarea tratamentului. Invitați: dr. Ioana Făgețeanu, medic specialist radioterapie, dr. Irina Strugari, medic specialist medicină nucleară
Grupul Maspex preia pachetul majoritar de acțiuni al producătorului de vinuri Purcari. Consiliile Concurenței din trei țări și-au dat acordul # Adevarul.ro
Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, anunţă producătorul de vinuri într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Remontada i se datorează. Andrei Rațiu, ovaționat de spanioli după victoria lui Rayo din Conference League: „Centrare perfectă” # Adevarul.ro
La pauza meciului, Rayo Vallecano era condusă cu 2-0. Soarta formației s-a schimbat odată cu intrarea in teren a fundașului român.
Cum se construiește un film românesc de succes: lecțiile lui Anghel Damian din culisele „Cursei” # Adevarul.ro
Industria filmului românesc trece printr-o transformare profundă. Cu ambiția de a atinge standardele internaționale, regizori precum Anghel Damian demonstrează că pasiunea, inovația și adaptabilitatea pot transforma limitele bugetare în filme de top.
NATO a recuperat decalajul față de Rusia în ceea ce privește producția de muniție, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, pe 6 noiembrie, relatează Kyiv Independent.
Exclusiv: Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, la Interviurile Adevărul de la ora 11 # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, a fost invitată vineri, 7 noiembrie, de la ora 11:00, la Interviurile Adevărul.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de vânt şi precipitaţii mixte, ce vizează arii mai extinse.
Diana Şoşoacă, chemată pentru audieri la Parchetul General. Eurodeputata este acuzată de propagandă legionară # Adevarul.ro
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.
O persoană a decedat, vineri, în urma unui accident rutier produs pe sensul de mers Constanţa -Bucureşti, la kilometrul 68, în care au fost implicate trei autoturisme, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi.
Testul pentru cetățenie, mai greu decât pare. Andrei Caramitru: „Mare parte din alegători nu ar putea trece examenul” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru afirmă că examenul pentru obținerea cetățeniei române ar fi prea dificil chiar pentru mulți dintre românii născuți și educați aici.
